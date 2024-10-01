متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
اختبار الأتمتة - التطبيقات الأكثر شعبية - كمبوديا
تقوم أدوات اختبار الأتمتة بإدارة تنفيذ اختبارات البرامج، وتبسيط عملية الاختبار لمهندسي البرمجيات باستخدام الحد الأدنى من البرمجة النصية. يوفر هذا النهج الوقت والمال لفرقهم. تُمكّن هذه الأدوات، التي يتم استخدامها بشكل شائع من قبل المؤسسات الكبيرة، الفرق من تنفيذ اختبارات مكتوبة مسبقًا على تطبيقاتهم قبل نشرها في الإنتاج. بعد التنفيذ، يمكن للأدوات إنشاء تقارير ومقارنة النتائج مع الاختبارات السابقة. يمكن لبرنامج اختبار الأتمتة إجراء الاختبارات بشكل متكرر وفي أي وقت من اليوم، وهي قدرة ضرورية للتسليم المستمر والاختبار المستمر.
إرسال تطبيق جديد
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack عبارة عن منصة اختبار سحابية للويب والهواتف المحمولة تمكن المطورين من اختبار مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم عبر المتصفحات حسب الطلب وأنظمة التشغيل والأجهزة المحمولة الحقيقية، دون مطالبة المستخدمين بتثبيت أو صيانة معمل داخلي للأجهزة الافتراضية أو الأجهزة أو المحاكيات. لد...
Qase
qase.io
Qase هي أداة حديثة لإدارة الاختبار مصممة لفرق ضمان الجودة والتطوير، وتتميز بواجهة حديثة وبسيطة وميزات قوية. ولهذا السبب تتحول آلاف المنظمات من جميع أنحاء العالم إلى Qase. إنه حل شامل لإدارة الاختبار. يتضمن إدارة حالة الاختبار، وإدارة العيوب، وخطط الاختبار، وعمليات التشغيل الاختبارية باستخدام التقاري...
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Ghost Inspector هي خدمة اختبار متصفح تلقائية تسمح لك بمراقبة واختبار مواقع الويب الخاصة بك باستخدام متصفحات حقيقية من السحابة. نحن نقدم حلاً متماسكًا لإنشاء اختباراتك وتسجيلها وإدارتها وتشغيلها بسهولة. قم بمراجعة نتائج الاختبار التفصيلية واحصل على إشعار عند حدوث حالات فشل. تأكد من أن مواقع الويب وال...
Sauce Labs
saucelabs.com
في عالم يعتمد على الكود، تسعى Sauce Labs جاهدة لجعله مناسبًا للجميع، في كل مكان وفي كل وقت. هذه هي الثقة الرقمية. Sauce Labs هي الشركة الرائدة في مجال توفير حلول الاختبار المستمر والإبلاغ عن الأخطاء التي تمنح الشركات الثقة لتقديم تجربة علامة تجارية رقمية موثوقة لعملائها. تحدد سحابة الاختبار المستمر ...
TestProject
testproject.io
TestProject هو أول نظام أساسي مجاني لأتمتة الاختبار بنسبة 100% في العالم لاختبارات الويب وAndroid وiOS وAPI، وهو موثوق به من قبل أكثر من 150.000 مستخدم في مجتمع الاختبار. يساعد TestProject المختبرين والمطورين على ضمان الجودة بسرعة، من خلال التخلص من متاعب الصيانة والإعداد وتمكين Selenium وAppium باس...
Virtuoso
virtuoso.qa
واجهة المستخدم الوظيفية وأداة الاختبار الشاملة. الجمع بين أتمتة العمليات الروبوتية، والذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، وبرمجة اللغة الطبيعية لتقديم تجربة تأليف لا مثيل لها، مع تقليل صيانة الاختبار إلى الصفر تقريبًا.
UiPath
uipath.com
UiPath هي شركة برمجيات عالمية لأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) تأسست في رومانيا على يد دانيال داينز وماريوس تيرا، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. يقوم برنامج الشركة بمراقبة نشاط المستخدم لأتمتة مهام المكتب الأمامي والخلفي المتكررة، بما في ذلك تلك التي يتم إجراؤها باستخدام برامج أعمال أخرى مثل بر...
LambdaTest
app.lambdatest.com
LambdaTest هي سحابة اختبارية رائدة للتجربة الرقمية تساعد المطورين والمختبرين على إرسال التعليمات البرمجية بشكل أسرع. مع وجود أكثر من 10,000 عميل من المؤسسات وأكثر من 2,000,000 مستخدم في 130 دولة، يعتمد المطورون والمختبرون على LambdaTest لتسريع عملية ضمان الجودة وتقديم المنتجات بأفضل تجربة رقمية في ف...
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest QA عبارة عن منصة أتمتة للاختبار بدون تعليمات برمجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وهو يشتمل بشكل اختياري على خدمة أتمتة الاختبار لإخراج عملية إنشاء الاختبار وصيانته بالكامل من مهام فريقك - مقابل أقل من ربع تكلفة تعيين مهندس ضمان الجودة. تحدث إلينا حول تخصيص خطة لتناسب احتياجاتك.
Testsigma
testsigma.com
Testsigma هي أداة أتمتة اختبار تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتوفر نهجًا منخفض التعليمات البرمجية، مما يتيح إنشاء الاختبارات باللغة الإنجليزية البسيطة. توصف منصة أتمتة الاختبار هذه بأنها مستقرة وموثوقة، ويُقال إنها تقلل بشكل كبير من تقلب الاختبار. تتضمن ميزات النظام الأساسي تطبيق الويب وتطبيق الهاتف ا...
Waldo
waldo.com
يعمل Waldo على تسريع عملية ابتكار المنتجات لمطوري الأجهزة المحمولة. تعاني تطبيقات الهاتف المحمول في كل مكان من ميزات الأخطاء وتعطل التطبيقات التي تخلق تجربة مستخدم سيئة. تتيح تقنية Waldo الخاصة للفرق الهندسية اكتشاف الأخطاء وإصلاحها في وقت مبكر من دورة حياة التطوير. يستخدم رواد الصناعة، بما في ذلك L...
Witbe
witbe.net
تقدم Witbe، الرائدة في مجال الابتكار في صناعة جودة الخبرة (QoE)، منهجًا حائزًا على جوائز لمراقبة جودة التجربة المقدمة لمستخدمي أي خدمة تفاعلية (الهاتف والفيديو والويب)، وعلى أي جهاز (كمبيوتر شخصي، هاتف ذكي، STB)، و من خلال أي شبكة (ثابت، متنقل، OTT). منذ تأسيسها في عام 2000، نمت Witbe باستمرار وأصبح...
QA Wolf
qawolf.com
تقوم شركة QA Wolf بإنشاء اختبارات تلقائية شاملة لـ 80% من تدفقات المستخدم لديك خلال 4 أشهر فقط، وتحافظ عليها على مدار 24 ساعة يوميًا، وتوفر عمليات تشغيل متوازية غير محدودة على بنيتنا التحتية. هل ذكرنا أننا نضمن عدم وجود رقائق؟ نحن نفعل ذلك أيضا. ابدأ ببرنامج تجريبي مدته 90 يومًا يتضمن: خطة اختبار شا...
Reflect
reflect.run
يوفر Reflect أسرع سير عمل لإنشاء اختبارات شاملة تلقائية لتطبيق الويب الخاص بك. لإنشاء اختبار في Reflect، نقوم بتشغيل جلسة متصفح مُجهزة في السحابة الخاصة بنا ونشاركها معك على الشاشة من خلال تطبيق الويب الخاص بنا. يتيح لنا هذا الأسلوب التحكم بشكل كامل في بيئة الاختبار، مما يعني أنه يمكننا اكتشاف عدد ل...
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur هي منصة اختبار الاتصالات التي تستخدمها الشركات لالتقاط واختبار وتصميم وتحليل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. تأكد من أن كل رسالة يرسلها عملك تبدو ومظهرها وتعمل تمامًا كما خططت لها. قم بإنشاء اختبارات تلقائية تغطي اتصالاتك الأكثر أهمية بسرعة، بدءًا من إشعارات الحساب والتنبي...
Perfecto
perfecto.io
Perfecto by Perforce هي منصة اختبار تطبيقات الويب والهواتف المحمولة الأكثر ثقة في الصناعة. أصبحت استراتيجيات الاختبار المرقعة شيئًا من الماضي لأنه مع Perfecto، يستمتع المستخدمون بتجربة اختبار سلسة وشاملة من أي مكان في العالم. استفد من السحابة على مستوى المؤسسات للاختبار على الأجهزة الحقيقية أو الأجه...
Keysight
keysight.com
تعمل Keysight على تمكين المبتكرين من استكشاف وتصميم وإضفاء الحيوية على التقنيات المتغيرة للعالم. وباعتبارها شريك الابتكار العالمي الأول في الصناعة، فإن حلول Keysight التي تركز على البرمجيات تخدم المهندسين عبر بيئة التصميم والتطوير، مما يمكنهم من تحقيق اختراقات الغد بسرعة وبمخاطر أقل. تستفيد Keysigh...
Meticulous
meticulous.ai
يقوم الذكاء الاصطناعي الدقيق بإنشاء مجموعة من الاختبارات الشاملة من جلسات المستخدم المسجلة والحفاظ عليها. تضيف شركة Meticulous باستمرار اختبارات جديدة عند تقديم ميزات جديدة أو حالات حافة، وتزيل الاختبارات القديمة عندما تصبح قديمة - مما يضمن أن مجموعة الاختبار الخاصة بك محدثة دائمًا ومكتملة، دون أي ت...
Kobiton
kobiton.com
Kobiton هي المنصة الرائدة لاختبار تطبيقات الهاتف المحمول للمؤسسات حتى تتمكن من تقديم تجارب هاتف محمول لا تشوبها شائبة لعملائها. يتم استخدام إدارة مختبر الأجهزة المرنة من Kobiton ومجموعة الجودة الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من قبل أكثر من 60.000 مطور ومختبر في جميع أنحاء العالم لتقديم الرؤى ال...
Applitools
applitools.com
Applitools عبارة عن منصة لأتمتة الاختبار تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الفرق على تقديم تجارب رقمية لا تشوبها شائبة دون متاعب ممارسات الاختبار التقليدية. باستخدام Applitools Eyes وسحابة الاختبار من الجيل التالي، Ultrafast Grid، يمكن للمطورين ومهندسي ضمان الجودة إجراء اختبارات للتحقق بسرعة من وظائف ...
AutomationHQ
automationhq.ai
AutomationHQ™ هو حل TAAS (اختبار الأتمتة كخدمة) متكامل. تعتبر منصة أتمتة الاختبار بدون تعليمات برمجية المعتمدة على البرمجة اللغوية العصبية (NLP) مثالية للتطوير السريع. يمكن لأي عضو في فريق Agile تطوير أتمتة اختبار In-Sprint باللغة الإنجليزية البسيطة. يمكن تنفيذ البرامج النصية للاختبار على أكثر من 20...
Sofy.ai
sofy.ai
تم تصميم Sofy من الألف إلى الياء لتكون منصة أتمتة للاختبار بدون تعليمات برمجية تستخدم اختبارًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لتمكين إنشاء الاختبارات مرة واحدة وتشغيلها في أي مكان دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. باستخدام مكتبتنا للأجهزة الحقيقية، يمكنك إجراء اختبار يدوي وآلي لواجهة المستخدم واخ...
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore هي أسرع منصة للتكامل والتسليم المستمر (CI/CD) في السوق، وتعمل على تشغيل أفضل الفرق الهندسية في العالم. هدفنا هو جعل ممارسات CI/CD في متناول المطورين، وتوفير تجربة مستخدم رائعة، ومعاملة عملائنا كما نود أن نعامل. بعد دفع التعليمات البرمجية إلى GitHub أو Bitbucket، فإنه يُجري اختباراتك بسرعة ...
BugBug
bugbug.io
يعد BugBug حلاً آليًا للاختبار منخفض التعليمات البرمجية لضمان الجودة والمختبرين والمطورين ومديري المنتجات. وهو يوفر أتمتة كاملة للاختبار الشامل لمواقع الويب وتطبيقات الويب. تتيح الأداة للمستخدمين أتمتة اختبارات الانحدار وتقليل التكاليف المرتبطة عادةً بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. تتيح واجهة ...
HeadSpin
headspin.io
HeadSpin هي أول منصة للذكاء الاصطناعي للتجربة الرقمية في العالم تجمع بين البنية التحتية العالمية للأجهزة المستضافة على السحابة والمحلية وأتمتة الاختبار والأداء القائم على التعلم الآلي وجودة تحليلات الخبرة للجوال والويب والصوت والفيديو. تعمل HeadSpin على تمكين فرق الهندسة وضمان الجودة والعمليات والمن...
Endtest
endtest.io
قد يكون إنشاء الاختبارات وصيانتها وتنفيذها أمرًا معقدًا ويستغرق وقتًا طويلاً. تتيح منصة Endtest ذات التعليمات البرمجية المنخفضة لأي شخص في فريقك إنشاء اختبارات تغطية عالية لتطبيقات الويب والهاتف المحمول دون خبرة هندسية متقدمة في ضمان الجودة.
Cyara
cyara.com
تساعد منصة Cyara CX Assurance الحائزة على جوائز الشركات على تسريع تطوير تجربة العملاء، وزيادة الجودة عبر جميع القنوات الرقمية والصوتية، وضمان رحلات العملاء من البداية إلى النهاية. تدعم منصة Cyara دورة حياة تطوير البرامج بالكامل لتجربة العملاء، بدءًا من التصميم وحتى الاختبار الوظيفي واختبار الانحدار،...
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io هو نظام إدارة اختبار من الجيل الجديد في البداية للاختبارات الآلية. يعد هذا حلاً قويًا لمزامنة اختباراتك الآلية واليدوية في مكان واحد والتعاون بشكل فعال مع الفريق. فهو يجعل أنشطة الاختبار مرئية وشفافة تمامًا لجميع أعضاء الفريق Dev، PM، BA. لقد ركز على الكثير من أساليب اختبار التحول إلى ال...
Autify
autify.com
يعمل Autify على تمكين أي شخص من أتمتة اختبارات E2E لتطبيقات الويب والهاتف المحمول عن طريق تسجيل تفاعلاتهم ببساطة من خلال ملحق Chrome الخاص به، ثم تشغيل هذه الاختبارات تلقائيًا على مجموعة متنوعة من متصفحات الكمبيوتر الشخصي والهواتف المحمولة، بما في ذلك الأجهزة الحقيقية. في حين أن صيانة اختبارات E2E ق...
DoesQA
does.qa
أتمتة الاختبار بدون رموز مع واجهة مستخدم بسيطة وبديهية تعمل بالسحب والإفلات. يمكن لأي عضو في فريقك إنشاء اختبارات معقدة وصيانتها بسهولة، مما يمكّن ضمان الجودة من مواكبة التطوير مع تقليل التكاليف.
QATTS
qatts.com
برنامج التشغيل الآلي للاختبار من الجيل التالي والمتكامل المصمم للمؤسسات. " قم بالتوصيل بشكل أسرع، وحقق أقصى قدر من تغطية الاختبار، واحصل على الحد الأقصى من عائد الاستثمار من أتمتة الاختبار الخاص بك باستخدام QATTS - منصة أتمتة الاختبار الشاملة الأكثر شمولاً في الصناعة. نحن الوجهة الشاملة لجميع احتياج...
CloudQA
cloudqa.io
يتيح لك CloudQA إنشاء الاختبارات وأتمتتها بدون سطر واحد من التعليمات البرمجية! يمكنك إنشاء حالات اختبار عبر المستعرضات قابلة لإعادة الاستخدام لاختبار الانحدار والمراقبة الاصطناعية.
Stack Moxie
stackmoxie.com
مراقبة آلية بدون كود باستخدام الشجاعة. يعمل Stack Moxie عبر مجموعتك التقنية لمنح موظفي التسويق والمبيعات الثقة في أن الأنظمة تعمل بشكل لا تشوبه شائبة وتنبيه استباقي إذا لم تكن كذلك. - يقوم Stack Moxie بمراقبة النظام إما عن طريق إنشاء بيانات اختبار أو متابعة البيانات للتأكد من أنه يتصرف كما هو متوقع....
BiG EVAL
bigeval.com
BiG EVAL هي أداة الاختبار الآلية الرائدة للمشروعات التي تركز على البيانات مثل مستودعات البيانات وETL/ELT وترحيل البيانات وتطبيقات ERP أو CRM. بفضل قدرته على اختبار دقة البيانات والتحقق منها تلقائيًا، فإنه يساعد المؤسسات على تجنب الأخطاء المكلفة وتقليل مخاطر العملاء والمستخدمين النهائيين غير الراضين....
ContextQA
contextqa.com
يعد contextQA منتجًا رائدًا يمكّن المؤسسات من تعزيز تغطية اختبار الأتمتة لديها، ورفع جودة البرامج، وتسريع تسليم المنتجات، وتقليص النفقات المتعلقة بالحفاظ على جودة البرامج بشكل كبير من خلال استخدام حلول SaaS المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. من خلال تقديم نهج منخفض التعليمات البرمجية/بدون تعليمات برمجية...
Functionize
functionize.com
توفر Functionize منصة اختبار ذكية تتضمن تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لأتمتة عملية اختبار البرامج المضنية. نحن نعمل مع فرق من جميع الأحجام ومجموعات المهارات لتحسين إنشاء الاختبار، والقضاء على تقلب الاختبار، وتسريع الإصدارات من خلال اختبار النطاق المرن في السحابة. من خلال اتباع نهج التعلم الآ...
TestGrid
testgrid.io
البنية التحتية للاختبار والاختبار الشامل توفر Cloud TestGrid بنية تحتية آمنة وقابلة للتطوير للاختبار، وتستضيف أجهزة محمولة ومتصفحات حقيقية على السحابة أو داخل الشركة. باستخدام TestGrid، يمكن للمستخدمين أيضًا إجراء أتمتة اختبارية شاملة، بما في ذلك الاختبار بدون تعليمات برمجية مدعوم بالذكاء الاصطناعي،...
ProdPerfect
prodperfect.com
يعد ProdPerfect أول حل مستقل لاختبار الانحدار (E2E) يقوم ببناء مجموعات اختبار E2E وصيانتها وتطويرها بشكل مستمر من خلال التحليل المبني على البيانات والموجه آليًا لبيانات سلوك المستخدم المباشر. إنه الحل الوحيد المُدار بالكامل الذي يعالج الفجوات الحرجة في تغطية الاختبار، ويزيل أوقات تشغيل مجموعة الاختب...
Loadmill
loadmill.com
تبسيط أتمتة الاختبار باستخدام نهج يعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (AI API): إعادة تعريف اختبار الويب والجوال واختبار التحميل. الحل الشامل لتسخير الذكاء الاصطناعي عبر دورة حياة اختبار التشغيل الآلي هو الحل الأمثل لأتمتة الاختبار. تلغي منصتنا الحاجة إلى الأجهزة المادية، مما يجعل العملية أكثر كفاءة وفع...
QA Touch
qatouch.com
QA Touch هي أداة متطورة لإدارة الاختبارات لفرق ضمان الجودة في جميع أنحاء العالم. نحن نؤمن بجعل عملك سهلاً وتوفير كل ما تحتاجه على منصة واحدة. باستخدام أداة إدارة حالات الاختبار الشاملة لدينا، سيكون تسريع الاختبارات والمشاريع أمرًا في غاية السهولة. تقدم QA Touch طريقة تنفيذ طبيعية وبديهية. نحن نعلم أ...
Mabl
mabl.com
mabl هي منصة موحدة لأتمتة الاختبار مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تمكن الفرق من ضمان جودة وهدف ميزاتها الأكثر ابتكارًا، بما في ذلك تلك المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي. من خلال الاختبار الشامل للويب والهاتف المحمول وواجهة برمجة التطبيقات (API) وإمكانية الوصول والأداء، يوفر mabl الأساس الموثوق الذ...
TestQuality
testquality.com
TestQuality هي أداة حديثة لإدارة الاختبار تم إنشاؤها بواسطة خبراء التطوير وضمان الجودة، مما يعزز أساليب الاختبار مثل Shift-left وBDD وTDD/ATDD والاختبار المستمر. إنه سريع وسهل الاستخدام وقوي ويتكامل بسلاسة مع Jira وGitHub وSelenium وJenkins والمزيد. تقدم TestQuality: - منصة لإدارة الاختبار على شبكة ...
Testlio
testlio.com
Testlio هي شركة عالمية لاختبار البرمجيات ولديها حلول مثبتة في الاختبار اليدوي وأتمتة الاختبار واختبار البرامج المدمجة. يجمع نهجنا الفريد في الاختبار بين البشر والآلات لمساعدة المبتكرين الرقميين على تقديم منتجات عالية الجودة على نطاق واسع. في أي مكان. على أي جهاز. بأي لغة. عبر أي وسيلة دفع. يشمل عملا...