أنظمة إدارة محتوى الواقع المعزز (AR). - التطبيقات الأكثر شعبية - ساحل العاج الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تعمل أنظمة إدارة محتوى الواقع المعزز (AR) بمثابة منصات لتحميل محتوى ثلاثي الأبعاد خام، وهو أمر ضروري لصياغة تجارب الواقع المعزز. يتمتع المستخدمون بالتحكم الشامل في محتوى الواقع المعزز الخاص بهم داخل هذه الأنظمة، مع الاستفادة من وظيفة السحب والإفلات لتحريره حسب الرغبة. تعمل أدوات التحرير هذه على تمكين المستخدمين من تعديل المحتوى الخاص بهم، ودمج عناصر مثل لوحات الألوان والأنسجة المتنوعة في إبداعاتهم ثلاثية الأبعاد. بالإضافة إلى التحرير الأساسي، قد يتضاعف نظام AR CMS ليصبح بمثابة مجموعة أدوات تطوير برامج الواقع المعزز (SDK)، مما يعزز إمكانية تجارب الواقع المعزز المخصصة. عادة، يجد هذا المحتوى تطبيقًا في تطوير مجموعة من تطبيقات الواقع المعزز للأجهزة المحمولة، بدءًا من الألعاب الغامرة وحتى منصات التسوق التفاعلية. علاوة على ذلك، تشتمل هذه الحلول على ميزات قوية لإعداد التقارير والتحليلات، مما يسهل الشركات في فهم أنماط تفاعل الجمهور مع محتواها. من المهم التمييز بين AR CMS وVR CMS، حيث أن الأخير عبارة عن منصة متميزة تركز على إدارة محتوى الواقع الافتراضي ونشره وتوزيعه.