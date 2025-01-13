الواقع المعزز (AR) برنامج SDK - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر بيتكيرن

Vectary

vectary.com

Vectary عبارة عن منصة لبناء تصميمات تفاعلية ثلاثية الأبعاد تلهم المشكلات وتثقيفها وحلها. لا توجد تنزيلات، ولا توجد تعليمات برمجية - كل ذلك في المتصفح. سير عمل ثلاثي الأبعاد عملي للغاية ومحسّن لربط النقاط بين الأفكار والعمليات والأشخاص. بقيادة اثنين من رواد الأعمال، ميشال كور، وهو أيضًا مصمم صناعي وبافول سوفيس، مطور البرمجيات الحائز على جوائز، تلقت Vectary استثمارًا أوليًا في عام 2016 من Blue Yard Capital، ومن EQT Vectures في عام 2020. بناء تجارب غامرة للعالم الحقيقي. انشر محتوى ثلاثي الأبعاد وواقع معزز على أي موقع ويب، وعلى جميع الأنظمة الأساسية باستخدام Vectary Web AR وأداة تصميم ثلاثية الأبعاد كاملة الميزات. التعاون في المشاريع كفريق عبر الإنترنت. متصل يمكن الوصول إليه من أي مكان وفي أي وقت - يتم إنشاء كل نموذج في المتصفح وحفظه في السحابة ضمن حساب شركتك. أداة سهلة الاستخدام من خلال واجهة مستخدم مبسطة، يستهدف VECTARY مجموعات المستخدمين الذين يرغبون في الدخول في التصميم ثلاثي الأبعاد ويتوقعون نتائج ذات مظهر احترافي بسرعة. مكتبة الملايين من الأصول مشاهد ونماذج ومواد ثلاثية الأبعاد مجانية، لذلك لا يتعين عليك البدء من الصفر. قم بتجميع المشهد الأول الخاص بك فقط عن طريق السحب والإفلات واحصل على مخرجات واقعية في دقائق. العرض الصوري عرض واقعي - يتيح لك Vectary Photon رؤية مخرجات العرض المتتبعة والمعتمدة فعليًا في المتصفح، دون الحاجة إلى قضاء أيام في تعلم كيفية الحصول على الإعدادات الصحيحة. عارض الويب والتكوين قم بمعاينة تصميمك على الفور في الواقع المعزز أو قم بتضمين نموذجك ثلاثي الأبعاد على موقع الويب بسهولة مثل فيديو YouTube. أنشئ أدوات تكوين ثلاثية الأبعاد تفاعلية باستخدام مواد ورسوم متحركة وأشكال مخصصة بفضل Vectary Viewer API. لا حاجة إلى تثبيت تطبيق إضافي لمعاينة الواقع المعزز. تعاون تتوفر ملفات Vectary عبر الإنترنت فقط، لذا يرى الفريق بأكمله دائمًا أحدث إصدار، ويمكنه تقديم تعليقات بتعليقات ثلاثية الأبعاد أو يمكنه الاستمرار في عمل الزملاء. إدارة كل شيء في لوحة تحكم تشبه محرك جوجل. الاستيراد والتصدير قم باستيراد وتحويل أكثر من 60 تنسيقًا للملفات ثلاثية الأبعاد، بما في ذلك ملفات CAD، وتصديرها إلى ملفات جاهزة للواقع المعزز في ثوانٍ. يدعم تصدير Vectary USDZ وGLTF والمزيد. قم بتحسين الشكل الهندسي الخاص بك في هذه العملية باستخدام أدوات التحرير Vectary 3D. رسم وFIGMA البرنامج المساعد نماذج وعناصر ثلاثية الأبعاد مخصصة لـ Figma وSketch - استخدم نماذج وعناصر ثلاثية الأبعاد في أداتك المفضلة. قم بتعيين أي طريقة عرض تريدها. قم بإنشاء نماذج بالحجم الطبيعي وعناصر ثلاثية الأبعاد خاصة بك.