أنظمة إدارة محتوى الواقع المعزز (AR). - التطبيقات الأكثر شعبية - توفالو

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تعمل أنظمة إدارة محتوى الواقع المعزز (AR) بمثابة منصات لتحميل محتوى ثلاثي الأبعاد خام، وهو أمر ضروري لصياغة تجارب الواقع المعزز. يتمتع المستخدمون بالتحكم الشامل في محتوى الواقع المعزز الخاص بهم داخل هذه الأنظمة، مع الاستفادة من وظيفة السحب والإفلات لتحريره حسب الرغبة. تعمل أدوات التحرير هذه على تمكين المستخدمين من تعديل المحتوى الخاص بهم، ودمج عناصر مثل لوحات الألوان والأنسجة المتنوعة في إبداعاتهم ثلاثية الأبعاد. بالإضافة إلى التحرير الأساسي، قد يتضاعف نظام AR CMS ليصبح بمثابة مجموعة أدوات تطوير برامج الواقع المعزز (SDK)، مما يعزز إمكانية تجارب الواقع المعزز المخصصة. عادة، يجد هذا المحتوى تطبيقًا في تطوير مجموعة من تطبيقات الواقع المعزز للأجهزة المحمولة، بدءًا من الألعاب الغامرة وحتى منصات التسوق التفاعلية. علاوة على ذلك، تشتمل هذه الحلول على ميزات قوية لإعداد التقارير والتحليلات، مما يسهل الشركات في فهم أنماط تفاعل الجمهور مع محتواها. من المهم التمييز بين AR CMS وVR CMS، حيث أن الأخير عبارة عن منصة متميزة تركز على إدارة محتوى الواقع الافتراضي ونشره وتوزيعه.
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SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: إحداث ثورة في المستقبل مع XR Solutions نظرة عامة على الشركة يقع SynergyXR في مدينة آرهوس النابضة بالحياة بالدنمارك، ويعتبر منارة للابتكار في مشهد الواقع الممتد (XR). لقد ولدنا من فهم عميق لقطاعي التصنيع والطاقة، وتطورنا لنصبح قوة هائلة، متخصصة في جلب أدوات الواقع المعزز والافتراضي إلى طليعة تكنولوجيا الأعمال. خبرتنا لا تقتصر فقط على صياغة الحلول المستقبلية؛ بل يتمثل في جعلها سهلة الوصول وعملية لتلبية احتياجات العمل الديناميكية في يومنا هذا. ميزات متطورة في SynergyXR، لا نقوم فقط بإنشاء الأدوات؛ نحن نحت التجارب. منتجاتنا هي أكثر من مجرد برامج؛ فهي بوابات لأبعاد جديدة من التفاعل والتعاون. مع التركيز على الواجهات سهلة الاستخدام والوظائف القوية، تتكامل حلول XR لدينا بسلاسة مع عمليات عملك. بدءًا من وحدات التدريب الشاملة وحتى عروض المنتجات التفاعلية، نضمن أن الواقع المعزز والافتراضي أكثر من مجرد كلمات طنانة - فهي أدوات أساسية لنجاح الأعمال الحديثة. قيمة وحلول لا مثيل لها ما يميز SynergyXR هو التزامنا بحل تحديات الأعمال في العالم الحقيقي. نحن نؤمن بنهج يضع الإنسان أولاً، حيث تعمل التكنولوجيا كعامل تمكين، وليس كعائق. تم تصميم حلولنا لتعزيز الكفاءة وتشجيع الابتكار وتبسيط الاتصال بين الفرق العالمية. من خلال تبني أدوات XR الخاصة بنا، يمكن للشركات تجاوز الحدود التقليدية، وفتح إمكانات جديدة في التعاون والتدريب وإشراك العملاء. انغمس في المستقبل مع SynergyXR - حيث يصبح الواقع الممتد حقيقة يومية لشركتك.
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) عبارة عن منصة لإدارة الأصول ثلاثية الأبعاد للمطورين والشركات لتخزين المحتوى ثلاثي الأبعاد وتأمينه ومشاركته في الوقت الفعلي عبر مؤسستهم وخارجها. نحن نقدم نظام إدارة محتوى ثلاثي الأبعاد (CMS) وشبكة توصيل (CDN)، وأدوات ضغط وتحويل الأصول، وبنية أساسية BaaS قابلة للتطوير تمكن المطورين والمؤسسات من إدارة ومعالجة وبث المحتوى ثلاثي الأبعاد الخاص بهم في الوقت الفعلي وعبر الإنترنت. الأجهزة. نحن نخدم أكثر من 100.000 مستخدم يستخدمون منصتنا لإنشاء تجارب ثلاثية الأبعاد في الوقت الفعلي (للرعاية الصحية والترفيه وتجارة التجزئة والألعاب والتسويق والتدريب والمزيد) ولإدارة المحتوى التفاعلي الخاص بهم واكتشاف الأصول ثلاثية الأبعاد ومعالجتها ومشاركتها عبر فرق وخارجها.
Zapworks
zap.works
Zapworks هي منصة WebAR حائزة على جوائز. يمكنك إنشاء تجارب WebAR المؤثرة وإدارتها ونشرها باستخدام مجموعتنا من الأدوات الإبداعية ومجموعات SDK والعلامات التجارية المخصصة وحلول الاستضافة ونظام إدارة المحتوى القوي. من خلال حلول بدون تعليمات برمجية أو تعليمات برمجية منخفضة أو حلول تعليمات برمجية مخصصة، تعمل Zapworks على تمكين المصممين والمطورين والمسوقين لديك من إنشاء تجارب WebAR غامرة، بغض النظر عن مجموعة مهاراتهم أو أهدافهم التجارية. رؤية كمبيوتر رائدة عالميًا مصممة خصيصًا لـ WebAR. تم تصميم أنواع التتبع الأساسية الخاصة بنا بناءً على أكثر من 10 سنوات من الخبرة في رؤية الكمبيوتر وتم تحسينها للمتصفحات عبر مجموعة واسعة من الأجهزة، بدءًا من أدنى المواصفات وحتى أعلى. استخدم أدواتنا لإنشاء نماذج أولية سريعة للمنتجات وتحفيز الابتكار الداخلي وزيادة تأثير جهود المبيعات والتسويق لديك. ** الفائز بجائزة أفضل أداة مطور لعام 2022 ** ** الفائز بجائزة أفضل أداة إنشاء وتأليف لعام 2022 **
EvolveAR
evolvear.io
EvolveAR هو الأفضل في فئته مع أبسط وأقوى منصة AR في الصناعة. أرضية مصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والوكالات لإنشاء تجارب XR غامرة. قم بتحويل مطبوعاتك ومواد المبيعات وتصورات منتجات التجارة الإلكترونية وغير ذلك الكثير إلى تجارب الواقع المعزز. يوفر EvolveAR مجموعة كاملة من ميزات الواقع المعزز التي ستساعدك على إنشاء تجربة مستخدم غامرة تمامًا وتشغيلها وتقديمها لعملائك وشركائك وأصدقائك. يحتوي على جميع ميزات الواقع المعزز الرئيسية مثل مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية وأزرار الإجراءات (CTA) والصور ومقاطع الفيديو بزاوية 360 درجة والنماذج ثلاثية الأبعاد. 1) عدم الحاجة إلى أي خبرة في البرمجة والترميز 2) تحليلات متعمقة تعتمد على الواقع المعزز في الوقت الفعلي 3) أوضاع جديدة لإدارة المحتوى والتسويق 4) ربط المستخدمين عبر العوالم الرقمية والمادية
CGTrader
cgtrader.com
أكبر مصدر في العالم للمخزون القابل للترخيص والنماذج ثلاثية الأبعاد المخصصة، وتشمل أنشطة الشركة خطين أعمال مترابطين. سوق CGTrader للخدمة الذاتية للشركة للنماذج ثلاثية الأبعاد مع أكثر من 1,000,000 نموذج ثلاثي الأبعاد قابل للترخيص ونموذج CGTrader Enterprise 3D لعملاء المؤسسات وتجار التجزئة عبر الإنترنت لتحويل صور منتجاتهم ثنائية الأبعاد إلى نماذج ثلاثية الأبعاد واقعية. مع مجتمع مُدار يضم عشرات الآلاف من المصممين ثلاثي الأبعاد ذوي المهارات العالية، فإن CGTrader في وضع مثالي لتقديم نماذج ثلاثية الأبعاد بأي تعقيد وبأي نطاق.
Vuframe
vuframe.com
Vuframe عبارة عن منصة متطورة أحدثت ثورة في عملية إنشاء تطبيقات ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) على مستوى المؤسسات. في الماضي، كان تطوير مثل هذه التطبيقات يتطلب مهارات متخصصة ودورات تطوير طويلة وميزانيات كبيرة. الآن، قامت Vuframe بتبسيط العملية بأكملها، مما يجعلها في متناول الشركات من جميع الأحجام.
Plattar
plattar.com
تستفيد Plattar من تقنية الواقع المعزز (ARKit + ARCore) وتقنية XR سريعة التطور التي تتحد مع الأجهزة الاستهلاكية وتطور المتصفح لتكون بمثابة أداة تمكين جديدة للعملاء لتجربة المنتجات ثلاثية الأبعاد و/أو في سياق دون وجود المنتج فعليًا. توفر هذه التقنيات وغيرها من التقنيات الناشئة القدرة على المشاركة طوال دورة حياة المنتج - وهي طريقة مستمرة لربط التبني والاستخدام والولاء معًا من خلال التعليم الافتراضي ودعم المنتجات التكميلية وبيعها.
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