الواقع المعزز (AR) برنامج SDK - التطبيقات الأكثر شعبية - بابوا غينيا الجديدة

Onirix

onirix.com

منصة الواقع المعزز بدون تعليمات برمجية أو تعليمات برمجية منخفضة أو SDK التي تساعدك على إنشاء محتوى AR على الويب واستضافته ونشره ومشاركته. يمكن الوصول إليه لأكثر من 4.5 مليار مستخدم عالمي لنظامي IOS وAndroid وتوافق 92.94% من الأجهزة في جميع أنحاء العالم. Web AR ليس تطبيقًا مطلوبًا، وهو الطريقة الأسرع والأكثر سهولة لتجربة الواقع المعزز في إزالة حواجز المستخدم النهائي. حل B2B لتجارب B2C لتجارة التجزئة والسياحة والثقافة والتجارة الإلكترونية والترفيه والتسلية والأحداث والعديد من القطاعات المؤثرة. تم إنشاؤه باستخدام جافا سكريبت العادي ومعايير الويب الأخرى مثل WebGL أو WebAssembly بالإضافة إلى خوارزميات رؤية الكمبيوتر الداخلية المُحسّنة للتشغيل في متصفح الويب. باستخدام Embed SDK، يمكنك الوصول إلى عدد من الوظائف لتعديل عناصر Onirix وأنماطها ووظائفها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام قائمة الأحداث الخاصة بنا لإرسال رسائل إلى كل مشهد، وعلى سبيل المثال إخفاء عناصر المشهد وإظهارها وتحريكها وغير ذلك الكثير. ادمج AR Engine SDK مع أي مكتبة ويب ثلاثية الأبعاد، يعد Onirix AR Engine SDK غير مرتبط (غير مرتبط) بأي محرك عرض، لذا يمكنك دمجه مع أي مكتبة محركات ثلاثية الأبعاد مثل: ThreeJS | BabylonJS | Aframe الأنواع المختلفة للتتبعات التي يمكنك العمل بها: تتبع الصور - سيتم تحميل مصنف الصور الذي تم إنشاؤه لمشروعك وإجراء الكشف والتتبع. تتبع السطح - سيتم استخدام مستشعرات حركة الجهاز (الجيروسكوب) لتتبع جسم مثبت على أي مكان أو سطح (الدوران فقط). نماذج المشاريع - يمكنك زيارة حساب GitHub الخاص بنا للحصول على عينات باستخدام أوضاع تتبع مختلفة ومكتبات عرض ثلاثية الأبعاد. تقدم لك Onirix وثائق مفصلة: https://docs.onirix.com/onirix-sdk