أنظمة إدارة محتوى الواقع المعزز (AR). - التطبيقات الأكثر شعبية

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تعمل أنظمة إدارة محتوى الواقع المعزز (AR) بمثابة منصات لتحميل محتوى ثلاثي الأبعاد خام، وهو أمر ضروري لصياغة تجارب الواقع المعزز. يتمتع المستخدمون بالتحكم الشامل في محتوى الواقع المعزز الخاص بهم داخل هذه الأنظمة، مع الاستفادة من وظيفة السحب والإفلات لتحريره حسب الرغبة. تعمل أدوات التحرير هذه على تمكين المستخدمين من تعديل المحتوى الخاص بهم، ودمج عناصر مثل لوحات الألوان والأنسجة المتنوعة في إبداعاتهم ثلاثية الأبعاد. بالإضافة إلى التحرير الأساسي، قد يتضاعف نظام AR CMS ليصبح بمثابة مجموعة أدوات تطوير برامج الواقع المعزز (SDK)، مما يعزز إمكانية تجارب الواقع المعزز المخصصة. عادة، يجد هذا المحتوى تطبيقًا في تطوير مجموعة من تطبيقات الواقع المعزز للأجهزة المحمولة، بدءًا من الألعاب الغامرة وحتى منصات التسوق التفاعلية. علاوة على ذلك، تشتمل هذه الحلول على ميزات قوية لإعداد التقارير والتحليلات، مما يسهل الشركات في فهم أنماط تفاعل الجمهور مع محتواها. من المهم التمييز بين AR CMS وVR CMS، حيث أن الأخير عبارة عن منصة متميزة تركز على إدارة محتوى الواقع الافتراضي ونشره وتوزيعه.
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Zapworks
zap.works
Zapworks هي منصة لإنشاء وتوزيع تجارب الواقع المعزز عبر الويب، تمتاز بسهولة الاستخدام وتدعم المطورين والمصممين من مختلف المهارات.
CGTrader
cgtrader.com
CGTrader هو تطبيق يتيح للمستخدمين شراء وبيع نماذج ثلاثية الأبعاد مرخصة، ويقدم أيضًا أدوات للمصممين لإدارة محتواهم الرقمي.
echo3D
echo3d.com
echo3D هو منصة لإدارة الأصول ثلاثية الأبعاد، تسمح للمطورين والشركات بتخزين ومشاركة المحتوى ثلاثي الأبعاد وتأمينه بشكل آني.
SynergyXR
synergyxr.com
تطبيق SynergyXR يمكّن الشركات من تصميم وإدارة تجارب الواقع الموسع (XR) بسهولة ودون الحاجة إلى مهارات البرمجة المعقدة.
EvolveAR
evolvear.io
EvolveAR هو تطبيق للواقع المعزز يتيح للأفراد والشركات إنشاء تجارب تفاعلية بسهولة دون الحاجة لخبرة في الترميز.
Plattar
plattar.com
تطبيق Plattar يستخدم تقنية الواقع المعزز لتمكين المستخدمين من تجربة المنتجات الثلاثية الأبعاد والسياقية دون الحاجة لوجودها فعليًا.
Vuframe
vuframe.com
Vuframe هو منصة تتيح للمستخدمين بناء تطبيقات ثلاثية الأبعاد وواقع معزز وواقع افتراضي بسهولة، مما يجعلها متاحة لجميع الشركات.
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