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الواقع المعزز (AR) برنامج محاكاة التدريب
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الواقع المعزز (AR) برنامج محاكاة التدريب - التطبيقات الأكثر شعبية

تم تصميم برنامج محاكاة تدريب الواقع المعزز (AR) لإعداد الأفراد لأدوار محددة ضمن بيئة افتراضية جزئيًا. تستفيد هذه الحلول من الواقع المعزز لنقل المهارات الأساسية المطلوبة لمختلف المهن. على عكس محاكيات تدريب الواقع الافتراضي التي تغمر المستخدمين بالكامل في بيئات افتراضية، تقوم محاكيات تدريب الواقع المعزز بدمج الصور ثلاثية الأبعاد مع العالم الحقيقي من خلال الأجهزة المحمولة المجهزة بالكاميرات. يؤدي هذا التكرار لسيناريوهات الحياة الواقعية إلى تعزيز المشاركة والاحتفاظ في عملية التعلم. تعد أجهزة محاكاة التدريب بالواقع المعزز مفيدة بشكل خاص للأفراد الذين يعملون في المهن عالية الضغط، حيث تمكنهم من اكتساب المهارات المطلوبة للوظيفة مسبقًا. إنها تلبي احتياجات المهن العملية مثل الطب وإنفاذ القانون بينما تثبت أيضًا قيمتها في المجالات المتخصصة مثل الطيران والنقل. علاوة على ذلك، توفر بعض محاكيات تدريب الواقع المعزز وظائف SDK للواقع المعزز، مما يمكّن المطورين من تصميم النظام الأساسي وفقًا للمتطلبات المحددة لمؤسساتهم.

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CareAR

CareAR

carear.com

تطبيق CareAR يوفر دعمًا بعيدًا باستخدام واقع معزز، مما يسهل حل المشاكل بسرعة ويعزز تجربة العملاء مع توجيهات ذاتية.

SynergyXR

SynergyXR

synergyxr.com

تطبيق SynergyXR يمكّن الشركات من تصميم وإدارة تجارب الواقع الموسع (XR) بسهولة ودون الحاجة إلى مهارات البرمجة المعقدة.

Ajna Lens

Ajna Lens

ajnalens.com

تطبيق Ajna Lens يساعد المستخدمين على إنشاء وتوزيع تجارب XR بسرعة، وتعلم المهارات اللازمة، والوصول إلى تحليلات لمحتواهم.

SimX

SimX

simxvr.com

SimX تطبيق محاكاة واقع افتراضي لتعليم التمريض، يقدم مرضى افتراضيين لتحسين مهارات الطلاب في بيئات رعاية صحية حقيقية.

Help Lightning

Help Lightning

helplightning.com

Help Lightning هو تطبيق يقدم خدمات الدعم عن بُعد باستخدام الفيديو والواقع المعزز، مما يسهل التواصل وحل المشكلات للخبراء والعملاء في الوقت الفعلي.

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