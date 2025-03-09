برامج الاستجابة للجمهور - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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يعمل برنامج استجابة الجمهور، والذي يشار إليه أيضًا باسم تفاعل الجمهور أو برنامج مشاركة الجمهور، على تمكين مقدمي العروض ومنظمي الأحداث من المشاركة بنشاط مع الحاضرين في الحدث من خلال استطلاعات الرأي المباشرة والاستطلاعات والاختبارات وجلسات الأسئلة والأجوبة. يلعب هذا البرنامج دورًا حيويًا في تعزيز مشاركة الجمهور وتفاعله أثناء جلسات المؤتمر أو المشاركات الخطابية، مما يمكّن مقدمي العروض من التقاط أفكار وآراء الحاضرين بسهولة. تسهل أدوات استجابة الجمهور تجربة شاشة ثانية جذابة من خلال السماح لأفراد الجمهور بإرسال الأسئلة والمشاركة في استطلاعات الرأي والاختبارات، كل ذلك من خلال أجهزتهم الشخصية مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل بعض الحلول على تحسين تجربة الشاشة الثانية من خلال تقديم ميزات مثل مشاركة الشرائح المباشرة وإمكانيات تدوين الملاحظات. من خلال الاستفادة من برامج الاستجابة للجمهور، يمكن لمقدمي العروض إنشاء جلسات ديناميكية وجذابة تترك انطباعًا دائمًا على جمهورهم.
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Vevox
vevox.com
Vevox هو تطبيق للتصويت في الوقت الفعلي والأسئلة والأجوبة المجهولة لتعزيز مشاركة الموظفين في الاجتماعات الهجينة والفصول الدراسية.
Worksup
worksup.com
لقد قمنا بتنظيم المؤتمرات والفعاليات التجارية لأكثر من 20 عامًا. في مرحلة ما، وفي مواجهة تحديات صناعة الأحداث المختلفة، قررنا إنشاء منصة للأحداث، سهلة الاستخدام للحاضرين وسريعة الإعداد للمنظمين. الآن، تمتد خبرتنا إلى مجموعة كاملة من إدارة الأحداث، وتوفير البث المباشر للأحداث البسيطة، والأسئلة والأجوبة، والمهام الجذابة، وفرص العرض للشركاء وأنشطة شبكات الأعمال للمشاركين. يتم تطوير Worksup باستمرار بفضل التعليقات التي نحصل عليها من عملائنا ومن تجربة المؤسسين المنفذة. خلال كل طريق لتخطيط الحدث، يعد Worksup هو الصديق الداعم للمنظم ويقترح مستشارونا أفضل الحلول لدعم أهدافك الفردية.
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon عبارة عن منصة ويب تمنحك القدرة على إجراء مسابقات مباشرة متعددة اللاعبين. - لا حاجة لتنزيل التطبيق، حيث يمكن الوصول إليه بسهولة عن طريق جميع الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب. - ميزة العلامة التجارية المخصصة للتأكيد على علامتك التجارية وجعلها تبدو مميزة. - سيناريوهات الاختبار الخاصة بالاختبار تنتج تجربة لا تُنسى للمشاركين - توفر حلاً ترفيهيًا لتوظيف الموارد البشرية والتدريب واستراتيجيات التسويق وغير ذلك الكثير.
Monterosa
monterosa.co
منصة واحدة، مشاركة مستمرة للمعجبين مرحبًا بك في سحابة التفاعل. الطريقة الحائزة على جوائز لإضفاء طابع الألعاب على منتجاتك الرقمية، بسرعة.
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo هو تطبيق يسهل التفاعل مع الجمهور من خلال جلسات الأسئلة والأجوبة، وتصويت، واستطلاعات، مما يعزز المشاركة في الاجتماعات.
Audiencly
audiencly.io
Audiencly هو برنامج عرض تفاعلي يساعدك على التفاعل مع جمهورك أثناء اجتماعات العمل عبر الإنترنت أو المباشرة والمؤتمرات وورش العمل والمزيد.
StreamAlive
streamalive.com
عزز مشاركة الجمهور المباشر باستخدام الأدوات التفاعلية والمقاييس في الوقت الفعلي. يعمل مع الجلسات الشخصية، والجلسات المختلطة، وZoom، وMS Teams، وYouTube Live، وما إلى ذلك. يساعد StreamAlive مقدمي العروض على إشراك جماهيرهم في جميع أشكال الجلسات المباشرة. منتج StreamAlive SaaS عبارة عن منصة عرض تقديمي للمحادثة قائمة على الذكاء الاصطناعي. فهو يساعد بشكل كبير على زيادة مشاركة الجمهور ونتائجه في العروض التقديمية والجلسات المباشرة الأخرى، سواء عبر الإنترنت أو شخصيًا. قم بإضفاء الحيوية على البث المباشر واجتماعات الفريق والندوات عبر الإنترنت باستخدام StreamAlive. جمهورك يشارك في الدردشة! يقوم StreamAlive بتحويل الدردشة إلى تصورات في الوقت الفعلي - سحابة الكلمات، واستطلاعات الرأي، وخرائط العالم، والأفكار، والروابط، والأسئلة والأجوبة وما إلى ذلك. وسنساعدك على تتبع التفاعل وزيادته وتحويله لنقل جمهورك من الملل إلى الذهول.
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji هو تطبيق يعزز المشاركة في الاجتماعات من خلال دمج العروض التقديمية مع استطلاعات الرأي والأنشطة، مما يوفر تجربة تفاعلية للمستخدمين.
VoxVote
voxvote.com
نظام استجابة الجمهور مجاني للتصويت المباشر مع جمهورك. قم بالتصويت عبر الإنترنت باستخدام أي متصفح للهواتف الذكية.
myQuiz
myquiz.org
myQuiz هو تطبيق يتيح إنشاء اختبارات تفاعلية وعروض تقديمية عبر الإنترنت، يعمل على أي جهاز مع اتصال بالإنترنت ويدعم حتى 100,000 مشارك.
Goosechase
goosechase.com
Goosechase هو تطبيق يتيح إنشاء تجارب تفاعلية من خلال تحديات وأنشطة متنوعة، مثل صيد الزبال، لتعزيز المشاركة والتعليم.
Youengage
youengage.me
إنشاء تجارب تفاعلية تؤدي إلى التحويل. لا رمز. أنشئ اختبارات واستطلاعات ونماذج ذكية وآلات حاسبة وأسئلة وأجوبة مباشرة وأحداث افتراضية تفاعلية وغير ذلك الكثير. الجمع بين الطرق المتزامنة وغير المتزامنة لجمع التعليقات ومشاركة المستخدمين.
Echo360
echo360.com
ECHO360 هو تطبيق تعليمي يتيح إنشاء وإدارة وتوزيع المواد التعليمية عبر الفيديو، مع دعم التفاعل والبث المباشر لتحقيق تجارب تعليمية محسنة.
Crowdpurr
crowdpurr.com
أضف المتعة إلى الأحداث الخاصة بك من خلال المعلومات التافهة ولوحات المتصدرين والمزيد... مجانًا! يساعدك Crowdpurr على إنشاء تجارب تفاعلية ممتعة تعتمد على الأجهزة المحمولة لأحداثك المباشرة والافتراضية والمختلطة.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm هو تطبيق لإدارة الأحداث يوفر أدوات للتسجيل والدعوات والدخول عبر الهاتف وتفعيل الأحداث الرقمية.
eBallot
eballot.com
eBallot هو مزود خدمات وبرمجيات تصويت عبر الإنترنت يجعل من السهل إجراء عمليات تصويت وانتخابات نزيهة وآمنة وفعالة. اختر بين منصتنا البسيطة المُدارة ذاتيًا أو إدارة التصويت كاملة الخدمات. تعمل إمكانيات التصويت الحديثة لدينا على تبسيط عملية اتخاذ القرار لديك.
ElectionBuddy
electionbuddy.com
انتخاب بادي عبارة عن منصة تصويت واجتماعات سحابية حديثة تمكن الجمعيات والنقابات والمنظمات غير الربحية والجماعات الدينية وجمعيات أصحاب المنازل والجامعات ومدارس الروضة حتى الصف الثاني عشر من تنظيم أصواتهم. فهو يوفر الطريقة الأكثر أمانًا وفعالية ومرونة للمنظمات لإجراء عمليات التصويت والانتخابات افتراضيًا بثقة وشفافية تامتين. أجرى موقعElectionBuddy أكثر من 132000 انتخابات مع 19 مليون ناخب.
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides هو تطبيق لإنشاء عروض تقديمية تفاعلية، يوفر استطلاعات، مسابقات، وجلسات أسئلة مع إمكانية التفاعل الحي مع الجمهور.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء عروض تقديمية تفاعلية بسرعة، مع خيارات تصميم محتوى متعددة اللغات وتفاعل الجمهور.
MeetingPulse
meetingpulse.net
MeetingPulse هو حل شامل يعتمد على المستعرضات التفاعلية للمؤسسة الحديثة. تأسست شركة MeetingPulse من قبل فريق من الخبراء في ردود الفعل والمشاركة ، ويتم الوثوق بها من قبل العديد من الشركات العالمية الرائدة للاستطلاع والمسح وتفكير العواصف وجمع العواصف ، واجتماعات لجميع الأحجام الإنتاجية والموضوعية للمنظمة. كيف تعمل: يستضيف MeetingPulse أكثر من 20 وحدة مصممة خصيصًا للفعاليات ومشاركة الاجتماعات. تركز قدراتها الأساسية على استجابة الجمهور والتفاعل والتعليقات وجمع البيانات. يمكن أن تعمل الوحدات النمطية معًا كتطبيق مؤتمر كامل - لا يوجد تنزيلات ضرورية - أو بشكل فردي لتلبية الاحتياجات المحددة للمنظمين والمقدمين والقيادة. المنصة مثالية لـ SKOS ، والمعارض التجارية ، والخارجية ، واجتماعات عضوية الجمعية ، وقاعات المدينة ، وأحداث المستثمرين ، وأكثر من ذلك. ميزات MeetingPulse: * تسجيل * اجتماعات تمثل * السمات المخصصة والعلامات التجارية * API و SSO * تحليل المشاعر Pulse ™ * استطلاعات الرأي والمسوحات * التصويت * سؤال وجواب * تبادل المواد * جدول * الأشكال * محادثة * الصور يدفع MeetingPulse آلاف الاتصالات البشرية والتفاعلات والاستجابات مع منصتها القوية للموارد البشرية والأحداث والاجتماعات عبر الإنترنت والمبيعات والتسويق والمزيد. مع MeetingPulse ، كل مشارك لديه صوت.
QuestionPro
questionpro.com
QuestionPro هو تطبيق لإنشاء وتوزيع وتحليل الاستطلاعات عبر الإنترنت، يدعم جمع البيانات عن طريق الإنترنت وخارجه.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl هي منصة إدارة الأحداث المفضلة لمسوقي أحداث B2B ومنظمي المؤتمرات لتشغيل الأحداث الشخصية والظاهرية والهجينة. تم بناء Zuddl من الألف إلى الياء لتلبية كل حالة استخدام تماما. بدلاً من استخدام 8-10 أدوات ومنصات مختلفة لتشغيل نهاية الحدث إلى النهاية ، استخدم Zuddl لإدارة برامج الأحداث والندوات الافتراضية والهجينة الخاصة بك من منصة واحدة. لماذا Zuddl: * التركيز على المرونة قم بإعطاء الحدث الخاص بك إلى الحياة مع التحكم اللانهائي في العلامات التجارية والتخصيص وسير العمل - من التسجيل وتذاكر إلى تطبيق الهاتف المحمول. لا يوجد شيء لا يمكنك ضبطه لاحتياجاتك. * شريك أكثر ، بائع أقل يتطلب الحصول على الحدث الخاص بك أكثر من مجرد اشتراك في منصة الأحداث. نحصل على ذلك. وينعكس في تسعيرنا ودعمنا وخريطة طريق المنتج. * النتيجة الموجهة لوحات معلومات الإيرادات الجاهزة للاستخدام ، والتنبيهات القابلة للتكوين ، والتكامل مع Marketo و HubSpot و SFDC ، وما إلى ذلك التي تجعل الإبلاغ بسيطًا للغاية. تم الوثوق بـ Zuddl من قبل شركات مثل Stack Commerce و Rocket Lane و ServiceNow و StoryBlok و MindTickle و Cloudsmith و Expensify وقادة الشراكة والأمم المتحدة و Namic و HBA و NASSCOM و Google و Microsoft و Kellogg من بين آخرين لمساعدتهم على توحيد الأحداث الخاصة بهم
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
على الرغم من أن Exchange هي منصة المشاركة والخبرة من الذكاء الاصطناعي التي تعمق المشاركة ، وتعزز البيانات ، وتوفر تحليلًا وإجراءات أسرع وأسهل - لذلك لا تضيع لحظة. * السطح أفضل رؤى من خلال ارتباطات أكثر ثراء وأكثر تخصيصا. اختر من بين طرق متعددة لتوحيد جمع البيانات الكمية والنوعية والاكتشاف الفوارق. * مع دمج تحليل الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء منصة RelomeTexchange ، يتم تحويل رؤى المشاركين إلى حلول مستهدفة قابلة للتنفيذ في دقائق بدلاً من أشهر. * تقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل بيانات الخطوبة الخاصة بك ، ويجمعها مع المعلومات السياقية حول مؤسستك ، وتنتج خطط عمل مخصصة للأفراد أو المجموعات - ثواني. باستخدام تحليلاتها المتطورة وتكامل Openai الآمن ، والحصول على مشاركة أوسع ، ورؤى أعمق ، والأفكار القابلة للتنفيذ في وقت أقل بكثير. على الرغم من ذلك ، يمكنك الوصول إلى الآلاف من الأصوات في محادثة واحدة - ويهتم الذكاء الاصطناعى بتحليل البيانات لك ، في دقائق بدلاً من أشهر. اسمع ما ، متى ، كيف ، لماذا (وأحيانًا أين) التحدي الخاص بك ، بسؤال واحد فقط.
Slido
sli.do
Slido هو تطبيق للتفاعل في الاجتماعات الحية والافتراضية، يوفر أدوات لاستطلاعات الرأي والأسئلة والأجوبة لتحسين مشاركة الجمهور.
Quizizz
quizizz.com
Quizizz تطبيق تعليمي تفاعلي يتيح للمعلمين إنشاء اختبارات مخصصة، ويساعد الطلاب على التعلم بمفردهم أو من خلال مجموعات.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
تطبيق Poll Everywhere يتيح إنشاء استطلاعات حية ومسوحات باستخدام الهواتف المحمولة لتعزيز المشاركة والتفاعل في الاجتماعات والفصول.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter هو تطبيق يعزز التفاعل مع الجمهور خلال العروض التقديمية من خلال استطلاعات الرأي والأسئلة الحية والاختبارات.
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