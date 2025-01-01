الواقع المعزز (AR) برنامج SDK - التطبيقات الأكثر شعبية

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تعمل مجموعة أدوات تطوير برمجيات الواقع المعزز، والمعروفة باسم AR SDK، على تمكين المطورين من صياغة عناصر رقمية مدمجة بسلاسة في العالم الحقيقي. إنه بمثابة أداة أساسية لأي مؤسسة تعمل في تجارب الواقع المعزز. مجهزة بوظائف مثل تتبع الكائنات ثلاثية الأبعاد، والتعرف على الصور، وSLAM المرئي (التعريب المتزامن ورسم الخرائط)، والتتبع المتعدد، وما بعده، تتيح هذه الأدوات للمطورين إضفاء الحيوية على الصور الرقمية. يقوم مهندسو الواقع المعزز بتسخير مجموعات تطوير البرامج (SDK) هذه لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات CAD المتنوعة ولقاءات تسويقية غامرة وما هو أبعد من ذلك. على الرغم من أنها مصممة عادةً لأطر عمل وأجهزة محددة، إلا أن بعض مجموعات AR SDK تتمتع بتعدد الاستخدامات لدعم أنظمة متعددة، مما يعزز القدرة على التكيف والراحة.
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Vectary
vectary.com
Vectary هو تطبيق على الإنترنت لتصميم نماذج ثلاثية الأبعاد وتجارب واقع معزز بسهولة، مع دعم للتعاون ومكتبة واسعة من الأصول.
Wikitude
wikitude.com
تطبيق ويكيوتيد يوفر تجربة واقع معزز للمستخدمين من خلال تقديم معلومات وتعليقات حول المواقع عند توجيه الكاميرا نحوها.
Zapworks
zap.works
Zapworks هي منصة لإنشاء وتوزيع تجارب الواقع المعزز عبر الويب، تمتاز بسهولة الاستخدام وتدعم المطورين والمصممين من مختلف المهارات.
Augment
augment.com
Mupment هو تطبيق واقع معزز يمكّن المستخدمين من تصور الكائنات الافتراضية ثلاثية الأبعاد في بيئتهم الحقيقية في الوقت الفعلي.
AUGmentecture
augmentecture.com
AUGmentecture هو تطبيق للواقع المعزز يتيح عرض النماذج ثلاثية الأبعاد وتحسين التعاون في تصميم المشاريع المعمارية.
Vidinoti
vidinoti.com
Vidinoti هو تطبيق يتيح إنشاء، نشر وإدارة محتوى الواقع المعزز بسهولة، مما يساعد المستخدمين في تحسين تجاربهم التفاعلية.
Variant Launch
launchar.app
تطبيق Variant Launch يوفر تجربة واقع معزز عبر المتصفح على أنظمة iOS وAndroid باستخدام SDK بسيط، مع تكلفة ثابتة وموثوقية عالية.
MAXST
developer.maxst.com
تطبيق MAXST AR SDK هو أداة لتطوير تطبيقات الواقع المعزز، يتيح إنشاء تطبيقات AR بسهولة باستخدام مجموعة متنوعة من تقنيات التتبع.
EasyAR SDK
easyar.com
EasyAR SDK هو إطار عمل لتطوير تطبيقات الواقع المعزز على أنظمة متعددة مثل Android وiOS، مع ميزات تتبع متقدمة وتجارب تفاعلية.
PlugXR
plugxr.com
PlugXR هو منصة سحابية بدون ترميز تتيح إنشاء تطبيقات الواقع المعزز والتطبيقات الغامرة بسهولة من خلال سحب وإفلات العناصر.
ARGear
argear.io
تطبيق ARGear يوفر منصة للواقع المعزز تساعد المطورين في إضافة ميزات AR مثل الملصقات والأفاتار في تطبيقاتهم.
Ocavu
ocavu.com
تطبيق Ocavu يتيح للمستخدمين تصور المنتجات من خلال الواقع المعزز والرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد، ويقدم أدوات لإنشاء وإدارة تلك التجارب.
ViewAR
viewar.com
ViewAR هو تطبيق يستخدم تقنية الواقع المعزز لتمكين المستخدمين من استكشاف والتفاعل مع كائنات افتراضية في البيئات الواقعية.
Onirix
onirix.com
Onirix هو منصة واقع معزز بدون كود تساعد المستخدمين في إنشاء ومشاركة محتوى الويب AR مع دعم واسع للهواتف الذكية.
Streem
streem.com
تطبيق StreemCore هو أداة مساعدة بصرية عن بعد تستخدم تقنية الواقع المعزز لتسهيل التعاون عبر الفيديو وحل المشكلات بسرعة.
CLDXR
cldxr.com
تطبيق CLDXR لإدارة الأصول السحابية للواقع الممتد، يوفر منصة للنشر الذاتي للمستخدمين في B2B مع دعم تقنيات AR/VR وإدارة المحتوى.
Vossle
vossle.ai
فوسل هي منصة تطوير واقع معزز بدون كود، تتيح للأعمال إنشاء تجارب واقع معزز بسرعة وسهولة، بدون الحاجة لتحميل تطبيقات.
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