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برامج تحرير الصوت - التطبيقات الأكثر شعبية - ساحل العاج
يتيح برنامج تحرير الصوت للمستخدمين إنشاء الملفات الصوتية وتعديلها. يستخدم محررو ومهندسو الصوت هذه الأدوات لمزج أقسام الصوت أو حذفها، وضبط مناطق معينة، وتطوير مكونات صوتية جديدة. تتضمن هذه البرامج غالبًا تأثيرات لتغيير صوت الملفات الصوتية بطرق متنوعة. وهي تدعم عادةً تنسيقات ملفات متعددة، مثل MP3 وWAV وWindows Media وMPEG-4. تُستخدم برامج تحرير الصوت على نطاق واسع من قبل مهندسي الصوت ومنتجي الموسيقى والخلاطات والمحررين ومصممي الصوت في إنتاج الموسيقى والأفلام والتلفزيون. غالبًا ما يتم استخدامه جنبًا إلى جنب مع برامج تحرير الفيديو وبالتعاون مع فرق إنتاج الفيديو.
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Murf AI
murf.ai
انتقل من النص إلى الكلام باستخدام مولد صوتي متعدد الاستخدامات يعمل بالذكاء الاصطناعي. تمكين الذكاء الاصطناعي، أصوات أناس حقيقيين. أنشئ تعليقات صوتية بجودة الاستوديو في دقائق. استخدم أصوات الذكاء الاصطناعي النابضة بالحياة من Murf للبودكاست ومقاطع الفيديو وجميع العروض التقديمية الاحترافية.
Speechify
speechify.com
اقرأ بذكاء وليس بصعوبة. يمكنك تصفح المستندات والمقالات وملفات PDF والبريد الإلكتروني - وأي شيء تقرأه - من خلال الاستماع باستخدام قارئنا الرائد لتحويل النص إلى كلام.
Soundtrap
soundtrap.com
صناعة الموسيقى، وتحرير الصوت، والحلقات، والضبط التلقائي، وصانع الإيقاعات، كل ما تحتاجه لإنشاء موسيقى مجانية. إنه متصل بالإنترنت وتعاوني - قم بالتسجيل للحصول على حسابك المجاني الآن!
Riverside.fm
riverside.fm
يسهّل موقع Riverside.fm على القائمين على البث الصوتي وشركات الإعلام تسجيل المقابلات عن بعد بجودة الاستوديو. النتيجة النهائية؟ فيديو بدقة 4K ومحتوى صوتي WAV.
Descript
descript.com
قم بتسجيل الصوت والفيديو ونسخه وتحريره ومزجه والتعاون فيه وإتقانه باستخدام Descript. تحميل مجانا →.
Lalal.ai
lalal.ai
أول مقسم ذو 8 سيقان في العالم🏆 استخراج الأغاني والمرافقة والآلات الموسيقية المختلفة مدعومًا بالذكاء الاصطناعي من أي ملفات صوت وفيديو.
Zencastr
zencastr.com
تم تصميم Zencastr ليتم تشغيله مباشرة في متصفحك حتى تتمكن من التسجيل في أي مكان دون تثبيت أي شيء. كل ما على ضيوفك فعله هو النقر على رابط الدعوة.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle عبارة عن منصة لإنشاء الصوت والفيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد القائمين على البث الصوتي المحترفين والهواة على إنشاء وتحرير وتوزيع ملفات بودكاست ذات جودة إنتاجية في ثوانٍ. تتمثل مهمة الشركة في إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى رواية القصص عبر البث من خلال أدوات سهلة الاستخدام تتسم ...
AudioStrip
audiostrip.co.uk
بالقرب من العزلة الموسيقية والصوتية المثالية مجانًا! أفضل أداة عبر الإنترنت يستخدمها الموسيقيون لفصل الأغاني عن دعم الموسيقى في الملفات الصوتية. استخدم AudioStrip مجانًا أو ادفع مقابل الإصدار المميز للحصول على تحميل مجمع، وعزل أسرع 10 مرات، والمزيد.
Dubverse
dubverse.ai
الطريقة الأسهل (والسحرية) لدبلجة مقاطع الفيديو. اجعل المحتوى الخاص بك متعدد اللغات بنقرة زر واحدة ليصل إلى المزيد من الأشخاص.
Typecast
typecast.ai
مولد الصوت المدعم بالذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت والذي يمكنه تحويل النص الخاص بك إلى خطاب يشبه الحياة. أكثر من 300+ أصوات واقعية للغاية. قم بإنشاء المحتوى الخاص بك بالطريقة التي تريدها!
LANDR
landr.com
LANDR هي المنصة الوحيدة عبر الإنترنت التي تدعم الفنانين طوال دورة حياة موسيقاهم بأكملها. يخلق. شبكة. يتقن. يطلق. أن تسمع. كريز. كولابوريز. أتقن. توزيع. سويز إكوتيه.
Soundation
soundation.com
اصنع الموسيقى في استوديو مجاني عبر الإنترنت في متصفحك. التعاون وصنع الإيقاعات وتسجيل الصوت وتحريره. استخدم أكثر من 20000 حلقة وعينة وأدوات افتراضية وتأثيرات.
Ableton
ableton.com
تقوم شركة Ableton بتصنيع البرامج والأجهزة والأدوات الإبداعية الأخرى لمجتمع عالمي من صانعي الموسيقى.
SoundPiece
soundpiece.co
أنشئ موسيقى جميلة باستخدام الذكاء الاصطناعي. ما عليك سوى تحديد الحالة المزاجية والأسلوب والطول الذي تريده، وإنشاء أغنية جديدة في ثوانٍ. يمكنك أيضًا ضبط الأغاني أو إنشاء أي عدد تريده من الأشكال. سواء كنت تبحث عن إيقاعات أوركسترا أو إلكترونية أو حتى مجرد إيقاع بسيط - يمكن لمقطع الصوت إنشاء الموسيقى ال...
Vollume
vollume.com
Vollume Control هي أداة إنتاجية موسيقية مصممة للموسيقيين ومحترفي الموسيقى للتعاون بسهولة أكبر في المشاريع. الجمع بين إدارة قوائم التشغيل القوية والمراسلة ومشاركة الملفات والتخزين السحابي في تطبيق واحد سهل الاستخدام.
Numa Studio
numastudio.io
يعيد Numa Studio تعريف مشهد إدارة مشاريع الموسيقى من خلال مركزة كل جانب من جوانب العملية الإبداعية الخاصة بك في منصة واحدة بديهية. مع Numa Studio، يمكن لمحترفي الموسيقى تجربة تنظيم لا مثيل له، مما يؤدي إلى توفير كبير في الوقت والتعاون المبسط. يلغي تصميم المنصة الحاجة إلى أدوات ومنصات متعددة، مما يسم...
Krotos
krotos.studio
يعد Krotos Studio، الذي طورته Krotos، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الصوت، برنامجًا رائدًا مصممًا لإحداث ثورة في طريقة عمل الأشخاص مع المؤثرات الصوتية. تعمل هذه المنصة المبتكرة على تبسيط عملية إنشاء الصوت، حيث تقدم مزيجًا سلسًا من السرعة والجودة والحرية الإبداعية، مما يسمح للمستخدمين بإنتاج مؤثرا...
Alitu
alitu.com
Alitu هي أداة لتحرير البودكاست على شبكة الإنترنت تأخذ تسجيلاتك الأولية وتساعدك على تحويلها إلى عرض مذهل يجذب المزيد من الجمهور. تحرر الأداة المذيعين الناشئين من الأجزاء الفنية لتحرير البودكاست، للتركيز على الأجزاء التي يحبونها. قم بأتمتة الأجزاء التقنية، مثل إزالة ضوضاء الخلفية وتسوية مستويات الصوت....
Deepsync
deepsync.com
يستخدم Deepsync تقنية استنساخ الصوت لمساعدة شركات الوسائط على إنتاج محتوى صوتي أسرع بعشر مرات من الإنتاج اليدوي. ويهدف إلى تسهيل عملية الإنتاج لمذيعي البودكاست واستوديوهات الإنتاج.
Audiotool
audiotool.com
ابدأ في صنع الموسيقى في السحابة. Audiotool هو استوديو قوي لإنتاج الموسيقى عبر الإنترنت مباشرة في متصفحك.
Auphonic
auphonic.com
خدمة الويب التلقائية لما بعد الإنتاج الصوتي، باستخدام تقنيات معالجة الإشارات والتعلم الآلي.
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box هي شركة تحويل النص إلى كلام والتعليق الصوتي مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم أكثر من 700 راوي مدعوم بالذكاء الاصطناعي قادر على التحدث بأكثر من 140 لغة محلية ومحلية للغاية. يتمتع العديد من رواة الذكاء الاصطناعي هؤلاء بالوعي بالسياق، مما يمكنهم من تطوير أصوات سياقية بلهجات وعواطف مختلفة. ...
Avid
avid.com
يعمل Avid على تمكين منشئي الوسائط من خلال التكنولوجيا المبتكرة والأدوات التعاونية للترفيه والإعلام والتثقيف وتنوير العالم.
Notetracks
notetracks.com
يساعد تطبيق Notetracks منشئي الصوت والفيديو على مراجعة المشاريع الإبداعية والموافقة عليها (البودكاست والموسيقى ومقاطع الفيديو والمحتوى التسويقي). إن التنقل ذهابًا وإيابًا في رسائل البريد الإلكتروني لمراجعات المسودات ليس هو الطريق الصحيح في عالم التعاون عن بعد اليوم (على سبيل المثال، هل يمكننا أخذ um...
Audiorista
audiorista.com
أطلق العنان لإمكانات المحتوى الخاص بك مع Audiorista، الأداة المثالية لصياغة تطبيق الوسائط المخصص الخاص بك. قم بتحويل كتبك الصوتية والبودكاست والكتب الإلكترونية والدورات التدريبية وغير ذلك الكثير بسلاسة إلى منصة جذابة قائمة على الاشتراك تلبي احتياجات جمهورك الراسخ والمتحمسين الجدد. أفضل جزء؟ لا تحتاج...
Audiohook
audiohook.com
Audiohook هو متجر شامل يسمح للشركات بالوصول إلى عملائها عبر جميع القنوات الصوتية الرقمية والتقليدية.
Boomcaster
boomcaster.com
تُحدث Boomcaster ثورة في مجال البث الصوتي من خلال تقديم إمكانات تسجيل محلية عالية الجودة للمقابلات عن بعد، مما يضمن صوتًا بمستوى الاستوديو ودقة فيديو تصل إلى 4K. يتم التقاط مدخلات كل مشارك بشكل مستقل، مما يحمي التسجيلات من عدم استقرار الإنترنت ويوفر وضوحًا لا مثيل له. تشتمل منصتنا البديهية أيضًا على...