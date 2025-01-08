اختبار الأتمتة - التطبيقات الأكثر شعبية - بولينيزيا الفرنسية

Testlio

testlio.com

Testlio هي شركة عالمية لاختبار البرمجيات ولديها حلول مثبتة في الاختبار اليدوي وأتمتة الاختبار واختبار البرامج المدمجة. يجمع نهجنا الفريد في الاختبار بين البشر والآلات لمساعدة المبتكرين الرقميين على تقديم منتجات عالية الجودة على نطاق واسع. في أي مكان. على أي جهاز. بأي لغة. عبر أي وسيلة دفع. يشمل عملاؤنا الشركات العالمية الرائدة مثل Apple وAmazon وMicrosoft وNetflix وPayPal وUber وMatch وWayfair والمزيد. تتعاون الشركات الأكثر ابتكارًا والأسرع نموًا في العالم أيضًا مع Testlio لاختبار برامجها بما في ذلك Away وBigCommerce وClari وStrava وThrive Market وغيرها الكثير. بدءًا من معالجة التحديات المعقدة وحتى تقديم نتائج استثنائية، توفر لك حلولنا المعززة بالذكاء الاصطناعي المرونة والابتكار والجودة المثبتة اللازمة للنجاح: أتمتة الاختبار: عندما تحتاج إلى تغطية اختبار مؤتمتة عالية الأداء وموثوقة وواسعة النطاق، فإن Testlio هو شريكك. من خلال شبكة أجهزة حقيقية موزعة، ونموذج حوكمة متطور، وإطار عمل قابل للتحويل وقائم على المعايير، وفريق عالمي من المهندسين ذوي الجودة، توفر Testlio الحل الأكثر مرونة لأتمتة الاختبار المتاح اليوم. تقنياتنا الأساسية لأتمتة الاختبار هي تطوير الاختبار الآلي وإدارة أتمتة الاختبار. الاختبار اليدوي: عندما يجب أن يعمل تطبيقك الرقمي و/أو حدث البث و/أو التجربة المحلية و/أو نظام الدفع الخاص بك بشكل لا تشوبه شائبة، فإن Testlio هو اختيارك. مع التغطية عبر أكثر من 1200 جهاز، وأكثر من 400 طريقة دفع، وأكثر من 150 دولة، وأكثر من 100 لغة، يعد Testlio الحل الأكثر إثباتًا لمتطلبات بوابة الجودة الأكثر تطلبًا. تقنيات الاختبار اليدوية الأساسية لدينا هي الاختبار الاستكشافي، والاختبار الكتابي، واختبار الدخان، والتحقق من صحة المشكلة. اختبار برمجيات Fuesd: عندما تتطلب استراتيجية إصدار برمجياتك مجموعة من الاختبارات الآلية واليدوية، فإن Testlio مجهز بشكل فريد لتقديمها. من خلال الاستفادة من النهج المبني على الإشارات والذي يمكّن من تكامل الذكاء الاصطناعي وDevOps ويضمن مطابقة أعمال الاختبار للمزيج المناسب من البشر والآلات، يثبت اختبار البرمجيات المنصهرة أنه الحل الأكثر ابتكارًا في السوق. مساعدة قادة ضمان الجودة على التغلب على التحديات المتعلقة بالجودة والقدرة والإصدارات في الوقت المحدد. لمعرفة المزيد قم بزيارة: testlio.com