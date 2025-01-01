برامج تحرير الصوت - التطبيقات الأكثر شعبية

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يتيح برنامج تحرير الصوت للمستخدمين إنشاء الملفات الصوتية وتعديلها. يستخدم محررو ومهندسو الصوت هذه الأدوات لمزج أقسام الصوت أو حذفها، وضبط مناطق معينة، وتطوير مكونات صوتية جديدة. تتضمن هذه البرامج غالبًا تأثيرات لتغيير صوت الملفات الصوتية بطرق متنوعة. وهي تدعم عادةً تنسيقات ملفات متعددة، مثل MP3 وWAV وWindows Media وMPEG-4. تُستخدم برامج تحرير الصوت على نطاق واسع من قبل مهندسي الصوت ومنتجي الموسيقى والخلاطات والمحررين ومصممي الصوت في إنتاج الموسيقى والأفلام والتلفزيون. غالبًا ما يتم استخدامه جنبًا إلى جنب مع برامج تحرير الفيديو وبالتعاون مع فرق إنتاج الفيديو.
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Speechify
speechify.com
Speechify هو تطبيق تحويل النص إلى كلام، يوفر للمستخدمين إمكانية الاستماع للمحتوى المكتوب من كتب ومستندات وصفحات ويب بسهولة.
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside.fm هو تطبيق يتيح تسجيل صوت وفيديو عالي الجودة مع أدوات تحرير سهلة، لدعم البودكاست ومحتوى الفيديو على الإنترنت.
Soundtrap
soundtrap.com
ساوندتراپ هو استوديو موسيقى وبودكاست عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين إنشاء الموسيقى والتعاون بسهولة من أي جهاز.
Murf AI
murf.ai
Murf AI هو تطبيق لتحويل النص إلى كلام، يقدم صوتيات طبيعية للوسائط المختلفة مع إمكانية تخصيص اللكنة والنغمة.
Descript
descript.com
Descript هو محرر فيديو يستخدم الذكاء الاصطناعي، يسهل تحرير الصوت والفيديو عل شكل نص، ويستهدف صناع المحتوى والشركات.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle هو تطبيق لإنشاء وتحرير وتوزيع البودكاست عبر الإنترنت، يدعم التسجيل والتحرير بجودة احترافية لمختلف المستويات.
Lalal.ai
lalal.ai
Lalal.ai تطبيق لفصل المسارات الصوتية باستخدام الذكاء الاصطناعي، يسمح بإزالة الغناء والآلات مع الحفاظ على جودة الصوت.
Soundation
soundation.com
Soundation هو استوديو موسيقي مجاني عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين التعاون، وتسجيل الصوت، وتحريره باستخدام أدوات متنوعة ومكونات موسيقية.
Dubverse
dubverse.ai
ديبفورس هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لترجمة ودبلجة مقاطع الفيديو إلى لغات متعددة، مع خيارات تجويد صوتية ونصوص دقيقة.
Zencastr
zencastr.com
Zencastr هو تطبيق لتسجيل وتحرير البودكاست عبر المتصفح، يتيح للمستخدمين تسجيل الصوت والفيديو بجودة عالية بسهولة وبدون تثبيت أي برامج.
AudioStrip
audiostrip.co.uk
تطبيق AudioStrip أداة مجانية على الإنترنت لعزل أو إزالة الأصوات من الأغاني، مما يتيح إنشاء مسارات موسيقية دون أصوات. يمكن استخدامه للكاريokee أو النسخ.
Typecast
typecast.ai
Typecast هو أداة على الإنترنت لتحويل النصوص إلى صوت حي، تقدم مكتبة واسعة من الأصوات لتناسب مختلف الاستخدامات التعليمية والإعلامية.
Ableton
ableton.com
Ableton هو برنامج لإنتاج الموسيقى والأداء المباشر، يجمع بين أدوات الإنتاج والآداء في واجهة واحدة، يدعم MIDI والصوت مع مكتبة أدوات مدمجة.
Auphonic
auphonic.com
Auphonic هو تطبيق لتحسين الصوت تلقائيًا باستخدام تقنيات معالجة الإشارة والتعلم الآلي، يقدم أدوات لتنظيف وتحرير التسجيلات الصوتية.
Audiotool
audiotool.com
Audiotool هو استوديو إنتاج موسيقي عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين إنشاء وتحرير الموسيقى باستخدام أدوات وتأثيرات رقمية متطورة.
LANDR
landr.com
Landr هو تطبيق يوفر خدمات إتقان وتوزيع الموسيقى وأدوات كتابة الأغاني، مما يساعد الفنانين على إنتاج ومشاركة موسيقاهم بسهولة.
Krotos
krotos.studio
Krotos هو برنامج متقدم لتصميم الصوت يساعد المستخدمين على إنشاء وتحرير التأثيرات الصوتية بجودة عالية وبسرعة باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
SoundPiece
soundpiece.co
تطبيق SoundPiece يتيح لك إنشاء موسيقى جميلة باستخدام الذكاء الاصطناعي، فقط حدد المزاج والأسلوب والطول، واحصل على أغنية جديدة في ثوانٍ.
Alitu
alitu.com
Alitu هو أداة لتحرير البودكاست عبر الويب تساعد المستخدمين في تحويل التسجيلات الخام إلى حلقات مبتكرة بسهولة، مع ميزات مثل إزالة الضوضاء ورفع الصوت.
Narration Box
narrationbox.com
تطبيق Narration Box يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل النصوص إلى صوت، ويقدم أكثر من 700 راوي صوتي يتحدثون بأكثر من 140 لغة محلية.
Deepsync
deepsync.com
ديبسينك تطبيق يستخدم تقنية استنساخ الصوت لمساعدة شركات الإعلام على إنتاج المحتوى الصوتي بسرعة أكبر بمعدل 10 مرات من الإنتاج اليدوي.
Numa Studio
numastudio.io
Numa Studio هو تطبيق لإدارة مشاريع الموسيقى، يجمع الأدوات الضرورية لزيادة الإنتاجية، وتسهيل التعاون، وتنظيم العمل بشكل فعال.
Boomcaster
boomcaster.com
Boomcaster هو تطبيق لتسجيل الصوت والفيديو بجودة احترافية خلال المقابلات عن بُعد، مع إمكانية البث المباشر وتحرير المحتوى بسهولة.
Vollume
vollume.com
تطبيق فولوم هو أداة تعزز إنتاجية الموسيقيين والمحترفين، حيث يجمع إدارة قوائم التشغيل، المراسلة، مشاركة الملفات، وتخزين السحابة في تطبيق واحد.
Audiorista
audiorista.com
تطبيق Audiorista يتيح لك إنشاء تطبيق وسائط مخصص بسهولة، لتحويل الكتب الصوتية والبودكاست والدورات إلى منصة اشتراك دون الحاجة لبرمجة.
Avid
avid.com
تطبيق Avid يوفر أدوات مهنية لإنتاج المحتوى الإعلامي، تحرير الفيديو، وخلط الصوت، مع دعم التعاون الرقمي وتعزيز الإنتاجية.
Audiohook
audiohook.com
Audiohook هو تطبيق يساعد الشركات على التواصل مع عملائها عبر جميع القنوات الصوتية الرقمية والتقليدية.
Notetracks
notetracks.com
Notetracks منصة تعاون لمبدعي الصوت والفيديو، تتيح إضافة ملاحظات مباشرة، مما يسهل مراجعة المشاريع والتعليقات الفعالة.
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