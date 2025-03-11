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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برامج تحرير الصوت - التطبيقات الأكثر شعبية

يتيح برنامج تحرير الصوت للمستخدمين إنشاء الملفات الصوتية وتعديلها. يستخدم محررو ومهندسو الصوت هذه الأدوات لمزج أقسام الصوت أو حذفها، وضبط مناطق معينة، وتطوير مكونات صوتية جديدة. تتضمن هذه البرامج غالبًا تأثيرات لتغيير صوت الملفات الصوتية بطرق متنوعة. وهي تدعم عادةً تنسيقات ملفات متعددة، مثل MP3 وWAV وWindows Media وMPEG-4. تُستخدم برامج تحرير الصوت على نطاق واسع من قبل مهندسي الصوت ومنتجي الموسيقى والخلاطات والمحررين ومصممي الصوت في إنتاج الموسيقى والأفلام والتلفزيون. غالبًا ما يتم استخدامه جنبًا إلى جنب مع برامج تحرير الفيديو وبالتعاون مع فرق إنتاج الفيديو.