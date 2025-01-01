برنامج الاتصال التلقائي - التطبيقات الأكثر شعبية

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يعمل برنامج الاتصال الآلي عن طريق الاتصال بأرقام الهواتف التي يتم الحصول عليها من القائمة وإنشاء اتصالات إما مع وكيل مباشر أو رسالة مسجلة مسبقًا. وتتخلص هذه التقنية من الجهد اليدوي الذي يتطلبه الاتصال بالأرقام الفردية، مما يسمح للممثلين بالتركيز على تحسين المحتوى وتسليم رسائلهم. تجد برامج الاتصال التلقائية فائدة في قطاعات متنوعة مثل المبيعات والرعاية الصحية والتعليم والضيافة. يتضمن تنفيذ برنامج الاتصال التلقائي عادةً جهاز كمبيوتر ومودمًا صوتيًا وخط هاتف نشط، على الرغم من إمكانية الوصول أيضًا إلى البدائل المستندة إلى السحابة. في حين أن بعض الحلول تتطلب من الشركات شراء الأجهزة المطلوبة وإدارتها بشكل مستقل، فإن البعض الآخر يتضمن استضافة الأجهزة كجزء من حزمة منتجاتهم أو يقدمها من خلال اشتراك إضافي. ولا تكون الأجهزة المطلوبة محددة دائمًا، إذ يمكن أن يعمل التطبيق على جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول.
إرسال تطبيق جديد
ZoomInfo
zoominfo.com
زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.
Five9
five9.com
Five9 هو تطبيق مركز اتصال سحابي يوفر حلولاً لإدارة تفاعلات العملاء، بما في ذلك التحليلات والذكاء الاصطناعي وتحسين العمليات عبر قنوات متعددة.
Vonage
vonage.com
تطبيق Vonage هو منصة اتصال تحتوي على مكالمات صوتية وفيديو، رسائل نصية واجتماعات، مما يسهل التواصل والتعاون بين الفرق في أي وقت.
Adversus
adversus.io
Adversus هو تطبيق يتيح إجراء المكالمات التلقائية، مما يسهل العمليات اليدوية ويوفر رؤى قيمة للشركات لتحسين التواصل وإنتاجية الفرق.
Dialpad
dialpad.com
ديالباد هو نظام هاتف سحابي يعتمد على تقنية VoIP يعزز التواصل بين الفرق ويقدم ميزات مثل مؤتمرات الفيديو وتحليل المكالمات وتحسين رضا العملاء.
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk هو تطبيق للاتصالات السحابية يساعد الشركات على إدارة المكالمات وتبسيط العمليات مع ميزات مثل تسجيل المكالمات والتكامل مع أدوات CRM.
Convoso
convoso.com
Convoso هو برنامج سحابي لمراكز الاتصال، يدعم زيادة معدلات الاتصال وتحسين إدارة البيانات، مع ميزات متقدمة للتحليل والتوجيه.
PhoneBurner
phoneburner.com
تطبيق PhoneBurner يساعد فرق المبيعات على تحسين الاتصالات عبر المكالمات الآلية والتكامل مع أدوات العمل لتعزيز الإنتاجية والتفاعل مع العملاء.
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk هو برنامج مركز الاتصال السحابي للإدارة الفعالة لمبيعات وخدمة العملاء، يدعم الاتصال عن بُعد مع أدوات تحليلات وتهيئة متكاملة.
Voiso
voiso.com
Voiso هو حل متكامل لمراكز الاتصال قائم على السحابة، يساعد في إدارة وتحسين تجربة العملاء من خلال ميزات متعددة مثل الاتصال الذكي ودعم القنوات المتعددة.
CallTools.com
calltools.com
CallTools.com هو نظام مركز اتصال سحابى يسهل إدارة المكالمات ويعزز إنتاجية فرق المبيعات بخيارات تحليلية متقدمة وتكامل مع أنظمة CRM.
smrtPhone
smrtphone.io
smrtPhone هو تطبيق هاتف سحابي شامل يعزز الاتصالات والمبيعات من خلال دمج المكالمات والرسائل مع نظام إدارة العلاقات مع العملاء.
TCN
tcn.com
يتيح تطبيق TCN لمراكز الاتصال أدوات متكاملة، ويساعد على إدارة المكالمات بسلاسة ودون الحاجة لعقود.
Squaretalk
squaretalk.com
Squaretalk هي منصة اتصال شاملة تدعم إدارة المكالمات، وتكامل CRM، وتوفر أدوات لتحسين دعم العملاء وتجربة المستخدم.
ProspectBoss
prospectboss.com
تطبيق ProspectBoss يساعدك في إدارة جهات الاتصال والمكالمات والبريد الإلكتروني والرسائل والمهام من الهاتف، مما يعزز إنتاجيتك ويساعدك على إغلاق المزيد من المبيعات.
Selmo
selmo.io
سيلمو هو تطبيق سحابي لمراكز الاتصالات وفرق المبيعات، يساعد في تحسين عمليات البيع وزيادة كفاءة الاتصال.
BatchDialer
batchdialer.com
BatchDialer هو تطبيق لإجراء المكالمات الخارجية يساعد الشركات في تعزيز الإنتاجية من خلال الأتمتة وإدارة الحملات بكفاءة.
NeoDove
neodove.com
Neodove هو تطبيق CRM وهاتف ذكي يدعم إدارة علاقات العملاء ويعزز تفاعل الشركات مع العملاء من خلال أدوات الاتصال وتحليل البيانات.
Kixie
kixie.com
Kixie هو منصة لمشاركة المبيعات تتيح إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية تلقائيًا، مع تكامل مع أنظمة CRM لتحسين أداء فرق المبيعات.
Aloware
aloware.com
Aloware هو نظام هاتف سحابي متعدد القنوات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يدمج مع CRM للتواصل الفعال وإدارة علاقات العملاء.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud هو منصة مركز اتصال سحابية تسهل خدمة العملاء عبر قنوات متعددة وتدعم الأتمتة والتحليلات لتحسين التفاعلات.
Convolo AI
convolo.ai
Convolo AI هو تطبيق يتيح إدارة المكالمات وتحسين التواصل عبر أدوات الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع العملاء والرد على المكالمات بسرعة.
CommPeak
commpeak.com
CommPeak هو حل متكامل للاتصالات السحابية يوفر مركز اتصالات قابل للتخصيص وخدمات VoIP لتحسين التواصل وإدارة الأعمال.
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin هو برنامج لتحسين التواصل في المبيعات، يوفر أدوات لإدارة الاتصالات وأتمتتها، وزيادة عدد العملاء المحتملين وتحليل الأداء.
Nooks
nooks.ai
نوكز هو تطبيق اتصال افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد فرق المبيعات في زيادة عدد المحادثات وتعزيز الإنتاجية.
DCDial
dcdial.com
DCDial هو حل مركز اتصالات سحابي يساعد الشركات في التواصل مع العملاء عبر الرسائل النصية والصوتية بطريقة سهلة وفعالة.
TalkChief
talkchief.io
TalkChief هو تطبيق يتيح إدارة المحادثات والمكالمات ومشاركة الملفات من خلال منصة سهلة الاستخدام، مما يعزز التواصل الفعال بين الفرق.
Intelliverse
intelliverse.com
يقدم تطبيق Intelliverse خدمات الاتصالات التجارية وحلول البرمجيات لزيادة المبيعات وتوليد العملاء المحتملين.
CallFire
callfire.com
تقدم CallFire حلول تسويق صوتية سهلة الاستخدام للشركات عبر أمريكا وكندا، تشمل البث الصوتي والتواصل مع العملاء من خلال الرسائل الصوتية والنصية.
FreJun
frejun.com
FreJun هو تطبيق سحابي يتيح أتمتة المكالمات التجارية، مما يمكن المستخدمين من إجراء واستقبال المكالمات باستخدام أرقام افتراضية مع تكامل أدوات العمل.
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ هو منصة إدارة المبيعات التي تُسهل التواصل مع العملاء المحتملين عبر البريد الإلكتروني والمكالمات ووسائل التواصل الاجتماعي.
Megacall
megacall.uk
Megacall هو تطبيق لتحسين الاتصالات الصوتية، يسهل إدارة المكالمات الواردة والصادرة للأفراد والشركات.
Salesfinity
salesfinity.co
Salesfinity هي منصة SaaS تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات المبيعات من خلال تحسين المكالمات وإثراء البيانات وجدولة المتابعة.
ClickPoint
clickpointsoftware.com
ClickPoint هو تطبيق لإدارة العملاء المتوقعين والمبيعات، يساعد الشركات على تحسين الاتصال وتحويل الفرص في وقت أقل.
DialShree
webrtc.elisiontec.com
DialShree هو تطبيق لحلول مراكز الاتصال يدعم قنوات التواصل المتعددة، ويتميز بالموثوقية وقابلية التوسع لتلبية احتياجات الأعمال المتنوعة.
DandyDialer
dandydialer.com
DandyDialer هو تطبيق سحابي لإدارة المكالمات يعزز الإنتاجية من خلال تنظيم جهات الاتصال وأتمتة عمليات الاتصال، دون الحاجة لتثبيت برامج.
Teliqon
teliqon.io
تطبيق Teliqon يوفر أرقام افتراضية SIP وأساليب اتصال سحابية، مما يسهل التواصل الفعال للشركات من أي مكان بدون حاجة لمعدات إضافية.
AI Rudder
airudder.com
تطبيق AI Rudder يستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لأتمتة مكالمات مراكز الاتصال، مما يساعد على تقليل التكاليف وتحسين تجربة العملاء.
© 2025 WebCatalog, Inc.