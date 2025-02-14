برامج المؤتمرات الصوتية - التطبيقات الأكثر شعبية - السلفادور

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تقوم تطبيقات المؤتمرات الصوتية بتوصيل المشاركين من مواقع مختلفة عبر اتصال صوتي مستضاف. على الرغم من قدرتها على التعامل مع المكالمات الجماعية الصغيرة، إلا أن استخدامها الأساسي هو تسهيل الاجتماعات والاتصالات المهنية الأخرى. تعتبر هذه الأدوات أيضًا فعالة للاتصالات واسعة النطاق، وتستوعب المحادثات بين عدة أطراف كبيرة. وهي تفيد الشركات التي لديها موظفين عن بعد أو يعملون من المنزل، وكذلك أولئك الذين يعملون من مواقع مختلفة. من خلال تقديم أرقام الاتصال المحلية، تعمل المؤتمرات الصوتية على تبسيط المكالمات الدولية، مما يلغي الحاجة إلى خطط الهاتف الدولية. في كثير من الأحيان، تتكامل هذه الحلول مع الأدوات المستندة إلى الويب مثل الندوات عبر الإنترنت أو مؤتمرات الويب، مما يوفر ميزات متقدمة مثل الدردشة والمراسلة الفورية ومشاركة الشاشة والملفات.
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JustCall
justcall.io
JustCall: منصة اتصالات الأعمال الشاملة، تواصل مع العملاء المحتملين والعملاء عبر الصوت والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp. قم بأتمتة سير العمل من خلال أكثر من 100 عملية تكامل وسحر الذكاء الاصطناعي، وشاهد نمو أعمالك على الطيار الآلي. تحظى JustCall بثقة أكثر من 6000 شركة على مستوى العالم، وتقوم بتجهيز الفرق التي تتعامل مع العملاء لتقديم تفاعلات لا تشوبها شائبة مع العملاء مدعومة برؤى الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي وبعد المكالمة. أهم ميزات JustCall التي يجب الانتباه إليها: * المكالمات الواردة والصادرة * إرسال واستقبال الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة * طالب المبيعات (طالب السيارات والتنبؤية والطاقة) * سير عمل الرسائل القصيرة * روبوتات الرسائل القصيرة * نظام الرد الصوتي التفاعلي (IVR) متعدد المستويات * مساعدة الوكيل في الوقت الحقيقي * مساعد الطيار عبر الرسائل القصيرة الذي يعمل بنظام الذكاء الاصطناعي * تدريب الذكاء الاصطناعي *تحليل المشاعر * تسجيل المكالمات بالذكاء الاصطناعي * مراقبة المكالمات الحية * صندوق الوارد الخاص بـ WhatsApp المشترك * التوزيع التلقائي للمكالمات (ACD) * 100+ تكاملات CRM * أرقام هواتف الأعمال في أكثر من 70 دولة
Spike
spikenow.com
يعمل Spike على حل فوضى التواصل بين الفرق والأفراد من خلال الجمع بين البريد الإلكتروني والدردشة الجماعية والمستندات التعاونية والاجتماعات في موجز واحد. Spike للاستخدام الشخصي: احصل على تجربة أفضل للبريد الإلكتروني مع تطبيق البريد الإلكتروني للمحادثة من Spike والذي يحول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى دردشة. إنه يشبه وجود منصة مراسلة فائقة الشحن تعطي الأولوية لرسائلك الأكثر أهمية، حتى تتمكن من التركيز على الأشياء الأكثر أهمية. استخدم بريدك الإلكتروني الحالي واستمتع بتجربة بريد إلكتروني خالية من الفوضى. سبايك للفرق: وضوح التواصل للفرق! يقدم Spike مجموعة إنتاجية شاملة للفرق. فهو يجمع بين الدردشة الجماعية والبريد الإلكتروني واجتماعات الفيديو وأدوات الذكاء الاصطناعي والمستندات التعاونية في موجز موحد. تواصل وتعاون بسهولة مع الفرق الداخلية وأصحاب المصلحة الخارجيين، بما في ذلك الزملاء والشركاء والعملاء والموردين، سواء كانوا يستخدمون Spike أم لا. Spike هي أول خدمة بريد إلكتروني للأعمال مصممة للتفاعلات الجماعية الهادفة. حافظ على اتساق العلامة التجارية باستخدام مجال البريد الإلكتروني الخاص بك أو شراء نطاق مخصص من Spike. استمتع بالبريد الإلكتروني والرسائل الآمنة والموثوقة والقابلة للأرشفة والتي تضمن التواصل السلس.
Stackfield
stackfield.com
Stackfield هي أداة تعاون شاملة من ألمانيا تحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها الفرق للعمل معًا: إدارة المهام والمشاريع، وعقد مؤتمرات الفيديو، والدردشة الجماعية، والعمل التعاوني على المستندات والمزيد. Stackfield ليس فقط متوافقًا مع DSGVO، ولكنه يلبي أعلى معايير الخصوصية وأمن البيانات. يتم تخزين جميع البيانات في ألمانيا، ولا يمكن الوصول إليها خارج الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، Stackfield هو المزود الوحيد الذي يحمي جميع إدارة المشاريع وسير العمل بالكامل من خلال التشفير الشامل. وبالتالي، لا يمكن لأحد رؤية محتويات رسائل الدردشة أو المهام أو الملفات - ولا حتى موظفي Stackfield. تستخدم أكثر من 10000 شركة أداة التعاون الشاملة لإدارة مشاريعها، والتواصل بشكل أفضل كفريق، وتحقيق أهدافها.
Stork
stork.ai
مساحة عمل فريقك التي تسجل الاجتماعات وتسجلها تلقائيًا. Stork هو برنامج مراسلة صوت وفيديو مزود بتسجيل شاشة قوي للعروض التقديمية غير المتزامنة. اجتماعات أقل. لا مزيد من الاجتماعات الفائتة.
Verizon
verizon.com
Verizon هو مشغل شبكة لاسلكية أمريكي كان يعمل سابقًا كقسم منفصل لشركة Verizon Communications تحت اسم Verizon Wireless.
Workplace
workplace.com
Workplace عبارة عن أداة اتصال تربط جميع الأشخاص في شركتك، حتى لو كانوا يعملون عن بُعد. استخدم الميزات المألوفة مثل المجموعات والدردشة والبث المباشر للفيديو لجعل الأشخاص يتحدثون ويعملون معًا. Workplace عبارة عن نظام أساسي للاتصال المؤسسي تم تطويره بواسطة شركة Facebook, Inc. ويتضمن استخدام المجموعات والمراسلة الفورية وموجز الأخبار. يقود التطوير جوليان كودورنيو، نائب الرئيس لقسم Workplace، وكارانديب أناند، رئيس Workplace.
CommPeak
commpeak.com
اكتشف قوة CommPeak: الحل النهائي للاتصالات المستندة إلى السحابة في CommPeak، تتمثل مهمتهم في إحداث ثورة في الاتصالات التجارية القائمة على السحابة، مما يجعلها أسهل وأقل تكلفة من أي وقت مضى. إنهم ملتزمون بتمكين الأفراد والشركات مثل شركتك من خلال منتجات وخدمات عالية الجودة تؤدي إلى النجاح. هذا هو سبب تميز CommPeak باعتباره الحل الأمثل لاحتياجات الاتصال الخاصة بك: || حلول مركز الاتصال السحابي التي تعزز المبيعات تعمل شركة CommPeak على تبسيط الاتصالات التجارية من خلال حلول مركز الاتصال المستندة إلى السحابة والقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة. سواء كنت تركز على مراكز الاتصال الواردة أو الصادرة أو المختلطة، فقد تم تصميم أدواتها المبتكرة لتلبية احتياجات عملك الفريدة. مع CommPeak، يمكنك التمتع بالمزايا التالية: * التغطية العالمية: قم بتوسيع نطاق وصولك من خلال خدمات إنهاء SIP العالمية من A إلى Z، والتي تتميز بـ 10 محولات إقليمية وأرقام اتصال داخل الدولة ومعرفات DID المحلية لأكثر من 75 دولة. تجربة مكالمات ذات جودة أعلى باستمرار. * آمن وموثوق: يمكنك العمل بثقة باستخدام الحلول السحابية لمركز الاتصال الجاهزة للمؤسسات. إنهم يعطون الأولوية لأمن بياناتك من خلال التشفير الشامل والالتزام بمعايير الأمان الدولية. تتميز منتجاتها بأنها قابلة للتطوير وموثوقة، مما يضمن وصولك إلى عملائك دون أي ضغوط. * التزام عالي الجودة: استفد من اتصالاتهم المباشرة مع موفري الخدمة من المستوى الأول والحلول السحابية لمركز الاتصال القابلة للتخصيص. إنهم يقدمون خدمات داخلية خاصة تتيح توجيهًا عالميًا أقصر وأسرع، مدعومًا بدعم مخصص على مدار 24/7/365. || اتصالات سحابية عالمية فعالة من حيث التكلفة كمزود عالمي لمراكز الاتصال السحابية، تقدم CommPeak دائمًا أسعارًا تنافسية للغاية. ولكن ما يميزنا حقًا عن موفري خدمة VoIP السحابية الآخرين هو التزامهم بنجاحك: * حلول مخصصة: تقدم CommPeak حلول مركز اتصال مخصصة وفعالة من حيث التكلفة ومصممة خصيصًا لشركتك. قل وداعًا لمتاعب العمل مع العديد من موفري خدمات الاتصالات - فهم يقدمون مجموعة كاملة من الخدمات المستندة إلى السحابة لتلبية جميع احتياجات الاتصال الخاصة بك. * الدعم المباشر: يمكنك الوصول إلى فريق دعم مباشر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وهو مخصص لتحقيق أقصى قدر من النجاح التشغيلي. إنهم هنا لمساعدتك في كل خطوة على الطريق. * النشر السريع مع CommPeak، يمكنك إعداد مركز الاتصال الخاص بك وتشغيله في أقل من يومي عمل، مما يضمن أنك دائمًا في صدارة المنافسة. تتيح الحلول المتوفرة على شكل وحدات للشركات إمكانية إنشاء حلول مخصصة للغاية استنادًا إلى نماذج الأعمال الفريدة الخاصة بك. * CommPeak Dialer - مُحسّن للحصول على أعلى أداء من خلال الأتمتة والتحليلات في الوقت الفعلي والتخصيص ومطابقة الوكيل الرئيسي والمراقبة وأكثر من 50 عملية تكامل لإدارة علاقات العملاء. * خدمات VoIP - ارفع مستوى اتصالاتك مع خدمات VoIP: الجودة الفائقة والأسعار التنافسية والتغطية العالمية والدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. * Cloud PBX - قم بتحسين عملياتك باستخدام Cloud PBX: التحليلات في الوقت الفعلي، وإدارة قوائم الانتظار، والإعداد السريع، والهاتف الرقمي المدمج للاتصال الفعال. * أرقام DID - تعزيز الاتصال بأرقام DID المحلية الخاصة بهم: التنشيط السريع، والإمكانيات الشاملة، وبوابة مستخدم بديهية مع تحليلات مفصلة. * منصة الرسائل القصيرة - عزز حملات الرسائل النصية القصيرة الخاصة بك من خلال نظامها الأساسي سهل الاستخدام: التحليلات الشاملة والتخصيص والتكامل السهل لواجهة برمجة التطبيقات للتواصل الفعال. * LookUp - توقف عن إضاعة الوقت والمال على الأرقام غير الصالحة! استرجع معلومات مفصلة عن أي رقم هاتف وصلاحيته عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) أو اللوحة الصديقة الخاصة بهم. * تحويل الكلام إلى نص - دقة النسخ من الدرجة الأولى مع الحل المدعوم بالتعلم الآلي، ودعم أكثر من 75 لغة، والبحث المتقدم عن الكلمات الرئيسية، والتعامل القوي مع الضوضاء.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces عبارة عن منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالمساحات لتحويل المباني إلى مساحات ذكية. باستخدام قوة أجهزة Cisco كأجهزة استشعار (Catalyst وMeraki وWebex) والنظام البيئي Spaces، تهدف المنصة إلى جعل المباني آمنة وذكية ومستدامة وسلسة. تسخر Cisco Spaces قوة أجهزة وأجهزة الاستشعار التابعة لشركة Cisco (Catalyst وMeraki وWebex) مما يجعل المباني آمنة وذكية ومستدامة من خلال تجارب سلسة للأشخاص.
Mitel MiCollab
mitel.com
Mitel MiCollab عبارة عن منصة للتعاون المؤسسي تعمل على تشغيل الاتصالات بشكل آمن وسريع عندما تحتاج إليها، أينما كنت. الفوائد الرئيسية: - كل ما تحتاجه في مكان واحد - تطبيق واحد للصوت والفيديو والمراسلة والتواجد والمؤتمرات والتنقل والتعاون الجماعي - أجهزة متعددة، تجربة واحدة - تجربة اتصالات متسقة عبر جميع أجهزتك - زيادة إنتاجية الأعمال - مع الخدمة الموحدة، يمكنك قضاء وقت أقل في محاولة الاتصال ووقت أطول في المشاركة في الاتصالات الإنتاجية - تسخير قوة الفرق - مواكبة المشاريع، والبقاء على اتصال مع الزملاء، وتعزيز تبادل المعرفة والأفكار عبر صوامع الأعمال - عمليات النشر البسيطة: نشر رموز QR لتبسيط العملية سمات: - الاتصالات الموحدة والتعاون الجماعي - متوفر لأجهزة الكمبيوتر الشخصية، وأجهزة Mac، والويب، والأجهزة المحمولة - التصميم الأول للجوال - مكالمات صوتية وفيديو في الوقت الحقيقي - عقد المؤتمرات الصوتية مع مشاركة الويب - الوصول لرقم واحد - رنين متزامن / توأمة الجوال - مساحات عمل تعاونية - الدردشة الفردية والجماعية - شرح الملف - الهاتف الرقمي WebRTC - تكامل Outlook® والتقويم - مشاركة الملفات والشاشة - طبقات متعددة من الأمان - دعم متعدد المناطق / اللغة
LoopUp
loopup.com
LoopUp هو حل متميز للمكالمات الجماعية يجعل من السهل استضافة اجتماعات عن بعد عالية الجودة، مع توفير الأمان اللازم لمستخدمي المؤسسات. لا التدريب المطلوب. يثق أكثر من 7000 شركة حول العالم في LoopUp فيما يتعلق باجتماعاتهم المهمة عن بعد بدءًا من المكالمات الجماعية اليومية وحتى الأحداث عالية الوضوح. ومن بين العملاء ترافيليكس، وكيا موتورز أمريكا، وكليفورد تشانس، وبي إم جيه. نحن نساعد قاعدة عملائنا من 17 موقعًا حول العالم.
Voximplant
voximplant.com
Voximplant عبارة عن منصة اتصالات كخدمة، فهي تسمح للمطورين بإضافة ميزات اتصالات في الوقت الفعلي (الصوت والفيديو والمراسلة) في تطبيقاتهم دون الحاجة إلى إنشاء أي بنية تحتية خلفية. تم تصميم بنية Voximplant للعمل بدون خادم: يقوم المطورون بتحميل كود JavaScript الخاص بهم إلى السحابة الخاصة بنا ويتم تنفيذ الكود الذي تم تحميله تلقائيًا عند وصول مكالمة إلى النظام الأساسي أو عند تنفيذ أمر HTTP API. يمكن أن تصل المكالمة إلى النظام الأساسي من شبكة الهاتف، ومن جهاز أو تطبيق SIP، ومن Voximplant Web أو Mobile SDK.
PhoneLiveStreaming
phonelive.io
يقوم PhoneLiveStreaming بالاتصال بكبار السن وتوصيلهم بالبث المباشر الخاص بك باستخدام هاتف تقليدي في كل مرة يبدأ فيها.
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