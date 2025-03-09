برامج الاستجابة للجمهور - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

Zuddl

zuddl.com

Zuddl هي منصة إدارة الأحداث المفضلة لمسوقي أحداث B2B ومنظمي المؤتمرات لتشغيل الأحداث الشخصية والظاهرية والهجينة. تم بناء Zuddl من الألف إلى الياء لتلبية كل حالة استخدام تماما. بدلاً من استخدام 8-10 أدوات ومنصات مختلفة لتشغيل نهاية الحدث إلى النهاية ، استخدم Zuddl لإدارة برامج الأحداث والندوات الافتراضية والهجينة الخاصة بك من منصة واحدة. لماذا Zuddl: * التركيز على المرونة قم بإعطاء الحدث الخاص بك إلى الحياة مع التحكم اللانهائي في العلامات التجارية والتخصيص وسير العمل - من التسجيل وتذاكر إلى تطبيق الهاتف المحمول. لا يوجد شيء لا يمكنك ضبطه لاحتياجاتك. * شريك أكثر ، بائع أقل يتطلب الحصول على الحدث الخاص بك أكثر من مجرد اشتراك في منصة الأحداث. نحصل على ذلك. وينعكس في تسعيرنا ودعمنا وخريطة طريق المنتج. * النتيجة الموجهة لوحات معلومات الإيرادات الجاهزة للاستخدام ، والتنبيهات القابلة للتكوين ، والتكامل مع Marketo و HubSpot و SFDC ، وما إلى ذلك التي تجعل الإبلاغ بسيطًا للغاية. تم الوثوق بـ Zuddl من قبل شركات مثل Stack Commerce و Rocket Lane و ServiceNow و StoryBlok و MindTickle و Cloudsmith و Expensify وقادة الشراكة والأمم المتحدة و Namic و HBA و NASSCOM و Google و Microsoft و Kellogg من بين آخرين لمساعدتهم على توحيد الأحداث الخاصة بهم