برامج المؤتمرات الصوتية - التطبيقات الأكثر شعبية - إسبانيا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تقوم تطبيقات المؤتمرات الصوتية بتوصيل المشاركين من مواقع مختلفة عبر اتصال صوتي مستضاف. على الرغم من قدرتها على التعامل مع المكالمات الجماعية الصغيرة، إلا أن استخدامها الأساسي هو تسهيل الاجتماعات والاتصالات المهنية الأخرى. تعتبر هذه الأدوات أيضًا فعالة للاتصالات واسعة النطاق، وتستوعب المحادثات بين عدة أطراف كبيرة. وهي تفيد الشركات التي لديها موظفين عن بعد أو يعملون من المنزل، وكذلك أولئك الذين يعملون من مواقع مختلفة. من خلال تقديم أرقام الاتصال المحلية، تعمل المؤتمرات الصوتية على تبسيط المكالمات الدولية، مما يلغي الحاجة إلى خطط الهاتف الدولية. في كثير من الأحيان، تتكامل هذه الحلول مع الأدوات المستندة إلى الويب مثل الندوات عبر الإنترنت أو مؤتمرات الويب، مما يوفر ميزات متقدمة مثل الدردشة والمراسلة الفورية ومشاركة الشاشة والملفات.