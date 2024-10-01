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مقدمي خدمات التدقيق - التطبيقات الأكثر شعبية - العراق
تلعب خدمات التدقيق دورًا حاسمًا في التحقق من دقة السجلات المالية للشركة، والتأكد من أنها تمثل المعاملات التي تتم بأمانة. تساعد هذه الخدمات الشركات في صياغة بيانات مالية متوافقة وإيصال وضعها المالي بشكل فعال إلى أصحاب المصلحة مثل البنوك والمستثمرين/المساهمين والشركاء الماليين الآخرين. عادةً ما يتم دمج خدمات التدقيق ضمن أقسام المالية والمحاسبة في الشركة، وغالبًا ما يتم استكمالها بدعم إضافي من الاستشارات المالية ومسك الدفاتر ومقدمي الخدمات الضريبية.
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Perkins & Co
perkinsaccounting.com
تأسست شركة بيركنز وشركاه في عام 1986 كبديل لشركات المحاسبة الوطنية الكبيرة مع التركيز على احتياجات الأعمال للشركات الموجودة في المنطقة. من خلال مكاتبها في بورتلاند وأوريجون وفانكوفر بواشنطن، تتخصص بيركنز في العديد من الصناعات، بما في ذلك التصنيع والتوزيع بالجملة والعقارات والبناء والخدمات المهنية وا...
KPMG Spark
kpmgspark.com
تقدم KPMG Spark المحاسبة عبر الإنترنت التي تتضمن المحاسبة الآلية مع إمكانية الوصول إلى فريق حسابات مخصص لتبسيط الإعداد الضريبي والفواتير والمدفوعات وتتبع النفقات والمزيد