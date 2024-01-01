الواقع المعزز (AR) برنامج SDK - التطبيقات الأكثر شعبية - كرواتيا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تعمل مجموعة أدوات تطوير برمجيات الواقع المعزز، والمعروفة باسم AR SDK، على تمكين المطورين من صياغة عناصر رقمية مدمجة بسلاسة في العالم الحقيقي. إنه بمثابة أداة أساسية لأي مؤسسة تعمل في تجارب الواقع المعزز. مجهزة بوظائف مثل تتبع الكائنات ثلاثية الأبعاد، والتعرف على الصور، وSLAM المرئي (التعريب المتزامن ورسم الخرائط)، والتتبع المتعدد، وما بعده، تتيح هذه الأدوات للمطورين إضفاء الحيوية على الصور الرقمية. يقوم مهندسو الواقع المعزز بتسخير مجموعات تطوير البرامج (SDK) هذه لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات CAD المتنوعة ولقاءات تسويقية غامرة وما هو أبعد من ذلك. على الرغم من أنها مصممة عادةً لأطر عمل وأجهزة محددة، إلا أن بعض مجموعات AR SDK تتمتع بتعدد الاستخدامات لدعم أنظمة متعددة، مما يعزز القدرة على التكيف والراحة.