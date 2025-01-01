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الواقع المعزز (AR) برامج التصور
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الواقع المعزز (AR) برامج التصور - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج تصور الواقع المعزز (AR) على تمكين الشركات من صياغة تجارب غامرة للمستهلكين، مما يمكنهم من التعامل مع المنتجات بطريقة ديناميكية. ومن خلال هذه المنصات، يمكن للمستخدمين تحميل محتوى ثلاثي الأبعاد، وضبط حجمه، وضبط الألوان، ودمج تفاصيل إضافية، وكل ذلك يهدف إلى تقديم تجارب المستخدم المثالية. الهدف الأساسي من هذه المنتجات هو منح المستهلكين الفرصة لتصور المنتجات المدمجة بسلاسة في حياتهم اليومية، بدءًا من الملابس والأثاث إلى مختلف العناصر الشخصية والتجارية. تتكامل حلول تصور الواقع المعزز بسلاسة مع مجموعات تطوير برامج الواقع المعزز (SDKs)، مما يمكّن المطورين من تخصيص تجارب الواقع المعزز بما يتناسب مع التركيبة السكانية المستهدفة. غالبًا ما تكون هذه المنصات مجهزة بوظائف إعداد التقارير والتحليلات، مما يمكّن المؤسسات من الحصول على رؤى حول تفاعلات العملاء مع عروضهم. من المهم ملاحظة أن برنامج التصور بالواقع المعزز يختلف عن نظيره الواقع الافتراضي، والذي يخدم المهندسين والمصممين الذين يسعون إلى تصور البيانات داخل البيئات الافتراضية.

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Sketchfab

Sketchfab

sketchfab.com

Sketchfab هو تطبيق يعرض وينشر محتوى ثلاثي الأبعاد وواقع معزز، موجه للأعمال والمبدعين لمشاركة وتكامل المشاريع على الإنترنت.

Dopple.ai

Dopple.ai

dopple.ai

تطبيق Dopple يوفر تقنية مبتكرة لعرض المنتجات بشكل ثلاثي الأبعاد، مما يسهل تجربة الشراء الرقمية للعملاء.

Zapworks

Zapworks

zap.works

Zapworks هي منصة لإنشاء وتوزيع تجارب الواقع المعزز عبر الويب، تمتاز بسهولة الاستخدام وتدعم المطورين والمصممين من مختلف المهارات.

Yulio

Yulio

yulio.com

Yulio هو تطبيق يقدم أدوات الواقع الافتراضي لتصور وعرض التصاميم ثلاثية الأبعاد في مجالات الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي والتدريب.

Blippbuilder

Blippbuilder

blippar.com

Blippbuilder هو أداة سهلة الاستخدام لإنشاء تجارب واقع معزز (AR) من خلال واجهة سحب وإفلات، تدعم المحتوى التفاعلي لمختلف التطبيقات.

CareAR

CareAR

carear.com

تطبيق CareAR يوفر دعمًا بعيدًا باستخدام واقع معزز، مما يسهل حل المشاكل بسرعة ويعزز تجربة العملاء مع توجيهات ذاتية.

Moderlry

Moderlry

modelry.ai

يعد تطبيق موديلري منصة لتصور المنتجات ثلاثية الأبعاد، تمكّن قادة التجارة الإلكترونية من إنشاء صور رائعة وتجارب واقع معزز باستخدام نماذج ثلاثية الأبعاد.

Cylindo

Cylindo

cylindo.com

Cylindo هو منصة قوية تسمح للشركات بإنشاء تصورات ثلاثية الأبعاد للأثاث، مما يعزز تجربة التسوق ويزيد من معدلات التحويل.

LEVAR

LEVAR

levar.io

تطبيق LEVAR يقدم تجارب تسوق ثلاثية الأبعاد وواقع معزز، حيث يمكنك إنشاء نماذج منتجات ونشرها على المتاجر الإلكترونية ووسائل التواصل.

VNTANA

VNTANA

vntana.com

VNTANA منصة سحابية لتحسين وتحويل وإدارة الأصول ثلاثية الأبعاد بسهولة وكفاءة، مع دعم لتكامل سلس مع تطبيقات متعددة.

Avataar

Avataar

avataar.ai

Avataar هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة للمنتجات، مما يسهل عملية الإنتاج ويعزز استراتيجيات التسويق.

Zakeke

Zakeke

zakeke.com

Zakeke هو تطبيق سحابي يتيح للتجار والماركات تخصيص المنتجات باستخدام تقنيات ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز قبل الشراء.

Emersya

Emersya

emersya.com

تطبيق Emersya يتيح للمستخدمين استكشاف المنتجات بتفاصيل عالية، وتجربة ميزاتها، والتعرف على مكوناتها المختلفة، ومقارنة الألوان.

Camweara

Camweara

camweara.com

Camweara هو تطبيق للواقع المعزز يتيح للعملاء تجربة المنتجات افتراضياً قبل الشراء، مما يقلل من العائدات ويزيد من معدلات التحويل.

Plattar

Plattar

plattar.com

تطبيق Plattar يستخدم تقنية الواقع المعزز لتمكين المستخدمين من تجربة المنتجات الثلاثية الأبعاد والسياقية دون الحاجة لوجودها فعليًا.

Designhubz

Designhubz

designhubz.com

تطبيق Designhubz يمكّن العلامات التجارية عبر الإنترنت من إنشاء وإدارة وتوزيع الأصول ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز بسهولة وسرعة.

Sayduck

Sayduck

sayduck.com

Sayduck هو تطبيق يوفر نماذج ثلاثية الأبعاد تفاعلية يمكن إضافتها على الإنترنت أو مشاهدتها في الواقع المعزز، لربط العلامات التجارية وتجار التجزئة.

Xarwin

Xarwin

xarwin.com

Xarwin هو منصة تسويق WebAR تساعد في إطلاق الحملات وتوليد المبيعات بسهولة، مع دعم حلول AR مختلفة ومشاركة الحملة عبر روابط أو رموز استجابة سريعة.

Aryel

Aryel

aryel.io

Aryel هو منصة بدون كود تتيح للوكالات والعلامات التجارية إنشاء حملات إعلانات معززة وتوزيعها وتحليل بيانات الجمهور بطريقة سهلة وفعالة.

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