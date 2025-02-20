برامج تحرير الصوت - التطبيقات الأكثر شعبية - الأقاليم الجنوبية الفرنسية

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يتيح برنامج تحرير الصوت للمستخدمين إنشاء الملفات الصوتية وتعديلها. يستخدم محررو ومهندسو الصوت هذه الأدوات لمزج أقسام الصوت أو حذفها، وضبط مناطق معينة، وتطوير مكونات صوتية جديدة. تتضمن هذه البرامج غالبًا تأثيرات لتغيير صوت الملفات الصوتية بطرق متنوعة. وهي تدعم عادةً تنسيقات ملفات متعددة، مثل MP3 وWAV وWindows Media وMPEG-4. تُستخدم برامج تحرير الصوت على نطاق واسع من قبل مهندسي الصوت ومنتجي الموسيقى والخلاطات والمحررين ومصممي الصوت في إنتاج الموسيقى والأفلام والتلفزيون. غالبًا ما يتم استخدامه جنبًا إلى جنب مع برامج تحرير الفيديو وبالتعاون مع فرق إنتاج الفيديو.
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Boomcaster
boomcaster.com
قام Boomcaster بإحداث ثورة في البودكاست من خلال تقديم إمكانيات تسجيل محلية عالية الجودة للمقابلات عن بُعد ، وضمان صوت من الدرجة الاستوديو وحتى دقة الفيديو حتى 4K. يسجل Boomcaster صوتًا وفيديوًا عالي الدقة مباشرة من الميكروفون والكاميرا لكل من المشاركين مع السماح لك بالمعيشة في نفس الوقت. يتم التقاط مدخلات كل مشارك بشكل مستقل ، وحماية التسجيلات من عدم استقرار الإنترنت وتوفير وضوح لا مثيل له. تتضمن منصة Boomcaster البديهية أيضًا ميزات مثل المعالجة التلقائية بعد المعالجة ، والتحرير في الوقت الفعلي ، ونقرة واحدة للعيش إلى المنصات الاجتماعية الرئيسية. تم تصميم Boomcaster لكل من المبتدئين والمذيعين المتمرسين ، ويؤدي Boomcaster إلى تبسيط التحديات الفنية لإنتاج البودكاست ، مما يتيح للمبدعين التركيز على تقديم محتوى مقنع. انضم إلى مجتمع Podcasters الذين يثقون في Boomcaster لرفع تجربة صوتية وبودكاست الفيديو.
Vollume
vollume.com
Vollume Control هي أداة إنتاجية موسيقية مصممة للموسيقيين ومحترفي الموسيقى للتعاون بسهولة أكبر في المشاريع. الجمع بين إدارة قوائم التشغيل القوية والمراسلة ومشاركة الملفات والتخزين السحابي في تطبيق واحد سهل الاستخدام.
Numa Studio
numastudio.io
يعيد Numa Studio تعريف مشهد إدارة مشاريع الموسيقى من خلال مركزة كل جانب من جوانب العملية الإبداعية الخاصة بك في منصة واحدة بديهية. مع Numa Studio، يمكن لمحترفي الموسيقى تجربة تنظيم لا مثيل له، مما يؤدي إلى توفير كبير في الوقت والتعاون المبسط. يلغي تصميم المنصة الحاجة إلى أدوات ومنصات متعددة، مما يسمح للفنانين والمنتجين والفرق بالتركيز على ما يهم حقًا - وهو إنشاء موسيقى استثنائية. من خلال دمج ميزات المشاركة والتعليق والتحكم في الإصدار المتقدمة، تضمن Numa أن كل تفاصيل المشروع في متناول اليد، مما يعزز بيئة تعاونية تتسم بالكفاءة والدقة. لا يعمل هذا النهج الشامل على تبسيط إدارة المشروع فحسب، بل يعزز أيضًا جودة الاتصال والتعليقات، مما يؤدي في النهاية إلى رفع الإنتاج الإبداعي وجعل Numa أداة لا غنى عنها في صناعة الموسيقى.
Notetracks
notetracks.com
يساعد تطبيق Notetracks منشئي الصوت والفيديو على مراجعة المشاريع الإبداعية والموافقة عليها (البودكاست والموسيقى ومقاطع الفيديو والمحتوى التسويقي). إن التنقل ذهابًا وإيابًا في رسائل البريد الإلكتروني لمراجعات المسودات ليس هو الطريق الصحيح في عالم التعاون عن بعد اليوم (على سبيل المثال، هل يمكننا أخذ um's و ah's في الساعة 1:20، 23:34، 15:13). يؤدي تدوين الملاحظات وإجراء المحادثات في رسائل البريد الإلكتروني والمستندات والمحادثات والمكالمات التي تشير إلى الطوابع الزمنية بأسماء الملفات الصوتية إلى فقدان التعديلات والتغييرات الخاطئة وسوء الفهم والمراجعات التي لا نهاية لها وفي النهاية فقدان المحررين وأعضاء الفريق والعملاء غير السعداء لحافز المشروع وزخمه. حافظ على التواصل واضحًا وسلسًا ومنتجًا باستخدام Notetracks - منصة واحدة مصممة لفرق إنتاج الصوت والفيديو لمشاركة وجمع التعليقات الدقيقة مباشرةً على ملف الوسائط الخاص بهم.
Audiorista
audiorista.com
أطلق العنان لإمكانات المحتوى الخاص بك مع Audiorista، الأداة المثالية لصياغة تطبيق الوسائط المخصص الخاص بك. قم بتحويل كتبك الصوتية والبودكاست والكتب الإلكترونية والدورات التدريبية وغير ذلك الكثير بسلاسة إلى منصة جذابة قائمة على الاشتراك تلبي احتياجات جمهورك الراسخ والمتحمسين الجدد. أفضل جزء؟ لا تحتاج إلى أي خبرة في البرمجة! قم بتشكيل تطبيق الوسائط الخاص بك بشكل مثالي، واستكمله بعلامتك التجارية الفريدة، والتنقل البديهي، ووظائف التشغيل السلسة. قم بتخصيص كل جانب لإنشاء رحلة مستخدم رائعة وإبقاء جمهورك منجذبًا. اختر Audiorista وأحدث ثورة في عملك إلى إحساس بالاشتراك.
SoundPiece
soundpiece.co
أنشئ موسيقى جميلة باستخدام الذكاء الاصطناعي. ما عليك سوى تحديد الحالة المزاجية والأسلوب والطول الذي تريده، وإنشاء أغنية جديدة في ثوانٍ. يمكنك أيضًا ضبط الأغاني أو إنشاء أي عدد تريده من الأشكال. سواء كنت تبحث عن إيقاعات أوركسترا أو إلكترونية أو حتى مجرد إيقاع بسيط - يمكن لمقطع الصوت إنشاء الموسيقى التي تناسب احتياجاتك. والأفضل من ذلك كله - أن جميع الأغاني التي تم إنشاؤها خالية من حقوق الملكية.
Krotos
krotos.studio
يعد Krotos Studio، الذي طورته Krotos، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الصوت، برنامجًا رائدًا مصممًا لإحداث ثورة في طريقة عمل الأشخاص مع المؤثرات الصوتية. تعمل هذه المنصة المبتكرة على تبسيط عملية إنشاء الصوت، حيث تقدم مزيجًا سلسًا من السرعة والجودة والحرية الإبداعية، مما يسمح للمستخدمين بإنتاج مؤثرات صوتية عالية الجودة وفريدة من نوعها وخالية من حقوق الملكية بسرعة. يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء أصوات مخصصة بنقرة بسيطة أو تلويح بالماوس، مما يزيل العملية الشاقة للبحث في مكتبات الصوت أو الخطوات المعقدة للتسجيل والتحرير. لا يقتصر اهتمام Krotos Studio على الكفاءة فحسب؛ يتعلق الأمر بتمكين المبدعين بالقدرة على إنتاج أصوات تلقى صدى حقيقيًا لدى جمهورهم. مع أكثر من 200 إعداد مسبق للصوت عبر فئات مختلفة ويتم إضافة المزيد كل شهر، تضمن المنصة أن يكون كل صوت مميزًا، ويلبي مجموعة واسعة من المشاريع والاحتياجات الإبداعية. يؤكد Orfeas Boteas، الرئيس التنفيذي لشركة Krotos، على أن Krotos Studio، بقدراته المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مصمم لوضع قوة تصميم الصوت الاحترافي في أيدي المبدعين على جميع المستويات، مما يضفي طابعًا ديمقراطيًا على الوصول إلى المؤثرات الصوتية عالية المستوى وتعزيز الحرية الإبداعية . سواء كان الأمر يتعلق بالمحتوى عبر الإنترنت أو الأفلام أو البرامج التلفزيونية أو الإعلانات، يقدم Krotos Studio أداة متعددة الاستخدامات وسهلة الاستخدام لأي شخص يتطلع إلى رفع مستوى تصميم الصوت الخاص به.
Audiohook
audiohook.com
Audiohook هو متجر شامل يسمح للشركات بالوصول إلى عملائها عبر جميع القنوات الصوتية الرقمية والتقليدية.
Alitu
alitu.com
Alitu هي أداة لتحرير البودكاست على شبكة الإنترنت تأخذ تسجيلاتك الأولية وتساعدك على تحويلها إلى عرض مذهل يجذب المزيد من الجمهور. تحرر الأداة المذيعين الناشئين من الأجزاء الفنية لتحرير البودكاست، للتركيز على الأجزاء التي يحبونها. قم بأتمتة الأجزاء التقنية، مثل إزالة ضوضاء الخلفية وتسوية مستويات الصوت. استمتع بمجموعة من أدوات السحب والإفلات تتمحور حول البودكاست لإنشاء حلقاتك وعلامتها التجارية. قم بقص مقاطعك بسهولة وتخلص من الأخطاء. انشر عرضك للعالم. قم بتحميل الحلقة النهائية مباشرة إلى مضيف البودكاست الخاص بك دون مغادرة Alit. ابدأ برنامجك مع مجموعة Alitu من دورات البث الصوتي، حتى تتمكن من إيقاف التخمين. اسمح لـ Alitu بالقيام بالمهمة الصعبة، وانضم إلى 1500 من مدوني البث الذين يقضون وقتًا أقل في التحرير ووقتًا أطول في الإنشاء.
Deepsync
deepsync.com
يستخدم Deepsync تقنية استنساخ الصوت لمساعدة شركات الوسائط على إنتاج محتوى صوتي أسرع بـ 10 مرات من الإنتاج اليدوي. ويهدف إلى تسهيل عملية الإنتاج لمذيعي البودكاست واستوديوهات الإنتاج.
Soundation
soundation.com
اصنع الموسيقى في استوديو مجاني عبر الإنترنت في متصفحك. التعاون وصنع الإيقاعات وتسجيل الصوت وتحريره. استخدم أكثر من 20000 حلقة وعينة وأدوات افتراضية وتأثيرات.
Audiotool
audiotool.com
ابدأ في صنع الموسيقى في السحابة. Audiotool هو استوديو قوي لإنتاج الموسيقى عبر الإنترنت مباشرة في متصفحك.
Auphonic
auphonic.com
خدمة الويب التلقائية لما بعد الإنتاج الصوتي، باستخدام تقنيات معالجة الإشارات والتعلم الآلي.
Ableton
ableton.com
تقوم شركة Ableton بتصنيع البرامج والأجهزة والأدوات الإبداعية الأخرى لمجتمع عالمي من صانعي الموسيقى.
Descript
descript.com
Descriptive هو نوع جديد من محرر الفيديو الذي يسهل مثل مستند. الميزات التي تعمل بمنظمة العفو الدولية من Discript و Fuel Interface Fuel Youtube و Tiktok ، وأعلى البودكاست ، والشركات التي تستخدم الفيديو للتسويق والمبيعات والتدريب الداخلي والتعاون. يهدف Descriptive إلى جعل الفيديو عنصرًا أساسيًا في مجموعة أدوات كل التواصل ، إلى جانب المستندات والشرائح.
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box هي شركة تحويل النص إلى كلام والتعليق الصوتي مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم أكثر من 700 راوي مدعوم بالذكاء الاصطناعي قادر على التحدث بأكثر من 140 لغة محلية ومحلية للغاية. يتمتع العديد من رواة الذكاء الاصطناعي هؤلاء بالوعي بالسياق، مما يمكنهم من تطوير أصوات سياقية بلهجات وعواطف مختلفة. باستخدام Narration Box، يمكنك استيراد النص من خلال عنوان URL أو مستند وإدارة جميع أصولك النصية والصوتية في الاستوديو المخصص لك. يأتي كل راوي يعمل بالذكاء الاصطناعي مع مجموعة الميزات الخاصة به والتي يمكن تخصيصها وفقًا لمتطلباتك المحددة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Narration Box دعمًا قويًا وسريع الاستجابة للعملاء لمساعدتك طوال العملية. سواء كنت بحاجة إلى تعليق صوتي احترافي لمشروعك، أو راوي جذاب لكتابك الصوتي، أو صوت محلي للمحتوى متعدد اللغات الخاص بك، فإن Narration Box يقدم حلاً شاملاً من خلال مكتبته الواسعة من رواة الذكاء الاصطناعي ومنصة سهلة الاستخدام.
Avid
avid.com
Avid يمكّن المبدعين الإعلاميين من خلال التكنولوجيا المبتكرة والأدوات التعاونية للترفيه عن العالم وإعلامه وتثقيفه وتنويره. أنها تساعد الرؤى الإعلامية على خلق الفن الذي يلون تصوراتهم ويثري ثقافتهم. إنها تجعل التكنولوجيا المبتكرة والأدوات التعاونية التي تلهم وتثير الفرح حتى يتمكن المبدعون من الترفيه عن العالم وإعلامه وتثقيفه وتنويره. وهم يؤمنون بفنانهم. وهم يؤمنون بقادة الصناعة. وهم يؤمنون بمستقبل الترفيه. لديهم تاريخ غني مدته 30 عامًا في تشغيل وسائل الإعلام و ترفيه. لكنهم يعرفون أن تاريخهم لا يحدد مستقبلهم ، لذلك يتطورون دائمًا ويلتزمون بجعل أفضل أفضل وأفضل. إنها تصنع العديد من المنتجات ، لكنهم يفعلون شيئًا واحدًا فقط: زيادة وسائل صانعي المذهلين إلى الحد الأقصى. في Avid ، كل دقيقة ، من كل يوم ، يقومون بتشغيل المبدعين الأكبر.
AudioStrip
audiostrip.co.uk
AudioStrip هي أداة مجانية عبر الإنترنت مصممة لعزل أو إزالة الأغاني من أي أغنية معينة. تتميز الأداة بواجهة سهلة الاستخدام، وهي مثالية لعشاق الموسيقى ومحبي الكاريوكي ودي جي ومنتجي الموسيقى. من خلال الاستفادة من خوارزميات معالجة الإشارات الرقمية المتطورة، يمكن لـ AudioStrip فصل المكون الصوتي عن الأجزاء الموسيقية للأغنية بدقة واكتمال مثيرين للإعجاب. وتتمثل وظيفتها الأساسية في إنشاء مسارات موسيقية خالية من الصوت، وهي مثالية للاستخدامات مثل الكاريوكي أو المسارات المساندة أو الريمكسات. على العكس من ذلك، يمكن استخدامه أيضًا لاستخراج المسارات الصوتية المعزولة لأغراض إبداعية أخرى. يكمن جوهر تقنية AudioStrip في قدرته على تشريح المعلومات السمعية المعقدة إلى عناصر متميزة، مما يسمح للمستخدمين بالتلاعب بالأصوات المعزولة أو الأجزاء الموسيقية وفقًا لمتطلباتهم. يمكن للمستخدمين الاستفادة من هذه الأداة ببساطة عن طريق تحميل الأغنية التي اختاروها على المنصة، وبعد ذلك يقوم البرنامج بمعالجة الصوت بكفاءة ويوفر مسارًا بدون غناء. بينما يتطلب AudioStrip تمكين JavaScript للعمل، يمكن الوصول إلى وظائفه عبر أي متصفح شائع الاستخدام ولا تحتاج إلى تنزيل أو تثبيت أي برامج إضافية. يرجى ملاحظة أنه على الرغم من أن AudioStrip متاح للاستخدام المجاني، فقد تكون هناك قيود أو ميزات مميزة قابلة للتغيير.
Dubverse
dubverse.ai
في عالم إنشاء المحتوى الرقمي سريع الخطى، تبرز Dubverse.ai كأداة تغير قواعد اللعبة لمنتجي الفيديو والمعلمين والشركات على حدٍ سواء. تعمل هذه المنصة المبتكرة على تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي لتبسيط وتعزيز عملية إنتاج الفيديو، مع التركيز بشكل خاص على التغلب على حواجز اللغة وإتاحة الوصول إلى المحتوى عالميًا. يوجد في قلب عروض Dubverse.ai محرك قوي للوسائط الاصطناعية الذي يعمل على تضخيم الإبداع البشري باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة. العملية بسيطة لكنها قوية: * ترجمات الذكاء الاصطناعي: يتم إنشاء ترجمات دقيقة تلقائيًا بلغات مختلفة، مما يعزز مشاركة المشاهد واستيعابه. * تحويل النص إلى كلام: تحويل النص إلى تعليقات صوتية طبيعية، مما يجعل مقاطع الفيديو الخاصة بك أكثر ديناميكية ويمكن الوصول إليها من قبل جمهور أوسع. يحتوي Dubverse.ai على مجموعة من الوظائف المصممة لتلبية احتياجات إنشاء المحتوى المتنوعة: * دعم متعدد اللغات: مع دعم أكثر من 60 لغة، يمكن لمنشئي المحتوى الوصول إلى جمهور عالمي دون قيود لغوية. * مجموعة مختارة من مكبرات الصوت: اختر من بين مجموعة واسعة من أصوات الذكاء الاصطناعي للعثور على التطابق المثالي مع نغمة وأسلوب الفيديو الخاص بك. * محرر البرامج النصية: يعمل محرر البرامج النصية البديهي مع الترجمة في الوقت الفعلي على تبسيط عملية التحرير. * أصوات تشبه أصوات البشر: يوفر محرك تحويل النص إلى كلام في Dubverse.ai أصواتًا تبدو طبيعية وجذابة. * المشاركة المضمنة: التعاون بسهولة مع الآخرين وجمع التعليقات في مكان واحد. * ترجمات قابلة للتنزيل: عزز تحسين محركات البحث للفيديو الخاص بك وإمكانية الوصول إليه من خلال ترجمات متعددة اللغات.
Typecast
typecast.ai
يعد AI Voice Generator مع النص العاطفي إلى كلام بواسطة Typecast أداة عبر الإنترنت تتيح للمستخدمين تحويل النص إلى كلام نابض بالحياة. مع مكتبة تضم أكثر من 400 صوتًا واقعيًا للغاية، تتيح هذه الأداة للمستخدمين إنشاء المحتوى بالطريقة التي يريدونها تمامًا. إنه يوفر ميزات ووظائف متنوعة لأغراض مختلفة، بما في ذلك سرد القصص والعرض التقديمي وتسويق المنتجات ومقاطع الفيديو التدريبية ومقاطع فيديو YouTube والتعليم. تم تصميم AI Voice Generator الخاص بـ Typecast لتوفير أصوات وصور رمزية واقعية للذكاء الاصطناعي، مما يسمح للمستخدمين بتشغيل محتوى الفيديو الخاص بهم بأصوات آسرة. والصوت جذابة. يمكن للمستخدمين بسهولة إرسال الشخصية وكتابة النص المطلوب واختيار نمط الصوت وتنزيل الصوت الذي تم إنشاؤه. توفر الأداة أيضًا قوالب تحويل النص إلى صوت لفئات مختلفة مثل الكتب الصوتية والتعليم والمبيعات والأفلام الوثائقية والتدريب والألعاب، مما يسهل على المستخدمين البدء. إحدى المزايا الرئيسية لاستخدام AI Voice Generator الخاص بـ Typecast هي قدرته لتوفير الوقت والقضاء على متاعب تكاليف الإنتاج. لا يحتاج المستخدمون إلى توظيف ممثلين، أو إدارة أطقم الأفلام، أو استئجار استوديو، لأن الأداة تلغي الحاجة إلى تسجيل الشاشة وتحرير ما بعد الإنتاج. إنه يوفر واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، مما يسمح للمستخدمين بكتابة المحتوى المكتوب أو لصقه أو استيراده مباشرة إلى النظام الأساسي. بشكل عام، يعد AI Voice Generator الخاص بـ Typecast عبارة عن منصة قائمة على الويب توفر للمستخدمين مجموعة واسعة من الخيارات لإنشاء محتوى فيديو عالي الجودة مع صور رمزية افتراضية تشبه الإنسان. فهو يوفر إعدادات عاطفية لتحويل النص إلى صوت، ومكتبة واسعة من الممثلين الصوتيين، وتجربة تحرير سلسة. بفضل واجهته سهلة الاستخدام وميزاته القوية، يعد AI Voice Generator من Typecast أداة قيمة لمنشئي المحتوى الذين يتطلعون إلى تحسين مقاطع الفيديو الخاصة بهم بصوت واقعي وجذاب.
Murf AI
murf.ai
تعمل Murf AI على تبسيط الصوت الصوتي وجعل التعليقات الصوتية عالية الجودة في متناول الجميع باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد Murf المستخدمين على إنشاء مقاطع صوتية نابضة بالحياة في غضون دقائق، دون الحاجة إلى أي معدات تسجيل. * Murf.ai هي أداة تقوم بتحويل النص إلى كلام، وتنتج مقاطع فيديو وترجمات، وتوفر مجموعة متنوعة من الأصوات للتخصيص. * أعجب المراجعون بالواجهة البديهية، وتنوع الأصوات المتاحة، والقدرة على تخصيص النطق، والتكامل السلس مع الأنظمة الأساسية الأخرى مثل Canva. * ذكر المراجعون مشكلات مثل الأصوات التي تبدو آلية في بعض الأحيان، والحاجة إلى المزيد من الأصوات بلغات ولهجات مختلفة، والتكلفة العالية للميزات الإضافية.
Zencastr
zencastr.com
تم تصميم Zencastr ليتم تشغيله مباشرة في متصفحك حتى تتمكن من التسجيل في أي مكان دون تثبيت أي شيء. كل ما على ضيوفك فعله هو النقر على رابط الدعوة.
Speechify
speechify.com
Speechify هو تطبيق لتحويل النص إلى كلام يجعل من السهل على العالم الوصول إلى المعلومات. يستخدم أكثر من 20 مليون شخص ملحق Google Chrome وتطبيق الويب وتطبيق iOS وتطبيق Android. مهمتنا هي التأكد من أن القراءة لن تكون أبدًا عائقًا أمام التعلم. مستخدمونا المذهلون هم الطلاب والمهنيون ومحبو الإنتاجية. يعاني الكثير منهم من اختلافات في التعلم مثل عسر القراءة واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، بينما يرغب الكثيرون في القراءة بشكل أسرع والاستماع أثناء التنقل. باستخدام Speechify، يمكنك تحويل أي كتاب أو مستند أو موقع ويب إلى صوت، والاستماع إليه أثناء تواجدك في السيارة، أو القيام بغسيل الملابس، أو تمشية كلبك، أو إعداد العشاء، أو ممارسة التمارين الرياضية، أو القفز بالمظلات - أيًا كان روتينك اليومي! يعمل Speechify أيضًا على تشغيل Medium وStar Tribune وThe Direct والمزيد. أضف بسهولة تحويل النص إلى كلام إلى موقع الويب الخاص بك. قام كليف فايتسمان، رئيسنا التنفيذي الشجاع، بتأسيس Speechify في عام 2017 في غرفة نومه بجامعة براون حتى يتمكن من مشاركة برنامج تحويل النص إلى كلام المذهل الذي كان يعمل عليه مع الآخرين. يعاني كليف من عسر القراءة وكان محبطًا من مقدار الوقت والطاقة التي استغرقها في القراءة. أحدثت تقنية تحويل النص إلى كلام (TTS) المتقدمة تغييرًا جذريًا في قواعد اللعبة، إذ أتاحت له إنهاء قراءاته أسرع بثلاث مرات من القارئ العادي وفهم المعلومات والاحتفاظ بها بشكل أفضل. في Speechify، هدفنا هو ألا تكون القراءة أبدًا عائقًا أمام التعلم لأي شخص. لا شيء يجب أن يعيقك عن تعلم المعلومات بسرعة وفعالية. لقد تطورت Speechify لتوظف أكثر من 100 عضو في الفريق منتشرين في جميع أنحاء العالم في غضون سنوات قليلة فقط. نحن فخورون بالفريق المذهل الذي يضم أعضاء كانوا في السابق قادة وكبار مهندسين في شركات مثل Snapchat وApple وSpotify وAmazon وUber. نحن جميعًا نحب الملكية ونعطيها الأولوية، ونقدم القيمة بسرعة، ونتعلم قدر الإمكان ونجعل مستخدمينا يشعرون بالتمكين.
Soundtrap
soundtrap.com
صنع الموسيقى، وتحرير الصوت، والحلقات، والضبط التلقائي، وصانع الإيقاعات، كل ما تحتاجه لإنشاء موسيقى مجانية. إنه متصل بالإنترنت وتعاوني - قم بالتسجيل للحصول على حسابك المجاني الآن!
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside هو الاستوديو الخاص بك على الإنترنت للتسجيلات عالية الجودة والتحرير السريع. إنه مدعوم من الذكاء الاصطناعى ، ولكن تم تصميمه للمحادثات البشرية ، لذا يتم التقاط أي شيء من البودكاست إلى التسويق بالفيديو باستخدام فيديو 4K مثالي للبكسل ، أو ما إذا كان أو ما إذا كان أو ما إذا كان أو ما إذا ليس ضيوفك جيدين في الضغط على الأزرار. فكر في الأمر على أنه جني رقمي في زجاجة ، ولكن بدلاً من ثلاث رغبات ، تحصل على تسجيلات لا حصر لها من الدرجة الأولى والتحرير الفائق. من هيلاري كلينتون إلى الشركات الصغيرة إلى اللاعبين الكبار مثل Spotify و Marvel و Verizon Media ، أصبحت Riverside هي المرحلة المختارة للبث ، دون أن تفقد أي إيقاع في الجودة.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle عبارة عن منصة لإنشاء الصوت والفيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد القائمين على البث الصوتي المحترفين والهواة على إنشاء وتحرير وتوزيع ملفات podcast ذات جودة الإنتاج بسهولة. توفر المنصة للمستخدمين مجموعة من الأدوات لتسجيل وتحرير الصوت والفيديو وإنشاء ملفات صوتية من المقابلات عن بعد مع ما يصل إلى 10 مشاركين. يمكن تحقيق تسجيلات بجودة الاستوديو والتحرير المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتصدير السلس في نظام أساسي واحد قائم على الويب. تشتمل الأدوات على تسجيل متعدد المسارات، ونسخ الصوت، والتحرير البديهي، وتحويل النص إلى كلام، وMagic Dust، وRevoice، وإزالة الصمت، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل إزالة ضوضاء الخلفية، واكتشاف كلمات الحشو، وتحويل الصوت إلى نص. وتسجيل البودكاست وتحويل MP3 إلى نص وتحويل التنسيق. يقدم Podcastle أيضًا تطبيقات iOS وAndroid لتوفير إمكانات التسجيل أثناء التنقل. تم تصميم النظام الأساسي ليسهل على المستخدمين إنشاء ملفات بودكاست لمشاركة القصص والتواصل مع جماهيرهم، بغض النظر عن مستوى الخبرة.
LANDR
landr.com
لقد تغير عالم الموسيقى. جعلت التكنولوجيا الجديدة من السهل وبأسعار معقولة أن يقوم الفنانون بإنشاء ومشاركة عملهم باستقلال تام ، لكن الخطوة الأخيرة في جعل الموسيقى مؤسسة DIY بالكامل - إتقان - ظلت خطوة معقدة ومراوغة.
Lalal.ai
lalal.ai
خدمة فصل الصوت ومزيل الصوت من الجيل التالي لاستخراج الجذع بسرعة وسهولة ودقة. قم بإزالة المسارات الصوتية، والآلات، والطبول، والباس، والبيانو، والغيتار الكهربائي، والغيتار الصوتي، والمسارات المركبة دون فقدان الجودة.
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