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الواقع المعزز (AR) برنامج محاكاة التدريب - التطبيقات الأكثر شعبية - برمودا
تم تصميم برنامج محاكاة تدريب الواقع المعزز (AR) لإعداد الأفراد لأدوار محددة ضمن بيئة افتراضية جزئيًا. تستفيد هذه الحلول من الواقع المعزز لنقل المهارات الأساسية المطلوبة لمختلف المهن. على عكس محاكيات تدريب الواقع الافتراضي التي تغمر المستخدمين بالكامل في بيئات افتراضية، تقوم محاكيات تدريب الواقع المعزز بدمج الصور ثلاثية الأبعاد مع العالم الحقيقي من خلال الأجهزة المحمولة المجهزة بالكاميرات. يؤدي هذا التكرار لسيناريوهات الحياة الواقعية إلى تعزيز المشاركة والاحتفاظ في عملية التعلم. تعد أجهزة محاكاة التدريب بالواقع المعزز مفيدة بشكل خاص للأفراد الذين يعملون في المهن عالية الضغط، حيث تمكنهم من اكتساب المهارات المطلوبة للوظيفة مسبقًا. إنها تلبي احتياجات المهن العملية مثل الطب وإنفاذ القانون بينما تثبت أيضًا قيمتها في المجالات المتخصصة مثل الطيران والنقل. علاوة على ذلك، توفر بعض محاكيات تدريب الواقع المعزز وظائف SDK للواقع المعزز، مما يمكّن المطورين من تصميم النظام الأساسي وفقًا للمتطلبات المحددة لمؤسساتهم.
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CareAR
carear.com
باستخدام CareAR، يمكنك تحقيق حل أسرع للمشكلات وتقليل عمليات الإرسال وتحسين درجات رضا العملاء. توفر منصة إدارة تجربة الخدمة (SXM) الخاصة بنا دعم الواقع المعزز عن بعد وتعليمات التوجيه الذاتي للعملاء وفرق إدارة الخدمة، مما يعزز تجربة العملاء والموظفين والموظفين الميدانيين بشكل كبير. الفوائد: • وقت أسرع...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: إحداث ثورة في المستقبل مع XR Solutions نظرة عامة على الشركة يقع SynergyXR في مدينة آرهوس النابضة بالحياة بالدنمارك، ويعتبر منارة للابتكار في مشهد الواقع الممتد (XR). لقد ولدنا من فهم عميق لقطاعي التصنيع والطاقة، وتطورنا لنصبح قوة هائلة، متخصصة في جلب أدوات الواقع المعزز والافتراضي إلى طلي...
Help Lightning
helplightning.com
يوفر برنامج المساعدة عن بعد الخاص بـ Help Lightning خدمات تعاون عبر الفيديو تمكن خبراء الشركة من العمل جنبًا إلى جنب تقريبًا مع أي شخص يحتاج إلى المساعدة، في أي مكان في العالم. يطبق الحل القائم على السحابة الخاص بالشركة ميزات الواقع المعزز، بما في ذلك دمج تدفقي فيديو واستخدام التعليقات التوضيحية ثلا...
SimX
simxvr.com
يستبدل برنامج SimX عارضات المحاكاة المادية الخاصة بك بمريض افتراضي ثلاثي الأبعاد قابل للتخصيص وعالي الدقة ويمكن عرضه في أي مكان.
Ajna Lens
ajnalens.com
مساعدة الجميع على الإبداع والتوزيع والنمو في XR باستخدام AjnaVidya. تعلم مهارات الصناعة في دقائق. قم بإنشاء تجارب XR باستخدام الأدوات والموارد المتطورة، ثم قم بنشرها وتوزيعها على AjnaVidya. قم بالوصول إلى التحليلات الخاصة بالمحتوى الخاص بك وحقق النمو بلا حدود.