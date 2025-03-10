الواقع المعزز (AR) برامج التصور - التطبيقات الأكثر شعبية

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يعمل برنامج تصور الواقع المعزز (AR) على تمكين الشركات من صياغة تجارب غامرة للمستهلكين، مما يمكنهم من التعامل مع المنتجات بطريقة ديناميكية. ومن خلال هذه المنصات، يمكن للمستخدمين تحميل محتوى ثلاثي الأبعاد، وضبط حجمه، وضبط الألوان، ودمج تفاصيل إضافية، وكل ذلك يهدف إلى تقديم تجارب المستخدم المثالية. الهدف الأساسي من هذه المنتجات هو منح المستهلكين الفرصة لتصور المنتجات المدمجة بسلاسة في حياتهم اليومية، بدءًا من الملابس والأثاث إلى مختلف العناصر الشخصية والتجارية. تتكامل حلول تصور الواقع المعزز بسلاسة مع مجموعات تطوير برامج الواقع المعزز (SDKs)، مما يمكّن المطورين من تخصيص تجارب الواقع المعزز بما يتناسب مع التركيبة السكانية المستهدفة. غالبًا ما تكون هذه المنصات مجهزة بوظائف إعداد التقارير والتحليلات، مما يمكّن المؤسسات من الحصول على رؤى حول تفاعلات العملاء مع عروضهم. من المهم ملاحظة أن برنامج التصور بالواقع المعزز يختلف عن نظيره الواقع الافتراضي، والذي يخدم المهندسين والمصممين الذين يسعون إلى تصور البيانات داخل البيئات الافتراضية.
إرسال تطبيق جديد
Sketchfab
sketchfab.com
Sketchfab هو تطبيق يعرض وينشر محتوى ثلاثي الأبعاد وواقع معزز، موجه للأعمال والمبدعين لمشاركة وتكامل المشاريع على الإنترنت.
Dopple.ai
dopple.ai
تطبيق Dopple يوفر تقنية مبتكرة لعرض المنتجات بشكل ثلاثي الأبعاد، مما يسهل تجربة الشراء الرقمية للعملاء.
Zapworks
zap.works
Zapworks هي منصة لإنشاء وتوزيع تجارب الواقع المعزز عبر الويب، تمتاز بسهولة الاستخدام وتدعم المطورين والمصممين من مختلف المهارات.
Yulio
yulio.com
Yulio هو تطبيق يقدم أدوات الواقع الافتراضي لتصور وعرض التصاميم ثلاثية الأبعاد في مجالات الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي والتدريب.
Blippbuilder
blippar.com
Blippbuilder هو أداة سهلة الاستخدام لإنشاء تجارب واقع معزز (AR) من خلال واجهة سحب وإفلات، تدعم المحتوى التفاعلي لمختلف التطبيقات.
CareAR
carear.com
تطبيق CareAR يوفر دعمًا بعيدًا باستخدام واقع معزز، مما يسهل حل المشاكل بسرعة ويعزز تجربة العملاء مع توجيهات ذاتية.
Moderlry
modelry.ai
يعد تطبيق موديلري منصة لتصور المنتجات ثلاثية الأبعاد، تمكّن قادة التجارة الإلكترونية من إنشاء صور رائعة وتجارب واقع معزز باستخدام نماذج ثلاثية الأبعاد.
Cylindo
cylindo.com
Cylindo هو منصة قوية تسمح للشركات بإنشاء تصورات ثلاثية الأبعاد للأثاث، مما يعزز تجربة التسوق ويزيد من معدلات التحويل.
LEVAR
levar.io
تطبيق LEVAR يقدم تجارب تسوق ثلاثية الأبعاد وواقع معزز، حيث يمكنك إنشاء نماذج منتجات ونشرها على المتاجر الإلكترونية ووسائل التواصل.
VNTANA
vntana.com
VNTANA منصة سحابية لتحسين وتحويل وإدارة الأصول ثلاثية الأبعاد بسهولة وكفاءة، مع دعم لتكامل سلس مع تطبيقات متعددة.
Avataar
avataar.ai
Avataar هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة للمنتجات، مما يسهل عملية الإنتاج ويعزز استراتيجيات التسويق.
Zakeke
zakeke.com
Zakeke هو تطبيق سحابي يتيح للتجار والماركات تخصيص المنتجات باستخدام تقنيات ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز قبل الشراء.
Emersya
emersya.com
تطبيق Emersya يتيح للمستخدمين استكشاف المنتجات بتفاصيل عالية، وتجربة ميزاتها، والتعرف على مكوناتها المختلفة، ومقارنة الألوان.
Camweara
camweara.com
Camweara هو تطبيق للواقع المعزز يتيح للعملاء تجربة المنتجات افتراضياً قبل الشراء، مما يقلل من العائدات ويزيد من معدلات التحويل.
Plattar
plattar.com
تطبيق Plattar يستخدم تقنية الواقع المعزز لتمكين المستخدمين من تجربة المنتجات الثلاثية الأبعاد والسياقية دون الحاجة لوجودها فعليًا.
Designhubz
designhubz.com
تطبيق Designhubz يمكّن العلامات التجارية عبر الإنترنت من إنشاء وإدارة وتوزيع الأصول ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز بسهولة وسرعة.
Sayduck
sayduck.com
تقدم Sayduck نماذج ثلاثية الأبعاد جذابة وتفاعلية بالكامل جاهزة للإضافة في أي مكان عبر الإنترنت أو عرضها في الواقع المعزز، وربط العلامات التجارية وتجار التجزئة
Xarwin
xarwin.com
Xarwin عبارة عن منصة تسويق WebAR قوية تمكنك من إطلاق الحملات وتوليد عملاء محتملين ومبيعات بسهولة مع تقليل التكاليف دون الحاجة إلى البرمجة أو تنزيل التطبيقات. أثناء الاختيار بين حلول الواقع المعزز التي يدعمها xarwin، مثل وضع الكائنات بدون علامات، وطريقة السحب والإفلات، والنظام الأساسي بدون تعليمات برمجية، والمتوافق مع جميع الأجهزة. شارك حملاتك من خلال عنوان URL بسيط أو رمز QR عبر قنوات مختلفة مع تلقي رؤى مفيدة حول أدائها وقياس الأهداف والتحويلات. يتيح Xarwin تجربة نماذج افتراضية ثلاثية الأبعاد في مساحة العالم الحقيقي دون الحاجة إلى برمجة أو تطبيق من خلال الواقع المعزز.
Aryel
aryel.io
Aryel عبارة عن منصة بدون تعليمات برمجية تعمل على تمكين الوكالات والعلامات التجارية من إنشاء حملات إعلانية على الشبكة الإعلانية وتوزيعها وتحسينها مع جمع بيانات قيمة، بما في ذلك الحالة العاطفية للجمهور وملامح الوجه. ومن الجدير بالذكر أن Aryel تخدم عملاء عالميين، بما في ذلك المنظمات الشهيرة مثل WPP، وTeads، وLavazza، وPwC، وBarilla، وFerrero، وغيرها الكثير. منذ إطلاقه في عام 2020، غيّر آرييل الطريقة التي يتم بها تقديم تجارب الواقع المعزز، مما أدى إلى إحياء الأفكار التي كانت مستحيلة في السابق. واليوم، يستخدم أكثر من 50000 مسوق برنامج Aryel، مما يشكل عصرًا جديدًا للإعلان. توفر منصتنا مجموعة واسعة من الأصول ثلاثية الأبعاد والقوالب القابلة للتخصيص، المجانية والمدفوعة، مما يسمح لك بإضفاء الحيوية على رؤيتك بسهولة. ولكن هذا ليس كل شيء: من خلال ميزة مجموعة أدوات العلامة التجارية المضمنة لدينا، يمكنك حفظ الألوان والخطوط والأصول الخاصة بشركتك، مما يضمن الاتساق عبر جميع نقاط الاتصال - مما يتيح لك إنشاء إعلانات العرض من الجيل التالي.
© 2025 WebCatalog, Inc.