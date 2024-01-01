الواقع المعزز (AR) برنامج محاكاة التدريب - التطبيقات الأكثر شعبية - غيرنزي الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تم تصميم برنامج محاكاة تدريب الواقع المعزز (AR) لإعداد الأفراد لأدوار محددة ضمن بيئة افتراضية جزئيًا. تستفيد هذه الحلول من الواقع المعزز لنقل المهارات الأساسية المطلوبة لمختلف المهن. على عكس محاكيات تدريب الواقع الافتراضي التي تغمر المستخدمين بالكامل في بيئات افتراضية، تقوم محاكيات تدريب الواقع المعزز بدمج الصور ثلاثية الأبعاد مع العالم الحقيقي من خلال الأجهزة المحمولة المجهزة بالكاميرات. يؤدي هذا التكرار لسيناريوهات الحياة الواقعية إلى تعزيز المشاركة والاحتفاظ في عملية التعلم. تعد أجهزة محاكاة التدريب بالواقع المعزز مفيدة بشكل خاص للأفراد الذين يعملون في المهن عالية الضغط، حيث تمكنهم من اكتساب المهارات المطلوبة للوظيفة مسبقًا. إنها تلبي احتياجات المهن العملية مثل الطب وإنفاذ القانون بينما تثبت أيضًا قيمتها في المجالات المتخصصة مثل الطيران والنقل. علاوة على ذلك، توفر بعض محاكيات تدريب الواقع المعزز وظائف SDK للواقع المعزز، مما يمكّن المطورين من تصميم النظام الأساسي وفقًا للمتطلبات المحددة لمؤسساتهم.