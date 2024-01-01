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الواقع المعزز (AR) برامج التصور - التطبيقات الأكثر شعبية - اليونان
يعمل برنامج تصور الواقع المعزز (AR) على تمكين الشركات من صياغة تجارب غامرة للمستهلكين، مما يمكنهم من التعامل مع المنتجات بطريقة ديناميكية. ومن خلال هذه المنصات، يمكن للمستخدمين تحميل محتوى ثلاثي الأبعاد، وضبط حجمه، وضبط الألوان، ودمج تفاصيل إضافية، وكل ذلك يهدف إلى تقديم تجارب المستخدم المثالية. الهدف الأساسي من هذه المنتجات هو منح المستهلكين الفرصة لتصور المنتجات المدمجة بسلاسة في حياتهم اليومية، بدءًا من الملابس والأثاث إلى مختلف العناصر الشخصية والتجارية. تتكامل حلول تصور الواقع المعزز بسلاسة مع مجموعات تطوير برامج الواقع المعزز (SDKs)، مما يمكّن المطورين من تخصيص تجارب الواقع المعزز بما يتناسب مع التركيبة السكانية المستهدفة. غالبًا ما تكون هذه المنصات مجهزة بوظائف إعداد التقارير والتحليلات، مما يمكّن المؤسسات من الحصول على رؤى حول تفاعلات العملاء مع عروضهم. من المهم ملاحظة أن برنامج التصور بالواقع المعزز يختلف عن نظيره الواقع الافتراضي، والذي يخدم المهندسين والمصممين الذين يسعون إلى تصور البيانات داخل البيئات الافتراضية.
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Dopple.ai
dopple.ai
تستخدم Dopple تقنية مبتكرة لإضفاء الحيوية على المنتجات على الشاشة، مما يتيح تجربة شراء رقمية أسرع وأكثر دقة وتوفر تجربة شاملة أفضل. تتكامل إمكانات تصور المنتج وتكوينه ثلاثية الأبعاد مع موفري البرامج الآخرين لتمكين بيئة بيانات متصلة. ومن خلال منصة Dopple، تستطيع الشركات تمكين عملائها من خلال تجارب ال...
Sketchfab
sketchfab.com
حلول التصور ثلاثي الأبعاد والواقع المعزز للأعمال. Sketchfab هي المنصة الرائدة لنشر ومشاركة ودمج التجارب التفاعلية ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز في أي مكان عبر الإنترنت: مواقع الويب ومنصات التجارة الإلكترونية والمدونات والمقالات والحملات الإعلانية. تفضل بزيارتنا: Sketchfab.com/enterprise
Yulio
yulio.com
مهمتنا في Yulio هي بناء أفضل برامج العروض التقديمية للواقع الافتراضي والواقع المعزز من خلال جعل الواقع الافتراضي أداة سهلة ومتنقلة وبأسعار معقولة للأعمال. سواء كنت مهندسًا معماريًا يتطلع إلى التميز أثناء عملية تقديم العطاءات، أو مصممًا داخليًا يتطلع إلى اكتشاف الأخطاء بين التكرارات، أو مندوب مبيعات ...
CareAR
carear.com
باستخدام CareAR، يمكنك تحقيق حل أسرع للمشكلات وتقليل عمليات الإرسال وتحسين درجات رضا العملاء. توفر منصة إدارة تجربة الخدمة (SXM) الخاصة بنا دعم الواقع المعزز عن بعد وتعليمات التوجيه الذاتي للعملاء وفرق إدارة الخدمة، مما يعزز تجربة العملاء والموظفين والموظفين الميدانيين بشكل كبير. الفوائد: • وقت أسرع...
Moderlry
modelry.ai
Modelry عبارة عن منصة شاملة لتصور المنتجات ثلاثية الأبعاد، والتي تمكن قادة التجارة الإلكترونية العالمية من إنشاء صور مذهلة للمنتجات وتجارب الواقع المعزز باستخدام نماذج ثلاثية الأبعاد.
Cylindo
cylindo.com
تتعاون المئات من شركات الأثاث مع Cylindo للحصول على صور رائعة للمنتج عبر رحلة مشتري الأثاث بأكملها. لقد أنشأنا منصة تتجاوز تصور المنتجات عالية الجودة وتمنح شركات الأثاث أصولًا متعددة الاستخدامات يمكنها الاستفادة منها عبر نقاط اتصال متعددة. بدءًا من التكبير/التصغير بزاوية 360 درجة ودقة 4K على صفحة ال...
LEVAR
levar.io
ابدأ في جذب المزيد من التحويلات اليوم من خلال تجارب التسوق ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز من LEVAR. قم بإنشاء نماذج منتجات ثلاثية الأبعاد/الواقع المعزز وتوزيعها على متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك وعبر جميع قنوات التسويق والمبيعات الخاصة بك - صفحات المنتج والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ...
VNTANA
vntana.com
VNTANA عبارة عن منصة SaaS تجعل إنتاج الأصول ثلاثية الأبعاد وتوزيعها سريعًا وقابلاً للتطوير. يحقق التصميم ثلاثي الأبعاد عائدًا مرتفعًا على الاستثمار في مبيعات B2B وB2C (زيادة التحويل بمقدار الضعف وانخفاض العائدات بنسبة 40%)، ولكن تنفيذ التصميم ثلاثي الأبعاد يتطلب الكثير من العمل اليدوي من فنان ثلاثي ...
Zapworks
zap.works
Zapworks هي منصة WebAR حائزة على جوائز. يمكنك إنشاء تجارب WebAR المؤثرة وإدارتها ونشرها باستخدام مجموعتنا من الأدوات الإبداعية ومجموعات SDK والعلامات التجارية المخصصة وحلول الاستضافة ونظام إدارة المحتوى القوي. من خلال حلول بدون تعليمات برمجية أو تعليمات برمجية منخفضة أو حلول تعليمات برمجية مخصصة، تع...
Emersya
emersya.com
تعد Emersya's Interactive 3D وسيلة شاملة تتيح للعملاء: - استكشاف المنتجات من الداخل والخارج، من جميع الزوايا وبتفاصيل رائعة - تصفح صور المنتج التفاعلية بأعلى جودة - التعرف على قصة المنتج من خلال المحتوى المخصب - المحاكاة وجرب ميزات المنتج بشكل تفاعلي - اكتشف تكنولوجيا المنتج والمكونات الداخلية من خل...
Plattar
plattar.com
تستفيد Plattar من تقنية الواقع المعزز (ARKit + ARCore) وتقنية XR سريعة التطور التي تتحد مع الأجهزة الاستهلاكية وتطور المتصفح لتكون بمثابة أداة تمكين جديدة للعملاء لتجربة المنتجات ثلاثية الأبعاد و/أو في سياق دون وجود المنتج فعليًا. توفر هذه التقنيات وغيرها من التقنيات الناشئة القدرة على المشاركة طوال...
Zakeke
zakeke.com
Zakeke عبارة عن منصة سحابية تعمل على تمكين أكثر من 10.000 من تجار التجزئة والعلامات التجارية لتزويد عملائهم بمجموعة كاملة من الأدوات للتخصيص المرئي للطباعة على الويب والتكوين ثلاثي الأبعاد والواقع المعزز والتجربة الافتراضية والمزيد. أصبح العملاء مبدعين، حيث أصبحوا قادرين على تخصيص المنتجات بالنصوص و...
Avataar
avataar.ai
تعمل Avataar على إحداث ثورة في الصناعة بفضل قوة السرد المكاني، والانتقال إلى عصر جديد من الاكتشاف البصري من خلال تمكين تجارب بصرية مولدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تتبع منصة الرؤية الحاسوبية الأولى عالميًا التي يقودها الذكاء الاصطناعي نهجًا تعليميًا عميقًا لتمكين إنشاء تجربة تفاعلية لمختلف المؤسسات و...
Blippbuilder
blippar.com
الطريقة البسيطة والقوية لإنشاء الواقع المعزز هي باستخدام Blippbuilder. من السهل تعلم أداة التصميم، وتتيح لك إضافة طبقة من التفاعل إلى موادك المطبوعة، أي شيء بدءًا من الملصق أو الإعلان المطبوع أو حامل الأحداث أو الكتاب. اجعلها تنبض بالحياة باستخدام الرسوم المتحركة أو الألعاب أو النماذج ثلاثية الأبعاد...
Designhubz
designhubz.com
توفر Designhubz إنشاء الأصول ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز (AR) وإدارتها وتوزيعها على العلامات التجارية وتجار التجزئة عبر الإنترنت. تعمل مجموعة Designhubz القائمة على الويب وأجهزة الرقمنة المتقدمة على تحويل المخزون المادي بالكامل إلى تصورات ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز وتجارب افتراضية في غضون أيام،...
Xarwin
xarwin.com
Xarwin عبارة عن منصة تسويق WebAR قوية تمكنك من إطلاق الحملات وتوليد عملاء محتملين ومبيعات بسهولة مع تقليل التكاليف دون الحاجة إلى البرمجة أو تنزيل التطبيقات. أثناء الاختيار بين حلول الواقع المعزز التي يدعمها xarwin، مثل وضع الكائنات بدون علامات، وطريقة السحب والإفلات، والنظام الأساسي بدون تعليمات بر...
Camweara
camweara.com
يتيح برنامج Camweara، وهو مكون إضافي لبرنامج الواقع المعزز، للعملاء ارتداء المنتجات التي تبيعها بطريقة واقعية: في المنزل أو في المكتب أو في مطعم مع الأصدقاء أو في المتجر. يزيد من معدل تحويل المبيعات ويقلل عوائد المنتج في المتاجر عبر الإنترنت. وهو متوافق مع Shopify وMagento وWoocommerce والأنظمة الأس...
Sayduck
sayduck.com
تقدم Sayduck نماذج ثلاثية الأبعاد جذابة وتفاعلية بالكامل جاهزة للإضافة في أي مكان عبر الإنترنت أو عرضها في الواقع المعزز، وربط العلامات التجارية وتجار التجزئة
Aryel
aryel.io
Aryel عبارة عن منصة بدون تعليمات برمجية تعمل على تمكين الوكالات والعلامات التجارية من إنشاء حملات إعلانية على الشبكة الإعلانية وتوزيعها وتحسينها مع جمع بيانات قيمة، بما في ذلك الحالة العاطفية للجمهور وملامح الوجه. ومن الجدير بالذكر أن Aryel تخدم عملاء عالميين، بما في ذلك المنظمات الشهيرة مثل WPP، وT...