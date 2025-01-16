اختبار الأتمتة - التطبيقات الأكثر شعبية - البرتغال

LambdaTest

app.lambdatest.com

LambdaTest هي سحابة اختبارية رائدة للتجربة الرقمية تساعد المطورين والمختبرين على إرسال التعليمات البرمجية بشكل أسرع. مع وجود أكثر من 10,000 عميل من المؤسسات وأكثر من 2,000,000 مستخدم في 130 دولة، يعتمد المطورون والمختبرون على LambdaTest لتسريع عملية ضمان الجودة وتقديم المنتجات بأفضل تجربة رقمية في فئتها. - سحابة الاختبار المستمر تسمح سحابة الاختبار المستمر من LambdaTest للمؤسسات باختبار ونشر التغييرات بسرعة على تطبيقات الويب والهاتف المحمول الخاصة بها بشكل أسرع بنسبة تصل إلى 70%، مما يساعد على تسريع عملية التطوير وتحسين وقت طرحها في السوق. - سحابة الاختبار عبر المتصفحات تتيح سحابة الاختبار عبر المتصفحات للمستخدمين اختبار مواقع الويب وتطبيقات الويب الخاصة بهم على مجموعة واسعة من المتصفحات وأنظمة التشغيل والأجهزة. ومن خلال ميزات مثل الاختبار في الوقت الفعلي، واختبار التصميم سريع الاستجابة، وأدوات تصحيح الأخطاء، فإنه يمكّن المطورين من التأكد من أن مواقع الويب وتطبيقات الويب الخاصة بهم متوافقة مع المتصفحات المختلفة، وبالتالي توفير تجربة مستخدم سلسة. - سحابة الأجهزة الحقيقية باستخدام سحابة الأجهزة الحقيقية، يمكن للمختبرين/المطورين اكتشاف الأخطاء مبكرًا قبل تشغيل تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم. باستخدام سحابة اختبار الأجهزة الحقيقية من LambdaTest، يمكن للفرق اختبار الأخطاء غير المعالجة، وواجهة المستخدم/تجربة المستخدم، والأداء، ووظائف تطبيقاتهم قبل إطلاقها في مرحلة الإنتاج. يمكن للفرق أيضًا الاختبار على أكبر مجموعة من الأجهزة المحمولة وأجهزة OTT (iOS وAndroid وiPad وAmazon Fire TV وRoku TV وApple TV). - سحابة الانحدار المرئي المدعومة بالذكاء الاصطناعي يعد ضمان التخطيطات والتصميمات والوظائف المتسقة للتطبيقات أمرًا ضروريًا لتقديم تجارب رقمية مثالية بصريًا. تضمن سحابة الانحدار المرئي من LambdaTest بقاء المظهر المرئي ووظائف تطبيقات الويب الخاصة بالمؤسسة متسقة وخالية من الأخطاء، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين التجربة الرقمية وأداء الأعمال. يمكن للفرق الحصول على رؤى مبكرة حول أخطاء واجهة المستخدم المرئية قبل إصدار تطبيقاتهم للعميل. يمكن للمختبرين/المطورين إجراء اختبارات الانحدار البصري الآلية على أكثر من 3000 مجموعة من المتصفحات والأجهزة الحقيقية لتحديد الانحرافات البصرية. - تعتبر رؤى تنفيذ الاختبار المتكاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أمرًا بالغ الأهمية للتحول الرقمي لأنها تزود المؤسسات برؤية أعمق حول جودة الإصدارات والاتجاهات. من خلال تحليل بيانات تنفيذ الاختبار، يوفر ذكاء الاختبار المتكامل من LambdaTest للمؤسسات رؤى حول الأنماط والاتجاهات التي يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التطوير المستقبلي وتحسين جودة التطبيق. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تمكين فرق التطوير ببيانات تنفيذ اختبار مفصلة وقابلة للتنفيذ وسد الفجوة بين البيانات والرؤى والعمل من أجل اتخاذ قرارات أفضل وأسرع.