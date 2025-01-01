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مقدمي خدمات التدقيق
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مقدمي خدمات التدقيق - التطبيقات الأكثر شعبية

تلعب خدمات التدقيق دورًا حاسمًا في التحقق من دقة السجلات المالية للشركة، والتأكد من أنها تمثل المعاملات التي تتم بأمانة. تساعد هذه الخدمات الشركات في صياغة بيانات مالية متوافقة وإيصال وضعها المالي بشكل فعال إلى أصحاب المصلحة مثل البنوك والمستثمرين/المساهمين والشركاء الماليين الآخرين. عادةً ما يتم دمج خدمات التدقيق ضمن أقسام المالية والمحاسبة في الشركة، وغالبًا ما يتم استكمالها بدعم إضافي من الاستشارات المالية ومسك الدفاتر ومقدمي الخدمات الضريبية.

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KPMG Spark

KPMG Spark

kpmgspark.com

KPMG Spark هو تطبيق للمحاسبة الإلكترونية يقدم خدمات مثل إعداد الضرائب، وإدارة الفواتير، وتتبع النفقات، مع دعم من فريق مخصص للحسابات.

Perkins & Co

Perkins & Co

perkinsaccounting.com

تطبيق Perkins & Co يوفر إدارة مستندات آمنة وفعالة، ويساعد المستخدمين في الوصول ومشاركة المستندات المالية بسهولة عبر منصة سحابية.

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