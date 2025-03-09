برنامج الاتصال التلقائي - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

ClickPoint

clickpointsoftware.com

يعد برنامج ClickPoint LeadManager عبارة عن حل لإدارة المبيعات وإدارة العملاء المحتملين على شبكة الإنترنت يساعد مندوبي المبيعات على الاتصال بالمزيد من العملاء المحتملين وإغلاقهم في وقت أقل. يتجاوز مندوبو المبيعات حصتهم من خلال الحصول على 40-60% من العملاء المحتملين عبر الهاتف وفي المحادثة. تعمل ClickPoint مع عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات عبر قطاعات B2C المتعددة وتتمتع بخبرة عميقة في تنفيذ أفضل ممارسات المبيعات لتحسين عائد الاستثمار من عملية متابعة العملاء المحتملين. يحقق العملاء عادةً عائدًا إيجابيًا على الاستثمار خلال 30 إلى 60 يومًا من خلال كونهم أول من يصل إلى كل عميل محتمل؛ بفضل تحديد أولويات العملاء المحتملين تلقائيًا والتواصل التسويقي متعدد اللمس، أصبح تحويل المزيد من العملاء المحتملين أسهل من أي وقت مضى. الميزات الرئيسية • الاتصال الذكي وتحديد أولويات العملاء المتوقعين • نصوص المبيعات والبيع الموجه • تتبع المكالمات الواردة ونظام الرد الصوتي التفاعلي • التقاط العملاء المحتملين وتكامل مصدر العملاء المحتملين • رعاية النص والبريد الإلكتروني الآلي • لوحات تسجيل في الوقت الحقيقي، ولوحات معلومات الاتصال، ولوحات معلومات الأداء الفوائد • نجاح مخصص للعملاء و تم تعيين متخصص تنفيذ لحسابك • تحسين سرعة الاتصال والوصول إلى العملاء المحتملين في ثوانٍ • التواصل التسويقي متعدد القنوات بما في ذلك الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والاتصال • تكوين الحل لقنوات مبيعات متعددة • قدرة المؤسسة على استخدام موارد التطوير لتحقيق عمليات التكامل الأفضل في فئتها