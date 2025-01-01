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برامج إصلاح السيارات
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برامج إصلاح السيارات - التطبيقات الأكثر شعبية

يشتمل برنامج إصلاح السيارات على أدوات تساعد فنيي السيارات في عمليات إصلاح السيارات والمهام الإدارية. تستخدم شركات الخدمات - مثل ورش هياكل السيارات ومراكز الفحص ومرافق إصلاح التصادمات - هذه الحلول لإدارة قواعد بيانات المركبات وتتبع المعلومات المهمة، بما في ذلك سجلات الإصلاح وجداول الصيانة وتقديرات الوظائف والتشخيصات وخرائط الإصلاح وطلب قطع الغيار. يمكن للمديرين الاستفادة من ميزات معينة لتبسيط الاتصال والتنظيم داخل فرقهم. بالإضافة إلى ذلك، تتكامل العديد من أنظمة إصلاح السيارات مع برامج الفوترة والمحاسبة وإدارة المخزون. تسمح بعض الحلول أيضًا للسائقين بتقدير تكاليف إصلاح السيارة الشخصية وتلقي عروض الأسعار من الميكانيكيين المحليين.

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ALLDATA

ALLDATA

alldata.com

تطبيق Alldata يوفر معلومات إصلاح وخدمة للمركبات، ويحتوي على أدلة تشخيصية وقواعد بيانات شاملة لدعم الفنين في مجال السيارات.

Fullbay

Fullbay

fullbay.com

Fullbay هو برنامج لإدارة صيانة الأسطول في السحابة، يتيح تتبع الصيانة والإصلاحات وإدارة مخزون الأجزاء من أي مكان.

PartsTech

PartsTech

partstech.com

تطبيق PartStech يساعد ورش إصلاح السيارات في العثور على قطع الغيار بسرعة، مع إمكانية البحث ومتابعة المخزون بشكل لحظي.

TruVideo

TruVideo

truvideo.com

تطبيق TruVideo يساعد وكلاء السيارات في إرسال مقاطع فيديو مخصصة للسيارات للعملاء، مما يسهل التواصل الفعال ويعزز تجربة الشراء.

Shop-Ware

Shop-Ware

shop-ware.com

Shop-Ware هو نظام إدارة للمتاجر يساعد على تبسيط عمليات إصلاح السيارات وتحسين خدمة العملاء من خلال أدوات فعالة لتواصل العملاء وإدارة المهام.

Orderry

Orderry

orderry.com

Orderry هو تطبيق يساعد الشركات في أتمتة عمليات العمل مثل إدارة الوظائف والمبيعات والموظفين والمخزون والمالية والتحليلات.

FixIQ Pro

FixIQ Pro

fixiq.pro

تطبيق FixIQ Pro هو أداة لإدارة خدمات السيارات، يتيح أتمتة العمليات، إدارة المهام، وتحليل أداء الشركة من أي مكان وفي أي وقت.

AutoLeap

AutoLeap

autoleap.com

AutoLeap هو برنامج سحابي لإدارة متاجر إصلاح السيارات، يوفر أدوات لتبسيط العمليات مثل الفواتير، التقديرات، وجدولة المواعيد.

Shopgenie

Shopgenie

shopgenie.io

تطبيق Shopgenie هو منصة متكاملة للتسويق وإدارة علاقات العملاء والجدولة الإلكترونية لورش إصلاح السيارات، ويقدم أداة جدولة مجانية بالكامل.

WebbRes

WebbRes

webbres.com

WebbRes هو نظام برمجي متكامل يجمع بين عمليات البيع والإيجار والخدمة في منصة واحدة سهلة الاستخدام، مما يقلل من العمليات اليدوية.

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برامج إصلاح السيارات - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog