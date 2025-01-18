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الواقع المعزز (AR) برنامج SDK - التطبيقات الأكثر شعبية - قطر
تعمل مجموعة أدوات تطوير برمجيات الواقع المعزز، والمعروفة باسم AR SDK، على تمكين المطورين من صياغة عناصر رقمية مدمجة بسلاسة في العالم الحقيقي. إنه بمثابة أداة أساسية لأي مؤسسة تعمل في تجارب الواقع المعزز. مجهزة بوظائف مثل تتبع الكائنات ثلاثية الأبعاد، والتعرف على الصور، وSLAM المرئي (التعريب المتزامن ورسم الخرائط)، والتتبع المتعدد، وما بعده، تتيح هذه الأدوات للمطورين إضفاء الحيوية على الصور الرقمية. يقوم مهندسو الواقع المعزز بتسخير مجموعات تطوير البرامج (SDK) هذه لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات CAD المتنوعة ولقاءات تسويقية غامرة وما هو أبعد من ذلك. على الرغم من أنها مصممة عادةً لأطر عمل وأجهزة محددة، إلا أن بعض مجموعات AR SDK تتمتع بتعدد الاستخدامات لدعم أنظمة متعددة، مما يعزز القدرة على التكيف والراحة.
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AUGmentecture
augmentecture.com
AUGmentecture عبارة عن منصة للواقع المعزز للتعاون في التصميم تتيح عرض النماذج ثلاثية الأبعاد بتنسيق AR.
Vossle
vossle.ai
Vossle عبارة عن منصة SaaS لتطوير WebAR بدون كود والتي يمكن للشركات من خلالها إنشاء واقع معزز في أقل من دقيقة واحدة. يتطلب الأمر تنزيلات بدون تطبيق لتجربة الهدف العالمي أو الحملات المستندة إلى هدف الصورة أو الألعاب أو المحاولات القائمة على اكتشاف الوجه باستخدام محرك AR + AI الأساسي من Vossle.
ViewAR
viewar.com
سيتيح لك ViewAR SDK الاستفادة من جميع أنظمة التتبع المتاحة مثل Wikitude وvisionLib وVuforia وPlacenote و6d.ai وغيرها الكثير. يمكنك إما إنشاء تطبيقات باستخدام أداة إنشاء التطبيقات فقط عن طريق تصميم التطبيق وملؤه، أو يمكنك إنشاء تطبيقاتك الخاصة باستخدام viewar-api. التحقق من ذلك في: www.viewar.com
Variant Launch
launchar.app
WebAR على iOS وAndroid - بدون تطبيق، قم بتشغيل تجربة الواقع المعزز الخاصة بك في المتصفح من أي رابط أو رمز QR باستخدام Javascript SDK البسيط الخاص بنا. تتبع الجودة الأصلية بدون تكلفة لكل مشاهدة. بعد إنشاء ما يقرب من 100 تجربة للواقع المعزز، ألقينا نظرة طويلة ودقيقة على نقاط الضعف التي شعرنا بها مع خدمات WebAR الحالية. لقد صممنا Launch ليكون أرخص وأكثر موثوقية وأفضل من كل النواحي. لا يوجد دعم WebXR على نظام التشغيل iOS؟ لا مشكلة. باستخدام Launch، يمكنك إنشاء تجارب قائمة على المتصفح تعمل على أجهزة iOS. لا مزيد من إلغاء المشاريع بسبب صدمة الملصقات من الأسعار. تكلفة شهرية ثابتة بجزء بسيط من سعر منصات الواقع المعزز الأخرى. لا مزيد من القياس المكسور. لا مزيد من الانجراف. لا مزيد من غضب. تتبع عالمي مطابق لمعايير الصناعة وثابت عبر ARCore وARKit.
MAXST
developer.maxst.com
MAXST AR SDK هي أداة لتطوير تطبيقات الواقع المعزز. يمكنك بسهولة إنشاء تطبيقات الواقع المعزز الخاصة بك باستخدام MAXST AR SDK. فيما يلي الميزات المضمنة في MAXST AR SDK. - متعقب الفضاء - متتبع الكائنات (الهدف: كائنات ثلاثية الأبعاد يتراوح حجمها بين 0.3 م إلى 1.5 م) - متعقب الصور (الهدف: صور ثنائية الأبعاد) - أداة التعرف على السحابة (يخدم التعرف على الصور على الخادم) - متتبع AR Fusion (تحسين الأداء باستخدام ARKit وARCore ) - Marker Tracker (الهدف: العلامات) - QR Code Tracker (الهدف: رموز QR) - QR/Barcode Reader أيضًا، لدينا أدوات لإنشاء ملفات خريطة للكائن المستهدف والمساحة. - MAXSCAN (متجر التطبيقات) - أداة Visual SLAM (متجر التطبيقات، متجر Google Play) استمتع بتجربة كل متتبع لـ MAXST AR SDK من خلال نموذج التطبيق الخاص بنا. - عرض MAXST AR (متجر التطبيقات، متجر Google Play)
Vidinoti
vidinoti.com
يقدم Vidinoti منصة سهلة الاستخدام لإنشاء ونشر وإدارة محتويات الواقع المعزز المحلية.
PlugXR
plugxr.com
PlugXR عبارة عن منصة سحابية تمكن المستخدمين من إنشاء حلول الواقع المعزز وتصور المنتجات وتجارب الحوسبة المكانية دون مهارات البرمجة. تعمل المنصة على تبسيط عملية التطوير من خلال توفير واجهة السحب والإفلات التي تمكن المستخدمين من إنشاء تجارب غامرة باستخدام النماذج ثلاثية الأبعاد والرسوم المتحركة والصور ومقاطع الفيديو. إنه الحل الأول في العالم الذي لا يحتاج إلى تعليمات برمجية ويدعم عددًا كبيرًا من أدوات تطوير البرامج (SDK) التابعة لجهات خارجية، مثل Vuforia وARCore وARKit وARFoundation وARDK وAR.JS وغيرها الكثير. كما أنها أول منصة بدون تعليمات برمجية تمكن المستخدمين من تطوير تطبيقات مستندة إلى الويب وتطبيقات أصلية لأجهزة Android وiOS والويب وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الواقع الافتراضي والواقع المختلط. باستخدام PlugXR، يمكن للمستخدمين بسهولة سحب وإفلات النماذج ثلاثية الأبعاد والرسوم المتحركة والصور ومقاطع الفيديو على لوحة قماشية وإنشاء تطبيقات غامرة دون كتابة أي تعليمات برمجية. كما يوفر أيضًا مجموعة متنوعة من القوالب والمكونات المعدة مسبقًا لمساعدة المستخدمين على البدء بسرعة. يتضمن النظام الأساسي أدوات التعاون وإدارة المحتوى والتحليلات التي تمكن المستخدمين من التعاون في المشاريع وإدارة الأصول وتتبع الأداء.
Onirix
onirix.com
منصة الواقع المعزز بدون تعليمات برمجية أو تعليمات برمجية منخفضة أو SDK التي تساعدك على إنشاء محتوى AR على الويب واستضافته ونشره ومشاركته. يمكن الوصول إليه لأكثر من 4.5 مليار مستخدم عالمي لنظامي IOS وAndroid وتوافق 92.94% من الأجهزة في جميع أنحاء العالم. Web AR ليس تطبيقًا مطلوبًا، وهو الطريقة الأسرع والأكثر سهولة لتجربة الواقع المعزز في إزالة حواجز المستخدم النهائي. حل B2B لتجارب B2C لتجارة التجزئة والسياحة والثقافة والتجارة الإلكترونية والترفيه والتسلية والأحداث والعديد من القطاعات المؤثرة. تم إنشاؤه باستخدام جافا سكريبت العادي ومعايير الويب الأخرى مثل WebGL أو WebAssembly بالإضافة إلى خوارزميات رؤية الكمبيوتر الداخلية المُحسّنة للتشغيل في متصفح الويب. باستخدام Embed SDK، يمكنك الوصول إلى عدد من الوظائف لتعديل عناصر Onirix وأنماطها ووظائفها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام قائمة الأحداث الخاصة بنا لإرسال رسائل إلى كل مشهد، وعلى سبيل المثال إخفاء عناصر المشهد وإظهارها وتحريكها وغير ذلك الكثير. ادمج AR Engine SDK مع أي مكتبة ويب ثلاثية الأبعاد، يعد Onirix AR Engine SDK غير مرتبط (غير مرتبط) بأي محرك عرض، لذا يمكنك دمجه مع أي مكتبة محركات ثلاثية الأبعاد مثل: ThreeJS | BabylonJS | Aframe الأنواع المختلفة للتتبعات التي يمكنك العمل بها: تتبع الصور - سيتم تحميل مصنف الصور الذي تم إنشاؤه لمشروعك وإجراء الكشف والتتبع. تتبع السطح - سيتم استخدام مستشعرات حركة الجهاز (الجيروسكوب) لتتبع جسم مثبت على أي مكان أو سطح (الدوران فقط). نماذج المشاريع - يمكنك زيارة حساب GitHub الخاص بنا للحصول على عينات باستخدام أوضاع تتبع مختلفة ومكتبات عرض ثلاثية الأبعاد. تقدم لك Onirix وثائق مفصلة: https://docs.onirix.com/onirix-sdk
Ocavu
ocavu.com
Ocavu هو متجرك الشامل لتصور المنتجات وسرد القصص من خلال الواقع ثلاثي الأبعاد والواقع المعزز. نحن نساعد العلامات التجارية على زيادة المبيعات والوعي والمشاركة من خلال منصة الاستوديو الخاصة بنا. باستخدام Studio، يمكنك إنشاء تجارب ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز وإدارتها ونشرها عبر منصات مختلفة مع كل ما تحتاجه في مكان واحد. تشمل المنتجات والميزات ما يلي: - مدير ملفات ثلاثي الأبعاد كامل - استضافة WebAR - محرر تجربة AR - مكون AR و3D - قوالب AR - النمذجة والمسح ثلاثي الأبعاد لمزيد من المعلومات، قم بزيارة: Ocavu.com.
Vectary
vectary.com
Vectary عبارة عن منصة لبناء تصميمات تفاعلية ثلاثية الأبعاد تلهم المشكلات وتثقيفها وحلها. لا توجد تنزيلات، ولا توجد تعليمات برمجية - كل ذلك في المتصفح. سير عمل ثلاثي الأبعاد عملي للغاية ومحسّن لربط النقاط بين الأفكار والعمليات والأشخاص. بقيادة اثنين من رواد الأعمال، ميشال كور، وهو أيضًا مصمم صناعي وبافول سوفيس، مطور البرمجيات الحائز على جوائز، تلقت Vectary استثمارًا أوليًا في عام 2016 من Blue Yard Capital، ومن EQT Vectures في عام 2020. بناء تجارب غامرة للعالم الحقيقي. انشر محتوى ثلاثي الأبعاد وواقع معزز على أي موقع ويب، وعلى جميع الأنظمة الأساسية باستخدام Vectary Web AR وأداة تصميم ثلاثية الأبعاد كاملة الميزات. التعاون في المشاريع كفريق عبر الإنترنت. متصل يمكن الوصول إليه من أي مكان وفي أي وقت - يتم إنشاء كل نموذج في المتصفح وحفظه في السحابة ضمن حساب شركتك. أداة سهلة الاستخدام من خلال واجهة مستخدم مبسطة، يستهدف VECTARY مجموعات المستخدمين الذين يرغبون في الدخول في التصميم ثلاثي الأبعاد ويتوقعون نتائج ذات مظهر احترافي بسرعة. مكتبة الملايين من الأصول مشاهد ونماذج ومواد ثلاثية الأبعاد مجانية، لذلك لا يتعين عليك البدء من الصفر. قم بتجميع المشهد الأول الخاص بك فقط عن طريق السحب والإفلات واحصل على مخرجات واقعية في دقائق. العرض الصوري عرض واقعي - يتيح لك Vectary Photon رؤية مخرجات العرض المتتبعة والمعتمدة فعليًا في المتصفح، دون الحاجة إلى قضاء أيام في تعلم كيفية الحصول على الإعدادات الصحيحة. عارض الويب والتكوين قم بمعاينة تصميمك على الفور في الواقع المعزز أو قم بتضمين نموذجك ثلاثي الأبعاد على موقع الويب بسهولة مثل فيديو YouTube. أنشئ أدوات تكوين ثلاثية الأبعاد تفاعلية باستخدام مواد ورسوم متحركة وأشكال مخصصة بفضل Vectary Viewer API. لا حاجة إلى تثبيت تطبيق إضافي لمعاينة الواقع المعزز. تعاون تتوفر ملفات Vectary عبر الإنترنت فقط، لذا يرى الفريق بأكمله دائمًا أحدث إصدار، ويمكنه تقديم تعليقات بتعليقات ثلاثية الأبعاد أو يمكنه الاستمرار في عمل الزملاء. إدارة كل شيء في لوحة تحكم تشبه محرك جوجل. الاستيراد والتصدير قم باستيراد وتحويل أكثر من 60 تنسيقًا للملفات ثلاثية الأبعاد، بما في ذلك ملفات CAD، وتصديرها إلى ملفات جاهزة للواقع المعزز في ثوانٍ. يدعم تصدير Vectary USDZ وGLTF والمزيد. قم بتحسين الشكل الهندسي الخاص بك في هذه العملية باستخدام أدوات التحرير Vectary 3D. رسم وFIGMA البرنامج المساعد نماذج وعناصر ثلاثية الأبعاد مخصصة لـ Figma وSketch - استخدم نماذج وعناصر ثلاثية الأبعاد في أداتك المفضلة. قم بتعيين أي طريقة عرض تريدها. قم بإنشاء نماذج بالحجم الطبيعي وعناصر ثلاثية الأبعاد خاصة بك.
CLDXR
cldxr.com
CLDXR عبارة عن إدارة أصول سحابية للواقع الممتد ومنصة نشر ذاتية الخدمة لمستخدمي B2B. فهو يجمع تقنيات AR/VR مختلفة مثل AR.js وQuick Look و8th Wall لـ WebAR، وأيضًا ARKit/ARCore لتطبيقات Android وiOS ويسهل الوصول عبر واجهة ويب موحدة دون بذل جهود تطوير إضافية. ومن خلال واجهة الويب نفسها، يمكن للمستخدمين إدارة أصول المحتوى الخاصة بهم وإنشاء المشاريع وتعيين أعضاء الفريق للمشاريع المقابلة. تم أيضًا دمج إنشاء رمز الاستجابة السريعة التلقائي وإدارة الارتباط والإحصائيات الشاملة. يسعدنا تقديم التكنولوجيا الخاصة بنا بما في ذلك الاستشارات كحل مؤسسي، أو العمل كمزود حلول للوكالات الإبداعية والرقمية التي لا تستطيع أو لا ترغب في القيام بتطوير تكنولوجيا المعلومات بنفسها، ولكنها لا تزال ترغب في تقديم حلول مبتكرة لعملائها. تقدم CLDXR ثلاث خطط تسعير - رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمؤسسات
ARGear
argear.io
ARGear هو برنامج الواقع المعزز القائم على SaaS لمساعدة مطوري التطبيقات على تنفيذ ميزات ومحتويات Snapchat مثل AR لتطبيقاتهم الخاصة. تختلف منصة ARGEAR عن حلول الواقع المعزز الأخرى، فهي لا توفر فقط AR SDK الكل في واحد، بل توفر أكثر من 6000 محتوى AR متنوعًا من ملصقات الواقع المعزز إلى الصور الرمزية. سيوفر ميزات AR selfie الأساسية مثل تتبع الوجه في الوقت الفعلي وفلتر الكاميرا، كما يوفر ميزات متقدمة مثل التجميل في الوقت الفعلي والملصق ثلاثي الأبعاد وتأثيرات التشغيل المختلفة. Seerslab هي شركة عالمية رائدة في مجال الواقع المعزز (AR) وتوفر حلول ومحتويات الواقع المعزز والمختلط المثبتة لمطوري الهواتف الذكية والتطبيقات العالمية. باعتبارها شريك محتوى الواقع المعزز لشركة Samsung، توفر Seerslab مجموعة متنوعة من ملصقات وتأثيرات الواقع المعزز على الكاميرا الافتراضية لسلسلة الهواتف الذكية Samsung Galaxy، ولديها أكثر حالات الواقع المعزز خبرة في شبكة الهاتف المحمول 5G.
Wikitude
wikitude.com
تعد Wiktitude، إحدى شركات Qualcomm، الشركة الرائدة الشهيرة في تكنولوجيا الواقع المعزز للهواتف المحمولة (AR) والشركة التي تقف وراء عدد من حلول الواقع المعزز الحائزة على جوائز للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والنظارات الذكية. تتوفر تقنية الواقع المعزز المطورة داخليًا بالكامل من خلال منتجها الأساسي، Wikitude AR SDK وعدد من المنتجات المجانية التي تمكن الآلاف من التطبيقات والعلامات التجارية والوكالات والمطورين وعشاق الواقع المعزز من تحقيق أهداف مشروعاتهم. مع عشرات الآلاف من حسابات المطورين وتطبيقات الواقع المعزز المنشورة، تعد Wiktitude المزود الرائد لتكنولوجيا الواقع المعزز.
EasyAR SDK
easyar.com
توفر EasyAR Mega حلاً سحابيًا للواقع المعزز على مستوى المدينة، وتعمل على تمكين الثقافة والسياحة ومنطقة الأعمال والتعليم والصناعة والعديد من الشركات الأخرى من خلال مخطط استحواذ مرن وقدرة رائدة على رسم الخرائط والتوطين وسلسلة أدوات سهلة الاستخدام.
Augment
augment.com
Augment عبارة عن منصة للواقع المعزز تتيح للمستخدم تصور المنتجات ثلاثية الأبعاد في بيئة حقيقية وفي الوقت الفعلي من خلال الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف الذكي.
Zapworks
zap.works
Zapworks هي منصة WebAR حائزة على جوائز. يمكنك إنشاء تجارب WebAR المؤثرة وإدارتها ونشرها باستخدام مجموعتنا من الأدوات الإبداعية ومجموعات SDK والعلامات التجارية المخصصة وحلول الاستضافة ونظام إدارة المحتوى القوي. من خلال حلول بدون تعليمات برمجية أو تعليمات برمجية منخفضة أو حلول تعليمات برمجية مخصصة، تعمل Zapworks على تمكين المصممين والمطورين والمسوقين لديك من إنشاء تجارب WebAR غامرة، بغض النظر عن مجموعة مهاراتهم أو أهدافهم التجارية. رؤية كمبيوتر رائدة عالميًا مصممة خصيصًا لـ WebAR. تم تصميم أنواع التتبع الأساسية الخاصة بنا بناءً على أكثر من 10 سنوات من الخبرة في رؤية الكمبيوتر وتم تحسينها للمتصفحات عبر مجموعة واسعة من الأجهزة، بدءًا من أدنى المواصفات وحتى أعلى. استخدم أدواتنا لإنشاء نماذج أولية سريعة للمنتجات وتحفيز الابتكار الداخلي وزيادة تأثير جهود المبيعات والتسويق لديك. ** الفائز بجائزة أفضل أداة مطور لعام 2022 ** ** الفائز بجائزة أفضل أداة إنشاء وتأليف لعام 2022 **
Streem
streem.com
StreemCore® هي أداة مساعدة مرئية عن بعد على مستوى المؤسسات تستخدم إمكانات الواقع المعزز (AR) المبتكرة. ومن خلال إضافة أداة تعاون فيديو تفاعلية لا يمكن تنزيلها، يمكن للشركات أن ترى وتحل بسرعة عن بعد - مما يؤدي إلى تسريع التشخيص ودعم أوقات الحل. باستخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs) أو SDK الخاصة بـ Streem، يمكن لأدوات الفيديو التي تدعم الواقع المعزز (AR) عن بعد تضمين و/أو دمجها في التطبيقات الأصلية ومسارات العمل الحالية