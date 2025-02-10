الواقع المعزز (AR) برامج التصور - التطبيقات الأكثر شعبية - الصومال

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يعمل برنامج تصور الواقع المعزز (AR) على تمكين الشركات من صياغة تجارب غامرة للمستهلكين، مما يمكنهم من التعامل مع المنتجات بطريقة ديناميكية. ومن خلال هذه المنصات، يمكن للمستخدمين تحميل محتوى ثلاثي الأبعاد، وضبط حجمه، وضبط الألوان، ودمج تفاصيل إضافية، وكل ذلك يهدف إلى تقديم تجارب المستخدم المثالية. الهدف الأساسي من هذه المنتجات هو منح المستهلكين الفرصة لتصور المنتجات المدمجة بسلاسة في حياتهم اليومية، بدءًا من الملابس والأثاث إلى مختلف العناصر الشخصية والتجارية. تتكامل حلول تصور الواقع المعزز بسلاسة مع مجموعات تطوير برامج الواقع المعزز (SDKs)، مما يمكّن المطورين من تخصيص تجارب الواقع المعزز بما يتناسب مع التركيبة السكانية المستهدفة. غالبًا ما تكون هذه المنصات مجهزة بوظائف إعداد التقارير والتحليلات، مما يمكّن المؤسسات من الحصول على رؤى حول تفاعلات العملاء مع عروضهم. من المهم ملاحظة أن برنامج التصور بالواقع المعزز يختلف عن نظيره الواقع الافتراضي، والذي يخدم المهندسين والمصممين الذين يسعون إلى تصور البيانات داخل البيئات الافتراضية.
إرسال تطبيق جديد
Aryel
aryel.io
Aryel عبارة عن منصة بدون تعليمات برمجية تعمل على تمكين الوكالات والعلامات التجارية من إنشاء حملات إعلانية على الشبكة الإعلانية وتوزيعها وتحسينها مع جمع بيانات قيمة، بما في ذلك الحالة العاطفية للجمهور وملامح الوجه. ومن الجدير بالذكر أن Aryel تخدم عملاء عالميين، بما في ذلك المنظمات الشهيرة مثل WPP، وTeads، وLavazza، وPwC، وBarilla، وFerrero، وغيرها الكثير. منذ إطلاقه في عام 2020، غيّر آرييل الطريقة التي يتم بها تقديم تجارب الواقع المعزز، مما أدى إلى إحياء الأفكار التي كانت مستحيلة في السابق. واليوم، يستخدم أكثر من 50000 مسوق برنامج Aryel، مما يشكل عصرًا جديدًا للإعلان. توفر منصتنا مجموعة واسعة من الأصول ثلاثية الأبعاد والقوالب القابلة للتخصيص، المجانية والمدفوعة، مما يسمح لك بإضفاء الحيوية على رؤيتك بسهولة. ولكن هذا ليس كل شيء: من خلال ميزة مجموعة أدوات العلامة التجارية المضمنة لدينا، يمكنك حفظ الألوان والخطوط والأصول الخاصة بشركتك، مما يضمن الاتساق عبر جميع نقاط الاتصال - مما يتيح لك إنشاء إعلانات العرض من الجيل التالي.
Emersya
emersya.com
تعد Emersya's Interactive 3D وسيلة شاملة تتيح للعملاء: - استكشاف المنتجات من الداخل والخارج، من جميع الزوايا وبتفاصيل رائعة - تصفح صور المنتج التفاعلية بأعلى جودة - التعرف على قصة المنتج من خلال المحتوى المخصب - المحاكاة وجرب ميزات المنتج بشكل تفاعلي - اكتشف تكنولوجيا المنتج والمكونات الداخلية من خلال العروض التفصيلية - معاينة ومقارنة جميع الألوان في مجموعة المنتجات
LEVAR
levar.io
ابدأ في جذب المزيد من التحويلات اليوم من خلال تجارب التسوق ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز من LEVAR. قم بإنشاء نماذج منتجات ثلاثية الأبعاد/الواقع المعزز وتوزيعها على متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك وعبر جميع قنوات التسويق والمبيعات الخاصة بك - صفحات المنتج والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والصفحات المقصودة. تساعد نماذج منتجات الواقع المعزز ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز الدقيقة من LEVAR العملاء على تجربة منتجاتك من جميع الزوايا وفي مساحتهم الخاصة. عزز مبيعاتك وقلل العوائد وحسّن تفاعل العملاء مع LEVAR.
VNTANA
vntana.com
VNTANA عبارة عن منصة SaaS تجعل إنتاج الأصول ثلاثية الأبعاد وتوزيعها سريعًا وقابلاً للتطوير. يحقق التصميم ثلاثي الأبعاد عائدًا مرتفعًا على الاستثمار في مبيعات B2B وB2C (زيادة التحويل بمقدار الضعف وانخفاض العائدات بنسبة 40%)، ولكن تنفيذ التصميم ثلاثي الأبعاد يتطلب الكثير من العمل اليدوي من فنان ثلاثي الأبعاد وهو ما يستغرق وقتًا طويلاً ومكلفًا. تعمل خوارزميات التحسين الذكي الحاصلة على براءة اختراع من VNTANA على تقليل حجم النموذج ثلاثي الأبعاد بنسبة تصل إلى 99% مع الحفاظ على الدقة المرئية العالية حتى تتمكن من النشر في كل مكان. نحن نعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API) حتى نتمكن من التكامل مع DAMs وPLMs وصالات العرض الرقمية وأي نظام أساسي آخر تقريبًا يسمح للفرق بإضافة إمكانات ثلاثية الأبعاد ضمن سير العمل الحالي. ساعد برنامجنا عملاء مثل adidas على استخدام برنامجنا لإنجاز ما كان يستغرق 6 أسابيع في ساعة واحدة.
Designhubz
designhubz.com
توفر Designhubz إنشاء الأصول ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز (AR) وإدارتها وتوزيعها على العلامات التجارية وتجار التجزئة عبر الإنترنت. تعمل مجموعة Designhubz القائمة على الويب وأجهزة الرقمنة المتقدمة على تحويل المخزون المادي بالكامل إلى تصورات ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز وتجارب افتراضية في غضون أيام، بدلاً من أسابيع أو أشهر. يتكامل بسهولة مع منصات التجارة الحالية ويعمل عبر جميع المتصفحات والتطبيقات. يشمل العملاء السعداء الحاليون متاجر التجزئة الكبيرة وIKEA ومتجر الهدايا الشامل وJioGifts والمزيد.
Yulio
yulio.com
مهمتنا في Yulio هي بناء أفضل برامج العروض التقديمية للواقع الافتراضي والواقع المعزز من خلال جعل الواقع الافتراضي أداة سهلة ومتنقلة وبأسعار معقولة للأعمال. سواء كنت مهندسًا معماريًا يتطلع إلى التميز أثناء عملية تقديم العطاءات، أو مصممًا داخليًا يتطلع إلى اكتشاف الأخطاء بين التكرارات، أو مندوب مبيعات يأمل في إثارة إعجابك في عرضك التقديمي/اجتماعك التالي، فإن Yulio هي الأداة المناسبة لك. Yulio هي أداة شاملة لأولئك الذين يبحثون عن تطبيق الواقع الافتراضي للهندسة المعمارية والتصميم الداخلي وجميع الصناعات التي تستغل قوة رواية القصص المرئية. من خلال مجموعة واسعة من الميزات القابلة للتخصيص، ومنصة العرض السحابية المدمجة، وعمليات التكامل المتنوعة، يمكنك تصميم عروض تقديمية مذهلة وغامرة وفتح القدرة على سرد قصصك المرئية بمزيد من التفصيل. نظرًا لأننا نبتكر باستمرار وننشئ أدوات جديدة ليستمتع بها مستخدمونا، فإن Yulio هي منصتك الشاملة لمواصلة التفكير المستقبلي أثناء التعامل مع عملائك بشكل أفضل من ذي قبل. لذا ابدأ في عرض تصميماتك الافتراضية بسلاسة، واستمتع بتجربة قوة Yulio.
Xarwin
xarwin.com
Xarwin عبارة عن منصة تسويق WebAR قوية تمكنك من إطلاق الحملات وتوليد عملاء محتملين ومبيعات بسهولة مع تقليل التكاليف دون الحاجة إلى البرمجة أو تنزيل التطبيقات. أثناء الاختيار بين حلول الواقع المعزز التي يدعمها xarwin، مثل وضع الكائنات بدون علامات، وطريقة السحب والإفلات، والنظام الأساسي بدون تعليمات برمجية، والمتوافق مع جميع الأجهزة. شارك حملاتك من خلال عنوان URL بسيط أو رمز QR عبر قنوات مختلفة مع تلقي رؤى مفيدة حول أدائها وقياس الأهداف والتحويلات. يتيح Xarwin تجربة نماذج افتراضية ثلاثية الأبعاد في مساحة العالم الحقيقي دون الحاجة إلى برمجة أو تطبيق من خلال الواقع المعزز.
Avataar
avataar.ai
تعمل Avataar على إحداث ثورة في الصناعة بفضل قوة السرد المكاني، والانتقال إلى عصر جديد من الاكتشاف البصري من خلال تمكين تجارب بصرية مولدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تتبع منصة الرؤية الحاسوبية الأولى عالميًا التي يقودها الذكاء الاصطناعي نهجًا تعليميًا عميقًا لتمكين إنشاء تجربة تفاعلية لمختلف المؤسسات والعلامات التجارية والمستخدمين. مع أكثر من 10 براءات اختراع ويعمل كرئيس للتجارة ثلاثية الأبعاد في Khronos، تعد Avataar في طليعة قيادة الابتكار العصبي والمساهمة في وضع معايير الصناعة القابلة للتشغيل البيني. تؤكد الشراكات الإستراتيجية للشركة مع كبار المساهمين مثل Khronos وNvidia وMeta وGoogle وAWS، جنبًا إلى جنب مع المستثمرين الكبار (Sequoia Capital وTiger Global)، على تفانيها في قيادة التحول الثوري على نطاق عالمي، وإعادة تصور تجارب المنتجات و اكتشاف بصري لم يسبق له مثيل.
Camweara
camweara.com
يتيح برنامج Camweara، وهو مكون إضافي لبرنامج الواقع المعزز، للعملاء ارتداء المنتجات التي تبيعها بطريقة واقعية: في المنزل أو في المكتب أو في مطعم مع الأصدقاء أو في المتجر. يزيد من معدل تحويل المبيعات ويقلل عوائد المنتج في المتاجر عبر الإنترنت. وهو متوافق مع Shopify وMagento وWoocommerce والأنظمة الأساسية المخصصة.
Sayduck
sayduck.com
تقدم Sayduck نماذج ثلاثية الأبعاد جذابة وتفاعلية بالكامل جاهزة للإضافة في أي مكان عبر الإنترنت أو عرضها في الواقع المعزز، وربط العلامات التجارية وتجار التجزئة
Sketchfab
sketchfab.com
حلول التصور ثلاثي الأبعاد والواقع المعزز للأعمال. Sketchfab هي المنصة الرائدة لنشر ومشاركة ودمج التجارب التفاعلية ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز في أي مكان عبر الإنترنت: مواقع الويب ومنصات التجارة الإلكترونية والمدونات والمقالات والحملات الإعلانية. تفضل بزيارتنا: Sketchfab.com/enterprise
CareAR
carear.com
باستخدام CareAR، يمكنك تحقيق حل أسرع للمشكلات وتقليل عمليات الإرسال وتحسين درجات رضا العملاء. توفر منصة إدارة تجربة الخدمة (SXM) الخاصة بنا دعم الواقع المعزز عن بعد وتعليمات التوجيه الذاتي للعملاء وفرق إدارة الخدمة، مما يعزز تجربة العملاء والموظفين والموظفين الميدانيين بشكل كبير. فوائد: • وقت أسرع للحل: احصل على سياق مرئي فوري - اقضِ وقتًا في حل المشكلة بدلاً من تقييم الموقف • معدلات إصلاح أعلى لأول مرة: احصل على دقة أسرع مدعومة بمربع أدوات التعليقات التوضيحية • تحويل الإرساليات المكلفة: زيادة الدقة عن بعد وتقليل الإرساليات غير الضرورية من خلال المساعدة والتوجيه البصري • نقل المعرفة: قم بتقليص الفجوة في مهاراتك وجعل الخبراء في متناول المزيد من الموارد الميدانية المبتدئة أو المقاولين • تجربة العملاء: رفع رضا العملاء وNPS من خلال الجودة والخدمة والقدرات التي لا مثيل لها • خفض البصمة الكربونية: قم بإزالة أو تقليل لفات الشاحنات لتحقيق حل المشكلة مع تقليل البصمة الكربونية وتوفير المال • تجارب الحل الذاتي: تعزيز فعالية الحل الذاتي للعملاء والموظفين من خلال التوجيه البصري للواقع المعزز خطوة بخطوة داخل جهاز كل مستخدم. تعتبر CareAR Assist الأداة المثالية لفرق إدارة الخدمة التي تتطلع إلى توفير حل أسرع وأكثر فعالية للمشكلات، وتقليل وقت التوقف عن العمل، وتوفير تكاليف السفر والنقل بشكل كبير. يوفر CareAR Instruct تعليمات مفصلة خطوة بخطوة للعملاء والفنيين، وتمكينهم من حل المشكلات ذاتيًا مما يؤدي إلى تحسين معدل الإصلاح لأول مرة، وتقليل مكالمات خدمة العملاء، وزيادة الامتثال للإجراءات. تتيح تجربة CareAR Experience لأي مستخدم أعمال إنشاء تعليمات عمل رقمية غامرة مدعومة بالواقع المعزز والذكاء الاصطناعي من خلال واجهة نقطة ونقر بدون رمز. الميزات الرئيسية • التعاون متعدد الأطراف: تعاون مع أي عدد تريده من أعضاء الفريق في الوقت الفعلي لحل المشكلات عن بُعد، باستخدام موجزات فيديو حية عالية الدقة. • أدوات التعليقات التوضيحية بالواقع المعزز: استخدم مجموعة أدوات التعليقات التوضيحية بالواقع المعزز الرائدة في الصناعة من CareAR لإضافة تعليقات توضيحية إلى مقاطع الفيديو المباشرة والصور المشتركة، مما يوفر إرشادات مرئية مفصلة لحل المشكلات بسرعة. • تعليمات الحل الذاتي: قم بتقديم إرشادات مفصلة خطوة بخطوة لتوجيه العملاء والفنيين خلال إجراءات الإعداد والصيانة الروتينية وأدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها والإصلاحات. • منشئ الخبرة: يمكنك إنشاء تجارب تحتوي بسرعة على أداة إنشاء الخبرة التي تعمل بالإشارة والنقر بدون تعليمات برمجية. استخدم المحتوى ثلاثي الأبعاد والفيديو والصور والنص للحصول على تعليمات سهلة المتابعة لتمكين الخدمة الذاتية للعملاء والفنيين. • البحث المتكامل: تحسين وصول المستخدم إلى المعلومات من خلال توفير وظيفة البحث مباشرة ضمن تجربة الحل الذاتي. • التحقق المرئي: استخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الكائنات والحالة مع التعرف على الصور لتعزيز الامتثال الإجرائي وضمان إكمال المهام بشكل صحيح وآمن. • مشاركة فورية للمعرفة: نشر تعليمات العمل الرقمية على الفور ويمكن الوصول إليها بسهولة عبر الرابط أو رمز الاستجابة السريعة أو عبر تطبيق CareAR للهاتف المحمول. • التحليلات ولوحات المعلومات الغنية: احصل على رؤى أعمق حول كيفية قيام الفرق بحل المشكلات الميدانية باستخدام لوحات المعلومات والتحليلات التفصيلية الخاصة بـ CareAR، المتوفرة للمسؤولين والمديرين وقادة الفرق. • الاستطلاعات: استخدم منشئ استطلاعات CareAR لأداة مؤشرات الأداء الرئيسية التي تهم مؤسستك وجمع التعليقات المنظمة من العملاء والفنيين من أجل التكرار السريع. • عائد الاستثمار الحقيقي: استفد من البيانات التي توفرها CareAR لتحديد عائد الاستثمار من حيث الأداء المحسن، وزيادة انحراف الإرسال، وتقليل أوقات الحل، وتقليل عدد لفات الشاحنات/الزيارات الميدانية، وتحسين معدلات الإصلاح لأول مرة. • ServiceNow: CareAR for ServiceNow متوافق مع ServiceNow CSM وFSM وITSM • Salesforce: CareAR for Salesforce متوافق مع CareAR في Salesforce Service Cloud وإدارة الخدمة الميدانية • واجهة برمجة التطبيقات (API): قم بدمج CareAR في خدمة العملاء الخاصة بك أو تطبيق إدارة الخدمة الميدانية بسهولة عبر واجهة برمجة تطبيقات الويب
Blippbuilder
blippar.com
الطريقة البسيطة والقوية لإنشاء الواقع المعزز هي باستخدام Blippbuilder. من السهل تعلم أداة التصميم، وتتيح لك إضافة طبقة من التفاعل إلى موادك المطبوعة، أي شيء بدءًا من الملصق أو الإعلان المطبوع أو حامل الأحداث أو الكتاب. اجعلها تنبض بالحياة باستخدام الرسوم المتحركة أو الألعاب أو النماذج ثلاثية الأبعاد. أضف روابط للشراء، واجمع تعليقات المستخدمين، واعرض كيفية استخدام منتجك والمزيد.
Plattar
plattar.com
تستفيد Plattar من تقنية الواقع المعزز (ARKit + ARCore) وتقنية XR سريعة التطور التي تتحد مع الأجهزة الاستهلاكية وتطور المتصفح لتكون بمثابة أداة تمكين جديدة للعملاء لتجربة المنتجات ثلاثية الأبعاد و/أو في سياق دون وجود المنتج فعليًا. توفر هذه التقنيات وغيرها من التقنيات الناشئة القدرة على المشاركة طوال دورة حياة المنتج - وهي طريقة مستمرة لربط التبني والاستخدام والولاء معًا من خلال التعليم الافتراضي ودعم المنتجات التكميلية وبيعها.
Zapworks
zap.works
Zapworks هي منصة WebAR حائزة على جوائز. يمكنك إنشاء تجارب WebAR المؤثرة وإدارتها ونشرها باستخدام مجموعتنا من الأدوات الإبداعية ومجموعات SDK والعلامات التجارية المخصصة وحلول الاستضافة ونظام إدارة المحتوى القوي. من خلال حلول بدون تعليمات برمجية أو تعليمات برمجية منخفضة أو حلول تعليمات برمجية مخصصة، تعمل Zapworks على تمكين المصممين والمطورين والمسوقين لديك من إنشاء تجارب WebAR غامرة، بغض النظر عن مجموعة مهاراتهم أو أهدافهم التجارية. رؤية كمبيوتر رائدة عالميًا مصممة خصيصًا لـ WebAR. تم تصميم أنواع التتبع الأساسية الخاصة بنا بناءً على أكثر من 10 سنوات من الخبرة في رؤية الكمبيوتر وتم تحسينها للمتصفحات عبر مجموعة واسعة من الأجهزة، بدءًا من أدنى المواصفات وحتى أعلى. استخدم أدواتنا لإنشاء نماذج أولية سريعة للمنتجات وتحفيز الابتكار الداخلي وزيادة تأثير جهود المبيعات والتسويق لديك. ** الفائز بجائزة أفضل أداة مطور لعام 2022 ** ** الفائز بجائزة أفضل أداة إنشاء وتأليف لعام 2022 **
Moderlry
modelry.ai
Modelry عبارة عن منصة شاملة لتصور المنتجات ثلاثية الأبعاد، والتي تمكن قادة التجارة الإلكترونية العالمية من إنشاء صور مذهلة للمنتجات وتجارب الواقع المعزز باستخدام نماذج ثلاثية الأبعاد.
Cylindo
cylindo.com
تتعاون المئات من شركات الأثاث مع Cylindo للحصول على صور رائعة للمنتج عبر رحلة مشتري الأثاث بأكملها. لقد أنشأنا منصة تتجاوز تصور المنتجات عالية الجودة وتمنح شركات الأثاث أصولًا متعددة الاستخدامات يمكنها الاستفادة منها عبر نقاط اتصال متعددة. بدءًا من التكبير/التصغير بزاوية 360 درجة ودقة 4K على صفحة المنتج إلى أصول الواقع المعزز وصور نمط الحياة القابلة للتخصيص ومرئيات المنتج للصور المصغرة لعربة التسوق وخلاصات التسوق والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والكتالوجات وأسواق الجهات الخارجية والأكشاك داخل المتجر. من خلال تشغيل أربعة كوينتيليون مجموعة متنوعة من المنتجات و10 ملايين مستخدم فريد شهريًا، تُعد Cylindo المحفز الذي يدفع تجارب التسوق المبهجة، مما يساعد تجار التجزئة والعلامات التجارية على عرض المزيد وبيع المزيد. باستخدام منصة Cylindo، تمكنت الشركات من زيادة معدلات التحويل بنسبة تزيد عن 36% ومتوسط قيمة الطلب بنسبة 88% مع تقليل تكاليف التصور بنسبة 58% في المتوسط.
Zakeke
zakeke.com
Zakeke عبارة عن منصة سحابية تعمل على تمكين أكثر من 10.000 من تجار التجزئة والعلامات التجارية لتزويد عملائهم بمجموعة كاملة من الأدوات للتخصيص المرئي للطباعة على الويب والتكوين ثلاثي الأبعاد والواقع المعزز والتجربة الافتراضية والمزيد. أصبح العملاء مبدعين، حيث أصبحوا قادرين على تخصيص المنتجات بالنصوص والصور والمواد والألوان والمزيد قبل الشراء.
Dopple.ai
dopple.ai
تستخدم Dopple تقنية مبتكرة لإضفاء الحيوية على المنتجات على الشاشة، مما يتيح تجربة شراء رقمية أسرع وأكثر دقة وتوفر تجربة شاملة أفضل. تتكامل إمكانات تصور المنتج وتكوينه ثلاثية الأبعاد مع موفري البرامج الآخرين لتمكين بيئة بيانات متصلة. ومن خلال منصة Dopple، تستطيع الشركات تمكين عملائها من خلال تجارب المنتجات الرقمية التفاعلية والجذابة.
© 2025 WebCatalog, Inc.