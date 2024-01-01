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برامج تحرير الصوت - التطبيقات الأكثر شعبية - هندوراس
يتيح برنامج تحرير الصوت للمستخدمين إنشاء الملفات الصوتية وتعديلها. يستخدم محررو ومهندسو الصوت هذه الأدوات لمزج أقسام الصوت أو حذفها، وضبط مناطق معينة، وتطوير مكونات صوتية جديدة. تتضمن هذه البرامج غالبًا تأثيرات لتغيير صوت الملفات الصوتية بطرق متنوعة. وهي تدعم عادةً تنسيقات ملفات متعددة، مثل MP3 وWAV وWindows Media وMPEG-4. تُستخدم برامج تحرير الصوت على نطاق واسع من قبل مهندسي الصوت ومنتجي الموسيقى والخلاطات والمحررين ومصممي الصوت في إنتاج الموسيقى والأفلام والتلفزيون. غالبًا ما يتم استخدامه جنبًا إلى جنب مع برامج تحرير الفيديو وبالتعاون مع فرق إنتاج الفيديو.
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Speechify
speechify.com
Speechify هو تطبيق لتحويل النص إلى كلام يجعل من السهل على العالم الوصول إلى المعلومات. يستخدم أكثر من 20 مليون شخص ملحق Google Chrome وتطبيق الويب وتطبيق iOS وتطبيق Android. مهمتنا هي التأكد من أن القراءة لن تكون أبدًا عائقًا أمام التعلم. مستخدمونا المذهلون هم الطلاب والمهنيون ومحبو الإنتاجية. يعان...
Murf AI
murf.ai
تعمل Murf AI على تبسيط الصوت الصوتي وجعل التعليقات الصوتية عالية الجودة في متناول الجميع باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد Murf المستخدمين على إنشاء مقاطع صوتية نابضة بالحياة في غضون دقائق، دون الحاجة إلى أي معدات تسجيل. * Murf.ai هي أداة تقوم بتحويل النص إلى كلام، وتنتج مقاطع فيديو وترجمات، وتوفر م...
Soundtrap
soundtrap.com
صنع الموسيقى، وتحرير الصوت، والحلقات، والضبط التلقائي، وصانع الإيقاعات، كل ما تحتاجه لإنشاء موسيقى مجانية. إنه متصل بالإنترنت وتعاوني - قم بالتسجيل للحصول على حسابك المجاني الآن!
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside هو الاستوديو الخاص بك عبر الإنترنت للتسجيلات عالية الجودة والتحرير بسرعة البرق. إنه مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ولكنه مصمم للمحادثات البشرية، لذا يتم التقاط أي شيء بدءًا من البودكاست وحتى تسويق الفيديو باستخدام فيديو بدقة 4K مثالية للبكسل وصوت فائق الوضوح، بغض النظر عن المكان الذي تزرع فيه، أ...
Descript
descript.com
الوصف هو نوع جديد من محررات الفيديو سهل الاستخدام مثل المستند. تعمل ميزات Descript المدعومة بالذكاء الاصطناعي والواجهة البديهية على تغذية قنوات YouTube وTikTok وأهم ملفات البودكاست والشركات التي تستخدم الفيديو للتسويق والمبيعات والتدريب الداخلي والتعاون. يهدف الوصف إلى جعل الفيديو عنصرًا أساسيًا في ...
Lalal.ai
lalal.ai
خدمة فصل الصوت ومزيل الصوت من الجيل التالي لاستخراج الجذع بسرعة وسهولة ودقة. قم بإزالة المسارات الصوتية، والآلات، والطبول، والباس، والبيانو، والغيتار الكهربائي، والغيتار الصوتي، والمسارات المركبة دون فقدان الجودة.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle عبارة عن منصة لإنشاء الصوت والفيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد القائمين على البث الصوتي المحترفين والهواة على إنشاء وتحرير وتوزيع ملفات podcast ذات جودة الإنتاج بسهولة. توفر المنصة للمستخدمين مجموعة من الأدوات لتسجيل وتحرير الصوت والفيديو وإنشاء ملفات صوتية من المقابلات عن بعد مع ما ي...
Zencastr
zencastr.com
تم تصميم Zencastr ليتم تشغيله مباشرة في متصفحك حتى تتمكن من التسجيل في أي مكان دون تثبيت أي شيء. كل ما على ضيوفك فعله هو النقر على رابط الدعوة.
AudioStrip
audiostrip.co.uk
AudioStrip هي أداة مجانية عبر الإنترنت مصممة لعزل أو إزالة الأغاني من أي أغنية معينة. تتميز الأداة بواجهة سهلة الاستخدام، وهي مثالية لعشاق الموسيقى ومحبي الكاريوكي ودي جي ومنتجي الموسيقى. من خلال الاستفادة من خوارزميات معالجة الإشارات الرقمية المتطورة، يمكن لـ AudioStrip فصل المكون الصوتي عن الأجزا...
Dubverse
dubverse.ai
في عالم إنشاء المحتوى الرقمي سريع الخطى، تبرز Dubverse.ai كأداة تغير قواعد اللعبة لمنتجي الفيديو والمعلمين والشركات على حدٍ سواء. تسخر هذه المنصة المبتكرة قدرات الذكاء الاصطناعي لتبسيط وتعزيز عملية إنتاج الفيديو، مع التركيز بشكل خاص على التغلب على حواجز اللغة وإتاحة الوصول إلى المحتوى عالميًا. يوجد...
Typecast
typecast.ai
يعد AI Voice Generator مع النص العاطفي إلى كلام بواسطة Typecast أداة عبر الإنترنت تتيح للمستخدمين تحويل النص إلى كلام نابض بالحياة. مع مكتبة تضم أكثر من 400 صوتًا واقعيًا للغاية، تتيح هذه الأداة للمستخدمين إنشاء المحتوى بالطريقة التي يريدونها تمامًا. إنه يوفر ميزات ووظائف متنوعة لأغراض مختلفة، بما ...
Soundation
soundation.com
اصنع الموسيقى في استوديو مجاني عبر الإنترنت في متصفحك. التعاون وصنع الإيقاعات وتسجيل الصوت وتحريره. استخدم أكثر من 20000 حلقة وعينة وأدوات افتراضية وتأثيرات.
LANDR
landr.com
لقد تغير عالم الموسيقى. جعلت التكنولوجيا الجديدة من السهل والميسور التكلفة على الفنانين إنشاء أعمالهم ومشاركتها باستقلالية تامة، لكن الخطوة الأخيرة في جعل الموسيقى مشروعًا ذاتيًا بالكامل - إتقانها - ظلت خطوة معقدة وبعيدة المنال.
Ableton
ableton.com
تقوم شركة Ableton بتصنيع البرامج والأجهزة والأدوات الإبداعية الأخرى لمجتمع عالمي من صانعي الموسيقى.
Alitu
alitu.com
Alitu هي أداة لتحرير البودكاست على شبكة الإنترنت تأخذ تسجيلاتك الأولية وتساعدك على تحويلها إلى عرض مذهل يجذب المزيد من الجمهور. تحرر الأداة المذيعين الناشئين من الأجزاء الفنية لتحرير البودكاست، للتركيز على الأجزاء التي يحبونها. قم بأتمتة الأجزاء التقنية، مثل إزالة ضوضاء الخلفية وتسوية مستويات الصوت....
SoundPiece
soundpiece.co
أنشئ موسيقى جميلة باستخدام الذكاء الاصطناعي. ما عليك سوى تحديد الحالة المزاجية والأسلوب والطول الذي تريده، وإنشاء أغنية جديدة في ثوانٍ. يمكنك أيضًا ضبط الأغاني أو إنشاء أي عدد تريده من الأشكال. سواء كنت تبحث عن إيقاعات أوركسترا أو إلكترونية أو حتى مجرد إيقاع بسيط - يمكن لمقطع الصوت إنشاء الموسيقى ال...
Krotos
krotos.studio
يعد Krotos Studio، الذي طورته Krotos، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الصوت، برنامجًا رائدًا مصممًا لإحداث ثورة في طريقة عمل الأشخاص مع المؤثرات الصوتية. تعمل هذه المنصة المبتكرة على تبسيط عملية إنشاء الصوت، حيث تقدم مزيجًا سلسًا من السرعة والجودة والحرية الإبداعية، مما يسمح للمستخدمين بإنتاج مؤثرا...
Deepsync
deepsync.com
يستخدم Deepsync تقنية استنساخ الصوت لمساعدة شركات الوسائط على إنتاج محتوى صوتي أسرع بـ 10 مرات من الإنتاج اليدوي. ويهدف إلى تسهيل عملية الإنتاج لمذيعي البودكاست واستوديوهات الإنتاج.
Audiotool
audiotool.com
ابدأ في صنع الموسيقى في السحابة. Audiotool هو استوديو قوي لإنتاج الموسيقى عبر الإنترنت مباشرة في متصفحك.
Auphonic
auphonic.com
خدمة الويب التلقائية لما بعد الإنتاج الصوتي، باستخدام تقنيات معالجة الإشارات والتعلم الآلي.
Avid
avid.com
يعمل Avid على تمكين منشئي الوسائط من خلال التكنولوجيا المبتكرة والأدوات التعاونية للترفيه والإعلام والتثقيف وتنوير العالم.
Vollume
vollume.com
Vollume Control هي أداة إنتاجية موسيقية مصممة للموسيقيين ومحترفي الموسيقى للتعاون بسهولة أكبر في المشاريع. الجمع بين إدارة قوائم التشغيل القوية والمراسلة ومشاركة الملفات والتخزين السحابي في تطبيق واحد سهل الاستخدام.
Numa Studio
numastudio.io
يعيد Numa Studio تعريف مشهد إدارة مشاريع الموسيقى من خلال مركزة كل جانب من جوانب العملية الإبداعية الخاصة بك في منصة واحدة بديهية. مع Numa Studio، يمكن لمحترفي الموسيقى تجربة تنظيم لا مثيل له، مما يؤدي إلى توفير كبير في الوقت والتعاون المبسط. يلغي تصميم المنصة الحاجة إلى أدوات ومنصات متعددة، مما يسم...
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box هي شركة تحويل النص إلى كلام والتعليق الصوتي مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم أكثر من 700 راوي مدعوم بالذكاء الاصطناعي قادر على التحدث بأكثر من 140 لغة محلية ومحلية للغاية. يتمتع العديد من رواة الذكاء الاصطناعي هؤلاء بالوعي بالسياق، مما يمكنهم من تطوير أصوات سياقية بلهجات وعواطف مختلفة. ...
Notetracks
notetracks.com
يساعد تطبيق Notetracks منشئي الصوت والفيديو على مراجعة المشاريع الإبداعية والموافقة عليها (البودكاست والموسيقى ومقاطع الفيديو والمحتوى التسويقي). إن التنقل ذهابًا وإيابًا في رسائل البريد الإلكتروني لمراجعات المسودات ليس هو الطريق الصحيح في عالم التعاون عن بعد اليوم (على سبيل المثال، هل يمكننا أخذ um...
Audiorista
audiorista.com
أطلق العنان لإمكانات المحتوى الخاص بك مع Audiorista، الأداة المثالية لصياغة تطبيق الوسائط المخصص الخاص بك. قم بتحويل كتبك الصوتية والبودكاست والكتب الإلكترونية والدورات التدريبية وغير ذلك الكثير بسلاسة إلى منصة جذابة قائمة على الاشتراك تلبي احتياجات جمهورك الراسخ والمتحمسين الجدد. أفضل جزء؟ لا تحتاج...
Audiohook
audiohook.com
Audiohook هو متجر شامل يسمح للشركات بالوصول إلى عملائها عبر جميع القنوات الصوتية الرقمية والتقليدية.
Boomcaster
boomcaster.com
تُحدث Boomcaster ثورة في مجال البث الصوتي من خلال تقديم إمكانات تسجيل محلية عالية الجودة للمقابلات عن بعد، مما يضمن صوتًا بمستوى الاستوديو ودقة فيديو تصل إلى 4K. يتم التقاط مدخلات كل مشارك بشكل مستقل، مما يحمي التسجيلات من عدم استقرار الإنترنت ويوفر وضوحًا لا مثيل له. تشتمل منصتنا البديهية أيضًا على...