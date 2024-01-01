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برنامج الاتصال التلقائي - التطبيقات الأكثر شعبية - تشيلي
يعمل برنامج الاتصال الآلي عن طريق الاتصال بأرقام الهواتف التي يتم الحصول عليها من القائمة وإنشاء اتصالات إما مع وكيل مباشر أو رسالة مسجلة مسبقًا. وتتخلص هذه التقنية من الجهد اليدوي الذي يتطلبه الاتصال بالأرقام الفردية، مما يسمح للممثلين بالتركيز على تحسين المحتوى وتسليم رسائلهم. تجد برامج الاتصال التلقائية فائدة في قطاعات متنوعة مثل المبيعات والرعاية الصحية والتعليم والضيافة. يتضمن تنفيذ برنامج الاتصال التلقائي عادةً جهاز كمبيوتر ومودمًا صوتيًا وخط هاتف نشط، على الرغم من إمكانية الوصول أيضًا إلى البدائل المستندة إلى السحابة. في حين أن بعض الحلول تتطلب من الشركات شراء الأجهزة المطلوبة وإدارتها بشكل مستقل، فإن البعض الآخر يتضمن استضافة الأجهزة كجزء من حزمة منتجاتهم أو يقدمها من خلال اشتراك إضافي. ولا تكون الأجهزة المطلوبة محددة دائمًا، حيث يمكن تشغيل التطبيق على جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول.
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ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
Five9
five9.com
يقدم Five9 مركز الاتصال السحابي الأكثر موثوقية وموثوقية والذي أثبت قدرته على إطلاق العنان لذكاء العملاء والرؤى التي تمكن الوكلاء والمؤسسات من تقديم تجارب عملاء غير عادية. Five9 - مركز الاتصال كخدمة - CCaaS.
Dialpad
dialpad.com
احصل على VoIP للأعمال باستخدام Dialpad وقم بتوصيل فريقك بنظام الهاتف السحابي الذي يجعل الاتصالات التجارية أسهل وأكثر كفاءة. حاول مجانا!
Adversus
adversus.io
تحسين المكالمات الصادرة اليوم. نحن نساعد مراكز الاتصال على تعزيز مؤشرات الأداء الرئيسية، واتخاذ قرارات أفضل قائمة على المعرفة، وإدارة جهات الاتصال بشكل أكثر ذكاءً.
Vonage
vonage.com
Vonage (، الاسم القانوني Vonage Holdings Corp.) هو مزود اتصالات سحابية تجاري أمريكي مملوك للقطاع العام. يقع المقر الرئيسي للشركة في بلدة هولمديل بولاية نيوجيرسي، وقد تأسست الشركة في عام 2001 كمزود لخدمات الاتصالات السكنية القائمة على بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP). اعتبارًا من عام 2020، أعل...
PhoneBurner
phoneburner.com
يؤدي الاتصال الهاتفي إلى تحقيق أسرع 4 مرات وزيادة المحادثات المباشرة من خلال طالب المبيعات لدينا. تعزيز إنتاجية مندوبي المبيعات وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد! جرب PhoneBurner اليوم!
smrtPhone
smrtphone.io
أذكى نظام هاتف سحابي ومتصل بالطاقة. smrtPhone عبارة عن منصة اتصالات شاملة للشركات التي تعتمد على المبيعات. الصوت والرسائل النصية والاتصال المباشر وإدارة العملاء المتوقعين - تتم مزامنة كل ذلك بسهولة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.
CallTools.com
calltools.com
تطوير برامج مركز الاتصال الصادرة والواردة القائمة على السحابة.
Cloudtalk
cloudtalk.com
مساعدة الشركات على التواصل مع عملائها. مع أكثر من 160 رقم هاتف وطني، يساعد برنامج مركز الاتصال الخاص بـ CloudTalk الشركات المتنامية على التوسع خارج المناطق المحلية.
BatchDialer
batchdialer.com
طالب الهاتف لكل الأعمال. اكتشف جميع الأدوات والميزات التي ستسمح لك بزيادة المبيعات وتحسين الإنتاجية.
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk هو برنامج مركز اتصال قائم على السحابة للمبيعات كبيرة الحجم وخدمة العملاء. يتراوح العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى عملاء المؤسسات الكبيرة. تشمل صناعات العملاء الرئيسية الأخرى؛ وسائل الإعلام، والخدمات الأمنية، والطاقة، والاتصالات، والخدمات المالية، وأبحاث السوق، وجمع التبرعات. تتيح لك...
CallFire
callfire.com
قم بتنمية أعمالك باستخدام أرقام الهواتف الافتراضية، ونظام الرد الصوتي التفاعلي (IVR)، والبث الصوتي، وخدمات الرسائل النصية الجماعية، والاتصال المباشر. جرب CallFire مجانًا!
Voiso
voiso.com
Voiso - حل مركز اتصال الكل في واحد مصمم للحصول على أفضل النتائج من كل تفاعل مع العملاء
Aloware
aloware.com
استمتع بمكالمات + رسائل نصية غير محدودة ابتداءً من 50 دولارًا للوكيل/الشهر. يتكامل مع HubSpot وZoho والمزيد! كاملة مع Power Dialer وأدوات التشغيل الآلي.
Genesys Cloud
genesys.com
تعمل منصة مركز الاتصال Genesys Cloud CX على تمكين عملك من تقديم خدمة استثنائية عبر رحلة العميل. اكتشف تجربة تجربة العملاء الرائعة اليوم.
TCN
tcn.com
إنتاجية لا مثيل لها مع وصول متعدد القنوات. TCN Operator عبارة عن مجموعة من أفضل أدوات مركز الاتصال المتكاملة بسلاسة. مع عدم وجود وعد بعقد من TCN، فإن النظام الأساسي القائم على السحابة قابل للتخصيص لتلبية جميع احتياجات مركز الاتصال الخاص بك. يدعم برنامج مركز الاتصال الخاص بشركة TCN المليارات من تفاعل...
Squaretalk
squaretalk.com
قم بتمكين أعمالك وتمهيد الطريق لتحسين الاتصالات باستخدام Squaretalk، وهي منصة عالمية للاتصالات التجارية التفاعلية. إن إنشاء منصة ذكية وموحدة لعملائنا هو هدف كل فرد في فريقنا، وبينما توفر Squaretalk نظامًا بيئيًا مترابطًا لاتصالات الأعمال، يمكننا أيضًا تقديم حلول فردية. اكسيوم هي خدمة PBX السحابية كا...
Convoso
convoso.com
Convoso هو برنامج الاتصال التنبؤي رقم 1 لمراكز الاتصال الخارجية التي تضم أكثر من 20 وكيلًا. الحل النهائي للطلب التلقائي لاحتياجات الاتصال متعددة القنوات الخاصة بك!
NeoDove
neodove.com
برنامج الاتصال الهاتفي الوحيد ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي ستحتاج إليه على الإطلاق. برنامج اتصال واتصال هاتفي كامل المواصفات لإدارة علاقات العملاء (CRM) لرفع مستوى الإنتاجية وزيادة المبيعات.
Convolo AI
convolo.ai
أدوات الاتصال المصممة لزيادة المبيعات تعمل على تحسين عائد الاستثمار في الحملات الواردة والصادرة: الواردة: اتصل بكل عميل محتمل جديد في غضون دقيقة واحدة صادرة: الوصول إلى المزيد من العملاء المحتملين من حملات الاتصال الخاصة بك
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin عبارة عن أداة اتصالات مبيعات قائمة على السحابة تساعدك على الوصول إلى ما يصل إلى 3 أضعاف عدد العملاء المحتملين وإبرام المزيد من الصفقات. تعلم المزيد الآن.
ProspectBoss
prospectboss.com
قم بإدارة أعمالك من أي مكان باستخدام التطبيق المصاحب للهاتف المحمول من ProspectBoss. قم بتعزيز مبيعاتك من خلال إدارة جهات الاتصال والمكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والنصوص والمهام والمواعيد مباشرة من هاتفك. استخدم تطبيق ProspectBoss المصاحب من أجل: زيادة الإنتاجية - الاطلاع على المهام والمواعيد وا...
Nooks
nooks.ai
Nooks عبارة عن برنامج اتصال افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي وطابق مبيعات افتراضي يساعد فرق SDR على زيادة محادثاتهم بمقدار 5 أضعاف وزيادة الإنتاجية.
DCDial
dcdial.com
يساعد حل مركز الاتصال السحابي الخاص بنا الشركات على الوصول إلى ملايين العملاء عبر الرسائل النصية والصوتية التفاعلية. يتميز حلنا القابل للتخصيص بدرجة كبيرة بواجهة بديهية وسهلة الاستخدام تتيح لعملائنا تصميم ونشر استراتيجيات اتصال متطورة بسرعة وبسهولة نسبية. نحن نساعد عملائنا على تعزيز الإنتاجية وتعزيز...
Intelliverse
intelliverse.com
توفر Intelliverse خدمات الاتصالات التجارية وحلول برامج المبيعات التي تساعد الشركات في مجالات تسريع المبيعات وتوليد المبيعات عبر الإنترنت ومركز الاتصال وIntelliBlast وخدمة الرد. اتصل بنا اليوم لمعرفة المزيد وبيع المزيد!
TalkChief
talkchief.io
Talk Chief هو الحل الأمثل لجميع احتياجات التواصل الخاصة بفريقك. باستخدام TalkChief، يمكنك بسهولة إدارة جميع الدردشات ومكالمات الفيديو ومشاركة الملفات الخاصة بفريقك، كل ذلك في منصة واحدة قوية وبديهية. سواء كنت تتعاون في مشروع ما، أو تجري اجتماعًا افتراضيًا، أو تحتاج فقط إلى مشاركة ملف بسرعة، فإن Talk...
Kixie
kixie.com
مكالمات ورسائل نصية موثوقة للغاية وسهلة الاستخدام لفرق المبيعات التي تعمل مع كبار مديري علاقات العملاء مثل HubSpot وSalesforce وPipedrive والمزيد.
CommPeak
commpeak.com
اكتشف قوة CommPeak: الحل النهائي للاتصالات المستندة إلى السحابة في CommPeak، نحن في مهمة لإحداث ثورة في الاتصالات التجارية القائمة على السحابة، مما يجعلها أسهل وبأسعار معقولة أكثر من أي وقت مضى. نحن ملتزمون بتمكين الأفراد والشركات مثل شركتك من خلال منتجات وخدمات عالية الجودة تؤدي إلى النجاح. لهذا ال...
Selmo
selmo.io
تنظيم مبيعاتك على وسائل التواصل الاجتماعي وتلبية المزيد من الطلبات
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ عبارة عن منصة للمشاركة في المبيعات تعمل على أتمتة البحث والتواصل عبر البريد الإلكتروني والمكالمات والمهام والبيع الاجتماعي. يستخدم الآلاف من فرق المبيعات PersistIQ للعثور على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعملاء المحتملين، وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة للتواصل، وأتمتة المتابعات، وحجز...
ClickPoint
clickpointsoftware.com
يعد برنامج ClickPoint LeadManager عبارة عن حل لإدارة المبيعات وإدارة العملاء المحتملين على شبكة الإنترنت يساعد مندوبي المبيعات على الاتصال بالمزيد من العملاء المحتملين وإغلاقهم في وقت أقل. يتجاوز مندوبو المبيعات حصتهم من خلال الحصول على 40-60% من العملاء المحتملين عبر الهاتف وفي المحادثة. تعمل Click...
Salesfinity
salesfinity.co
قم بإجراء محادثات فورية مع العملاء باستخدام برنامج الاتصال المتوازي Salesfinity AI. اقضِ وقتًا أقل في سماع نغمات الاتصال ورسائل البريد الصوتي، ووقتًا أطول في التحدث إلى العملاء المحتملين. سيقوم الذكاء الاصطناعي الخاص بنا بأتمتة تسجيل المكالمات والبحث عن العملاء المحتملين والتنقل في أشجار الاتصال.
DandyDialer
dandydialer.com
DandyDialer عبارة عن طالب طاقة مستضاف قائم على السحابة مع واجهة مستخدم حديثة وسهلة الاستخدام للجوال. مع DandyDialer، لن تحتاج إلى تثبيت أي برنامج في أي مكان. كل ما تحتاجه هو حساب لدى مزود خدمة اتصالات SIP / VoIP ونحن نهتم بالباقي.
Teliqon
teliqon.io
خدمة عالية المستوى في الاتصالات السحابية، نحن نقدم أرقام DID الافتراضية وقنوات SIP وإنشاء Cloud PBX وحلول الأعمال الأخرى. نحن نقدم مجموعة واسعة من أدوات وخدمات الاتصالات من الدرجة الأولى لزيادة مبيعاتك. إن مساعدتنا الاستثنائية تجعل من السهل بناء عملك وتنميته خلال جميع المراحل. يمكن للشركات توسيع اتج...
FreJun
frejun.com
FreJun عبارة عن منصة للاتصالات الهاتفية السحابية تعمل على أتمتة مكالمات عملك. يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات تجارية صادرة باستخدام رقم افتراضي فريد واستقبال المكالمات الواردة على نفس الرقم. يمكن تسجيل المكالمات التي تتم من خلال الأرقام الافتراضية ودمجها مع أي أدوات سير عمل مثل CRM وATS. يتم إنشاء تحل...
Megacall
megacall.uk
يعد برنامج الاتصال هو الحل الأفضل لأي مركز اتصال لا يريد إضاعة وقت ثمين في إجراء مكالمات يمكن اعتبارها طريقًا مسدودًا أو لا يتم الرد عليها.