الواقع المعزز (AR) برنامج محاكاة التدريب - التطبيقات الأكثر شعبية - قطر

CareAR

carear.com

باستخدام CareAR، يمكنك تحقيق حل أسرع للمشكلات وتقليل عمليات الإرسال وتحسين درجات رضا العملاء. توفر منصة إدارة تجربة الخدمة (SXM) الخاصة بنا دعم الواقع المعزز عن بعد وتعليمات التوجيه الذاتي للعملاء وفرق إدارة الخدمة، مما يعزز تجربة العملاء والموظفين والموظفين الميدانيين بشكل كبير. فوائد: • وقت أسرع للحل: احصل على سياق مرئي فوري - اقضِ وقتًا في حل المشكلة بدلاً من تقييم الموقف • معدلات إصلاح أعلى لأول مرة: احصل على دقة أسرع مدعومة بمربع أدوات التعليقات التوضيحية • تحويل الإرساليات المكلفة: زيادة الدقة عن بعد وتقليل الإرساليات غير الضرورية من خلال المساعدة والتوجيه البصري • نقل المعرفة: قم بتقليص الفجوة في مهاراتك وجعل الخبراء في متناول المزيد من الموارد الميدانية المبتدئة أو المقاولين • تجربة العملاء: رفع رضا العملاء وNPS من خلال الجودة والخدمة والقدرات التي لا مثيل لها • خفض البصمة الكربونية: قم بإزالة أو تقليل لفات الشاحنات لتحقيق حل المشكلة مع تقليل البصمة الكربونية وتوفير المال • تجارب الحل الذاتي: تعزيز فعالية الحل الذاتي للعملاء والموظفين من خلال التوجيه البصري للواقع المعزز خطوة بخطوة داخل جهاز كل مستخدم. تعتبر CareAR Assist الأداة المثالية لفرق إدارة الخدمة التي تتطلع إلى توفير حل أسرع وأكثر فعالية للمشكلات، وتقليل وقت التوقف عن العمل، وتوفير تكاليف السفر والنقل بشكل كبير. يوفر CareAR Instruct تعليمات مفصلة خطوة بخطوة للعملاء والفنيين، وتمكينهم من حل المشكلات ذاتيًا مما يؤدي إلى تحسين معدل الإصلاح لأول مرة، وتقليل مكالمات خدمة العملاء، وزيادة الامتثال للإجراءات. تتيح تجربة CareAR Experience لأي مستخدم أعمال إنشاء تعليمات عمل رقمية غامرة مدعومة بالواقع المعزز والذكاء الاصطناعي من خلال واجهة نقطة ونقر بدون رمز. الميزات الرئيسية • التعاون متعدد الأطراف: تعاون مع أي عدد تريده من أعضاء الفريق في الوقت الفعلي لحل المشكلات عن بُعد، باستخدام موجزات فيديو حية عالية الدقة. • أدوات التعليقات التوضيحية بالواقع المعزز: استخدم مجموعة أدوات التعليقات التوضيحية بالواقع المعزز الرائدة في الصناعة من CareAR لإضافة تعليقات توضيحية إلى مقاطع الفيديو المباشرة والصور المشتركة، مما يوفر إرشادات مرئية مفصلة لحل المشكلات بسرعة. • تعليمات الحل الذاتي: قم بتقديم إرشادات مفصلة خطوة بخطوة لتوجيه العملاء والفنيين خلال إجراءات الإعداد والصيانة الروتينية وأدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها والإصلاحات. • منشئ الخبرة: يمكنك إنشاء تجارب تحتوي بسرعة على أداة إنشاء الخبرة التي تعمل بالإشارة والنقر بدون تعليمات برمجية. استخدم المحتوى ثلاثي الأبعاد والفيديو والصور والنص للحصول على تعليمات سهلة المتابعة لتمكين الخدمة الذاتية للعملاء والفنيين. • البحث المتكامل: تحسين وصول المستخدم إلى المعلومات من خلال توفير وظيفة البحث مباشرة ضمن تجربة الحل الذاتي. • التحقق المرئي: استخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الكائنات والحالة مع التعرف على الصور لتعزيز الامتثال الإجرائي وضمان إكمال المهام بشكل صحيح وآمن. • مشاركة فورية للمعرفة: نشر تعليمات العمل الرقمية على الفور ويمكن الوصول إليها بسهولة عبر الرابط أو رمز الاستجابة السريعة أو عبر تطبيق CareAR للهاتف المحمول. • التحليلات ولوحات المعلومات الغنية: احصل على رؤى أعمق حول كيفية قيام الفرق بحل المشكلات الميدانية باستخدام لوحات المعلومات والتحليلات التفصيلية الخاصة بـ CareAR، المتوفرة للمسؤولين والمديرين وقادة الفرق. • الاستطلاعات: استخدم منشئ استطلاعات CareAR لأداة مؤشرات الأداء الرئيسية التي تهم مؤسستك وجمع التعليقات المنظمة من العملاء والفنيين من أجل التكرار السريع. • عائد الاستثمار الحقيقي: استفد من البيانات التي توفرها CareAR لتحديد عائد الاستثمار من حيث الأداء المحسن، وزيادة انحراف الإرسال، وتقليل أوقات الحل، وتقليل عدد لفات الشاحنات/الزيارات الميدانية، وتحسين معدلات الإصلاح لأول مرة. • ServiceNow: CareAR for ServiceNow متوافق مع ServiceNow CSM وFSM وITSM • Salesforce: CareAR for Salesforce متوافق مع CareAR في Salesforce Service Cloud وإدارة الخدمة الميدانية • واجهة برمجة التطبيقات (API): قم بدمج CareAR في خدمة العملاء الخاصة بك أو تطبيق إدارة الخدمة الميدانية بسهولة عبر واجهة برمجة تطبيقات الويب