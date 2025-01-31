مقدمي خدمات التدقيق - التطبيقات الأكثر شعبية - السودان

Perkins & Co

perkinsaccounting.com

تأسست شركة بيركنز وشركاه في عام 1986 كبديل لشركات المحاسبة الوطنية الكبيرة مع التركيز على احتياجات الأعمال للشركات الموجودة في المنطقة. من خلال مكاتبها في بورتلاند وأوريجون وفانكوفر بواشنطن، تتخصص بيركنز في العديد من الصناعات، بما في ذلك التصنيع والتوزيع بالجملة والعقارات والبناء والخدمات المهنية والإبداعية والتكنولوجيا والأغذية والمشروبات ووكلاء السيارات والمنظمات غير الربحية. حصلت بيركنز على جائزة ClearlyRated's Best of Accounting™ لمدة 10 سنوات لتميزها في خدمة العملاء، وهي الشركة الأكثر إثارة للإعجاب لمدة 16 عامًا في Portland Business Journal، وهي شركة مملوكة بأغلبية كبيرة للنساء، وواحدة من أكثر شركات المحاسبة تنوعًا في المنطقة، وتفخر بيركنز بمكانتها الخروج من الحشد. اتصل بنا اليوم لمعرفة المزيد عن اختلاف بيركنز!