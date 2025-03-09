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تقوم تطبيقات المؤتمرات الصوتية بتوصيل المشاركين من مواقع مختلفة عبر اتصال صوتي مستضاف. على الرغم من قدرتها على التعامل مع المكالمات الجماعية الصغيرة، إلا أن استخدامها الأساسي هو تسهيل الاجتماعات والاتصالات المهنية الأخرى. تعتبر هذه الأدوات أيضًا فعالة للاتصالات واسعة النطاق، وتستوعب المحادثات بين عدة أطراف كبيرة. وهي تفيد الشركات التي لديها موظفين عن بعد أو يعملون من المنزل، وكذلك أولئك الذين يعملون من مواقع مختلفة. من خلال تقديم أرقام الاتصال المحلية، تعمل المؤتمرات الصوتية على تبسيط المكالمات الدولية، مما يلغي الحاجة إلى خطط الهاتف الدولية. في كثير من الأحيان، تتكامل هذه الحلول مع الأدوات المستندة إلى الويب مثل الندوات عبر الإنترنت أو مؤتمرات الويب، مما يوفر ميزات متقدمة مثل الدردشة والمراسلة الفورية ومشاركة الشاشة والملفات.
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JustCall
justcall.io
JustCall هو نظام اتصالات تجاري يتيح إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وWhatsApp، مع دمج أدوات ذكية لتحسين تجربة العملاء.
Spike
spikenow.com
سبايك هو تطبيق يجمع البريد الإلكتروني والدردشة والمستندات التعاونية في واجهة واحدة، مما يسهل التواصل بين الأفراد والفرق.
Stackfield
stackfield.com
ستاكفيلد هي أداة شاملة للتعاون وإدارة المشاريع، توفر ميزات لتنظيم المهام والتواصل بين الفرق بشكل آمن.
Stork
stork.ai
مساحة عمل فريقك التي تسجل الاجتماعات وتسجلها تلقائيًا. Stork هو برنامج مراسلة صوت وفيديو مزود بتسجيل شاشة قوي للعروض التقديمية غير المتزامنة. اجتماعات أقل. لا مزيد من الاجتماعات الفائتة.
Verizon
verizon.com
يوفر تطبيق Verizon أداة لإدارة حسابات وخدمات Verizon، بما في ذلك دفع الفواتير، مراقبة الاستخدام، ودعم التوجهات وتنظيم الخدمات المتنقلة.
Workplace
workplace.com
مكان العمل هو أداة اتصالات للتواصل والتعاون بين الموظفين في الشركات، تدعم المراسلة، ومؤتمرات الفيديو، ومجموعات العمل.
CommPeak
commpeak.com
CommPeak هو حل متكامل للاتصالات السحابية يوفر مركز اتصالات قابل للتخصيص وخدمات VoIP لتحسين التواصل وإدارة الأعمال.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces عبارة عن منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالمساحات لتحويل المباني إلى مساحات ذكية. باستخدام قوة أجهزة Cisco كمستشعرات (Catalyst و Meraki و Webex) والنظام الإيكولوجي للمساحات ، تهدف النظام الأساسي إلى جعل المباني آمنة وذكية ومستدامة وسلاسة. تسخير مساحات Cisco قوة أجهزة وأجهزة Cisco (Catalyst و Meraki و Webex) مما يجعل المباني آمنة وذكية ومستدامة مع تجارب الأشخاص غير الملحومة.
Mitel MiCollab
mitel.com
Mitel MiCollab هو تطبيق تعاون مؤسسي يوفر ميزات مثل المكالمات الصوتية والفيديو، والرسائل، ومشاركة الملفات، مما يسهل الاتصالات المتكاملة عبر الأجهزة المختلفة.
LoopUp
loopup.com
LoopUp هو حل متميز للمكالمات الجماعية يجعل من السهل استضافة اجتماعات عن بعد عالية الجودة، مع توفير الأمان اللازم لمستخدمي المؤسسات. لا التدريب المطلوب. يثق أكثر من 7000 شركة حول العالم في LoopUp فيما يتعلق باجتماعاتهم المهمة عن بعد بدءًا من المكالمات الجماعية اليومية وحتى الأحداث عالية الوضوح. ومن بين العملاء ترافيليكس، وكيا موتورز أمريكا، وكليفورد تشانس، وبي إم جيه. نحن نساعد قاعدة عملائنا من 17 موقعًا حول العالم.
Voximplant
voximplant.com
Voximplant عبارة عن منصة اتصالات كخدمة، فهي تسمح للمطورين بإضافة ميزات اتصالات في الوقت الفعلي (الصوت والفيديو والمراسلة) في تطبيقاتهم دون الحاجة إلى إنشاء أي بنية تحتية خلفية. تم تصميم بنية Voximplant للعمل بدون خادم: يقوم المطورون بتحميل كود JavaScript الخاص بهم إلى السحابة الخاصة بنا ويتم تنفيذ الكود الذي تم تحميله تلقائيًا عند وصول مكالمة إلى النظام الأساسي أو عند تنفيذ أمر HTTP API. يمكن أن تصل المكالمة إلى النظام الأساسي من شبكة الهاتف، ومن جهاز أو تطبيق SIP، ومن Voximplant Web أو Mobile SDK.
PhoneLiveStreaming
phonelive.io
يقوم PhoneLiveStreaming بالاتصال بكبار السن وتوصيلهم بالبث المباشر الخاص بك باستخدام هاتف تقليدي في كل مرة يبدأ فيها.
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