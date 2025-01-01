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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برامج إصلاح السيارات - التطبيقات الأكثر شعبية

يشتمل برنامج إصلاح السيارات على أدوات تساعد فنيي السيارات في عمليات إصلاح السيارات والمهام الإدارية. تستخدم شركات الخدمات - مثل ورش هياكل السيارات ومراكز الفحص ومرافق إصلاح التصادمات - هذه الحلول لإدارة قواعد بيانات المركبات وتتبع المعلومات المهمة، بما في ذلك سجلات الإصلاح وجداول الصيانة وتقديرات الوظائف والتشخيصات وخرائط الإصلاح وطلب قطع الغيار. يمكن للمديرين الاستفادة من ميزات معينة لتبسيط الاتصال والتنظيم داخل فرقهم. بالإضافة إلى ذلك، تتكامل العديد من أنظمة إصلاح السيارات مع برامج الفوترة والمحاسبة وإدارة المخزون. تسمح بعض الحلول أيضًا للسائقين بتقدير تكاليف إصلاح السيارة الشخصية وتلقي عروض الأسعار من الميكانيكيين المحليين.