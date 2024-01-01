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برامج المؤتمرات الصوتية - التطبيقات الأكثر شعبية - أنغولا
تقوم تطبيقات المؤتمرات الصوتية بتوصيل المشاركين من مواقع مختلفة عبر اتصال صوتي مستضاف. على الرغم من قدرتها على التعامل مع المكالمات الجماعية الصغيرة، إلا أن استخدامها الأساسي هو تسهيل الاجتماعات والاتصالات المهنية الأخرى. تعتبر هذه الأدوات أيضًا فعالة للاتصالات واسعة النطاق، وتستوعب المحادثات بين العديد من الأطراف الكبيرة. وهي تفيد الشركات التي لديها موظفين عن بعد أو يعملون من المنزل، وكذلك أولئك الذين يعملون من مواقع مختلفة. من خلال تقديم أرقام الاتصال المحلية، تعمل المؤتمرات الصوتية على تبسيط المكالمات الدولية، مما يلغي الحاجة إلى خطط الهاتف الدولية. في كثير من الأحيان، تتكامل هذه الحلول مع الأدوات المستندة إلى الويب مثل الندوات عبر الإنترنت أو مؤتمرات الويب، مما يوفر ميزات متقدمة مثل الدردشة والمراسلة الفورية ومشاركة الشاشة والملفات.
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Workplace
workplace.com
Workplace عبارة عن أداة اتصال تربط جميع الأشخاص في شركتك، حتى لو كانوا يعملون عن بُعد. استخدم الميزات المألوفة مثل المجموعات والدردشة والبث المباشر للفيديو لجعل الأشخاص يتحدثون ويعملون معًا. Workplace عبارة عن نظام أساسي للاتصال المؤسسي تم تطويره بواسطة شركة Facebook, Inc. ويتضمن استخدام المجموعات ...
Verizon
verizon.com
Verizon هو مشغل شبكة لاسلكية أمريكي كان يعمل سابقًا كقسم منفصل لشركة Verizon Communications تحت اسم Verizon Wireless.
Spike
spikenow.com
يتضمن البريد الوارد القوي الخاص بـ Spike البريد الإلكتروني للمحادثة والمهام والملاحظات والمستندات التعاونية وتخزين الملفات والتقويم الخاص بك، كل ذلك في موجز واحد.
JustCall
justcall.io
JustCall هو نظام هاتف قائم على السحابة لفرق المبيعات والدعم عن بعد. يتكامل مع HubSpot وIntercom وPipedrive وSalesforce وأدوات CRM/مكتب المساعدة الأخرى.
Stackfield
stackfield.com
تعاون آمن للغاية لفرق العمل. باعتبارها منصة ألمانية، فإن الأولوية القصوى لـ Stackfields هي حماية بيانات الشركات الأوروبية بأفضل التدابير الممكنة!
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces عبارة عن منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالمساحات لتحويل المباني إلى مساحات ذكية. باستخدام قوة أجهزة Cisco كأجهزة استشعار (Catalyst وMeraki وWebex) والنظام البيئي Spaces، تهدف المنصة إلى جعل المباني آمنة وذكية ومستدامة وسلسة. تسخر Cisco Spaces قوة أجهزة وأجهزة الاستشعار التابعة لشركة...
CommPeak
commpeak.com
اكتشف قوة CommPeak: الحل النهائي للاتصالات المستندة إلى السحابة في CommPeak، نحن في مهمة لإحداث ثورة في الاتصالات التجارية القائمة على السحابة، مما يجعلها أسهل وبأسعار معقولة أكثر من أي وقت مضى. نحن ملتزمون بتمكين الأفراد والشركات مثل شركتك من خلال منتجات وخدمات عالية الجودة تؤدي إلى النجاح. لهذا ال...
Stork
stork.ai
مساحة عمل فريقك التي تسجل الاجتماعات وتسجلها تلقائيًا. Stork هو برنامج مراسلة صوت وفيديو مزود بتسجيل شاشة قوي للعروض التقديمية غير المتزامنة. اجتماعات أقل. لا مزيد من الاجتماعات الفائتة.
Mitel MiCollab
mitel.com
Mitel MiCollab عبارة عن منصة للتعاون المؤسسي تعمل على تشغيل الاتصالات بشكل آمن وسريع عندما تحتاج إليها، أينما كنت. الفوائد الرئيسية - كل ما تحتاجه في مكان واحد - تطبيق واحد للصوت والفيديو والمراسلة والتواجد والمؤتمرات والتنقل والتعاون الجماعي - أجهزة متعددة، تجربة واحدة - تجربة اتصالات متسقة عبر جمي...
PhoneLiveStreaming
phonelive.io
يقوم PhoneLiveStreaming بالاتصال بكبار السن وتوصيلهم بالبث المباشر الخاص بك باستخدام هاتف تقليدي في كل مرة يبدأ فيها.
Voximplant
voximplant.com
Voximplant عبارة عن منصة اتصالات كخدمة، فهي تسمح للمطورين بإضافة ميزات اتصالات في الوقت الفعلي (الصوت والفيديو والمراسلة) في تطبيقاتهم دون الحاجة إلى إنشاء أي بنية تحتية خلفية. تم تصميم بنية Voximplant للعمل بدون خادم: يقوم المطورون بتحميل كود JavaScript الخاص بهم إلى السحابة الخاصة بنا ويتم تنفيذ ا...
LoopUp
loopup.com
LoopUp هو حل متميز للمكالمات الجماعية يجعل من السهل استضافة اجتماعات عن بعد عالية الجودة، مع توفير الأمان اللازم لمستخدمي المؤسسات. لا التدريب المطلوب. يثق أكثر من 7000 شركة حول العالم في LoopUp فيما يتعلق باجتماعاتهم المهمة عن بعد بدءًا من المكالمات الجماعية اليومية وحتى الأحداث عالية الوضوح. ومن ب...