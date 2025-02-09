مقدمي خدمات التدقيق - التطبيقات الأكثر شعبية - السنغال

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تلعب خدمات التدقيق دورًا حاسمًا في التحقق من دقة السجلات المالية للشركة، والتأكد من أنها تمثل المعاملات التي تتم بأمانة. تساعد هذه الخدمات الشركات في صياغة بيانات مالية متوافقة وإيصال وضعها المالي بشكل فعال إلى أصحاب المصلحة مثل البنوك والمستثمرين/المساهمين والشركاء الماليين الآخرين. عادةً ما يتم دمج خدمات التدقيق ضمن أقسام المالية والمحاسبة في الشركة، وغالبًا ما يتم استكمالها بدعم إضافي من الاستشارات المالية ومسك الدفاتر ومقدمي الخدمات الضريبية.
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KPMG Spark
kpmgspark.com
تقدم KPMG Spark المحاسبة عبر الإنترنت التي تتضمن المحاسبة الآلية مع إمكانية الوصول إلى فريق حسابات مخصص لتبسيط الإعداد الضريبي والفواتير والمدفوعات وتتبع النفقات والمزيد
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
تأسست شركة بيركنز وشركاه في عام 1986 كبديل لشركات المحاسبة الوطنية الكبيرة مع التركيز على احتياجات الأعمال للشركات الموجودة في المنطقة. من خلال مكاتبها في بورتلاند وأوريجون وفانكوفر بواشنطن، تتخصص بيركنز في العديد من الصناعات، بما في ذلك التصنيع والتوزيع بالجملة والعقارات والبناء والخدمات المهنية والإبداعية والتكنولوجيا والأغذية والمشروبات ووكلاء السيارات والمنظمات غير الربحية. حصلت بيركنز على جائزة ClearlyRated's Best of Accounting™ لمدة 10 سنوات لتميزها في خدمة العملاء، وهي الشركة الأكثر إثارة للإعجاب لمدة 16 عامًا في Portland Business Journal، وهي شركة مملوكة بأغلبية كبيرة للنساء، وواحدة من أكثر شركات المحاسبة تنوعًا في المنطقة، وتفخر بيركنز بمكانتها الخروج من الحشد. اتصل بنا اليوم لمعرفة المزيد عن اختلاف بيركنز!
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