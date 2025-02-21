برنامج الاتصال التلقائي - التطبيقات الأكثر شعبية - توغو

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يعمل برنامج الاتصال الآلي عن طريق الاتصال بأرقام الهواتف التي يتم الحصول عليها من القائمة وإنشاء اتصالات إما مع وكيل مباشر أو رسالة مسجلة مسبقًا. وتتخلص هذه التقنية من الجهد اليدوي الذي يتطلبه الاتصال بالأرقام الفردية، مما يسمح للممثلين بالتركيز على تحسين المحتوى وتسليم رسائلهم. تجد برامج الاتصال التلقائية فائدة في قطاعات متنوعة مثل المبيعات والرعاية الصحية والتعليم والضيافة. يتضمن تنفيذ برنامج الاتصال التلقائي عادةً جهاز كمبيوتر ومودمًا صوتيًا وخط هاتف نشط، على الرغم من إمكانية الوصول أيضًا إلى البدائل المستندة إلى السحابة. في حين أن بعض الحلول تتطلب من الشركات شراء الأجهزة المطلوبة وإدارتها بشكل مستقل، فإن البعض الآخر يتضمن استضافة الأجهزة كجزء من حزمة منتجاتهم أو يقدمها من خلال اشتراك إضافي. ولا تكون الأجهزة المطلوبة محددة دائمًا، إذ يمكن أن يعمل التطبيق على جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول.
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Vonage
vonage.com
Vonage (، الاسم القانوني Vonage Holdings Corp.) هو مزود اتصالات سحابية تجاري أمريكي مملوك للقطاع العام. يقع المقر الرئيسي للشركة في بلدة هولمديل بولاية نيوجيرسي، وقد تأسست الشركة في عام 2001 كمزود لخدمات الاتصالات السكنية القائمة على بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP). اعتبارًا من عام 2020، أعلنت Vonage عن إيرادات موحدة بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي. من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ التي بدأت في عام 2013، قامت Vonage، التي كانت في السابق مزود خدمة تركز على المستهلك، بتوسيع وجودها في سوق الأعمال التجارية. يتضمن عرض Vonage الاتصالات الموحدة وتطبيقات مركز الاتصال وواجهات برمجة تطبيقات الاتصالات.
TalkChief
talkchief.io
Talk Chief هو الحل الأمثل لجميع احتياجات التواصل الخاصة بفريقك. باستخدام TalkChief، يمكنك بسهولة إدارة جميع الدردشات ومكالمات الفيديو ومشاركة الملفات الخاصة بفريقك، كل ذلك في منصة واحدة قوية وبديهية. سواء كنت تتعاون في مشروع ما، أو تجري اجتماعًا افتراضيًا، أو تحتاج فقط إلى مشاركة ملف بسرعة، فإن Talk Chief يوفر لك كل ما تحتاجه. قل وداعًا للتوفيق بين تطبيقات الاتصال المتعددة ومرحبًا بالعمل الجماعي المبسط والسهل. مع Talk Chief، يمكنك الاستمتاع بمجموعة من الميزات المصممة لجعل التواصل بين فريقك سلسًا وفعالًا. بدءًا من مكالمات الفيديو والصوت عالية الدقة وحتى الدردشة في الوقت الفعلي ومشاركة الشاشة وتخزين الملفات، كل شيء في متناول يدك. بالإضافة إلى ذلك، بفضل التوافق عبر الأجهزة، يمكنك الوصول إلى محادثاتك وملفاتك من أي مكان، سواء كنت على سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول أو الجهاز المحمول. حتى تتمكن من البقاء على اتصال وإنتاجية، بغض النظر عن مكان وجودك. في TalkChief، ندرك أن التواصل الرائع هو أساس أي فريق ناجح. ولهذا السبب قمنا بإنشاء نظام أساسي قوي وسهل الاستخدام، مما يضمن أن كل فرد في فريقك يمكنه البقاء على اتصال ومنتج بسهولة. لذا، إذا كنت تبحث عن طريقة أفضل للتواصل والتعاون مع فريقك، فجرّب Talk Chief اليوم واستمتع بتجربة مستقبل التواصل الجماعي!
Squaretalk
squaretalk.com
قم بتمكين أعمالك وتمهيد الطريق لتحسين الاتصالات باستخدام Squaretalk، وهي منصة عالمية للاتصالات التجارية التفاعلية. إن إنشاء منصة ذكية وموحدة لعملائنا هو هدف كل فرد في فريقنا، وبينما توفر Squaretalk نظامًا بيئيًا مترابطًا لاتصالات الأعمال، يمكننا أيضًا تقديم حلول فردية. اكسيوم هي خدمة PBX السحابية كاملة المواصفات. من خلال التكامل مع بعض أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs) الرائدة في العالم، توفر اكسيوم لمراكز الاتصالات الأدوات التي تحتاجها لتقديم خدمة مخصصة للعملاء في جميع أنحاء العالم. قم بإجراء المكالمات بنقرة واحدة، وقم بإدارة حركة المكالمات مباشرة من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. عرض تفاصيل المتصل وسجل الشراء أثناء كل مكالمة، وتسجيل جميع المكالمات وربطها بنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. توفر اكسيوم أيضًا ميزات شاملة للمسؤولين لمراقبة المكالمات والوكلاء في الوقت الفعلي، أو تقديم النصائح الهامسة للوكلاء، أو الرد على المكالمات إذا لزم الأمر. يدعم برنامج الاتصال التنبؤي Matrix عددًا غير محدود من الوكلاء مقابل رسوم منخفضة تصل إلى 25 دولارًا لكل مستخدم. بفضل واجهات المدير والوكيل المخصصة ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي، يمكن لـ Matrix التعامل مع ما يصل إلى 1000 قناة في وقت واحد. تم دمج Matrix من Squaretalk مع جميع أدوات جذب العملاء المحتملين بما في ذلك الصفحات المقصودة وإدارة علاقات العملاء والمواقع التابعة والقوائم. تعمل Matrix على استيعاب العملاء المحتملين وجهات الاتصال الخاصة بك وإعدادهم للاتصال عن طريق الكشف عن أرقام الهواتف النشطة وتحسين المناطق الزمنية. باستخدام حملات قابلة للتكوين بشكل كبير، يتم الاتصال بالعملاء المتوقعين بطريقة تناسب احتياجات الجهد التسويقي. سحق حملاتك وحسّن وقت التحدث بنسبة تصل إلى 400%! لم يسبق لك أن رأيت طالبًا مثل هذا. Express هو حل مراسلة متعدد القنوات يوفر المزيد من الطرق للتواصل مع العملاء ويضمن أن عملائنا لن يفوتوا أبدًا أي فرصة لمواصلة المحادثة أو حل مشكلة أو تقديم الدعم في الوقت المناسب. يتيح Express للشركات ومراكز الاتصال التواصل مع العملاء أينما كانوا، من خلال أي جهاز، على النظام الأساسي المفضل لديهم. بدءًا من الرسائل النصية القصيرة، ستشمل المنصة قريبًا WhatsApp وMessenger وViber وTelegram وWeChat. الوشق. طبقة تكامل في الوقت الفعلي بدون تعليمات برمجية ستسمح للمؤسسات بربط جميع منصات وأدوات اتصالات الأعمال الخاصة بها بسلاسة. لا يتطلب Lynx أي معرفة متخصصة أو وقت للتطوير، فهو يعمل على تمكين مراكز الاتصال وعمليات تعهيد العمليات (BPOs) من خلال جعل دمج أنظمة الاتصالات المعقدة وأتمتتها أمرًا سهلاً مثل استخدام التطبيق. من خلال Lynx، سيتمتع عملاؤنا بالمرونة في تقديم العطاءات لأي عقد يريدونه تقريبًا، حيث يوفر Lynx وصولاً آمنًا إلى أكثر من 100 تطبيق أعمال، ونقل البيانات بشكل شفاف، وتحسين القوى العاملة. إنه فوز كبير لـ BPOs.
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin هو برنامج اتصالات المبيعات الرائد وطالب الطاقة. يقوم نظامهم الأساسي وبرنامج الاتصال القوي بتنفيذ قواعد اللعبة الخاصة بك عبر جميع نقاط الاتصال، مما يساعدك على التفاعل مع ما يصل إلى ثلاثة أضعاف العملاء المحتملين والعملاء في وقت أقل، وإتمام المزيد من الصفقات وتسريع المبيعات.
FreJun
frejun.com
FreJun عبارة عن منصة للاتصالات الهاتفية السحابية تعمل على أتمتة مكالمات عملك. يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات تجارية صادرة باستخدام رقم افتراضي فريد واستقبال المكالمات الواردة على نفس الرقم. يمكن تسجيل المكالمات التي تتم من خلال الأرقام الافتراضية ودمجها مع أي أدوات سير عمل مثل CRM وATS. يتم إنشاء تحليلات مفصلة للمكالمات ورؤى الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء الفريق. يوفر FreJun أيضًا ميزة الاتصال الآلي الفريدة (المتصل التلقائي) حيث يمكن للمستخدم الاتصال تلقائيًا بقائمة من الأرقام. باستخدام FreJun مع أداة سير العمل الخاصة بك، يمكن أتمتة نظام الاتصال بالكامل خلال 5 إلى 10 دقائق.
ClickPoint
clickpointsoftware.com
يعد برنامج ClickPoint LeadManager عبارة عن حل لإدارة المبيعات وإدارة العملاء المحتملين على شبكة الإنترنت يساعد مندوبي المبيعات على الاتصال بالمزيد من العملاء المحتملين وإغلاقهم في وقت أقل. يتجاوز مندوبو المبيعات حصتهم من خلال الحصول على 40-60% من العملاء المحتملين عبر الهاتف وفي المحادثة. تعمل ClickPoint مع عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات عبر قطاعات B2C المتعددة وتتمتع بخبرة عميقة في تنفيذ أفضل ممارسات المبيعات لتحسين عائد الاستثمار من عملية متابعة العملاء المحتملين. يحقق العملاء عادةً عائدًا إيجابيًا على الاستثمار خلال 30 إلى 60 يومًا من خلال كونهم أول من يصل إلى كل عميل محتمل؛ بفضل تحديد أولويات العملاء المحتملين تلقائيًا والتواصل التسويقي متعدد اللمس، أصبح تحويل المزيد من العملاء المحتملين أسهل من أي وقت مضى. الميزات الرئيسية • الاتصال الذكي وتحديد أولويات العملاء المتوقعين • نصوص المبيعات والبيع الموجه • تتبع المكالمات الواردة ونظام الرد الصوتي التفاعلي • التقاط العملاء المحتملين وتكامل مصدر العملاء المحتملين • رعاية النص والبريد الإلكتروني الآلي • لوحات تسجيل في الوقت الحقيقي، ولوحات معلومات الاتصال، ولوحات معلومات الأداء الفوائد • نجاح مخصص للعملاء و تم تعيين متخصص تنفيذ لحسابك • تحسين سرعة الاتصال والوصول إلى العملاء المحتملين في ثوانٍ • التواصل التسويقي متعدد القنوات بما في ذلك الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والاتصال • تكوين الحل لقنوات مبيعات متعددة • قدرة المؤسسة على استخدام موارد التطوير لتحقيق عمليات التكامل الأفضل في فئتها
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk هو برنامج مركز اتصال قائم على السحابة للمبيعات كبيرة الحجم وخدمة العملاء. يتراوح العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى عملاء المؤسسات الكبيرة. تشمل صناعات العملاء الرئيسية الأخرى؛ وسائل الإعلام، والخدمات الأمنية، والطاقة، والاتصالات، والخدمات المالية، وأبحاث السوق، وجمع التبرعات. تتيح لك أدواتنا الذكية تحقيق أقصى قدر من كفاءة المكالمات ومساعدتك على بيع المزيد. يمكن استخدام LeadDesk بشكل مستقل أو متكامل مع أنظمة CRM. يعمل عملاؤنا على تعزيز إنتاجية الوكيل من خلال التعامل مع المكالمات بكفاءة عالية، والاتصال السلس عبر بروتوكول VoIP/GSM/PBX، وقوائم جهات الاتصال المتكاملة، وإدارة بيانات جهات الاتصال، والمراقبة المتقدمة وإعداد التقارير. LeadDesk قائم على السحابة وقابل للتطوير بشكل كبير. تختار مؤسسات المبيعات LeadDesk لأنها تغلق أبوابها أكثر، ولا تعاني من فترات توقف عن العمل، ولا توجد تكاليف لبدء التشغيل، كما أنها أقل من النفقات التشغيلية.
Convolo AI
convolo.ai
أدوات الاتصال المصممة لزيادة المبيعات تعمل على تحسين عائد الاستثمار في الحملات الواردة والصادرة: الواردة: اتصل بكل عميل محتمل جديد في غضون دقيقة واحدة صادرة: الوصول إلى المزيد من العملاء المحتملين من حملات الاتصال الخاصة بك
TCN
tcn.com
إنتاجية لا مثيل لها مع وصول متعدد القنوات. TCN Operator عبارة عن مجموعة من أفضل أدوات مركز الاتصال المتكاملة بسلاسة. مع عدم وجود وعد بعقد من TCN، فإن النظام الأساسي القائم على السحابة قابل للتخصيص لتلبية جميع احتياجات مركز الاتصال الخاص بك. يدعم برنامج مركز الاتصال الخاص بشركة TCN المليارات من تفاعلات العملاء والوكلاء كل عام. تأسست شركة TCN في عام 1999، وهي تجمع بين الفهم العميق لاحتياجات مستخدمي مركز الاتصال ونموذج التسليم بأسعار معقولة للغاية، مما يضمن الوصول الفوري إلى حلول مركز الاتصال القوية. تتيح TCN للمستخدمين الوصول إلى العملاء أينما كانوا باستخدام برنامج مركز الاتصال الأسهل استخدامًا.
CommPeak
commpeak.com
اكتشف قوة CommPeak: الحل النهائي للاتصالات المستندة إلى السحابة في CommPeak، تتمثل مهمتهم في إحداث ثورة في الاتصالات التجارية القائمة على السحابة، مما يجعلها أسهل وأقل تكلفة من أي وقت مضى. إنهم ملتزمون بتمكين الأفراد والشركات مثل شركتك من خلال منتجات وخدمات عالية الجودة تؤدي إلى النجاح. هذا هو سبب تميز CommPeak باعتباره الحل الأمثل لاحتياجات الاتصال الخاصة بك: || حلول مركز الاتصال السحابي التي تعزز المبيعات تعمل شركة CommPeak على تبسيط الاتصالات التجارية من خلال حلول مركز الاتصال المستندة إلى السحابة والقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة. سواء كنت تركز على مراكز الاتصال الواردة أو الصادرة أو المختلطة، فقد تم تصميم أدواتها المبتكرة لتلبية احتياجات عملك الفريدة. مع CommPeak، يمكنك التمتع بالمزايا التالية: * التغطية العالمية: قم بتوسيع نطاق وصولك من خلال خدمات إنهاء SIP العالمية من A إلى Z، والتي تتميز بـ 10 محولات إقليمية وأرقام اتصال داخل الدولة ومعرفات DID المحلية لأكثر من 75 دولة. تجربة مكالمات ذات جودة أعلى باستمرار. * آمن وموثوق: يمكنك العمل بثقة باستخدام الحلول السحابية لمركز الاتصال الجاهزة للمؤسسات. إنهم يعطون الأولوية لأمن بياناتك من خلال التشفير الشامل والالتزام بمعايير الأمان الدولية. تتميز منتجاتها بأنها قابلة للتطوير وموثوقة، مما يضمن وصولك إلى عملائك دون أي ضغوط. * التزام عالي الجودة: استفد من اتصالاتهم المباشرة مع موفري الخدمة من المستوى الأول والحلول السحابية لمركز الاتصال القابلة للتخصيص. إنهم يقدمون خدمات داخلية خاصة تتيح توجيهًا عالميًا أقصر وأسرع، مدعومًا بدعم مخصص على مدار 24/7/365. || اتصالات سحابية عالمية فعالة من حيث التكلفة كمزود عالمي لمراكز الاتصال السحابية، تقدم CommPeak دائمًا أسعارًا تنافسية للغاية. ولكن ما يميزنا حقًا عن موفري خدمة VoIP السحابية الآخرين هو التزامهم بنجاحك: * حلول مخصصة: تقدم CommPeak حلول مركز اتصال مخصصة وفعالة من حيث التكلفة ومصممة خصيصًا لشركتك. قل وداعًا لمتاعب العمل مع العديد من موفري خدمات الاتصالات - فهم يقدمون مجموعة كاملة من الخدمات المستندة إلى السحابة لتلبية جميع احتياجات الاتصال الخاصة بك. * الدعم المباشر: يمكنك الوصول إلى فريق دعم مباشر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وهو مخصص لتحقيق أقصى قدر من النجاح التشغيلي. إنهم هنا لمساعدتك في كل خطوة على الطريق. * النشر السريع مع CommPeak، يمكنك إعداد مركز الاتصال الخاص بك وتشغيله في أقل من يومي عمل، مما يضمن أنك دائمًا في صدارة المنافسة. تتيح الحلول المتوفرة على شكل وحدات للشركات إمكانية إنشاء حلول مخصصة للغاية استنادًا إلى نماذج الأعمال الفريدة الخاصة بك. * CommPeak Dialer - مُحسّن للحصول على أعلى أداء من خلال الأتمتة والتحليلات في الوقت الفعلي والتخصيص ومطابقة الوكيل الرئيسي والمراقبة وأكثر من 50 عملية تكامل لإدارة علاقات العملاء. * خدمات VoIP - ارفع مستوى اتصالاتك مع خدمات VoIP: الجودة الفائقة والأسعار التنافسية والتغطية العالمية والدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. * Cloud PBX - قم بتحسين عملياتك باستخدام Cloud PBX: التحليلات في الوقت الفعلي، وإدارة قوائم الانتظار، والإعداد السريع، والهاتف الرقمي المدمج للاتصال الفعال. * أرقام DID - تعزيز الاتصال بأرقام DID المحلية الخاصة بهم: التنشيط السريع، والإمكانيات الشاملة، وبوابة مستخدم بديهية مع تحليلات مفصلة. * منصة الرسائل القصيرة - عزز حملات الرسائل النصية القصيرة الخاصة بك من خلال نظامها الأساسي سهل الاستخدام: التحليلات الشاملة والتخصيص والتكامل السهل لواجهة برمجة التطبيقات للتواصل الفعال. * LookUp - توقف عن إضاعة الوقت والمال على الأرقام غير الصالحة! استرجع معلومات مفصلة عن أي رقم هاتف وصلاحيته عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) أو اللوحة الصديقة الخاصة بهم. * تحويل الكلام إلى نص - دقة النسخ من الدرجة الأولى مع الحل المدعوم بالتعلم الآلي، ودعم أكثر من 75 لغة، والبحث المتقدم عن الكلمات الرئيسية، والتعامل القوي مع الضوضاء.
DCDial
dcdial.com
يساعد حل مركز الاتصال السحابي الخاص بنا الشركات على الوصول إلى ملايين العملاء عبر الرسائل النصية والصوتية التفاعلية. يتميز حلنا القابل للتخصيص بدرجة كبيرة بواجهة بديهية وسهلة الاستخدام تسمح لعملائنا بتصميم ونشر استراتيجيات اتصال متطورة بسرعة وبسهولة نسبية. نحن نساعد عملائنا على تعزيز الإنتاجية وتعزيز الكفاءة وزيادة الربحية من خلال أتمتة العمليات التجارية: المبيعات والتسويق، والجدولة، والإعلانات، ومعالجة الدفع، والمزيد. مقرها في أتلانتا، جورجيا.
Salesfinity
salesfinity.co
قم بإجراء محادثات فورية مع العملاء باستخدام برنامج الاتصال المتوازي Salesfinity AI. اقضِ وقتًا أقل في سماع نغمات الاتصال ورسائل البريد الصوتي، ووقتًا أطول في التحدث إلى العملاء المحتملين. سيقوم الذكاء الاصطناعي الخاص بنا بأتمتة تسجيل المكالمات والبحث عن العملاء المحتملين والتنقل في أشجار الاتصال.
Megacall
megacall.uk
يعد برنامج الاتصال هو الحل الأفضل لأي مركز اتصال لا يريد إضاعة وقت ثمين في إجراء مكالمات يمكن اعتبارها طريقًا مسدودًا أو لا يتم الرد عليها.
Selmo
selmo.io
Selmo هو برنامج قائم على السحابة لمراكز الاتصال وفرق المبيعات. نحن نساعد الشركات على زيادة إيراداتها وتحسين الاحتفاظ بالعملاء من خلال تنفيذ أتمتة المكالمات وتحسين عمليات المبيعات. تعمل تقنية الاتصال التنبؤي من Selmo على إعادة توظيف ما يصل إلى 80% من ساعات عمل الوكلاء بدءًا من الاتصال وحتى التحدث وتعزيز سرعة الاتصال بمقدار 3 مرات. يساعد في المبيعات ودعم العملاء والتوظيف والاستطلاعات والمهام الأخرى التي تتطلب كميات كبيرة من المكالمات. مثالي للفرق المكونة من عميلين فما فوق.
Teliqon
teliqon.io
خدمة عالية المستوى في الاتصالات السحابية، نحن نقدم أرقام DID الافتراضية وقنوات SIP وإنشاء Cloud PBX وحلول الأعمال الأخرى. نحن نقدم مجموعة واسعة من أدوات وخدمات الاتصالات من الدرجة الأولى لزيادة مبيعاتك. إن مساعدتنا الاستثنائية تجعل من السهل بناء عملك وتنميته خلال جميع المراحل. يمكن للشركات توسيع اتجاهات جديدة للتواصل مع العملاء باستخدام حل Cloud PBX الخاص بنا. يمكن لموظفيك العمل من أي مكان والاتصال بأي وجهة باستخدام الأرقام الافتراضية (DID) التي تجعل العمل موجودًا في أي وقت ومكان، دون أي أجهزة إضافية أو إعداد خاص. بالنسبة لشبكة SIP، تتيح شبكتنا الشاملة من التوصيلات البينية المباشرة وناقلات النقل لعملائنا الحصول على أسعار سريعة وجودة صوت فائقة في نفس الوقت. حل آمن لأي نوع من الأعمال من الصغيرة إلى الكبيرة والتي تتطلب اتصالاً هاتفيًا آمنًا مع العميل في أي منطقة أو بلد.
Voiso
voiso.com
Voiso هو حل متقدم لمركز الاتصال قائم على السحابة، مما يسمح ببدء مركز الاتصال الخاص بك وتوسيع نطاقه وتشغيله بسهولة مع تحسين مقاييس الأعمال وتجربة العملاء. تتضمن المجموعة الكاملة من إمكانيات مركز الاتصال تجربة الاتصال المحلية، وأجهزة الاتصال التلقائية الذكية، والتعرف على الكلام المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وميزات إدارة الوكيل، ودعم القنوات المتعددة، واكتشاف جهاز الرد الآلي، وغير ذلك الكثير. من خلال دمجها مع عمليات التكامل الجاهزة للاستخدام مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الرئيسية وأنظمة مكتب المساعدة، تساعد Voiso على توسيع نطاق اتصالاتك، والوصول إلى عملائك حتى في البلدان الأكثر تنظيمًا، وتنمية أعمالك على مستوى العالم. توفر Voiso لجميع العملاء دعمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ عبارة عن منصة للمشاركة في المبيعات تعمل على أتمتة البحث والتواصل عبر البريد الإلكتروني والمكالمات والمهام والبيع الاجتماعي. يستخدم الآلاف من فرق المبيعات PersistIQ للعثور على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعملاء المحتملين، وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة للتواصل، وأتمتة المتابعات، وحجز المزيد من الاجتماعات. تتضمن منصة التواصل مع مبيعات PersistIQ ما يلي: * تسلسلات التواصل متعددة القنوات: البريد الإلكتروني، والمكالمات، والتواصل مع Linkedin، والمهام * التنقيب: ابحث عن رسائل البريد الإلكتروني التي تم التحقق منها لبناء قوائم العملاء المحتملين * Call Dialer: اتصل بالعملاء المحتملين داخل PersistIQ، واستخدم أرقام الهواتف المحلية، واحفظ المكالمة التسجيلات * مشغلات الأتمتة: إطلاق حملات التوعية بناءً على عمليات فتح البريد الإلكتروني والردود وبيانات إدارة علاقات العملاء * ملحق Gmail: قوالب البريد الإلكتروني والإشعارات والحملات والملفات الشخصية المحتملة داخل Gmail * التحليلات: اختبار أ/ب وتحليل مشاعر الرد وإعداد التقارير * الفريق التعاون: القوالب المشتركة وتقارير الفريق وإدارة المستخدم * عمليات التكامل: Copper وHubspot وPipedrive وSalesforce وZapier حالات الاستخدام: * المبيعات الخارجية: ابحث عن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعملاء المحتملين وقم بأتمتة الحملات الصادرة المخصصة على نطاق واسع * المبيعات الواردة: أتمتة عمليات المتابعة باستخدام العملاء المتوقعون الواردون لإغلاق المزيد من الصفقات التوظيف: تواصل مع المرشحين المحتملين للوظائف
DandyDialer
dandydialer.com
DandyDialer عبارة عن طالب طاقة مستضاف قائم على السحابة مع واجهة مستخدم حديثة وسهلة الاستخدام للجوال. مع DandyDialer، لن تحتاج إلى تثبيت أي برنامج في أي مكان. كل ما تحتاجه هو حساب لدى مزود خدمة اتصالات SIP / VoIP ونحن نهتم بالباقي.
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder هي شركة برمجيات تعمل على تسخير قوة أتمتة الصوت بالذكاء الاصطناعي لتعزيز تجارب العملاء. باستخدام المساعدين الصوتيين المدعمين بالذكاء الاصطناعي، يمكن لمركز الاتصال الخاص بك إجراء مكالمات عالية الجودة تشبه المكالمات البشرية بسرعات البرق، وجمع البيانات وتحليلها تلقائيًا للوصول إلى المزيد من العملاء وتنشيطهم. تساعد تقنية AI Rudder مراكز الاتصال على تقليل التكاليف عن طريق أتمتة المهام المتكررة وتقليل عبء عمل الوكيل. وهذا يحرر الوكلاء للتركيز على الأشياء التي لا يمكن إلا للبشر القيام بها. على المدى الطويل، تهدف AI Rudder إلى إعادة التفكير في مستقبل الاتصالات التجارية.
DialShree
webrtc.elisiontec.com
DialShree هو أحد حلول مراكز الاتصال الشائعة التي تدعم قنوات الاتصال الموحدة. لديها مجموعة واسعة من الميزات. وتشتهر بوقت تشغيل SLA بنسبة 99.99%. إنه حل قابل للتطوير بدرجة كبيرة، وقوي، وآمن، وغني بالميزات، وهو مثالي للاستخدام لجميع الشركات ومراكز الاتصال واسعة النطاق. قام خبراء الاتصالات الهاتفية وVoIP في DialShree بتنفيذ أكثر من 900 حل اتصالات متعدد القنوات عبر أكثر من 10 صناعات. BPO، KPO، شركات الشركات، وكالات التحصيل، الأعمال التجارية، شركات التسويق عبر الهاتف، مراكز الاتصال، الخدمات المصرفية، الرعاية الصحية، التجارة الإلكترونية، السيارات، الحكومة
Genesys Cloud
genesys.com
تحظى منصة Genesys Cloud CX™ بثقة الآلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، كما أنها معترف بها في جميع أنحاء العالم كحل مركز اتصال سحابي رائد في الصناعة ومنصة لتجربة العملاء (CX). بغض النظر عن المكان الذي تبدأ فيه محادثة العميل أو تنتهي، فإن Genesys Cloud CX يعمل على تحويل تجربة عملائك. فهو يربط الرؤى عبر الفرق والأدوات والتفاعلات بحيث يكون لديك البيانات اللازمة لمعالجة مشكلات العملاء بسهولة. التقِ بعملائك في أي مكان وفي أي وقت وعلى أي قناة باستخدام مجموعة من القنوات الرقمية. * أتمتة النتائج الناجحة قم بتبسيط كيفية تواصلك مع العملاء عبر القنوات. من خلال الأتمتة الذكية عبر رحلة العميل بأكملها، يمكنك استخدام البيانات والرؤى المكتسبة لاتخاذ الإجراء الصحيح في الوقت المناسب لتحقيق أفضل النتائج. * الابتكار على نطاق واسع امنح موظفيك ووكلاء مركز الاتصال المعلومات التي يحتاجون إليها في أداة مصممة لتعزيز المشاركة وتحسين تفاعلات العملاء وتعزيز أداء فريقك. * إعادة تصور التجارب المهمة استخدم Genesys Cloud CX كتطبيق مركز اتصال سحابي شامل وقم بتوسيع المجموعة بسهولة باستخدام مئات عمليات التكامل المجمعة. حقق الاستفادة الكاملة من النظام الأساسي لتجربة العملاء القابل للتركيب مع عمليات التكامل والتطبيقات التابعة لجهات خارجية حتى تتمكن من الوصول إلى العملاء في أي لحظة وعلى أي قناة. بفضل مجموعة الإمكانات الرقمية الشاملة في Genesys Cloud CX، يمكن لموظفي مركز الاتصال والعملاء المشاركة في محادثات سلسة عبر القنوات الرقمية مثل الدردشة والبريد الإلكتروني والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي. عزز تجربة العميل باستخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي التنبؤي (AI) وقم بالتوجيه إلى وكيل مركز الاتصال البشري عندما يكون لدى العملاء احتياجات أكثر تعقيدًا. تقوم Genesys بإعادة تعريف تجربة العملاء من خلال برنامج مركز الاتصال المبتكر. يتم نشر Genesys Cloud CX الحائز على جوائز خلال أيام، وهو سهل الاستخدام ويبتكر مع الترقيات كل أسبوع. بفضل لوحات المعلومات في الوقت الفعلي وأدوات الإدارة البسيطة والتحليلات، يوفر Genesys Cloud CX الرؤى التي تحتاجها لإدارة أعمالك. وستأخذ مركز الاتصال الخاص بك وإستراتيجية تجربة العملاء إلى الغد - بغض النظر عن مكان تواجد وكلائك أو القنوات التي يتعاملون معها.
CallFire
callfire.com
توفر CallFire حلول تسويق صوتي سهلة الاستخدام وذاتية الخدمة لآلاف الشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا. نحن متخصصون في مساعدة الشركات المحلية على النمو والاحتفاظ بإيراداتها من خلال خدمات التواصل والمشاركة مثل الرد الصوتي التفاعلي (IVR) والبث الصوتي وتتبع المكالمات. بالإضافة إلى خدمة الشركات المحلية، تعمل CallFire على تمكين المؤسسات غير الربحية والمجموعات الدينية والمنظمات الأخرى من التواصل بشكل أكثر فعالية مع جماهيرها. يقع المقر الرئيسي لشركة CallFire في سانتا مونيكا، كاليفورنيا ولها مكاتب تابعة في أوستن، تكساس، وكييف، أوكرانيا.
CallTools.com
calltools.com
قامت Call Tools بتطوير حل مركز اتصال قائم على السحابة مصمم لزيادة معدلات الاتصال وتسريع إيرادات المبيعات. تتضمن ميزات برامجنا طرقًا متعددة للتواصل مع العملاء والمحتملين مع تسهيل مراقبة فريقك من أي مكان متصل بالإنترنت. توفر أدوات الاتصال مجموعة كاملة من برامج الاتصال الشاملة مع التحليلات في الوقت الفعلي بما في ذلك برنامج الاتصال التنبؤي الصادر وحل مركز الاتصال الداخلي. لا حاجة إلى هواتف، أو أجهزة، أو ترميز، أو تنزيلات. يتيح لنا الحل الذي نقدمه تلبية احتياجات الشركات الصغيرة والعملاء على مستوى المؤسسات في جميع أنحاء العالم. تتوفر أدوات الاتصال للتكامل مع العديد من أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الحالية، بما في ذلك Salesforce.com وZOHO وMicrosoft Dynamics. مهمتنا هي تزويد الشركات بحل شامل وبأسعار معقولة لجميع احتياجات التسويق عبر الهاتف الخاصة بهم. قم بتوسيع الإنتاجية وتقديم خدمة على مستوى المؤسسة من خلال نظامنا الأساسي المعتمد على السحابة.
Dialpad
dialpad.com
احصل على Business VoIP مع DialPad وقم بتوصيل فريقك بنظام الهاتف السحابي الذي يجعل الاتصالات التجارية أسهل وأكثر كفاءة. DialPad هي منصة ذكاء العملاء الرائدة التي تعمل بالنيابة التي تعمل على تحويل كيفية عمل العالم معًا ، مع مساحة عمل جميلة واحدة تجمع بسلاسة بين مركز الاتصال الأكثر تقدماً ، ومبيعات الذكاء الاصطناعي ، و AI Voice ، و Meetings AI Ai Messaging. يستخدم أكثر من 30000 علامة تجارية مبتكرة وملايين من الأشخاص DialPad لإلغاء تأمين الإنتاجية والتعاون ورضا العملاء عن رؤى الذكاء الاصطناعى في الوقت الفعلي. يشمل العملاء WeWork و Uber و Motorola Solutions و Domo و Xero. من بين المستثمرين Amasia و Andreessen Horowitz و Felicis Ventures و GV و Iconiq Capital و Salesforce Ventures و Scale Venture Partners والمادة 32 و SoftBank ومقاعد العمل.
Five9
five9.com
توفر منصة Five9 Intelligent CX مجموعة شاملة من الحلول للتعامل مع العملاء عبر القنوات التي يختارونها، وتمكين المديرين بالرؤى والذكاء في أداء مركز الاتصال، والارتقاء بأعمالك لتقديم نتائج أعمال أفضل وجلب الفرح إلى CX™. تشتمل منصتنا السحابية الأصلية والقابلة للتطوير والآمنة على مركز اتصال؛ المشاركة الشاملة؛ إدارة مشاركة القوى العاملة؛ التوسع من خلال أكثر من 1400 شريك؛ والذكاء الاصطناعي المبتكر والعملي والأتمتة وتحليلات الرحلات المضمنة كجزء من النظام الأساسي. تعمل شركة Five9 على جلب قوة الأشخاص والتكنولوجيا والشركاء إلى أكثر من 2500 منظمة حول العالم.
ProspectBoss
prospectboss.com
قم بإدارة أعمالك من أي مكان باستخدام التطبيق المصاحب للهاتف المحمول من ProspectBoss. قم بتعزيز مبيعاتك من خلال إدارة جهات الاتصال والمكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والنصوص والمهام والمواعيد مباشرة من هاتفك. استخدم تطبيق ProspectBoss المصاحب من أجل: زيادة الإنتاجية - الاطلاع على المهام والمواعيد والتذكيرات القادمة المرتبطة بعملائك المتوقعين. ابق على اتصال - يمكنك الوصول إلى جهات الاتصال والملاحظات والتذكيرات أثناء عدم الاتصال بالإنترنت. قم بإغلاق المزيد من المبيعات - اتصل أو أرسل بريدًا إلكترونيًا أو أرسل رسالة نصية إلى أي جهات اتصال في أي وقت للبقاء على اطلاع على العقول.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) هي منصة الذهاب إلى السوق التي تساعد الشركات في العثور على عملائها واكتسابهم وتنميتهم. توفر ZoomInfo بيانات ورؤى وتقنيات دقيقة وفي الوقت الفعلي لأكثر من 35000 شركة حول العالم. تستخدم الشركات بياناتها ونظامها الأساسي لزيادة الكفاءة ومواءمة فرق المبيعات والتسويق ودمج مجموعات التكنولوجيا. إنها شركة رائدة معترف بها في مجال خصوصية البيانات، مع الامتثال الرائد في الصناعة للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA والعديد من شهادات أمن البيانات والخصوصية. التخصصات: منصة GTM، استراتيجية GTM، استخبارات المبيعات، استخبارات المحادثة، الاستخبارات التسويقية، مشاركة المبيعات، بيانات الاتصال، بيانات النية، توليد العملاء المحتملين، التنقيب المحسن، المعلومات التجارية، جهات الاتصال التجارية، التسويق القائم على الحساب (ABM)، دقة البيانات، قاعدة البيانات النظافة وتنسيق البيانات.
PhoneBurner
phoneburner.com
تشغيل ملايين المحادثات الشهرية لأكثر من 3000 عميل. قم بزيادة معدلات الرد على المكالمات + مضاعفة الاتصالات المباشرة عالية الجودة مع برنامج الاتصال الوحيد الذي يتمتع بشركة اتصالات من المستوى الأول. مع 15 عامًا من خدمة فرق المبيعات، ندرك أن المكالمات لا تؤدي إلى زيادة الإيرادات. المحادثات تفعل. يوازن برنامج PhoneBurner القوي بين السرعة والجودة، مما يوفر اتصالات خالية من التأخير تقود مندوبي المبيعات إلى محادثات أكثر فائدة ونتائج أكثر إيجابية. تقليل خطر إشارات البريد العشوائي. عزز التفاعلات المباشرة بما يصل إلى 4x بدون أي صوت تنبيه أو توقف مؤقت. يمكنك توفير الوقت من خلال أتمتة سير العمل الرائدة في الصناعة. باعتبارك شريكًا لك، يساعدك PhoneBurner على الوصول إلى المزيد من جهات الاتصال وزيادة قيمة العميل المحتمل وتوسيع نطاق أفضل الممارسات التي تزيد الإيرادات. الاتصال. إرسال بريد إلكتروني. رسالة قصيرة. إدارة علاقات العملاء (CRM) وأكثر من 150 عملية تكامل. إيقاع. توزيع الرصاص. الهوية المحلية. معرف المتصل ذات العلامات التجارية. مراقبة العدد. التقارير والتحليلات. تدريب المكالمة. كل شيء هنا. تعرف على نظام الاتصال المباشر الأكثر كفاءة، وحوّل العملاء المحتملين إلى إيرادات بشكل أسرع. جربه مجانًا، بدون بطاقة ائتمان: - اتصال قوي يصل إلى 80 جهة اتصال/ساعة - تقليل مخاطر إشارات البريد العشوائي - زيادة معدلات الرد على المكالمات - احصل على اتصالات فورية بدون تأخير - مزيج من المكالمات والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة - اترك نقرة واحدة رسائل البريد الصوتي - أتمتة تسجيل المكالمات + عمليات ما بعد المكالمة - التدريب في الوقت الفعلي أو تسجيل المكالمات - الحصول على مراقبة الأرقام ومعالجة العلامات - إنشاء إيقاعات مبيعات متعددة اللمس - توزيع العملاء المحتملين بذكاء - الوصول إلى التقارير والتحليلات المخصصة - الشراكة مع القائد في مكان واحد -to-1 الاتصالات المسؤولة (TM) استخدم إدارة علاقات العملاء (CRM) المضمنة لدينا أو قم بالتكامل مع Salesforce وZoho وHubspot وSugarCRM وmonday.com وZapier والمزيد، أو أنشئ عمليات تكامل مخصصة من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا.
smrtPhone
smrtphone.io
أذكى نظام هاتف سحابي ومتصل بالطاقة. smrtPhone عبارة عن منصة اتصالات شاملة للشركات التي تعتمد على المبيعات. الصوت والرسائل النصية والاتصال المباشر وإدارة العملاء المتوقعين - تتم مزامنة كل ذلك بسهولة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.
Adversus
adversus.io
Adversus عبارة عن طالب تلقائي صادر يساعد في تبسيط مكالماتك الصادرة وأتمتة العمليات اليدوية وتقديم رؤى قيمة. يتيح لك Adversus تخصيص استراتيجية الاتصال الخاصة بك مع العديد من الميزات. اختر بين الاتصال التنبؤي أو التقدمي أو اليدوي - أو امزج بينهما! اجعل جميع الأنشطة النهارية أسهل للمديرين والموظفين باستخدام أدوات Adversus لتحسين سير العمل وتحسين الوقت.
BatchDialer
batchdialer.com
BatchDialer هو حل قوي وشامل للاتصال الخارجي مصمم لزيادة الكفاءة والإنتاجية للشركات. بفضل ميزات مثل الاتصال متعدد الخطوط، وتسجيل المكالمات وإعادة توجيهها، والرأي الصوتي التفاعلي (IVR)، والبرامج النصية للوكلاء القابلة للتخصيص، يعمل BatchDialer على تمكين فرق المبيعات والتسويق وBPO من الوصول بفعالية إلى جمهورهم المستهدف وتحقيق أهدافهم. العروض الفريدة لـ BatchDialer، مثل مراقبة سمعة رقم الهاتف، ووضع الاتصال السريع، وتفاصيل الملكية المعروضة، وأرقام الهواتف المضمنة، توفر للشركات ميزة تنافسية. من خلال تبسيط إدارة الحملات، وضمان الامتثال للوائح، وتوفير رؤى وأدوات قيمة، يمكّن BatchDialer الشركات من تحسين جهود الاتصالات الخاصة بها، وزيادة الإنتاجية إلى الحد الأقصى، وإجراء اتصالات مفيدة مع العملاء.
Aloware
aloware.com
Aloware هو نظام هاتفي قائم على السحابة متعدد القنوات ومنصة لمشاركة العملاء مصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs). تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لبرنامج Aloware في تكامله مع العديد من أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) مثل HubSpot وPipedrive وZoho على سبيل المثال لا الحصر، وقنوات الاتصال، بما في ذلك المكالمات الهاتفية عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، والرسائل النصية القصيرة، والبريد الإلكتروني. يتيح ذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة إدارة جميع محادثات عملائها من لوحة معلومات واحدة، مما يجعل تتبع التفاعلات أسهل، وتحديد أولويات العملاء المحتملين وتذاكر الدعم، وضمان المتابعة في الوقت المناسب لفرق المبيعات والدعم. تفتخر Aloware أيضًا ببرنامج Power Dialer المتوافق مع TCPA والذي يساعد الوكلاء في زيادة إنتاجية مكالماتهم إلى الحد الأقصى دون خوف من طلب أرقام DNC عن طريق الخطأ، أو أن يتم وضع علامة "احتيال" عليهم. أحدث إضافة إلى قائمة ميزات Aloware التنافسية هي برنامج الدردشة الآلي الخاص بها داخل التطبيق، AlohaBot، والذي لا يتطلب تكامل تطبيقات الطرف الثالث، مما يجعله أكثر سلاسة وأسرع وأكثر تقدمًا في السوق. من خلال الاقتران مع Sequence+ الأسطوري الذي يمكّن الشركات من أتمتة سير العمل وإطلاق إجراءات مثل حملات الرسائل القصيرة/رسائل الوسائط المتعددة والمكالمات والبريد الإلكتروني، تقوم Aloware بتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بأداة اتصال شاملة للحصول على أقصى استفادة في صناعاتها.
Cloudtalk
cloudtalk.com
اجعل تجربة العملاء (CX) أعظم ميزة لك مع برنامج الاتصال التجاري الخاص بـ CloudTalk. اتصل مباشرة باستخدام CloudTalk، وتمتع بالوصول إلى جميع بيانات العملاء، وقم بأتمتة المهام. اكتشف مستقبل مكالمات الأعمال مع CloudTalk. يمكنك الوصول إلى أكثر من 160 رقمًا دوليًا، وزيادة كفاءة الاتصال بنسبة تصل إلى 87%، وتوفير وقت فريقك للقيام بما يهم حقًا - مما يزيد من رضا العملاء. قم بإجراء واستقبال المكالمات مباشرة باستخدام ميزة Click-to-Call في CloudTalk. تخلص من المهام المتكررة وقم بأتمتة سير عملك. مزامنة تفاصيل الاتصال والتفاعلات السابقة وتسجيلات المكالمات والرسائل النصية القصيرة عبر كلا النظامين من خلال مزامنة ثنائية الاتجاه سهلة. قم بتخصيص الإعداد الخاص بك وتجربة العملاء من خلال أكثر من 35 عملية تكامل. اختر كيفية تسجيل المكالمات الواردة والصادرة والفائتة باستخدام ميزات تسجيل المكالمات المتقدمة. قم بتسجيل المعلومات المهمة مباشرةً في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك في نهاية كل مكالمة باستخدام ميزة تحويل الكلام إلى نص. احصل على نظرة شاملة للتفاعلات من خلال مزامنة رسائل SMS المرسلة من CloudTalk إلى حساب CRM الخاص بك، مما يضمن عدم فقدان أي معلومات مهمة عند إغلاق الصفقات. تعرف على كيف يمكن لـ CloudTalk أن يوفر لك تحكمًا لا مثيل له في تجربة عملائك وابدأ في مطابقة توقعاتهم اليوم. حدد موعدًا لعرض توضيحي مع أحد المتخصصين لدينا اليوم!
NeoDove
neodove.com
برنامج الاتصال الهاتفي الوحيد ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي ستحتاج إليه على الإطلاق. برنامج اتصال واتصال هاتفي كامل المواصفات لإدارة علاقات العملاء (CRM) لرفع مستوى الإنتاجية وزيادة المبيعات.
Kixie
kixie.com
Kixie هي منصة مشاركة المبيعات التي تعزز أداء فريق المبيعات من خلال مكالمات ورسائل نصية موثوقة للغاية وسهلة التشغيل لـ HubSpot وSalesforce وPipedrive وZoho وغيرها من أنظمة إدارة علاقات العملاء الرائدة. أرقام الاتصال أو إرسال الرسائل النصية من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك - أو أي صفحة ويب في Google Chrome - بنقرة واحدة، مع تسجيل كل تفاعل تلقائيًا في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. يمكّن ملحق Kixie PowerCall Chrome فرق المبيعات والفرق الأخرى التي تتعامل مع العملاء من تعزيز الأداء من خلال مجموعة من ميزات الاتصال والرسائل النصية المتقدمة. يتعرف Kixie تلقائيًا على أرقام الهواتف الموجودة على أي صفحة ويب تزورها في Chrome، ويضع زر انقر للاتصال بجوار كل رقم للاتصال بنقرة واحدة. يتم تسجيل المكالمات والرسائل النصية والتصرفات والأنشطة تلقائيًا في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، مما يلغي عمليًا الحاجة إلى حفظ السجلات اليدوية الشاقة التي تؤدي إلى إبطاء مندوبي المبيعات في أنشطتهم اليومية. تشمل الميزات: • PowerDial من خلال قوائم جهات الاتصال تلقائيا. عزز الإنتاجية عشرة أضعاف عن طريق الاتصال بما يصل إلى 10 أرقام في وقت واحد باستخدام PowerDialer متعدد الخطوط • يتيح الحضور المحلي المتقدم المدعوم بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين الاتصال من رقم له نفس رمز المنطقة المحلية للشخص الذي يتصلون به
Intelliverse
intelliverse.com
توفر Intelliverse خدمات اتصالات الأعمال وحلول برامج المبيعات التي تساعد الشركات في مجالات تسريع المبيعات وتوليد المبيعات عبر الإنترنت ومركز الاتصال وIntelliBlast وخدمة الرد. اتصل بنا اليوم لمعرفة المزيد وبيع المزيد!
Convoso
convoso.com
Convoso هي إحدى الشركات الرائدة في CCaaS في برامج مركز الاتصال للمبيعات وفرق توليد العملاء المحتملين. منذ عام 2006، واصلت شركة Convoso ابتكار حلول الاتصال السحابية الخاصة بها لدفع نمو العملاء، مع دعم الامتثال التنظيمي. تشتمل إمكاناتها متعددة القنوات على أداة تغيير قواعد اللعبة بالذكاء الاصطناعي Voso.ai لزيادة حجم المبيعات والإيرادات. عادةً ما يزيد العملاء معدلات الاتصال بشكل ملحوظ [يصل إلى 4X] عندما يتحولون إلى Convoso. يوفر الحل مجموعة قوية من الأدوات واستراتيجيات الاتصال الذكية لزيادة المحادثات. تشمل الميزات الشائعة ما يلي: - يعمل محرك DX5 Dialer على تسريع السرعة في القيادة وزيادة سعة حجم المكالمة - تقوم شاشات ClearCallerID بحظر معرفات DID ووضع علامة عليها لتبديلها قبل أن تؤثر على مؤشرات الأداء الرئيسية - كشف سريع ودقيق للبريد الصوتي - الذكاء الاصطناعي للمحادثة Voso.ai الذي يجذب المزيد من المبيعات - التصفية التلقائية لقائمة أرقام عدم الاتصال - تقارير وتحليلات متعمقة قابلة للتخصيص في الوقت الفعلي - إمكانية تكوين عالية لتحسين الأداء - مرشحات الرصاص المتقدمة والتوجيه القائم على المهارات – التواصل عبر القنوات الشاملة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي للمحادثة – أتمتة إدارة الرصاص – البرمجة النصية الديناميكية لتسريع التدريب والحفاظ على متطلبات الامتثال وإبقاء الوكيل في دورة التحويل يتضمن حل Convoso أداة اتصال تنبؤية متقدمة، بالإضافة إلى أوضاع الطاقة والمعاينة والاتصال التقدمي لتلبية احتياجات القائمة والحملة. تعد الشركة شركة رائدة وشريكًا تقنيًا مهمًا في مجال توليد العملاء المحتملين والمبيعات الخارجية. قد يحب العملاء قوة النظام الأساسي وقابليته للتكوين، والسجلات الجديدة التي يسجلونها في المبيعات والتحويلات، ولكن ما يتحدثون عنه باستمرار هو الدعم الذي يحصلون عليه بدءًا من الإعداد وحتى الدعم الفني لنجاح العملاء. يتم الإشادة باستمرار بفريق دعم العملاء الحائز على جوائز في Convoso لالتزامه بمساعدة الشركات على تحقيق أفضل عائد ممكن على الاستثمار من شراكته مع Convoso. هذه هي تجربة Convoso.
Nooks
nooks.ai
Nooks عبارة عن برنامج اتصال افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي وطابق مبيعات افتراضي يساعد فرق SDR على زيادة محادثاتهم بمقدار 5 أضعاف وزيادة الإنتاجية.
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