متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الكل
كتب
العمل
التعليم
الترفيه
التمويل
الطعام والشراب
الجرافيكس و التصميم
الصحة واللياقة البدنية
أسلوب الحياة
الطب
الموسيقى والصوت
الأخبار
صور و فيديو
الإنتاجية
المرجع
التسوق
شبكات التواصل الاجتماعي
تطوير البرمجيات
الرياضة
السفر
الخدمات
الطقس
برامج تحرير الصوت
الفئات
الأكثر شعبية
المضافة حديثًا

برامج تحرير الصوت - التطبيقات الأكثر شعبية

يتيح برنامج تحرير الصوت للمستخدمين إنشاء الملفات الصوتية وتعديلها. يستخدم محررو ومهندسو الصوت هذه الأدوات لمزج أقسام الصوت أو حذفها، وضبط مناطق معينة، وتطوير مكونات صوتية جديدة. تتضمن هذه البرامج غالبًا تأثيرات لتغيير صوت الملفات الصوتية بطرق متنوعة. وهي تدعم عادةً تنسيقات ملفات متعددة، مثل MP3 وWAV وWindows Media وMPEG-4. تُستخدم برامج تحرير الصوت على نطاق واسع من قبل مهندسي الصوت ومنتجي الموسيقى والخلاطات والمحررين ومصممي الصوت في إنتاج الموسيقى والأفلام والتلفزيون. غالبًا ما يتم استخدامه جنبًا إلى جنب مع برامج تحرير الفيديو وبالتعاون مع فرق إنتاج الفيديو.

إرسال تطبيق جديد


Speechify

Speechify

speechify.com

Speechify هو تطبيق تحويل النص إلى كلام، يوفر للمستخدمين إمكانية الاستماع للمحتوى المكتوب من كتب ومستندات وصفحات ويب بسهولة.

Riverside.fm

Riverside.fm

riverside.fm

Riverside.fm هو تطبيق يتيح تسجيل صوت وفيديو عالي الجودة مع أدوات تحرير سهلة، لدعم البودكاست ومحتوى الفيديو على الإنترنت.

Soundtrap

Soundtrap

soundtrap.com

ساوندتراپ هو استوديو موسيقى وبودكاست عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين إنشاء الموسيقى والتعاون بسهولة من أي جهاز.

Murf AI

Murf AI

murf.ai

Murf AI هو تطبيق لتحويل النص إلى كلام، يقدم صوتيات طبيعية للوسائط المختلفة مع إمكانية تخصيص اللكنة والنغمة.

Descript

Descript

descript.com

Descript هو محرر فيديو يستخدم الذكاء الاصطناعي، يسهل تحرير الصوت والفيديو عل شكل نص، ويستهدف صناع المحتوى والشركات.

Podcastle

Podcastle

podcastle.ai

Podcastle هو تطبيق لإنشاء وتحرير وتوزيع البودكاست عبر الإنترنت، يدعم التسجيل والتحرير بجودة احترافية لمختلف المستويات.

Lalal.ai

Lalal.ai

lalal.ai

Lalal.ai تطبيق لفصل المسارات الصوتية باستخدام الذكاء الاصطناعي، يسمح بإزالة الغناء والآلات مع الحفاظ على جودة الصوت.

Soundation

Soundation

soundation.com

Soundation هو استوديو موسيقي مجاني عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين التعاون، وتسجيل الصوت، وتحريره باستخدام أدوات متنوعة ومكونات موسيقية.

Dubverse

Dubverse

dubverse.ai

ديبفورس هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لترجمة ودبلجة مقاطع الفيديو إلى لغات متعددة، مع خيارات تجويد صوتية ونصوص دقيقة.

Zencastr

Zencastr

zencastr.com

Zencastr هو تطبيق لتسجيل وتحرير البودكاست عبر المتصفح، يتيح للمستخدمين تسجيل الصوت والفيديو بجودة عالية بسهولة وبدون تثبيت أي برامج.

AudioStrip

AudioStrip

audiostrip.co.uk

تطبيق AudioStrip أداة مجانية على الإنترنت لعزل أو إزالة الأصوات من الأغاني، مما يتيح إنشاء مسارات موسيقية دون أصوات. يمكن استخدامه للكاريokee أو النسخ.

Typecast

Typecast

typecast.ai

Typecast هو أداة على الإنترنت لتحويل النصوص إلى صوت حي، تقدم مكتبة واسعة من الأصوات لتناسب مختلف الاستخدامات التعليمية والإعلامية.

Ableton

Ableton

ableton.com

Ableton هو برنامج لإنتاج الموسيقى والأداء المباشر، يجمع بين أدوات الإنتاج والآداء في واجهة واحدة، يدعم MIDI والصوت مع مكتبة أدوات مدمجة.

Auphonic

Auphonic

auphonic.com

Auphonic هو تطبيق لتحسين الصوت تلقائيًا باستخدام تقنيات معالجة الإشارة والتعلم الآلي، يقدم أدوات لتنظيف وتحرير التسجيلات الصوتية.

LANDR

LANDR

landr.com

Landr هو تطبيق يوفر خدمات إتقان وتوزيع الموسيقى وأدوات كتابة الأغاني، مما يساعد الفنانين على إنتاج ومشاركة موسيقاهم بسهولة.

Audiotool

Audiotool

audiotool.com

Audiotool هو استوديو إنتاج موسيقي عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين إنشاء وتحرير الموسيقى باستخدام أدوات وتأثيرات رقمية متطورة.

Krotos

Krotos

krotos.studio

Krotos هو برنامج متقدم لتصميم الصوت يساعد المستخدمين على إنشاء وتحرير التأثيرات الصوتية بجودة عالية وبسرعة باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

SoundPiece

SoundPiece

soundpiece.co

تطبيق SoundPiece يتيح لك إنشاء موسيقى جميلة باستخدام الذكاء الاصطناعي، فقط حدد المزاج والأسلوب والطول، واحصل على أغنية جديدة في ثوانٍ.

Alitu

Alitu

alitu.com

Alitu هو أداة لتحرير البودكاست عبر الويب تساعد المستخدمين في تحويل التسجيلات الخام إلى حلقات مبتكرة بسهولة، مع ميزات مثل إزالة الضوضاء ورفع الصوت.

Narration Box

Narration Box

narrationbox.com

تطبيق Narration Box يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل النصوص إلى صوت، ويقدم أكثر من 700 راوي صوتي يتحدثون بأكثر من 140 لغة محلية.

Deepsync

Deepsync

deepsync.com

ديبسينك تطبيق يستخدم تقنية استنساخ الصوت لمساعدة شركات الإعلام على إنتاج المحتوى الصوتي بسرعة أكبر بمعدل 10 مرات من الإنتاج اليدوي.

Numa Studio

Numa Studio

numastudio.io

Numa Studio هو تطبيق لإدارة مشاريع الموسيقى، يجمع الأدوات الضرورية لزيادة الإنتاجية، وتسهيل التعاون، وتنظيم العمل بشكل فعال.

Boomcaster

Boomcaster

boomcaster.com

Boomcaster هو تطبيق لتسجيل الصوت والفيديو بجودة احترافية خلال المقابلات عن بُعد، مع إمكانية البث المباشر وتحرير المحتوى بسهولة.

Vollume

Vollume

vollume.com

تطبيق فولوم هو أداة تعزز إنتاجية الموسيقيين والمحترفين، حيث يجمع إدارة قوائم التشغيل، المراسلة، مشاركة الملفات، وتخزين السحابة في تطبيق واحد.

Audiorista

Audiorista

audiorista.com

تطبيق Audiorista يتيح لك إنشاء تطبيق وسائط مخصص بسهولة، لتحويل الكتب الصوتية والبودكاست والدورات إلى منصة اشتراك دون الحاجة لبرمجة.

Avid

Avid

avid.com

تطبيق Avid يوفر أدوات مهنية لإنتاج المحتوى الإعلامي، تحرير الفيديو، وخلط الصوت، مع دعم التعاون الرقمي وتعزيز الإنتاجية.

Audiohook

Audiohook

audiohook.com

Audiohook هو تطبيق يساعد الشركات على التواصل مع عملائها عبر جميع القنوات الصوتية الرقمية والتقليدية.

Notetracks

Notetracks

notetracks.com

Notetracks منصة تعاون لمبدعي الصوت والفيديو، تتيح إضافة ملاحظات مباشرة، مما يسهل مراجعة المشاريع والتعليقات الفعالة.

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.