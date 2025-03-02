Speechify

speechify.com

يعد Compleyify تطبيقًا للرسائل النصية يسهل على العالم الوصول إلى المعلومات. يستخدم أكثر من 20 مليون شخص امتداد Google Chrome وتطبيق الويب وتطبيق iOS وتطبيق Android. مهمتنا هي التأكد من أن القراءة ليست أبدًا عائقًا أمام التعلم. مستخدمونا المدهشون هم الطلاب والمهنيون ومحبي الإنتاجية. كثير منهم لديهم اختلافات تعليمية مثل عسر القراءة و ADHD ، في حين أن العديد منهم يريدون فقط القراءة بشكل أسرع والاستماع أثناء التنقل. مع Compleseify ، يمكنك تحويل أي كتاب أو توثيق أو موقع ويب إلى صوت ، والاستماع أثناء وجودك في السيارة ، والقيام بالغسيل ، والمشي كلبك ، والعشاء ، والعمل ، والمظلات - مهما كان روتينك اليومي! Pleinteify يمنح أيضًا Medium ، و Star Tribune ، و Direct ، وأكثر من ذلك. أضف بسهولة نصًا إلى كلام إلى موقع الويب الخاص بك. أسس كليف ويتزمان ، الرئيس التنفيذي لدينا الذي لا يعرف الخوف ، كويسل في عام 2017 في غرفة نوم في جامعة براون حتى يتمكن من مشاركة مع الآخرين برنامج النص إلى كلام لا يصدق الذي كان يعمل عليه. يعاني كليف عسر القراءة وكان يشعر بالإحباط من الوقت والطاقة التي استغرقها قراءتها. كانت تقنية TTS المتقدمة عبارة عن Gamechanger تمامًا ، فقد سمحت له بإنهاء قراءاته أسرع 3x من القارئ العادي وللتفهم بشكل أفضل والاحتفاظ بالمعلومات. في خطاب هدفنا هو أن تكون القراءة أبدًا عائقًا أمام التعلم لأي شخص. لا شيء يجب أن يعيقك من تعلم المعلومات بسرعة وفعالية. نما Peeklyify لتوظيف أكثر من 100 من أعضاء الفريق انتشروا في جميع أنحاء العالم في غضون بضع سنوات قصيرة. نحن فخورون بالفريق المذهل مع الأعضاء الذين كانوا في السابق قادة وكبار المهندسين في شركات مثل Snapchat و Apple و Spotify و Amazon & Uber. نحن جميعًا نحب الملكية ونويه الأولوية ، ونحقق القيمة بالسرعة ، والتعلم قدر الإمكان وجعل مستخدمينا يشعرون بالتمكين.