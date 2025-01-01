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الواقع المعزز (AR) برنامج SDK
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الواقع المعزز (AR) برنامج SDK - التطبيقات الأكثر شعبية

تعمل مجموعة أدوات تطوير برمجيات الواقع المعزز، والمعروفة باسم AR SDK، على تمكين المطورين من صياغة عناصر رقمية مدمجة بسلاسة في العالم الحقيقي. إنه بمثابة أداة أساسية لأي مؤسسة تعمل في تجارب الواقع المعزز. مجهزة بوظائف مثل تتبع الكائنات ثلاثية الأبعاد، والتعرف على الصور، وSLAM المرئي (التعريب المتزامن ورسم الخرائط)، والتتبع المتعدد، وما بعده، تتيح هذه الأدوات للمطورين إضفاء الحيوية على الصور الرقمية. يقوم مهندسو الواقع المعزز بتسخير مجموعات تطوير البرامج (SDK) هذه لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات CAD المتنوعة ولقاءات تسويقية غامرة وما هو أبعد من ذلك. على الرغم من أنها مصممة عادةً لأطر عمل وأجهزة محددة، إلا أن بعض مجموعات AR SDK تتمتع بتعدد الاستخدامات لدعم أنظمة متعددة، مما يعزز القدرة على التكيف والراحة.

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Vectary

Vectary

vectary.com

Vectary هو تطبيق على الإنترنت لتصميم نماذج ثلاثية الأبعاد وتجارب واقع معزز بسهولة، مع دعم للتعاون ومكتبة واسعة من الأصول.

Wikitude

Wikitude

wikitude.com

تطبيق ويكيوتيد يوفر تجربة واقع معزز للمستخدمين من خلال تقديم معلومات وتعليقات حول المواقع عند توجيه الكاميرا نحوها.

Zapworks

Zapworks

zap.works

Zapworks هي منصة لإنشاء وتوزيع تجارب الواقع المعزز عبر الويب، تمتاز بسهولة الاستخدام وتدعم المطورين والمصممين من مختلف المهارات.

Augment

Augment

augment.com

Mupment هو تطبيق واقع معزز يمكّن المستخدمين من تصور الكائنات الافتراضية ثلاثية الأبعاد في بيئتهم الحقيقية في الوقت الفعلي.

AUGmentecture

AUGmentecture

augmentecture.com

AUGmentecture هو تطبيق للواقع المعزز يتيح عرض النماذج ثلاثية الأبعاد وتحسين التعاون في تصميم المشاريع المعمارية.

Vidinoti

Vidinoti

vidinoti.com

Vidinoti هو تطبيق يتيح إنشاء، نشر وإدارة محتوى الواقع المعزز بسهولة، مما يساعد المستخدمين في تحسين تجاربهم التفاعلية.

Variant Launch

Variant Launch

launchar.app

تطبيق Variant Launch يوفر تجربة واقع معزز عبر المتصفح على أنظمة iOS وAndroid باستخدام SDK بسيط، مع تكلفة ثابتة وموثوقية عالية.

MAXST

MAXST

developer.maxst.com

تطبيق MAXST AR SDK هو أداة لتطوير تطبيقات الواقع المعزز، يتيح إنشاء تطبيقات AR بسهولة باستخدام مجموعة متنوعة من تقنيات التتبع.

EasyAR SDK

EasyAR SDK

easyar.com

EasyAR SDK هو إطار عمل لتطوير تطبيقات الواقع المعزز على أنظمة متعددة مثل Android وiOS، مع ميزات تتبع متقدمة وتجارب تفاعلية.

PlugXR

PlugXR

plugxr.com

PlugXR هو منصة سحابية بدون ترميز تتيح إنشاء تطبيقات الواقع المعزز والتطبيقات الغامرة بسهولة من خلال سحب وإفلات العناصر.

ARGear

ARGear

argear.io

تطبيق ARGear يوفر منصة للواقع المعزز تساعد المطورين في إضافة ميزات AR مثل الملصقات والأفاتار في تطبيقاتهم.

Ocavu

Ocavu

ocavu.com

تطبيق Ocavu يتيح للمستخدمين تصور المنتجات من خلال الواقع المعزز والرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد، ويقدم أدوات لإنشاء وإدارة تلك التجارب.

ViewAR

ViewAR

viewar.com

ViewAR هو تطبيق يستخدم تقنية الواقع المعزز لتمكين المستخدمين من استكشاف والتفاعل مع كائنات افتراضية في البيئات الواقعية.

Onirix

Onirix

onirix.com

Onirix هو منصة واقع معزز بدون كود تساعد المستخدمين في إنشاء ومشاركة محتوى الويب AR مع دعم واسع للهواتف الذكية.

Streem

Streem

streem.com

تطبيق StreemCore هو أداة مساعدة بصرية عن بعد تستخدم تقنية الواقع المعزز لتسهيل التعاون عبر الفيديو وحل المشكلات بسرعة.

CLDXR

CLDXR

cldxr.com

تطبيق CLDXR لإدارة الأصول السحابية للواقع الممتد، يوفر منصة للنشر الذاتي للمستخدمين في B2B مع دعم تقنيات AR/VR وإدارة المحتوى.

Vossle

Vossle

vossle.ai

فوسل هي منصة تطوير واقع معزز بدون كود، تتيح للأعمال إنشاء تجارب واقع معزز بسرعة وسهولة، بدون الحاجة لتحميل تطبيقات.

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