برنامج الاتصال التلقائي - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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يعمل برنامج الاتصال الآلي عن طريق الاتصال بأرقام الهواتف التي يتم الحصول عليها من القائمة وإنشاء اتصالات إما مع وكيل مباشر أو رسالة مسجلة مسبقًا. وتتخلص هذه التقنية من الجهد اليدوي الذي يتطلبه الاتصال بالأرقام الفردية، مما يسمح للممثلين بالتركيز على تحسين المحتوى وتسليم رسائلهم. تجد برامج الاتصال التلقائية فائدة في قطاعات متنوعة مثل المبيعات والرعاية الصحية والتعليم والضيافة. يتضمن تنفيذ برنامج الاتصال التلقائي عادةً جهاز كمبيوتر ومودمًا صوتيًا وخط هاتف نشط، على الرغم من إمكانية الوصول أيضًا إلى البدائل المستندة إلى السحابة. في حين أن بعض الحلول تتطلب من الشركات شراء الأجهزة المطلوبة وإدارتها بشكل مستقل، فإن البعض الآخر يتضمن استضافة الأجهزة كجزء من حزمة منتجاتهم أو يقدمها من خلال اشتراك إضافي. ولا تكون الأجهزة المطلوبة محددة دائمًا، إذ يمكن أن يعمل التطبيق على جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول.
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TalkChief
talkchief.io
TalkChief هو تطبيق يتيح إدارة المحادثات والمكالمات ومشاركة الملفات من خلال منصة سهلة الاستخدام، مما يعزز التواصل الفعال بين الفرق.
Squaretalk
squaretalk.com
Squaretalk هي منصة اتصال شاملة تدعم إدارة المكالمات، وتكامل CRM، وتوفر أدوات لتحسين دعم العملاء وتجربة المستخدم.
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin هو برنامج لتحسين التواصل في المبيعات، يوفر أدوات لإدارة الاتصالات وأتمتتها، وزيادة عدد العملاء المحتملين وتحليل الأداء.
FreJun
frejun.com
FreJun هو تطبيق سحابي يتيح أتمتة المكالمات التجارية، مما يمكن المستخدمين من إجراء واستقبال المكالمات باستخدام أرقام افتراضية مع تكامل أدوات العمل.
ClickPoint
clickpointsoftware.com
يعد برنامج ClickPoint LeadManager عبارة عن حل لإدارة المبيعات وإدارة العملاء المحتملين على شبكة الإنترنت يساعد مندوبي المبيعات على الاتصال بالمزيد من العملاء المحتملين وإغلاقهم في وقت أقل. يتجاوز مندوبو المبيعات حصتهم من خلال الحصول على 40-60% من العملاء المحتملين عبر الهاتف وفي المحادثة. تعمل ClickPoint مع عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات عبر قطاعات B2C المتعددة وتتمتع بخبرة عميقة في تنفيذ أفضل ممارسات المبيعات لتحسين عائد الاستثمار من عملية متابعة العملاء المحتملين. يحقق العملاء عادةً عائدًا إيجابيًا على الاستثمار خلال 30 إلى 60 يومًا من خلال كونهم أول من يصل إلى كل عميل محتمل؛ بفضل تحديد أولويات العملاء المحتملين تلقائيًا والتواصل التسويقي متعدد اللمس، أصبح تحويل المزيد من العملاء المحتملين أسهل من أي وقت مضى. الميزات الرئيسية • الاتصال الذكي وتحديد أولويات العملاء المتوقعين • نصوص المبيعات والبيع الموجه • تتبع المكالمات الواردة ونظام الرد الصوتي التفاعلي • التقاط العملاء المحتملين وتكامل مصدر العملاء المحتملين • رعاية النص والبريد الإلكتروني الآلي • لوحات تسجيل في الوقت الحقيقي، ولوحات معلومات الاتصال، ولوحات معلومات الأداء الفوائد • نجاح مخصص للعملاء و تم تعيين متخصص تنفيذ لحسابك • تحسين سرعة الاتصال والوصول إلى العملاء المحتملين في ثوانٍ • التواصل التسويقي متعدد القنوات بما في ذلك الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والاتصال • تكوين الحل لقنوات مبيعات متعددة • قدرة المؤسسة على استخدام موارد التطوير لتحقيق عمليات التكامل الأفضل في فئتها
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk هو برنامج مركز الاتصال السحابي للإدارة الفعالة لمبيعات وخدمة العملاء، يدعم الاتصال عن بُعد مع أدوات تحليلات وتهيئة متكاملة.
Convolo AI
convolo.ai
Convolo AI هو تطبيق يتيح إدارة المكالمات وتحسين التواصل عبر أدوات الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع العملاء والرد على المكالمات بسرعة.
TCN
tcn.com
إنتاجية لا مثيل لها مع وصول متعدد القنوات. TCN Operator عبارة عن مجموعة من أفضل أدوات مركز الاتصال المتكاملة بسلاسة. مع عدم وجود وعد بعقد من TCN، فإن النظام الأساسي القائم على السحابة قابل للتخصيص لتلبية جميع احتياجات مركز الاتصال الخاص بك. يدعم برنامج مركز الاتصال الخاص بشركة TCN المليارات من تفاعلات العملاء والوكلاء كل عام. تأسست شركة TCN في عام 1999، وهي تجمع بين الفهم العميق لاحتياجات مستخدمي مركز الاتصال ونموذج التسليم بأسعار معقولة للغاية، مما يضمن الوصول الفوري إلى حلول مركز الاتصال القوية. تتيح TCN للمستخدمين الوصول إلى العملاء أينما كانوا باستخدام برنامج مركز الاتصال الأسهل استخدامًا.
CommPeak
commpeak.com
CommPeak هو حل متكامل للاتصالات السحابية يوفر مركز اتصالات قابل للتخصيص وخدمات VoIP لتحسين التواصل وإدارة الأعمال.
DCDial
dcdial.com
يساعد حل مركز الاتصال السحابي الخاص بنا الشركات على الوصول إلى ملايين العملاء عبر الرسائل النصية والصوتية التفاعلية. يتميز حلنا القابل للتخصيص بدرجة كبيرة بواجهة بديهية وسهلة الاستخدام تسمح لعملائنا بتصميم ونشر استراتيجيات اتصال متطورة بسرعة وبسهولة نسبية. نحن نساعد عملائنا على تعزيز الإنتاجية وتعزيز الكفاءة وزيادة الربحية من خلال أتمتة العمليات التجارية: المبيعات والتسويق، والجدولة، والإعلانات، ومعالجة الدفع، والمزيد. مقرها في أتلانتا، جورجيا.
Salesfinity
salesfinity.co
قم بإجراء محادثات فورية مع العملاء باستخدام برنامج الاتصال المتوازي Salesfinity AI. اقضِ وقتًا أقل في سماع نغمات الاتصال ورسائل البريد الصوتي، ووقتًا أطول في التحدث إلى العملاء المحتملين. سيقوم الذكاء الاصطناعي الخاص بنا بأتمتة تسجيل المكالمات والبحث عن العملاء المحتملين والتنقل في أشجار الاتصال.
Megacall
megacall.uk
يعد برنامج الاتصال هو الحل الأفضل لأي مركز اتصال لا يريد إضاعة وقت ثمين في إجراء مكالمات يمكن اعتبارها طريقًا مسدودًا أو لا يتم الرد عليها.
Selmo
selmo.io
Selmo هو برنامج قائم على السحابة لمراكز الاتصال وفرق المبيعات. نحن نساعد الشركات على زيادة إيراداتها وتحسين الاحتفاظ بالعملاء من خلال تنفيذ أتمتة المكالمات وتحسين عمليات المبيعات. تعمل تقنية الاتصال التنبؤي من Selmo على إعادة توظيف ما يصل إلى 80% من ساعات عمل الوكلاء بدءًا من الاتصال وحتى التحدث وتعزيز سرعة الاتصال بمقدار 3 مرات. يساعد في المبيعات ودعم العملاء والتوظيف والاستطلاعات والمهام الأخرى التي تتطلب كميات كبيرة من المكالمات. مثالي للفرق المكونة من عميلين فما فوق.
Teliqon
teliqon.io
خدمة عالية المستوى في الاتصالات السحابية، نحن نقدم أرقام DID الافتراضية وقنوات SIP وإنشاء Cloud PBX وحلول الأعمال الأخرى. نحن نقدم مجموعة واسعة من أدوات وخدمات الاتصالات من الدرجة الأولى لزيادة مبيعاتك. إن مساعدتنا الاستثنائية تجعل من السهل بناء عملك وتنميته خلال جميع المراحل. يمكن للشركات توسيع اتجاهات جديدة للتواصل مع العملاء باستخدام حل Cloud PBX الخاص بنا. يمكن لموظفيك العمل من أي مكان والاتصال بأي وجهة باستخدام الأرقام الافتراضية (DID) التي تجعل العمل موجودًا في أي وقت ومكان، دون أي أجهزة إضافية أو إعداد خاص. بالنسبة لشبكة SIP، تتيح شبكتنا الشاملة من التوصيلات البينية المباشرة وناقلات النقل لعملائنا الحصول على أسعار سريعة وجودة صوت فائقة في نفس الوقت. حل آمن لأي نوع من الأعمال من الصغيرة إلى الكبيرة والتي تتطلب اتصالاً هاتفيًا آمنًا مع العميل في أي منطقة أو بلد.
Voiso
voiso.com
Voiso هو حل متقدم لمركز الاتصال قائم على السحابة، مما يسمح ببدء مركز الاتصال الخاص بك وتوسيع نطاقه وتشغيله بسهولة مع تحسين مقاييس الأعمال وتجربة العملاء. تتضمن المجموعة الكاملة من إمكانيات مركز الاتصال تجربة الاتصال المحلية، وأجهزة الاتصال التلقائية الذكية، والتعرف على الكلام المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وميزات إدارة الوكيل، ودعم القنوات المتعددة، واكتشاف جهاز الرد الآلي، وغير ذلك الكثير. من خلال دمجها مع عمليات التكامل الجاهزة للاستخدام مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الرئيسية وأنظمة مكتب المساعدة، تساعد Voiso على توسيع نطاق اتصالاتك، والوصول إلى عملائك حتى في البلدان الأكثر تنظيمًا، وتنمية أعمالك على مستوى العالم. توفر Voiso لجميع العملاء دعمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ هو منصة إدارة المبيعات التي تُسهل التواصل مع العملاء المحتملين عبر البريد الإلكتروني والمكالمات ووسائل التواصل الاجتماعي.
DandyDialer
dandydialer.com
DandyDialer عبارة عن طالب طاقة مستضاف قائم على السحابة مع واجهة مستخدم حديثة وسهلة الاستخدام للجوال. مع DandyDialer، لن تحتاج إلى تثبيت أي برنامج في أي مكان. كل ما تحتاجه هو حساب لدى مزود خدمة اتصالات SIP / VoIP ونحن نهتم بالباقي.
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder هي شركة برمجيات تعمل على تسخير قوة أتمتة الصوت بالذكاء الاصطناعي لتعزيز تجارب العملاء. باستخدام المساعدين الصوتيين المدعمين بالذكاء الاصطناعي، يمكن لمركز الاتصال الخاص بك إجراء مكالمات عالية الجودة تشبه المكالمات البشرية بسرعات البرق، وجمع البيانات وتحليلها تلقائيًا للوصول إلى المزيد من العملاء وتنشيطهم. تساعد تقنية AI Rudder مراكز الاتصال على تقليل التكاليف عن طريق أتمتة المهام المتكررة وتقليل عبء عمل الوكيل. وهذا يحرر الوكلاء للتركيز على الأشياء التي لا يمكن إلا للبشر القيام بها. على المدى الطويل، تهدف AI Rudder إلى إعادة التفكير في مستقبل الاتصالات التجارية.
DialShree
webrtc.elisiontec.com
DialShree هو أحد حلول مراكز الاتصال الشائعة التي تدعم قنوات الاتصال الموحدة. لديها مجموعة واسعة من الميزات. وتشتهر بوقت تشغيل SLA بنسبة 99.99%. إنه حل قابل للتطوير بدرجة كبيرة، وقوي، وآمن، وغني بالميزات، وهو مثالي للاستخدام لجميع الشركات ومراكز الاتصال واسعة النطاق. قام خبراء الاتصالات الهاتفية وVoIP في DialShree بتنفيذ أكثر من 900 حل اتصالات متعدد القنوات عبر أكثر من 10 صناعات. BPO، KPO، شركات الشركات، وكالات التحصيل، الأعمال التجارية، شركات التسويق عبر الهاتف، مراكز الاتصال، الخدمات المصرفية، الرعاية الصحية، التجارة الإلكترونية، السيارات، الحكومة
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud هو منصة مركز اتصال سحابية تسهل خدمة العملاء عبر قنوات متعددة وتدعم الأتمتة والتحليلات لتحسين التفاعلات.
CallFire
callfire.com
تقدم CallFire حلول تسويق صوتية سهلة الاستخدام للشركات عبر أمريكا وكندا، تشمل البث الصوتي والتواصل مع العملاء من خلال الرسائل الصوتية والنصية.
CallTools.com
calltools.com
CallTools.com هو نظام مركز اتصال سحابى يسهل إدارة المكالمات ويعزز إنتاجية فرق المبيعات بخيارات تحليلية متقدمة وتكامل مع أنظمة CRM.
Dialpad
dialpad.com
ديالباد هو نظام هاتف سحابي يعتمد على تقنية VoIP يعزز التواصل بين الفرق ويقدم ميزات مثل مؤتمرات الفيديو وتحليل المكالمات وتحسين رضا العملاء.
Five9
five9.com
Five9 هو تطبيق مركز اتصال سحابي يوفر حلولاً لإدارة تفاعلات العملاء، بما في ذلك التحليلات والذكاء الاصطناعي وتحسين العمليات عبر قنوات متعددة.
ProspectBoss
prospectboss.com
قم بتشغيل عملك من أي مكان مع تطبيق ProspectBoss 'Mobile Companion. رعاية مبيعاتك من خلال إدارة جهات الاتصال والمكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والنصوص والمهام والمواعيد مباشرة من هاتفك. استخدم تطبيق ProspectBoss Companion إلى: زيادة الإنتاجية - راجع المهام القادمة والمواعيد والتذكيرات المرتبطة بخيوطاتك. ابق على اتصال - الوصول إلى جهات الاتصال والملاحظات والتذكير أثناء عدم الاتصال بالإنترنت. أغلق المزيد من المبيعات - اتصل ، البريد الإلكتروني ، أرسل رسالة نصية إلى أي جهات اتصال في أي وقت للبقاء في صدارة العقول.
Vonage
vonage.com
تطبيق Vonage هو منصة اتصال تحتوي على مكالمات صوتية وفيديو، رسائل نصية واجتماعات، مما يسهل التواصل والتعاون بين الفرق في أي وقت.
ZoomInfo
zoominfo.com
زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.
PhoneBurner
phoneburner.com
تطبيق PhoneBurner يساعد فرق المبيعات على تحسين الاتصالات عبر المكالمات الآلية والتكامل مع أدوات العمل لتعزيز الإنتاجية والتفاعل مع العملاء.
smrtPhone
smrtphone.io
smrtPhone هو تطبيق هاتف سحابي شامل يعزز الاتصالات والمبيعات من خلال دمج المكالمات والرسائل مع نظام إدارة العلاقات مع العملاء.
Adversus
adversus.io
Adversus هو تطبيق يتيح إجراء المكالمات التلقائية، مما يسهل العمليات اليدوية ويوفر رؤى قيمة للشركات لتحسين التواصل وإنتاجية الفرق.
BatchDialer
batchdialer.com
BatchDialer هو تطبيق لإجراء المكالمات الخارجية يساعد الشركات في تعزيز الإنتاجية من خلال الأتمتة وإدارة الحملات بكفاءة.
Aloware
aloware.com
Aloware هو نظام هاتف سحابي متعدد القنوات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يدمج مع CRM للتواصل الفعال وإدارة علاقات العملاء.
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk هو تطبيق للاتصالات السحابية يساعد الشركات على إدارة المكالمات وتبسيط العمليات مع ميزات مثل تسجيل المكالمات والتكامل مع أدوات CRM.
NeoDove
neodove.com
Neodove هو تطبيق CRM وهاتف ذكي يدعم إدارة علاقات العملاء ويعزز تفاعل الشركات مع العملاء من خلال أدوات الاتصال وتحليل البيانات.
Kixie
kixie.com
Kixie هو منصة لمشاركة المبيعات تتيح إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية تلقائيًا، مع تكامل مع أنظمة CRM لتحسين أداء فرق المبيعات.
Intelliverse
intelliverse.com
توفر Intelliverse خدمات اتصالات الأعمال وحلول برامج المبيعات التي تساعد الشركات في مجالات تسريع المبيعات وتوليد المبيعات عبر الإنترنت ومركز الاتصال وIntelliBlast وخدمة الرد. اتصل بنا اليوم لمعرفة المزيد وبيع المزيد!
Convoso
convoso.com
Convoso هو برنامج سحابي لمراكز الاتصال، يدعم زيادة معدلات الاتصال وتحسين إدارة البيانات، مع ميزات متقدمة للتحليل والتوجيه.
Nooks
nooks.ai
Nooks عبارة عن برنامج اتصال افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي وطابق مبيعات افتراضي يساعد فرق SDR على زيادة محادثاتهم بمقدار 5 أضعاف وزيادة الإنتاجية.
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