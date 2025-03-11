برامج المؤتمرات الصوتية - التطبيقات الأكثر شعبية

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تقوم تطبيقات المؤتمرات الصوتية بتوصيل المشاركين من مواقع مختلفة عبر اتصال صوتي مستضاف. على الرغم من قدرتها على التعامل مع المكالمات الجماعية الصغيرة، إلا أن استخدامها الأساسي هو تسهيل الاجتماعات والاتصالات المهنية الأخرى. تعتبر هذه الأدوات أيضًا فعالة للاتصالات واسعة النطاق، وتستوعب المحادثات بين عدة أطراف كبيرة. وهي تفيد الشركات التي لديها موظفين عن بعد أو يعملون من المنزل، وكذلك أولئك الذين يعملون من مواقع مختلفة. من خلال تقديم أرقام الاتصال المحلية، تعمل المؤتمرات الصوتية على تبسيط المكالمات الدولية، مما يلغي الحاجة إلى خطط الهاتف الدولية. في كثير من الأحيان، تتكامل هذه الحلول مع الأدوات المستندة إلى الويب مثل الندوات عبر الإنترنت أو مؤتمرات الويب، مما يوفر ميزات متقدمة مثل الدردشة والمراسلة الفورية ومشاركة الشاشة والملفات.
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Verizon
verizon.com
يوفر تطبيق Verizon أداة لإدارة حسابات وخدمات Verizon، بما في ذلك دفع الفواتير، مراقبة الاستخدام، ودعم التوجهات وتنظيم الخدمات المتنقلة.
Workplace
workplace.com
مكان العمل هو أداة اتصالات للتواصل والتعاون بين الموظفين في الشركات، تدعم المراسلة، ومؤتمرات الفيديو، ومجموعات العمل.
Spike
spikenow.com
سبايك هو تطبيق يجمع البريد الإلكتروني والدردشة والمستندات التعاونية في واجهة واحدة، مما يسهل التواصل بين الأفراد والفرق.
JustCall
justcall.io
JustCall هو نظام اتصالات تجاري يتيح إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وWhatsApp، مع دمج أدوات ذكية لتحسين تجربة العملاء.
Cisco
cisco.com
تطبيق Cisco Spaces هو منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالأماكن لتحويل المباني إلى مساحات ذكية وآمنة ومستدامة.
Stackfield
stackfield.com
ستاكفيلد هي أداة شاملة للتعاون وإدارة المشاريع، توفر ميزات لتنظيم المهام والتواصل بين الفرق بشكل آمن.
CommPeak
commpeak.com
CommPeak هو حل متكامل للاتصالات السحابية يوفر مركز اتصالات قابل للتخصيص وخدمات VoIP لتحسين التواصل وإدارة الأعمال.
Mitel MiCollab
mitel.com
Mitel MiCollab هو تطبيق تعاون مؤسسي يوفر ميزات مثل المكالمات الصوتية والفيديو، والرسائل، ومشاركة الملفات، مما يسهل الاتصالات المتكاملة عبر الأجهزة المختلفة.
PhoneLiveStreaming
phonelive.io
تطبيق PhoneLiveStreaming يتيح للمتقاعدين الاتصال مباشرة بالبث المباشر عبر الهاتف التقليدي عند بدء البث.
Stork
stork.ai
ستوك هو تطبيق لتسجيل المحادثات والاجتماعات تلقائياً، ويتيح إرسال الرسائل الصوتية والفيديو، مع تسجيل الشاشة لتقديم العروض غير المتزامنة.
Voximplant
voximplant.com
Voximplant هي منصة تتيح للمطورين دمج ميزات الاتصالات مثل الصوت والفيديو والرسائل في التطبيقات بدون الحاجة لبنية تحتية خلفية.
LoopUp
loopup.com
LoopUp هو حل مؤتمرات هاتفية آمن وسهل الاستخدام، يدعم الاجتماعات عن بُعد بشكل فعال دون الحاجة لتدريب، ويستخدمه أكثر من 7000 شركة حول العالم.
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