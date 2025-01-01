برامج الاستجابة للجمهور - التطبيقات الأكثر شعبية

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يعمل برنامج استجابة الجمهور، والذي يشار إليه أيضًا باسم تفاعل الجمهور أو برنامج مشاركة الجمهور، على تمكين مقدمي العروض ومنظمي الأحداث من المشاركة بنشاط مع الحاضرين في الحدث من خلال استطلاعات الرأي المباشرة والاستطلاعات والاختبارات وجلسات الأسئلة والأجوبة. يلعب هذا البرنامج دورًا حيويًا في تعزيز مشاركة الجمهور وتفاعله أثناء جلسات المؤتمر أو المشاركات الخطابية، مما يمكّن مقدمي العروض من التقاط أفكار وآراء الحاضرين بسهولة. تسهل أدوات استجابة الجمهور تجربة شاشة ثانية جذابة من خلال السماح لأفراد الجمهور بإرسال الأسئلة والمشاركة في استطلاعات الرأي والاختبارات، كل ذلك من خلال أجهزتهم الشخصية مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل بعض الحلول على تحسين تجربة الشاشة الثانية من خلال تقديم ميزات مثل مشاركة الشرائح المباشرة وإمكانيات تدوين الملاحظات. من خلال الاستفادة من برامج الاستجابة للجمهور، يمكن لمقدمي العروض إنشاء جلسات ديناميكية وجذابة تترك انطباعًا دائمًا على جمهورهم.
إرسال تطبيق جديد
Quizizz
quizizz.com
Quizizz تطبيق تعليمي تفاعلي يتيح للمعلمين إنشاء اختبارات مخصصة، ويساعد الطلاب على التعلم بمفردهم أو من خلال مجموعات.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter هو تطبيق يعزز التفاعل مع الجمهور خلال العروض التقديمية من خلال استطلاعات الرأي والأسئلة الحية والاختبارات.
Slido
sli.do
Slido هو تطبيق للتفاعل في الاجتماعات الحية والافتراضية، يوفر أدوات لاستطلاعات الرأي والأسئلة والأجوبة لتحسين مشاركة الجمهور.
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides هو تطبيق لإنشاء عروض تقديمية تفاعلية، يوفر استطلاعات، مسابقات، وجلسات أسئلة مع إمكانية التفاعل الحي مع الجمهور.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء عروض تقديمية تفاعلية بسرعة، مع خيارات تصميم محتوى متعددة اللغات وتفاعل الجمهور.
QuestionPro
questionpro.com
QuestionPro هو تطبيق لإنشاء وتوزيع وتحليل الاستطلاعات عبر الإنترنت، يدعم جمع البيانات عن طريق الإنترنت وخارجه.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
تطبيق Poll Everywhere يتيح إنشاء استطلاعات حية ومسوحات باستخدام الهواتف المحمولة لتعزيز المشاركة والتفاعل في الاجتماعات والفصول.
Vevox
vevox.com
Vevox هو تطبيق للتصويت في الوقت الفعلي والأسئلة والأجوبة المجهولة لتعزيز مشاركة الموظفين في الاجتماعات الهجينة والفصول الدراسية.
myQuiz
myquiz.org
myQuiz هو تطبيق يتيح إنشاء اختبارات تفاعلية وعروض تقديمية عبر الإنترنت، يعمل على أي جهاز مع اتصال بالإنترنت ويدعم حتى 100,000 مشارك.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm هو تطبيق لإدارة الأحداث يوفر أدوات للتسجيل والدعوات والدخول عبر الهاتف وتفعيل الأحداث الرقمية.
Goosechase
goosechase.com
Goosechase هو تطبيق يتيح إنشاء تجارب تفاعلية من خلال تحديات وأنشطة متنوعة، مثل صيد الزبال، لتعزيز المشاركة والتعليم.
StreamAlive
streamalive.com
تطبيق StreamAlive يعزز تفاعل الجمهور خلال الجلسات الحية باستخدام أدوات تفاعلية وبيانات في الوقت الحقيقي.
Echo360
echo360.com
ECHO360 هو تطبيق تعليمي يتيح إنشاء وإدارة وتوزيع المواد التعليمية عبر الفيديو، مع دعم التفاعل والبث المباشر لتحقيق تجارب تعليمية محسنة.
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo هو تطبيق يسهل التفاعل مع الجمهور من خلال جلسات الأسئلة والأجوبة، وتصويت، واستطلاعات، مما يعزز المشاركة في الاجتماعات.
Youengage
youengage.me
يوفر تطبيق Youengage أدوات لإنشاء تجارب تفاعلية مثل الاستطلاعات والاختبارات والأشكال الذكية events، بغرض جمع الآراء والتفاعل مع المستخدمين.
QuizModeOn
quizmodeon.com
QuizModeOn هي منصة ويب تتيح إجراء مسابقات متعددة اللاعبين مباشرة، سهلة الوصول عبر جميع الأجهزة، مع ميزات مخصصة وتجارب تفاعلية.
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji هو تطبيق يعزز المشاركة في الاجتماعات من خلال دمج العروض التقديمية مع استطلاعات الرأي والأنشطة، مما يوفر تجربة تفاعلية للمستخدمين.
MeetingPulse
meetingpulse.net
MeetingPulse هو تطبيق متصفح تفاعلي للفعاليات يمكّن من إجراء استطلاعات الرأي وتعزيز المشاركة خلال الاجتماعات بشكل فعال.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl هي منصة لإدارة الأحداث بمرونة، تدعم تنظيم الفعاليات الشخصية والافتراضية والهجينة بأدوات متكاملة لتسهيل التنظيم والتواصل.
Crowdpurr
crowdpurr.com
CrownPurr هي منصة تفاعلية لإنشاء تجارب ممتعة للجمهور في الأحداث الحية والافتراضية، تدعم أدوات المشاركة مثل الاستطلاعات والأسئلة.
Audiencly
audiencly.io
Audiencly هو برنامج تقديم تفاعلي يساعدك على التفاعل مع جمهورك خلال الاجتماعات عبر الإنترنت أو الحية، المؤتمرات، ورش العمل والمزيد.
Worksup
worksup.com
تطبيق Worksup ينظم الفعاليات والمؤتمرات، مع ميزات مثل التدفق المباشر والأسئلة والأجوبة، مما يسهل على المنظمين والمشاركين إدارة الفعاليات.
ElectionBuddy
electionbuddy.com
ElectionBuddy هو نظام تصويت سحابي يسهل الانتخابات للمنظمات المختلفة ويضمن الشفافية والثقة في النتائج من خلال التصويت عبر الإنترنت.
VoxVote
voxvote.com
VoxVote هو نظام استجابة للجمهور يُستخدم للتصويت المباشر عبر الإنترنت، مما يُتيح تفاعل الجمهور خلال العروض والفعاليات.
eBallot
eballot.com
eBallot هو تطبيق للتصويت الإلكتروني يساعد في إجراء انتخابات آمنة وفعالة عبر منصة رقمية بسيطة. يوفر إمكانيات متعددة لإدارة عملية الاقتراع بسهولة.
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
تطبيق ThoughtExchange هو منصة لتحليل البيانات وجمع الآراء باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين المشاركة واستراتيجيات اتخاذ القرار.
Monterosa
monterosa.co
تطبيق مونتيروزا يوفر منصة لتفاعل المعجبين بشكل مستمر، ويهدف إلى تحويل المنتجات الرقمية إلى تجربة تفاعلية ممتعة.
© 2025 WebCatalog, Inc.