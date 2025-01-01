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برنامج الاتصال التلقائي - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج الاتصال الآلي عن طريق الاتصال بأرقام الهواتف التي يتم الحصول عليها من القائمة وإنشاء اتصالات إما مع وكيل مباشر أو رسالة مسجلة مسبقًا. وتتخلص هذه التقنية من الجهد اليدوي الذي يتطلبه الاتصال بالأرقام الفردية، مما يسمح للممثلين بالتركيز على تحسين المحتوى وتسليم رسائلهم. تجد برامج الاتصال التلقائية فائدة في قطاعات متنوعة مثل المبيعات والرعاية الصحية والتعليم والضيافة. يتضمن تنفيذ برنامج الاتصال التلقائي عادةً جهاز كمبيوتر ومودمًا صوتيًا وخط هاتف نشط، على الرغم من إمكانية الوصول أيضًا إلى البدائل المستندة إلى السحابة. في حين أن بعض الحلول تتطلب من الشركات شراء الأجهزة المطلوبة وإدارتها بشكل مستقل، فإن البعض الآخر يتضمن استضافة الأجهزة كجزء من حزمة منتجاتهم أو يقدمها من خلال اشتراك إضافي. ولا تكون الأجهزة المطلوبة محددة دائمًا، إذ يمكن أن يعمل التطبيق على جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول.

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ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.

Five9

Five9

five9.com

Five9 هو تطبيق مركز اتصال سحابي يوفر حلولاً لإدارة تفاعلات العملاء، بما في ذلك التحليلات والذكاء الاصطناعي وتحسين العمليات عبر قنوات متعددة.

Vonage

Vonage

vonage.com

تطبيق Vonage هو منصة اتصال تحتوي على مكالمات صوتية وفيديو، رسائل نصية واجتماعات، مما يسهل التواصل والتعاون بين الفرق في أي وقت.

Adversus

Adversus

adversus.io

Adversus هو تطبيق يتيح إجراء المكالمات التلقائية، مما يسهل العمليات اليدوية ويوفر رؤى قيمة للشركات لتحسين التواصل وإنتاجية الفرق.

Dialpad

Dialpad

dialpad.com

ديالباد هو نظام هاتف سحابي يعتمد على تقنية VoIP يعزز التواصل بين الفرق ويقدم ميزات مثل مؤتمرات الفيديو وتحليل المكالمات وتحسين رضا العملاء.

Cloudtalk

Cloudtalk

cloudtalk.com

CloudTalk هو تطبيق للاتصالات السحابية يساعد الشركات على إدارة المكالمات وتبسيط العمليات مع ميزات مثل تسجيل المكالمات والتكامل مع أدوات CRM.

Convoso

Convoso

convoso.com

Convoso هو برنامج سحابي لمراكز الاتصال، يدعم زيادة معدلات الاتصال وتحسين إدارة البيانات، مع ميزات متقدمة للتحليل والتوجيه.

PhoneBurner

PhoneBurner

phoneburner.com

تطبيق PhoneBurner يساعد فرق المبيعات على تحسين الاتصالات عبر المكالمات الآلية والتكامل مع أدوات العمل لتعزيز الإنتاجية والتفاعل مع العملاء.

LeadDesk

LeadDesk

leaddesk.com

LeadDesk هو برنامج مركز الاتصال السحابي للإدارة الفعالة لمبيعات وخدمة العملاء، يدعم الاتصال عن بُعد مع أدوات تحليلات وتهيئة متكاملة.

Voiso

Voiso

voiso.com

Voiso هو حل متكامل لمراكز الاتصال قائم على السحابة، يساعد في إدارة وتحسين تجربة العملاء من خلال ميزات متعددة مثل الاتصال الذكي ودعم القنوات المتعددة.

smrtPhone

smrtPhone

smrtphone.io

smrtPhone هو تطبيق هاتف سحابي شامل يعزز الاتصالات والمبيعات من خلال دمج المكالمات والرسائل مع نظام إدارة العلاقات مع العملاء.

CallTools.com

CallTools.com

calltools.com

CallTools.com هو نظام مركز اتصال سحابى يسهل إدارة المكالمات ويعزز إنتاجية فرق المبيعات بخيارات تحليلية متقدمة وتكامل مع أنظمة CRM.

TCN

TCN

tcn.com

يتيح تطبيق TCN لمراكز الاتصال أدوات متكاملة، ويساعد على إدارة المكالمات بسلاسة ودون الحاجة لعقود.

Squaretalk

Squaretalk

squaretalk.com

Squaretalk هي منصة اتصال شاملة تدعم إدارة المكالمات، وتكامل CRM، وتوفر أدوات لتحسين دعم العملاء وتجربة المستخدم.

ProspectBoss

ProspectBoss

prospectboss.com

تطبيق ProspectBoss يساعدك في إدارة جهات الاتصال والمكالمات والبريد الإلكتروني والرسائل والمهام من الهاتف، مما يعزز إنتاجيتك ويساعدك على إغلاق المزيد من المبيعات.

Selmo

Selmo

selmo.io

سيلمو هو تطبيق سحابي لمراكز الاتصالات وفرق المبيعات، يساعد في تحسين عمليات البيع وزيادة كفاءة الاتصال.

BatchDialer

BatchDialer

batchdialer.com

BatchDialer هو تطبيق لإجراء المكالمات الخارجية يساعد الشركات في تعزيز الإنتاجية من خلال الأتمتة وإدارة الحملات بكفاءة.

NeoDove

NeoDove

neodove.com

Neodove هو تطبيق CRM وهاتف ذكي يدعم إدارة علاقات العملاء ويعزز تفاعل الشركات مع العملاء من خلال أدوات الاتصال وتحليل البيانات.

Kixie

Kixie

kixie.com

Kixie هو منصة لمشاركة المبيعات تتيح إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية تلقائيًا، مع تكامل مع أنظمة CRM لتحسين أداء فرق المبيعات.

Aloware

Aloware

aloware.com

Aloware هو نظام هاتف سحابي متعدد القنوات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يدمج مع CRM للتواصل الفعال وإدارة علاقات العملاء.

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Genesys Cloud هو منصة مركز اتصال سحابية تسهل خدمة العملاء عبر قنوات متعددة وتدعم الأتمتة والتحليلات لتحسين التفاعلات.

Convolo AI

Convolo AI

convolo.ai

Convolo AI هو تطبيق يتيح إدارة المكالمات وتحسين التواصل عبر أدوات الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع العملاء والرد على المكالمات بسرعة.

CommPeak

CommPeak

commpeak.com

CommPeak هو حل متكامل للاتصالات السحابية يوفر مركز اتصالات قابل للتخصيص وخدمات VoIP لتحسين التواصل وإدارة الأعمال.

FrontSpin

FrontSpin

frontspin.com

FrontSpin هو برنامج لتحسين التواصل في المبيعات، يوفر أدوات لإدارة الاتصالات وأتمتتها، وزيادة عدد العملاء المحتملين وتحليل الأداء.

Nooks

Nooks

nooks.ai

نوكز هو تطبيق اتصال افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد فرق المبيعات في زيادة عدد المحادثات وتعزيز الإنتاجية.

DCDial

DCDial

dcdial.com

DCDial هو حل مركز اتصالات سحابي يساعد الشركات في التواصل مع العملاء عبر الرسائل النصية والصوتية بطريقة سهلة وفعالة.

TalkChief

TalkChief

talkchief.io

TalkChief هو تطبيق يتيح إدارة المحادثات والمكالمات ومشاركة الملفات من خلال منصة سهلة الاستخدام، مما يعزز التواصل الفعال بين الفرق.

Intelliverse

Intelliverse

intelliverse.com

يقدم تطبيق Intelliverse خدمات الاتصالات التجارية وحلول البرمجيات لزيادة المبيعات وتوليد العملاء المحتملين.

FreJun

FreJun

frejun.com

FreJun هو تطبيق سحابي يتيح أتمتة المكالمات التجارية، مما يمكن المستخدمين من إجراء واستقبال المكالمات باستخدام أرقام افتراضية مع تكامل أدوات العمل.

CallFire

CallFire

callfire.com

تقدم CallFire حلول تسويق صوتية سهلة الاستخدام للشركات عبر أمريكا وكندا، تشمل البث الصوتي والتواصل مع العملاء من خلال الرسائل الصوتية والنصية.

PersistIQ

PersistIQ

persistiq.com

PersistIQ هو منصة إدارة المبيعات التي تُسهل التواصل مع العملاء المحتملين عبر البريد الإلكتروني والمكالمات ووسائل التواصل الاجتماعي.

Megacall

Megacall

megacall.uk

Megacall هو تطبيق لتحسين الاتصالات الصوتية، يسهل إدارة المكالمات الواردة والصادرة للأفراد والشركات.

Salesfinity

Salesfinity

salesfinity.co

Salesfinity هي منصة SaaS تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات المبيعات من خلال تحسين المكالمات وإثراء البيانات وجدولة المتابعة.

ClickPoint

ClickPoint

clickpointsoftware.com

ClickPoint هو تطبيق لإدارة العملاء المتوقعين والمبيعات، يساعد الشركات على تحسين الاتصال وتحويل الفرص في وقت أقل.

DialShree

DialShree

webrtc.elisiontec.com

DialShree هو تطبيق لحلول مراكز الاتصال يدعم قنوات التواصل المتعددة، ويتميز بالموثوقية وقابلية التوسع لتلبية احتياجات الأعمال المتنوعة.

DandyDialer

DandyDialer

dandydialer.com

DandyDialer هو تطبيق سحابي لإدارة المكالمات يعزز الإنتاجية من خلال تنظيم جهات الاتصال وأتمتة عمليات الاتصال، دون الحاجة لتثبيت برامج.

Teliqon

Teliqon

teliqon.io

تطبيق Teliqon يوفر أرقام افتراضية SIP وأساليب اتصال سحابية، مما يسهل التواصل الفعال للشركات من أي مكان بدون حاجة لمعدات إضافية.

AI Rudder

AI Rudder

airudder.com

تطبيق AI Rudder يستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لأتمتة مكالمات مراكز الاتصال، مما يساعد على تقليل التكاليف وتحسين تجربة العملاء.

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