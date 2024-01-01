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اختبار الأتمتة - التطبيقات الأكثر شعبية - أنتاركتيكا
تقوم أدوات اختبار الأتمتة بإدارة تنفيذ اختبارات البرامج، وتبسيط عملية الاختبار لمهندسي البرمجيات باستخدام الحد الأدنى من البرمجة النصية. يوفر هذا النهج الوقت والمال لفرقهم. تُمكّن هذه الأدوات، التي يتم استخدامها بشكل شائع من قبل المؤسسات الكبيرة، الفرق من تنفيذ اختبارات مكتوبة مسبقًا على تطبيقاتهم قبل نشرها في الإنتاج. بعد التنفيذ، يمكن للأدوات إنشاء تقارير ومقارنة النتائج مع الاختبارات السابقة. يمكن لبرنامج اختبار الأتمتة إجراء الاختبارات بشكل متكرر وفي أي وقت من اليوم، وهي قدرة ضرورية للتسليم المستمر والاختبار المستمر.
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BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack عبارة عن منصة اختبار سحابية للويب والهواتف المحمولة تمكن المطورين من اختبار مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم عبر المتصفحات حسب الطلب وأنظمة التشغيل والأجهزة المحمولة الحقيقية، دون مطالبة المستخدمين بتثبيت أو صيانة معمل داخلي للأجهزة الافتراضية أو الأجهزة أو المحاكيات. لد...
Qase
qase.io
مساحة عمل واحدة للاختبارات اليدوية والآلية. نظام إدارة الاختبار لفرق التطوير وضمان الجودة يساعد على تعزيز جهود اختبار البرامج.
Ghost Inspector
ghostinspector.com
قم ببناء أو تسجيل اختبارات تلقائية لموقعك على الويب أو تطبيقك مباشرة في متصفحك. قم بتشغيلها بشكل مستمر للقبض على الأخطاء والانحدارات. لا يوجد ترميز مطلوب.
Sauce Labs
saucelabs.com
أكبر سحابة اختبار مستمر في العالم لتطبيقات الويب والهاتف المحمول. قم بالوصول إلى متصفحات الويب ومحاكيات الأجهزة المحمولة وأجهزة المحاكاة والأجهزة المحمولة الحقيقية.
Virtuoso
virtuoso.qa
واجهة المستخدم الوظيفية وأداة الاختبار الشاملة. الجمع بين أتمتة العمليات الروبوتية، والذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، وبرمجة اللغة الطبيعية لتقديم تجربة تأليف لا مثيل لها، مع تقليل صيانة الاختبار إلى الصفر تقريبًا.
TestProject
testproject.io
أتمتة الاختبار مجانًا للجميع. المجتمع مدعوم. TestProject عبارة عن منصة مجانية لأتمتة الاختبار الشامل لاختبارات الويب والجوال وواجهة برمجة التطبيقات (API) التي يدعمها مجتمع أتمتة الاختبار رقم 1.
UiPath
uipath.com
UiPath هي شركة برمجيات عالمية لأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) تأسست في رومانيا على يد دانيال داينز وماريوس تيرا، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. يقوم برنامج الشركة بمراقبة نشاط المستخدم لأتمتة مهام المكتب الأمامي والخلفي المتكررة، بما في ذلك تلك التي يتم إجراؤها باستخدام برامج أعمال أخرى مثل بر...
LambdaTest
app.lambdatest.com
تطبيقات الهاتف المحمول من الجيل التالي وسحابة اختبار المتصفحات قدّم تجربة رقمية لا مثيل لها مع الجيل القادم لدينا منصة سحابية للاختبار مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ضمان تجربة مستخدم استثنائية عبر جميع الأجهزة والمتصفحات.
Rainforest QA
rainforestqa.com
تجمع منصة ضمان الجودة الخاصة بـ Rainforest بين التشغيل الآلي للاختبار بدون تعليمات برمجية وضمان الجودة الاحترافي لمساعدتك في إصدار برامج عالية الجودة.
Waldo
waldo.com
Waldo هو الحل الوحيد للاختبار بدون تعليمات برمجية والذي تم إنشاؤه من الألف إلى الياء، دون الحاجة إلى البرمجة النصية، لتوسيع نطاق أتمتة الاختبار بكفاءة والتوقف عن الاختيار بين سرعة الإصدار وجودة المنتج.
Reflect
reflect.run
اختبار آلي سريع للغاية. يجعل برنامج Reflect اختبارات الانحدار سهلة الإنشاء وغير مؤلمة للحفاظ عليها. تستخدم الفرق ذات النمو المرتفع برنامج Reflect لاكتشاف الأخطاء دون إبطاء سرعة التطوير.
Testsigma
testsigma.com
Testsigma عبارة عن منصة قوية لأتمتة الاختبار مفتوحة المصدر تعمل خارج الصندوق وتتيح إنشاء اختبارات لتطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وواجهات برمجة التطبيقات في دقائق معدودة معدودة. تعمل منصة Testsigma الكاملة على توحيد جميع إمكانيات مجموعة الاختبار التقليدية المجزأة. - الاشتراك مباشرة على السحاب...
Meticulous
meticulous.ai
يمكنك التقاط الانحدارات المرئية تلقائيًا على تطبيق الويب الخاص بك عن طريق إعادة تشغيل حركة مرور المستخدم. اختبار خارج الصندوق دون أي عبء صيانة.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur هو برنامج لاختبار البريد الإلكتروني يتيح لك التقاط البريد الإلكتروني واختباره، مما يساعدك على إنشاء منتجك واختباره وتقديمه.
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore هي أسرع منصة للتكامل والتسليم المستمر (CI/CD) في السوق، وتعمل على تشغيل أفضل الفرق الهندسية في العالم. هدفنا هو جعل ممارسات CI/CD في متناول المطورين، وتوفير تجربة مستخدم رائعة، ومعاملة عملائنا كما نود أن نعامل. بعد دفع التعليمات البرمجية إلى GitHub أو Bitbucket، فإنه يُجري اختباراتك بسرعة ...
Endtest
endtest.io
قد يكون إنشاء الاختبارات وصيانتها وتنفيذها أمرًا معقدًا ويستغرق وقتًا طويلاً. تتيح منصة Endtest ذات التعليمات البرمجية المنخفضة لأي شخص في فريقك إنشاء اختبارات تغطية عالية لتطبيقات الويب والهاتف المحمول دون خبرة هندسية متقدمة في ضمان الجودة.
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io هو نظام إدارة اختبار من الجيل الجديد في البداية للاختبارات الآلية. يعد هذا حلاً قويًا لمزامنة اختباراتك الآلية واليدوية في مكان واحد والتعاون بشكل فعال مع الفريق. فهو يجعل أنشطة الاختبار مرئية وشفافة تمامًا لجميع أعضاء الفريق Dev، PM، BA. لقد ركز على الكثير من أساليب اختبار التحول إلى ال...
Keysight
keysight.com
تعمل Keysight على تمكين المبتكرين من استكشاف وتصميم وإضفاء الحيوية على التقنيات المتغيرة للعالم. وباعتبارها شريك الابتكار العالمي الأول في الصناعة، فإن حلول Keysight التي تركز على البرمجيات تخدم المهندسين عبر بيئة التصميم والتطوير، مما يمكنهم من تحقيق اختراقات الغد بسرعة وبمخاطر أقل. تستفيد Keysigh...
Witbe
witbe.net
تقدم Witbe، الرائدة في مجال الابتكار في صناعة جودة الخبرة (QoE)، منهجًا حائزًا على جوائز لمراقبة جودة الخبرة المقدمة لمستخدمي أي خدمة تفاعلية (الهاتف والفيديو والويب)، وعلى أي جهاز (كمبيوتر شخصي، هاتف ذكي، STB)، و من خلال أي شبكة (ثابت، متنقل، OTT). منذ تأسيسها في عام 2000، نمت Witbe باستمرار وأصبحت...
Autify
autify.com
Autify عبارة عن نظام أساسي لأتمتة اختبار التعليمات البرمجية والذي يسمح لأي شخص بإجراء اختبار الأتمتة. ويستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) للحفاظ على سيناريوهات الاختبار.
DoesQA
does.qa
أتمتة الاختبار بدون رموز مع واجهة مستخدم بسيطة وبديهية تعمل بالسحب والإفلات. يمكن لأي عضو في فريقك إنشاء اختبارات معقدة وصيانتها بسهولة، مما يمكّن ضمان الجودة من مواكبة التطوير مع تقليل التكاليف.
QATTS
qatts.com
برنامج التشغيل الآلي للاختبار من الجيل التالي والمتكامل المصمم للمؤسسات. " قم بالتوصيل بشكل أسرع، وحقق أقصى قدر من تغطية الاختبار، واحصل على الحد الأقصى من عائد الاستثمار من أتمتة الاختبار الخاص بك باستخدام QATTS - منصة أتمتة الاختبار الشاملة الأكثر شمولاً في الصناعة. نحن الوجهة الشاملة لجميع احتياج...
AutomationHQ
automationhq.ai
AutomationHQ™ هو حل TAAS كامل (اختبار الأتمتة كخدمة). تعتبر منصة أتمتة الاختبار بدون تعليمات برمجية القائمة على البرمجة اللغوية العصبية (NLP) مثالية للتطوير السريع. يمكن لأي عضو في فريق Agile تطوير أتمتة اختبار In-Sprint باللغة الإنجليزية البسيطة. يمكن تنفيذ البرامج النصية للاختبار على أكثر من 2000 ...
Sofy.ai
sofy.ai
تم تصميم Sofy من الألف إلى الياء لتكون منصة أتمتة للاختبار بدون تعليمات برمجية تستخدم اختبارًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لتمكين إنشاء الاختبارات مرة واحدة وتشغيلها في أي مكان دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. باستخدام مكتبتنا للأجهزة الحقيقية، يمكنك إجراء اختبار يدوي وآلي لواجهة المستخدم واخ...
CloudQA
cloudqa.io
يتيح لك CloudQA إنشاء الاختبارات وأتمتتها بدون سطر واحد من التعليمات البرمجية! يمكنك إنشاء حالات اختبار عبر المستعرضات قابلة لإعادة الاستخدام لاختبار الانحدار والمراقبة الاصطناعية.
Stack Moxie
stackmoxie.com
مراقبة آلية بدون كود باستخدام الشجاعة. يعمل Stack Moxie عبر مجموعتك التقنية لمنح عمليات التسويق والمبيعات الثقة في أن الأنظمة تعمل بشكل لا تشوبه شائبة وتنبيه استباقي إذا لم تكن كذلك. - يقوم Stack Moxie بمراقبة النظام إما عن طريق إنشاء بيانات اختبار أو متابعة البيانات للتأكد من أنه يتصرف كما هو متوقع...
BiG EVAL
bigeval.com
BiG EVAL هي أداة الاختبار الآلية الرائدة للمشروعات التي تركز على البيانات مثل مستودعات البيانات وETL/ELT وترحيل البيانات وتطبيقات ERP أو CRM. بفضل قدرته على اختبار دقة البيانات والتحقق منها تلقائيًا، فإنه يساعد المؤسسات على تجنب الأخطاء المكلفة وتقليل مخاطر العملاء والمستخدمين النهائيين غير الراضين....
ContextQA
contextqa.com
يعد contextQA منتجًا رائدًا يمكّن المؤسسات من تعزيز تغطية اختبار الأتمتة لديها، ورفع جودة البرامج، وتسريع تسليم المنتجات، وتقليص النفقات المتعلقة بالحفاظ على جودة البرامج بشكل كبير من خلال استخدام حلول SaaS المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. من خلال تقديم نهج منخفض التعليمات البرمجية/بدون تعليمات برمجية...
Functionize
functionize.com
توفر Functionize منصة اختبار ذكية تتضمن تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لأتمتة عملية اختبار البرامج المضنية. نحن نعمل مع فرق من جميع الأحجام ومجموعات المهارات لتحسين إنشاء الاختبار، والقضاء على تقلب الاختبار، وتسريع الإصدارات من خلال اختبار النطاق المرن في السحابة. من خلال اتباع نهج التعلم الآ...
TestGrid
testgrid.io
البنية التحتية للاختبار والاختبار الشامل توفر Cloud TestGrid بنية تحتية آمنة وقابلة للتطوير للاختبار، وتستضيف أجهزة محمولة ومتصفحات حقيقية على السحابة أو داخل الشركة. باستخدام TestGrid، يمكن للمستخدمين أيضًا إجراء أتمتة اختبارية شاملة، بما في ذلك الاختبار بدون تعليمات برمجية مدعوم بالذكاء الاصطناعي،...
Kobiton
kobiton.com
Kobiton هي المنصة الرائدة لاختبار تطبيقات الهاتف المحمول للمؤسسات حتى تتمكن من تقديم تجارب جوال لا تشوبها شائبة لعملائها. يتم استخدام إدارة مختبر الأجهزة المرنة من Kobiton ومجموعة الجودة الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من قبل أكثر من 60.000 مطور ومختبر في جميع أنحاء العالم لتقديم الرؤى الأكثر س...
ProdPerfect
prodperfect.com
يعد ProdPerfect أول حل مستقل لاختبار الانحدار (E2E) يقوم ببناء مجموعات اختبار E2E وصيانتها وتطويرها بشكل مستمر من خلال التحليل المبني على البيانات والموجه آليًا لبيانات سلوك المستخدم المباشر. إنه الحل الوحيد المُدار بالكامل الذي يعالج الفجوات الحرجة في تغطية الاختبار، ويزيل أوقات تشغيل مجموعة الاختب...
BugBug
bugbug.io
يعد BugBug حلاً آليًا للاختبار منخفض التعليمات البرمجية لضمان الجودة والمختبرين والمطورين ومديري المنتجات. وهو يوفر أتمتة كاملة للاختبار الشامل لمواقع الويب وتطبيقات الويب. تتيح الأداة للمستخدمين أتمتة اختبارات الانحدار وتقليل التكاليف المرتبطة عادةً بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. تتيح واجهة ...
Loadmill
loadmill.com
تبسيط أتمتة الاختبار باستخدام نهج يعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (AI API): إعادة تعريف اختبار الويب والهاتف المحمول والتحميل. الحل الشامل لتسخير الذكاء الاصطناعي عبر دورة حياة اختبار التشغيل الآلي هو الحل الأمثل لأتمتة الاختبار. تلغي منصتنا الحاجة إلى الأجهزة المادية، مما يجعل العملية أكثر كفاءة وف...
HeadSpin
headspin.io
HeadSpin هي أول منصة للذكاء الاصطناعي للتجربة الرقمية في العالم تجمع بين البنية التحتية العالمية للأجهزة المستضافة على السحابة والمحلية وأتمتة الاختبار والأداء القائم على التعلم الآلي وجودة تحليلات الخبرة للجوال والويب والصوت والفيديو. تعمل HeadSpin على تمكين فرق الهندسة وضمان الجودة والعمليات والمن...
QA Touch
qatouch.com
QA Touch هي أداة متطورة لإدارة الاختبارات لفرق ضمان الجودة في جميع أنحاء العالم. نحن نؤمن بجعل عملك سهلاً وتوفير كل ما تحتاجه على منصة واحدة. باستخدام أداة إدارة حالات الاختبار الشاملة لدينا، سيكون تسريع الاختبارات والمشاريع أمرًا في غاية السهولة. تقدم QA Touch طريقة تنفيذ طبيعية وبديهية. نحن نعلم أ...
mabl
mabl.com
mabl هي منصة موحدة لأتمتة الاختبار مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تمكن الفرق من ضمان جودة وهدف ميزاتها الأكثر ابتكارًا، بما في ذلك تلك المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي. من خلال الاختبار الشامل للويب والهاتف المحمول وواجهة برمجة التطبيقات (API) وإمكانية الوصول والأداء، يوفر mabl الأساس الموثوق الذ...
TestQuality
testquality.com
TestQuality هي أداة حديثة لإدارة الاختبار تم إنشاؤها بواسطة خبراء التطوير وضمان الجودة، مما يعزز أساليب الاختبار مثل Shift-left وBDD وTDD/ATDD والاختبار المستمر. إنه سريع وسهل الاستخدام وقوي ويتكامل بسلاسة مع Jira وGitHub وSelenium وJenkins والمزيد. تقدم TestQuality: - منصة لإدارة الاختبار على شبكة ...
Applitools
applitools.com
Applitools عبارة عن منصة لأتمتة الاختبار تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الفرق على تقديم تجارب رقمية لا تشوبها شائبة دون متاعب ممارسات الاختبار التقليدية. باستخدام Applitools Eyes وسحابة الاختبار من الجيل التالي، Ultrafast Grid، يمكن للمطورين ومهندسي ضمان الجودة إجراء اختبارات للتحقق بسرعة من وظائف ...
Cyara
cyara.com
تساعد منصة Cyara CX Assurance الحائزة على جوائز الشركات على تسريع تطوير تجربة العملاء، وزيادة الجودة عبر جميع القنوات الرقمية والصوتية، وضمان رحلات العملاء من البداية إلى النهاية. تدعم منصة Cyara دورة حياة تطوير البرامج بالكامل لتجربة العملاء، بدءًا من التصميم وحتى الاختبار الوظيفي واختبار الانحدار،...
Perfecto
perfecto.io
Perfecto by Perforce هي منصة اختبار تطبيقات الويب والهواتف المحمولة الأكثر ثقة في الصناعة. أصبحت استراتيجيات الاختبار المرقعة شيئًا من الماضي لأنه مع Perfecto، يستمتع المستخدمون بتجربة اختبار سلسة وشاملة من أي مكان في العالم. استفد من السحابة على مستوى المؤسسات للاختبار على الأجهزة الحقيقية أو الأجه...
Testlio
testlio.com
Testlio هي شركة عالمية لاختبار البرمجيات ولديها حلول مثبتة في الاختبار اليدوي وأتمتة الاختبار واختبار البرامج المدمجة. يجمع نهجنا الفريد في الاختبار بين البشر والآلات لمساعدة المبتكرين الرقميين على تقديم منتجات عالية الجودة على نطاق واسع. في أي مكان. على أي جهاز. بأي لغة. عبر أي وسيلة دفع. يشمل عملا...
QA Wolf
qawolf.com
تقوم شركة QA Wolf بإنشاء اختبارات تلقائية شاملة لـ 80% من تدفقات المستخدم لديك خلال 4 أشهر فقط، وتحافظ عليها على مدار 24 ساعة يوميًا، وتوفر عمليات تشغيل متوازية غير محدودة على بنيتنا التحتية. هل ذكرنا أننا نضمن عدم وجود رقائق؟ نحن نفعل ذلك أيضا. ابدأ ببرنامج تجريبي مدته 90 يومًا يتضمن: خطة اختبار شا...