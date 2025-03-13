مقدمي خدمات التدقيق - التطبيقات الأكثر شعبية

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تلعب خدمات التدقيق دورًا حاسمًا في التحقق من دقة السجلات المالية للشركة، والتأكد من أنها تمثل المعاملات التي تتم بأمانة. تساعد هذه الخدمات الشركات في صياغة بيانات مالية متوافقة وإيصال وضعها المالي بشكل فعال إلى أصحاب المصلحة مثل البنوك والمستثمرين/المساهمين والشركاء الماليين الآخرين. عادةً ما يتم دمج خدمات التدقيق ضمن أقسام المالية والمحاسبة في الشركة، وغالبًا ما يتم استكمالها بدعم إضافي من الاستشارات المالية ومسك الدفاتر ومقدمي الخدمات الضريبية.
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KPMG Spark
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