برامج تحرير الصوت - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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يتيح برنامج تحرير الصوت للمستخدمين إنشاء الملفات الصوتية وتعديلها. يستخدم محررو ومهندسو الصوت هذه الأدوات لمزج أقسام الصوت أو حذفها، وضبط مناطق معينة، وتطوير مكونات صوتية جديدة. تتضمن هذه البرامج غالبًا تأثيرات لتغيير صوت الملفات الصوتية بطرق متنوعة. وهي تدعم عادةً تنسيقات ملفات متعددة، مثل MP3 وWAV وWindows Media وMPEG-4. تُستخدم برامج تحرير الصوت على نطاق واسع من قبل مهندسي الصوت ومنتجي الموسيقى والخلاطات والمحررين ومصممي الصوت في إنتاج الموسيقى والأفلام والتلفزيون. غالبًا ما يتم استخدامه جنبًا إلى جنب مع برامج تحرير الفيديو وبالتعاون مع فرق إنتاج الفيديو.
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Boomcaster
boomcaster.com
قام Boomcaster بإحداث ثورة في البودكاست من خلال تقديم إمكانيات تسجيل محلية عالية الجودة للمقابلات عن بُعد ، وضمان صوت من الدرجة الاستوديو وحتى دقة الفيديو حتى 4K. يسجل Boomcaster صوتًا وفيديوًا عالي الدقة مباشرة من الميكروفون والكاميرا لكل من المشاركين مع السماح لك بالمعيشة في نفس الوقت. يتم التقاط مدخلات كل مشارك بشكل مستقل ، وحماية التسجيلات من عدم استقرار الإنترنت وتوفير وضوح لا مثيل له. تتضمن منصة Boomcaster البديهية أيضًا ميزات مثل المعالجة التلقائية بعد المعالجة ، والتحرير في الوقت الفعلي ، ونقرة واحدة للعيش إلى المنصات الاجتماعية الرئيسية. تم تصميم Boomcaster لكل من المبتدئين والمذيعين المتمرسين ، ويؤدي Boomcaster إلى تبسيط التحديات الفنية لإنتاج البودكاست ، مما يتيح للمبدعين التركيز على تقديم محتوى مقنع. انضم إلى مجتمع Podcasters الذين يثقون في Boomcaster لرفع تجربة صوتية وبودكاست الفيديو.
Vollume
vollume.com
Vollume Control هي أداة إنتاجية موسيقية مصممة للموسيقيين ومحترفي الموسيقى للتعاون بسهولة أكبر في المشاريع. الجمع بين إدارة قوائم التشغيل القوية والمراسلة ومشاركة الملفات والتخزين السحابي في تطبيق واحد سهل الاستخدام.
Numa Studio
numastudio.io
Numa Studio هو تطبيق لإدارة مشاريع الموسيقى، يجمع الأدوات الضرورية لزيادة الإنتاجية، وتسهيل التعاون، وتنظيم العمل بشكل فعال.
Notetracks
notetracks.com
يساعد تطبيق Notetracks منشئي الصوت والفيديو على مراجعة المشاريع الإبداعية والموافقة عليها (البودكاست والموسيقى ومقاطع الفيديو والمحتوى التسويقي). إن التنقل ذهابًا وإيابًا في رسائل البريد الإلكتروني لمراجعات المسودات ليس هو الطريق الصحيح في عالم التعاون عن بعد اليوم (على سبيل المثال، هل يمكننا أخذ um's و ah's في الساعة 1:20، 23:34، 15:13). يؤدي تدوين الملاحظات وإجراء المحادثات في رسائل البريد الإلكتروني والمستندات والمحادثات والمكالمات التي تشير إلى الطوابع الزمنية بأسماء الملفات الصوتية إلى فقدان التعديلات والتغييرات الخاطئة وسوء الفهم والمراجعات التي لا نهاية لها وفي النهاية فقدان المحررين وأعضاء الفريق والعملاء غير السعداء لحافز المشروع وزخمه. حافظ على التواصل واضحًا وسلسًا ومنتجًا باستخدام Notetracks - منصة واحدة مصممة لفرق إنتاج الصوت والفيديو لمشاركة وجمع التعليقات الدقيقة مباشرةً على ملف الوسائط الخاص بهم.
Audiorista
audiorista.com
أطلق العنان لإمكانات المحتوى الخاص بك مع Audiorista، الأداة المثالية لصياغة تطبيق الوسائط المخصص الخاص بك. قم بتحويل كتبك الصوتية والبودكاست والكتب الإلكترونية والدورات التدريبية وغير ذلك الكثير بسلاسة إلى منصة جذابة قائمة على الاشتراك تلبي احتياجات جمهورك الراسخ والمتحمسين الجدد. أفضل جزء؟ لا تحتاج إلى أي خبرة في البرمجة! قم بتشكيل تطبيق الوسائط الخاص بك بشكل مثالي، واستكمله بعلامتك التجارية الفريدة، والتنقل البديهي، ووظائف التشغيل السلسة. قم بتخصيص كل جانب لإنشاء رحلة مستخدم رائعة وإبقاء جمهورك منجذبًا. اختر Audiorista وأحدث ثورة في عملك إلى إحساس بالاشتراك.
SoundPiece
soundpiece.co
أنشئ موسيقى جميلة باستخدام الذكاء الاصطناعي. ما عليك سوى تحديد الحالة المزاجية والأسلوب والطول الذي تريده، وإنشاء أغنية جديدة في ثوانٍ. يمكنك أيضًا ضبط الأغاني أو إنشاء أي عدد تريده من الأشكال. سواء كنت تبحث عن إيقاعات أوركسترا أو إلكترونية أو حتى مجرد إيقاع بسيط - يمكن لمقطع الصوت إنشاء الموسيقى التي تناسب احتياجاتك. والأفضل من ذلك كله - أن جميع الأغاني التي تم إنشاؤها خالية من حقوق الملكية.
Krotos
krotos.studio
Krotos هو برنامج متقدم لتصميم الصوت يساعد المستخدمين على إنشاء وتحرير التأثيرات الصوتية بجودة عالية وبسرعة باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
Audiohook
audiohook.com
Audiohook هو متجر شامل يسمح للشركات بالوصول إلى عملائها عبر جميع القنوات الصوتية الرقمية والتقليدية.
Alitu
alitu.com
Alitu هو أداة لتحرير البودكاست عبر الويب تساعد المستخدمين في تحويل التسجيلات الخام إلى حلقات مبتكرة بسهولة، مع ميزات مثل إزالة الضوضاء ورفع الصوت.
Deepsync
deepsync.com
يستخدم Deepsync تقنية استنساخ الصوت لمساعدة شركات الوسائط على إنتاج محتوى صوتي أسرع بـ 10 مرات من الإنتاج اليدوي. ويهدف إلى تسهيل عملية الإنتاج لمذيعي البودكاست واستوديوهات الإنتاج.
Soundation
soundation.com
Soundation هو استوديو موسيقي مجاني عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين التعاون، وتسجيل الصوت، وتحريره باستخدام أدوات متنوعة ومكونات موسيقية.
Audiotool
audiotool.com
Audiotool هو استوديو إنتاج موسيقي عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين إنشاء وتحرير الموسيقى باستخدام أدوات وتأثيرات رقمية متطورة.
Auphonic
auphonic.com
Auphonic هو تطبيق لتحسين الصوت تلقائيًا باستخدام تقنيات معالجة الإشارة والتعلم الآلي، يقدم أدوات لتنظيف وتحرير التسجيلات الصوتية.
Ableton
ableton.com
Ableton هو برنامج لإنتاج الموسيقى والأداء المباشر، يجمع بين أدوات الإنتاج والآداء في واجهة واحدة، يدعم MIDI والصوت مع مكتبة أدوات مدمجة.
Descript
descript.com
Descript هو محرر فيديو يستخدم الذكاء الاصطناعي، يسهل تحرير الصوت والفيديو عل شكل نص، ويستهدف صناع المحتوى والشركات.
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box هي شركة تحويل النص إلى كلام والتعليق الصوتي مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم أكثر من 700 راوي مدعوم بالذكاء الاصطناعي قادر على التحدث بأكثر من 140 لغة محلية ومحلية للغاية. يتمتع العديد من رواة الذكاء الاصطناعي هؤلاء بالوعي بالسياق، مما يمكنهم من تطوير أصوات سياقية بلهجات وعواطف مختلفة. باستخدام Narration Box، يمكنك استيراد النص من خلال عنوان URL أو مستند وإدارة جميع أصولك النصية والصوتية في الاستوديو المخصص لك. يأتي كل راوي يعمل بالذكاء الاصطناعي مع مجموعة الميزات الخاصة به والتي يمكن تخصيصها وفقًا لمتطلباتك المحددة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Narration Box دعمًا قويًا وسريع الاستجابة للعملاء لمساعدتك طوال العملية. سواء كنت بحاجة إلى تعليق صوتي احترافي لمشروعك، أو راوي جذاب لكتابك الصوتي، أو صوت محلي للمحتوى متعدد اللغات الخاص بك، فإن Narration Box يقدم حلاً شاملاً من خلال مكتبته الواسعة من رواة الذكاء الاصطناعي ومنصة سهلة الاستخدام.
Avid
avid.com
Avid يمكّن المبدعين الإعلاميين من خلال التكنولوجيا المبتكرة والأدوات التعاونية للترفيه عن العالم وإعلامه وتثقيفه وتنويره. أنها تساعد الرؤى الإعلامية على خلق الفن الذي يلون تصوراتهم ويثري ثقافتهم. إنها تجعل التكنولوجيا المبتكرة والأدوات التعاونية التي تلهم وتثير الفرح حتى يتمكن المبدعون من الترفيه عن العالم وإعلامه وتثقيفه وتنويره. وهم يؤمنون بفنانهم. وهم يؤمنون بقادة الصناعة. وهم يؤمنون بمستقبل الترفيه. لديهم تاريخ غني مدته 30 عامًا في تشغيل وسائل الإعلام و ترفيه. لكنهم يعرفون أن تاريخهم لا يحدد مستقبلهم ، لذلك يتطورون دائمًا ويلتزمون بجعل أفضل أفضل وأفضل. إنها تصنع العديد من المنتجات ، لكنهم يفعلون شيئًا واحدًا فقط: زيادة وسائل صانعي المذهلين إلى الحد الأقصى. في Avid ، كل دقيقة ، من كل يوم ، يقومون بتشغيل المبدعين الأكبر.
AudioStrip
audiostrip.co.uk
AudioStrip هي أداة مجانية عبر الإنترنت مصممة لعزل أو إزالة الأغاني من أي أغنية معينة. تتميز الأداة بواجهة سهلة الاستخدام، وهي مثالية لعشاق الموسيقى ومحبي الكاريوكي ودي جي ومنتجي الموسيقى. من خلال الاستفادة من خوارزميات معالجة الإشارات الرقمية المتطورة، يمكن لـ AudioStrip فصل المكون الصوتي عن الأجزاء الموسيقية للأغنية بدقة واكتمال مثيرين للإعجاب. وتتمثل وظيفتها الأساسية في إنشاء مسارات موسيقية خالية من الصوت، وهي مثالية للاستخدامات مثل الكاريوكي أو المسارات المساندة أو الريمكسات. على العكس من ذلك، يمكن استخدامه أيضًا لاستخراج المسارات الصوتية المعزولة لأغراض إبداعية أخرى. يكمن جوهر تقنية AudioStrip في قدرته على تشريح المعلومات السمعية المعقدة إلى عناصر متميزة، مما يسمح للمستخدمين بالتلاعب بالأصوات المعزولة أو الأجزاء الموسيقية وفقًا لمتطلباتهم. يمكن للمستخدمين الاستفادة من هذه الأداة ببساطة عن طريق تحميل الأغنية التي اختاروها على المنصة، وبعد ذلك يقوم البرنامج بمعالجة الصوت بكفاءة ويوفر مسارًا بدون غناء. بينما يتطلب AudioStrip تمكين JavaScript للعمل، يمكن الوصول إلى وظائفه عبر أي متصفح شائع الاستخدام ولا تحتاج إلى تنزيل أو تثبيت أي برامج إضافية. يرجى ملاحظة أنه على الرغم من أن AudioStrip متاح للاستخدام المجاني، فقد تكون هناك قيود أو ميزات مميزة قابلة للتغيير.
Dubverse
dubverse.ai
ديبفورس هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لترجمة ودبلجة مقاطع الفيديو إلى لغات متعددة، مع خيارات تجويد صوتية ونصوص دقيقة.
Typecast
typecast.ai
Typecast هو أداة على الإنترنت لتحويل النصوص إلى صوت حي، تقدم مكتبة واسعة من الأصوات لتناسب مختلف الاستخدامات التعليمية والإعلامية.
Murf AI
murf.ai
Murf AI هو تطبيق لتحويل النص إلى كلام، يقدم صوتيات طبيعية للوسائط المختلفة مع إمكانية تخصيص اللكنة والنغمة.
Zencastr
zencastr.com
Zencastr هو تطبيق لتسجيل وتحرير البودكاست عبر المتصفح، يتيح للمستخدمين تسجيل الصوت والفيديو بجودة عالية بسهولة وبدون تثبيت أي برامج.
Speechify
speechify.com
Speechify هو تطبيق تحويل النص إلى كلام، يوفر للمستخدمين إمكانية الاستماع للمحتوى المكتوب من كتب ومستندات وصفحات ويب بسهولة.
Soundtrap
soundtrap.com
ساوندتراپ هو استوديو موسيقى وبودكاست عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين إنشاء الموسيقى والتعاون بسهولة من أي جهاز.
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside.fm هو تطبيق يتيح تسجيل صوت وفيديو عالي الجودة مع أدوات تحرير سهلة، لدعم البودكاست ومحتوى الفيديو على الإنترنت.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle هو تطبيق لإنشاء وتحرير وتوزيع البودكاست عبر الإنترنت، يدعم التسجيل والتحرير بجودة احترافية لمختلف المستويات.
LANDR
landr.com
Landr هو تطبيق يوفر خدمات إتقان وتوزيع الموسيقى وأدوات كتابة الأغاني، مما يساعد الفنانين على إنتاج ومشاركة موسيقاهم بسهولة.
Lalal.ai
lalal.ai
Lalal.ai تطبيق لفصل المسارات الصوتية باستخدام الذكاء الاصطناعي، يسمح بإزالة الغناء والآلات مع الحفاظ على جودة الصوت.
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