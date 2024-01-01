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أنظمة إدارة محتوى الواقع المعزز (AR). - التطبيقات الأكثر شعبية - الرأس الأخضر
تعمل أنظمة إدارة محتوى الواقع المعزز (AR) بمثابة منصات لتحميل محتوى ثلاثي الأبعاد خام، وهو أمر ضروري لصياغة تجارب الواقع المعزز. يتمتع المستخدمون بالتحكم الشامل في محتوى الواقع المعزز الخاص بهم داخل هذه الأنظمة، مع الاستفادة من وظيفة السحب والإفلات لتحريره حسب الرغبة. تعمل أدوات التحرير هذه على تمكين المستخدمين من تعديل المحتوى الخاص بهم، ودمج عناصر مثل لوحات الألوان والأنسجة المتنوعة في إبداعاتهم ثلاثية الأبعاد. بالإضافة إلى التحرير الأساسي، قد يتضاعف نظام AR CMS ليصبح بمثابة مجموعة أدوات تطوير برامج الواقع المعزز (SDK)، مما يعزز إمكانية تجارب الواقع المعزز المخصصة. عادة، يجد هذا المحتوى تطبيقًا في تطوير مجموعة من تطبيقات الواقع المعزز للأجهزة المحمولة، بدءًا من الألعاب الغامرة وحتى منصات التسوق التفاعلية. علاوة على ذلك، تشتمل هذه الحلول على ميزات قوية لإعداد التقارير والتحليلات، مما يسهل الشركات في فهم أنماط تفاعل الجمهور مع محتواها. من المهم التمييز بين AR CMS وVR CMS، حيث أن الأخير عبارة عن منصة متميزة تركز على إدارة محتوى الواقع الافتراضي ونشره وتوزيعه.
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EvolveAR
evolvear.io
EvolveAR هو الأفضل في فئته مع أبسط وأقوى منصة AR في الصناعة. أرضية مصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والوكالات لإنشاء تجارب XR غامرة. قم بتحويل مطبوعاتك ومواد المبيعات وتصورات منتجات التجارة الإلكترونية وغير ذلك الكثير إلى تجارب الواقع المعزز. يوفر EvolveAR مجموعة كاملة من ميزات الواقع المعزز التي ستساعد...
CGTrader
cgtrader.com
أكبر مصدر عالمي للمخزون القابل للترخيص والنماذج ثلاثية الأبعاد المخصصة، وتشمل أنشطة الشركة خطين تجاريين مترابطين. سوق CGTrader للخدمة الذاتية للشركة للنماذج ثلاثية الأبعاد مع أكثر من 800000 نموذج ثلاثي الأبعاد قابل للترخيص ونمذجة CGTrader Enterprise 3D لعملاء المؤسسات وتجار التجزئة عبر الإنترنت لتحو...
Zapworks
zap.works
Zapworks هي منصة WebAR حائزة على جوائز. يمكنك إنشاء تجارب WebAR المؤثرة وإدارتها ونشرها باستخدام مجموعتنا من الأدوات الإبداعية ومجموعات SDK والعلامات التجارية المخصصة وحلول الاستضافة ونظام إدارة المحتوى القوي. من خلال حلول بدون تعليمات برمجية أو تعليمات برمجية منخفضة أو حلول تعليمات برمجية مخصصة، تع...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: إحداث ثورة في المستقبل مع XR Solutions نظرة عامة على الشركة يقع SynergyXR في مدينة آرهوس النابضة بالحياة بالدنمارك، ويعتبر منارة للابتكار في مشهد الواقع الممتد (XR). لقد ولدنا من فهم عميق لقطاعي التصنيع والطاقة، وتطورنا لنصبح قوة هائلة، متخصصة في جلب أدوات الواقع المعزز والافتراضي إلى طلي...
Plattar
plattar.com
تستفيد Plattar من تقنية الواقع المعزز (ARKit + ARCore) وتقنية XR سريعة التطور التي تتحد مع الأجهزة الاستهلاكية وتطور المتصفح لتكون بمثابة أداة تمكين جديدة للعملاء لتجربة المنتجات ثلاثية الأبعاد و/أو في سياق دون وجود المنتج فعليًا. توفر هذه التقنيات وغيرها من التقنيات الناشئة القدرة على المشاركة طوال...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) عبارة عن منصة لإدارة الأصول ثلاثية الأبعاد للمطورين والشركات لتخزين المحتوى ثلاثي الأبعاد وتأمينه ومشاركته في الوقت الفعلي عبر مؤسستهم وخارجها. نحن نقدم نظام إدارة محتوى ثلاثي الأبعاد (CMS) وشبكة توصيل (CDN)، وأدوات ضغط وتحويل الأصول، وبنية أساسية BaaS قابلة للتطوير تمكن المط...
Vuframe
vuframe.com
Vuframe عبارة عن منصة متطورة أحدثت ثورة في عملية إنشاء تطبيقات ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) على مستوى المؤسسات. في الماضي، كان تطوير مثل هذه التطبيقات يتطلب مهارات متخصصة ودورات تطوير طويلة وميزانيات كبيرة. الآن، قامت Vuframe بتبسيط العملية بأكملها، مما يجعلها في متناول ...