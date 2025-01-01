برامج إصلاح السيارات - التطبيقات الأكثر شعبية

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يشتمل برنامج إصلاح السيارات على أدوات تساعد فنيي السيارات في عمليات إصلاح السيارات والمهام الإدارية. تستخدم شركات الخدمات - مثل ورش هياكل السيارات ومراكز الفحص ومرافق إصلاح التصادمات - هذه الحلول لإدارة قواعد بيانات المركبات وتتبع المعلومات المهمة، بما في ذلك سجلات الإصلاح وجداول الصيانة وتقديرات الوظائف والتشخيصات وخرائط الإصلاح وطلب قطع الغيار. يمكن للمديرين الاستفادة من ميزات معينة لتبسيط الاتصال والتنظيم داخل فرقهم. بالإضافة إلى ذلك، تتكامل العديد من أنظمة إصلاح السيارات مع برامج الفوترة والمحاسبة وإدارة المخزون. تسمح بعض الحلول أيضًا للسائقين بتقدير تكاليف إصلاح السيارة الشخصية وتلقي عروض الأسعار من الميكانيكيين المحليين.
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ALLDATA
alldata.com
تطبيق Alldata يوفر معلومات إصلاح وخدمة للمركبات، ويحتوي على أدلة تشخيصية وقواعد بيانات شاملة لدعم الفنين في مجال السيارات.
Fullbay
fullbay.com
Fullbay هو برنامج لإدارة صيانة الأسطول في السحابة، يتيح تتبع الصيانة والإصلاحات وإدارة مخزون الأجزاء من أي مكان.
PartsTech
partstech.com
تطبيق PartStech يساعد ورش إصلاح السيارات في العثور على قطع الغيار بسرعة، مع إمكانية البحث ومتابعة المخزون بشكل لحظي.
TruVideo
truvideo.com
تطبيق TruVideo يساعد وكلاء السيارات في إرسال مقاطع فيديو مخصصة للسيارات للعملاء، مما يسهل التواصل الفعال ويعزز تجربة الشراء.
Shop-Ware
shop-ware.com
Shop-Ware هو نظام إدارة للمتاجر يساعد على تبسيط عمليات إصلاح السيارات وتحسين خدمة العملاء من خلال أدوات فعالة لتواصل العملاء وإدارة المهام.
Orderry
orderry.com
Orderry هو تطبيق يساعد الشركات في أتمتة عمليات العمل مثل إدارة الوظائف والمبيعات والموظفين والمخزون والمالية والتحليلات.
FixIQ Pro
fixiq.pro
تطبيق FixIQ Pro هو أداة لإدارة خدمات السيارات، يتيح أتمتة العمليات، إدارة المهام، وتحليل أداء الشركة من أي مكان وفي أي وقت.
AutoLeap
autoleap.com
AutoLeap هو برنامج سحابي لإدارة متاجر إصلاح السيارات، يوفر أدوات لتبسيط العمليات مثل الفواتير، التقديرات، وجدولة المواعيد.
Shopgenie
shopgenie.io
تطبيق Shopgenie هو منصة متكاملة للتسويق وإدارة علاقات العملاء والجدولة الإلكترونية لورش إصلاح السيارات، ويقدم أداة جدولة مجانية بالكامل.
WebbRes
webbres.com
WebbRes هو نظام برمجي متكامل يجمع بين عمليات البيع والإيجار والخدمة في منصة واحدة سهلة الاستخدام، مما يقلل من العمليات اليدوية.
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